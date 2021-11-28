Памяти Германа Зонина: как в СССР разгромили его чемпионскую команду

В результате одну команду расформировали, а два главных тренера угодили в тюрьму

Фото: ФК «Зенит»

26 ноября ушел из жизни знаменитый советский тренер Герман Зонин. Патриарху тренерского цеха было 95 лет. Он родился в Казани, здесь и начал заниматься футболом, а главными командами его жизни стали ленинградский «Зенит» и ворошиловградская «Заря». С последней он стал чемпионом СССР, а в итоге в Ленинграде остался жить, поскольку спорт в Ворошиловграде был разрушен едва ли не до основания. Журналист «Реального времени» Джаудат Абдуллин вспоминает, как Ворошиловград и другой провинциальный город Советской Украины, Донецк, достигали больших спортивных успехов во времена СССР благодаря своим ВИП-болельщикам, но были разгромлены партийным руководством союзной республики.

Казанская юность легендарного тренера

Герман Зонин родился 9 сентября 1926-го в Казани. Только в 15 лет занялся футболом, попав в школу местной команды «Динамо», но это совпало с началом Великой Отечественной войны. В 1944 году, достигнув 18 лет, Зонин тоже хотел отправиться на фронт, но помешала травма руки, которую едва не отрезало винтом. Дело в том, что Зонин стал тружеником тыла, устроившись на работу сборщиком самолетом. Затем его перевели на аэродром, где и случилась беда с рукой. Все военное время он играл в футбол за «Динамо» и начал играть в его составе с 1945 по 1949 год. После этого по линии динамовского ведомства его перевели в Ленинград, где он продолжил играть также за местное «Динамо», которое на тот момент котировалось на уровне «Зенита».

Там же в Ленинграде он начал тренерскую деятельность, поработал в Воронеже, луганской «Заре», сборной Бирмы (ныне эта страна носит название Мьянма) и снова в «Заре»( на тот момент Луганск уже был переименован в Ворошиловград). Кстати, затем Зонин поработал в ростовском СКА, как раз в тот год, когда в его состав был призван Курбан Бердыев, называвший Зонина одним из любимых своих тренеров. А для самого Зонина лучшим остался этап его работы на Украине.

Лучше всего в истории спорт на Украине был развит во времена СССР, и, доказывая этот факт, мы вспомним личность Владимира Щербицкого, первого секретаря ЦК КПСС Украины. Он был фанатом одной команды — киевского «Динамо», ради нее подчас уничтожая конкурентов. Так, к примеру, произошло с Ворошиловградом (ныне Луганск) и его партийным руководителем Владимиром Шевченко.

Ворошиловградский меценат Владимир Шевченко

«Он (Шевченко) очень любил спорт и сделал все, чтобы добились успеха и волейболисты, и футболисты. С нашей командой Владимир Васильевич так и вовсе тренировался три раза в неделю», — так отзывался о партийном руководителе Ворошиловграда известный волейбольный тренер Валентин Салин.

Волейбол в середине 60-х был развит на Украине настолько мощно, что мы можем напомнить нашим читателям недавний ретроматериал о Сергее Медунове, где говорилось, как пять ведущих игроков и главный тренер переехали из Львова в Сочи, чтобы образовать там костяк местной команды «Динамо». Что касается Ворошиловграда, то волейбольные команды были созданы там в 60-е годы, конкретно в 1965-м мужская «Звезда», и женская «Искра» — в 1969-м. После чего обе максимально быстро ворвались в элиту советского волейбола.

В 1968 году лидер волейбольной «Звезды» Владимир Беляев стал олимпийским чемпионом, будучи на тот момент игроком команды первой (!) лиги. Правда, по итогам сезона его команда получила право дебютировать уже в высшей лиге. Команду тогда тренировал Валентин Салин, вернувшийся на Украину, после работы в ГСВГ, группе советских войск в ГДР. Подопечные Салина поднимались наверх семимильными шагами и в 1972 году завоевали серебро чемпионата СССР.

В том же 1972-м победу в чемпионате СССР по футболу одержала футбольная «Заря» под руководством уроженца Казани Германа Зонина. Квартет его подопечных — Юрий Елисеев, Анатолий Куксов, Владимир Онищенко и Вячеслав Семенов — стал вице-чемпионами Олимпиады того года, вместе, кстати, с двумя воспитанниками казанского футбола Виктором Колотовым и Геннадием Еврюжихиным, который, что любопытно, повторил футбольный путь Зонина, также играя в Казани только за «Динамо», а затем будучи откомандированным в ленинградское «Динамо».



Кроме того, в 1972 году мужской «Автомобилист», в котором играл племянник Шевченко — Владислав Пустогаров, наконец-то дебютировал в баскетбольной высшей лиге. В 1973 году бронзу чемпионата СССР завоевали волейболистки «Искры» во главе с тренером Владимиром Черновым. Это был звездный час руководителя обкома Шевченко, попутно рассорившегося с «хозяином Украины» Владимиром Щербицким.

«На свiтi є тiльки єдина воля — воля ЦК!»

