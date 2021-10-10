«Синтез» вышел в лидеры чемпионата страны

Питер потерпел первые поражения в сезоне

Двумя победами «Синтеза» и двумя напряженными противостояниями «Синтез-УОР» запомнят казанские любители водного поло конец недели, когда в Казань приезжали на матчи открытого чемпионата России соперники из Алматы и Санкт-Петербурга. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Водное поло нон-стоп

Два матча «Синтез-УОР» и «Астаны» вышли близкими и по содержанию и по итоговому счету — 7:9, 11:14. Парадоксально при этом выглядит то, что во втором мачте у казанцев было куда больше шансов выиграть, чем в стартовом поединке. В первой игре они постоянно догоняли соперника, и это удалось к исходу первого периода — 4:4, но потом «Астана» ушла вперед, контролировала ход игры и спокойно победила. Бросалось в глаза, что казанская команда играет в комбинационный ватерпол, используя быстрые перепасовки, что не совсем свойственно основе «Синтеза».

Зато во втором поединке заметно возросла роль столпа «Синтез-УОР» Замира Мирзиева, забросившего пять мячей. Не исключено, что наставник команды Евгений Ярощук обратил внимание на то, что на этой позиции «Астана» не имеет того преимущества, которое есть практически у всех соперников «Синтез-УОР» по Суперлиге. Напоминаем, что казанцы играют молодежно-юниорским составом, и Мирзиеву особенно сложно приходится у ворот, где у большинства команд играют опытные, физически мощные центры. А «Астана» — несколько другой коллектив. По итогу именно с ним «Синтез-УОР» провел пока что самый лучший тандем матчей. В том числе и потому, что играл практически с ровесниками.

Казахи мечтают о Париже-2024. У Укуманова есть даже олимпийское тату

Восемь из игроков «Астаны» — Артюх, Балфанбаев, Вилин, Грузинцев, Каныш, Ламаев, Недоконцев и Хасанов — всего лишь летом выступали на молодежном чемпионате мира для игроков до 20 лет. Тогда в Чехии казахстанцы заняли 14-е место. Усиливает этот состав квинтет ватерполистов разного возраста и опыта. В Казани ветераны и «делали разницу», когда 35-летний Медведев забросил шесть мячей, 31-летний Шмидер — четыре, 35-летний Укуманов — три. Им помогали игроки среднего поколения — 24-летний Аубакиров и 26-летний Цой с тремя голами. Все они, кроме Цоя, выступали на Олимпиаде в Токио и мечтают попасть в Париж-2024. Укуманов даже набил олимпийские кольца на правой лопатке.

Из нынешнего состава на Олимпиаду попал еще и юниор Артюх. И вот уже ребятам его поколения, совершенно точно, нужно визуализировать Париж-2024, поскольку ватерпольному Казахстану предстоит пережить смену поколений. Скорее всего, в республике откажутся от сербских легионеров Вуксановича и Марковича, которые помогали сборной в последние годы, но даже коронавирус сейчас выступает против подобной практики.

Важно еще понимать, что у наставников «Астаны» и «Синтез-УОР» две разных степени мотивации. Казахстанцы понимают, что попадание в основу «Астаны» практически гарантирует выступление в национальной сборной. В этом плане путь у молодых казанцев гораздо длиннее, и работа тренерского штаба и лично ребят должна настраивать их на долгий путь. Наверняка на протяжении остального чемпионата России любители водного поло увидят астанинцев из перспективного поколения 1995—1998 годов рождения — Липилина, Вердеша, Жардана, Шведова-младшего, ведь списочный состав «Астаны» очень большой.

Стоит отметить, что на детском и молодежном уровнях водное поло у соседей развивается очень активно, игроки растут в разных городах республики: Таразе (Цой, Алтаев, Шонжигитов, Ламаев, Пустовалов), Атырау (Грузинцев, Ковальчук), Караганде (Недоконцев и автор двух голов в ворота «Синтез-УОР» Олжас Каныш), Уральске (Липилин и Артюх), Нур-Султане (Ермухаметов), и спортивному руководству республики логично было бы задуматься о создании второй команды. Ведь в Казахстане пока только ватерполисты стабильно играют на чемпионатах мира, отбираются на Олимпиады и выигрывают Азиатские игры.

Кстати, опробованный несколько лет назад путь на развитие водного поло через командирование игроков в европейские клубы, видимо, остался в прошлом. Укуманов и Шмидер вернулись на родину, и из лидеров сборной «легионером» может считаться только столп волгоградского «Спартака» Михаил Рудай.

Пободались с Питером

Говоря раз за разом о молодости ватерполистов «Синтез-УОР», нельзя не отметить, что в этом есть некоторое лукавство. К примеру, ровесники казанцев из подмосковного «Штурма-2002» уже несколько лет подряд пробуют свои силы в еврокубках и недавно участвовали в квалификации Лиги Европы. Четыре матча, одна победа над швейцарцами, хороший опыт еврокубковых матчей... Только вот надо затем сохранять в составе тех людей, которые получают этот самый опыт. «Штурму-2002» это удается не всегда. К примеру, в нынешней команде почему-то нет Влада Пантазиева и Мано Шония. Куда они подевались, источники в клубе не раскрывают.

В противостоянии «Синтеза» и питерской «Балтики» в составе гостей неплохо выглядели воспитанники водного поло города Кириши Никита Волков и Никита Михайлов. На второй матч в ворота поставили юниора Тимофея Грачева. Волков в стартовом матче сделал хет-трик.

В двухдневном противостоянии Казани и Питера упорным выдался только матч первого дня — 13:11. У «Синтеза» не очень хорошо выглядел в «раме» Игорь Чирков, в отличие от его визави Артема Макаса, который даже потащил пенальти от Аделя Латыпова. Хорош был Волков, забивал Иванков, и «Балтика» заставила поволноваться казанских болельщиков. Но у нас на замену вышел голкипер Костров, прихвативший с собой амбарный замок, забытый Чирковым на скамейке запасных, навесил этот замок на свои ворота, и вскоре счет с 4:6 превратился в 9:6. Остальное было делом техники...

Во втором матче казанцы были гораздо более сконцентрированными с самого старта, и итоговый счет 11:4 формировался за счет преимущества в первых трех периодах.

Во втором матче «Балтику» на игру вывел Андрей Белофастов. У Питера традиционно большой тренерский штаб, включающий сейчас в себя двух экс-украинцев Белофастова и Иришичева, и казахстанца Горового. Возникает мысль, что в тренерских штабах российских команд было и есть много воспитанников бывших союзных республик, той же Украины (Стратан), Молдовы (Вдовин, Маркоч), Грузии (Кинцурашвили), Узбекистана (Воронин), да и Марат Закиров родился в Душанбе. В этом таится частичка ответа на вопрос — почему советское водное поло было более успешным, чем российское.

Международное сотрудничество в водном поло

Которому сейчас международного сотрудничества остро не хватает. Для понимания, сейчас в Лиге чемпионов получила право стартовать румынская «Стяуа», и именно с Румынией предпочитают сотрудничать наши соседи из Молдовы. В местном чемпионате играют множество молдаван — Форня, Данилов, Кириаков, Гандрабура. В нынешнем отборе Лиги чемпионов играл Думитру Собецкий, молдаванин, выступающий за португальские команды. Ранее в составе «Портуэнсе» он противостоял «Синтезу», сейчас играет за «Виторию» из Гимараэша. Правда, сейчас молдаване в основном перекочевывают в Румынию. Кстати, тамошний чемпионат, в отличие от российского, отслеживается авторитетным порталом Total Waterpolo. В России же молдаван нет с тех пор, как с радаров исчез все тот же Пантазиев.

Или еще один пример. В провальном матче с черногорским «Ядраном» последний гол в ворота «Синтеза» заколотил 18-летний Джейк Мускат, игрок молодежной сборной Мальты. В чемпионате Мальты команд больше, чем в России, и эта страна продвигается вверх за счет летнего чемпионата страны, где играют многие звезды мирового водного поло (Аверка и Маркоч, Нагаев и Холод, например, тоже в нем играли). Есть там и зимний чемпионат, где выступают только местные ватерполисты. Есть продвижение за счет выступления игроков в сильных чемпионатах: например, Джордан и Стив Камильери играли в Италии. Есть любопытный опыт выступления «Валлетты» в европейских кубках, причем состав набирался из самых перспективных игроков со всей страны, поэтому легионеров не было, за исключением ветерана Орельена Кузина, экс-француза, ставшего мальтийцем.

Что немаловажно, в стране очень много рассказывают о национальном чемпионате, и отчеты в СМИ, пожалуй, лучшие в мире. Мальта провела два последних чемпионата Европы среди юниоров. И в 2021 году разгромила Украину со счетом 12:4. И это не погружение в «мир насекомых», это рассказ о прогрессе в стране, потенциальном конкуренте России, если у нас ничего не изменится с развитием водного поло.