По словам волейбольного тренера Салина, размолвка произошла из-за того, что Шевченко поддержал критику в адрес Щербицкого, которую высказывал генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев. К тому же они были соперниками при выборе первого секретаря ЦК Компартии Украины после того, как эту должность покинул Петр Шелест. После охлаждения взаимоотношений Шевченко как мог пытался уменьшить гнев Щербицкого, даже вернул в Киев звездного футболиста Михаила Фоменко, воспитанника Киева, заигравшего в полную силу в Ворошиловграде. Сделано это было помимо воли футболиста, но... «На свiтi є тiльки єдина воля — воля ЦК!» — волнуясь, Шевченко переходил на мову.

Но уже ничего не помогло примирить Щербицкого с Шевченко, снятого с работы в 1973 году. А ранее, 13 декабря 1972 года, самого Салина арестовали, обвинив его в махинациях и дав десять лет тюрьмы, которые он отсидел полностью. Тренера Чернова прихватили в 1976-м по той же статье, правда, он отсидел три года, после чего попал под амнистию. Это было нашумевшее «ворошиловградское дело», которое практически разрушило большой спорт в областном центре.

Из чемпионского состава футбольной «Зари» забрали в Киев не только Фоменко, но и Онищенко с Семеновым, а сама «Заря» вылетела из высшей лиги в 1979 году. Волейбольная мужская «Звезда», детище тренера Салина, успела завоевать две бронзы чемпионатов СССР, подготовить для национальной сборной СССР Валерия Кривова и Федора Лащенова и вылетела из вышки в 1982-м. Женская «Искра» даже выиграла еврокубок в 1977 году (официально ее тренировал Беляев, тот самый первый олимпийский чемпион Ворошиловграда), а на деле игроков команды привозили к тренеру Чернову, сидевшему на зоне, где было устроено нечто вроде сборов. В 1984 году «Искра» также вылетела из высшей лиги. Жестче всего обошлись с баскетбольным «Автомобилистом», который вылетел из высшей лиги в 1973 году и тут же был расформирован. Тренер Клименко и ведущий игрок Землянухин оказались в киевском «Строителе», Хромаев и Шальнев — в киевском СКА, вице-чемпион Олимпиады Вальтин закончил…

Как комментировал Герман Зонин: «Разгром области бы тотальный. После такого не поднимаются». Сам Зонин уехал в Бирму (ныне Мьянма), тем самым избежав уголовного преследования, как было с коллегами.

Шахтерский «папа» Владимир Дегтярев

Ставропольчанин Владимир Дегтярев оказался в Донецке в 1948 году, начав там работу главным инженером шахты. А через 15 лет возглавил область. Был ярым поклонником футбола, сам в молодости играл за команду города Армавира, а на новом месте работы посещал почти все домашние встречи «Шахтера».

Любопытно, что в его составе был голкипер, местный воспитанник Юрий Дегтярев, который в 1970 год поменял фамилию на ДегтЕрев. Можно было подумать, что он сделал это, чтобы отличаться от хозяина региона? Все-таки во времена СССР были определенные сложности, когда народ запросто поругивал Брежнева, ссылаясь на то, что речь идет о хоккеисте ЦСКА Владимире Брежневе. В Испании же даже придумали правило, когда судьи должны были носить двойные фамилии, отца и матери, все оттого, что фамилия одного из ведущих арбитров Анхеля Франко совпадала с фамилией диктатора Франсиско Франко. Как только газеты позволили себе критику с упоминанием фамилии арбитра, то его стали называть двойной фамилией Франко-Мартинес, а затем это перекинулось на всех испанских футбольных судей и продолжается до сих пор. Что касается донецкого ДегтЯрева, то оказалось, что его фамилию ошибочно записали в загранпаспорте как «ДегтЕрев», а поменять этот документ было сложнее, чем сменить фамилию. Сама же команда не радовала настолько, что в 1971 году «Шахтер» вылетел в первую лигу. Надо было наводить порядок, а что в этом плане мог сделать партийный руководитель? Построил базу в Киршах. Создал положение, при котором футболисты начали получать солидные «шахтерские надбавки. И подобрал команде амбициозного наставника Олега Базилевича. В итоге в 1973 году Донецк вернулся в высшую лигу, а в 1975-м финишировал на втором месте, сразу после киевского «Динамо», выигравшего в том году Кубок кубков.

В том же году киевляне обратились к «Шахтеру» с предложением расписать ничью. По словам легенды «Шахтера» Михаила Соколовского, были даже звонки с уговорами из обкома партии, но Донецк не согласился. Поскольку за его спиной стоял принципиальный в этом плане Дегтярев. В 1976 году Щербицкий снял его с занимаемой должности.

По словам тренера Олега Базилевича, Щербицкий «был фанатично предан футболу. Даже вел собственную статистику, какой, по-моему, не каждый тренер мог бы похвастать». И руководствуясь этим чувством, Щербицкий еще в 1976 году показал, что для него законы не писаны, ни футбольные, никакие. Тогда в Донецке должна была состояться игра между местным «Шахтером» и киевским «Динамо», приехавшим на матч в составе восьми футболистов и второго тренера, все того же Базилевича. «Шахтер», согласно регламенту, хотел добиться технической победы — 3:0, ввиду неявки соперника. Но Щербицкий по телефону наорал на первого секретаря Донецкого обкома Бориса Качуру, назначенного вместо Дегтярева только в январе того года, разрулил проблему в федерации футбола СССР, и матч перенесли на следующий месяц.



Джаудат Абдуллин, фото: zarya-lugansk.com