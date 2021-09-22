Возросшая конкуренция на рынке биржевых фондов в России уронит тарифы для клиентов

Эксперты обсудили текущее состояние рынка и показатели работы первых трех лет

На круглом столе Московской биржи обсудили ситуацию на рынке биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ). Участники говорили о текущем состоянии рынка и перспективах на ближайшие годы, подвели итоги первых трех лет работы биржевых фондов по российскому праву, а также затронули тему растущей конкуренции. Колумнист «Реального времени», экономист с многолетним банковским стажем предлагает рассмотреть подробнее, что это за продукт, как он развивается и оценить прогнозы профильных специалистов.



Что такое БПИФ



Мы привыкли слышать такие названия, как ПИФы — ОПИФы, ИПИФы, ЗПИФы. Этот тип паевых инвестиционных фондов можно условно назвать «обычными», то есть для их приобретения и погашения надо обратиться в управляющую компанию конкретного фонда. С развитием цифровых технологий и повального проникновения интернета во все сферы жизни, ПИФы сделали шаг вперед — торгуются на бирже и купить паи того или иного фонда можно кликнув на экран смартфона. При этом, все брокеры теперь предлагают купить все фонды, которые есть на бирже, не только свои. Иностранным аналогом БПИФ является ETF (exchange-traded fund), которые тоже представлены на нашем рынке — зачастую в основе наших БПИФов лежат ETF.

Суть биржевых и обычных фондов в целом похожа — это набор активов, созданных по некому принципу. Например, сырьевые активы как нефть, золото, кофе; наборы акций и облигаций различных компаний (крупнейшие компании страны, компании одного сектора и так далее). Покупая пай фонда, вы вкладываете средства в активы внутри фонда. Цена пая зависит от того, как меняется стоимость базовых активов в фонде. Есть разница в механизмах работы в разных видах фондов.

Преимущества БПИФ

Удобство использования — для инвестирования в БПИФ или ETF нужно открыть брокерский счет или ИИС, пополнить его и купить на бирже паи того приглянувшегося фонда. Чтобы приобрести пай «обычного» ПИФ, придется стать клиентом управляющей компании фонда, подать заявку на присоединение — в офисе, в личном кабинете на сайте или в приложении. Может получиться так, что у вас будет с десяток личных кабинетов от разных фондов. С биржевыми же фондами все это можно сделать в одном приложении, так как у всех брокерских компаний есть доступ ко всем фондам, торгующихся на Московской бирже.

— для инвестирования в БПИФ или ETF нужно открыть брокерский счет или ИИС, пополнить его и купить на бирже паи того приглянувшегося фонда. Чтобы приобрести пай «обычного» ПИФ, придется стать клиентом управляющей компании фонда, подать заявку на присоединение — в офисе, в личном кабинете на сайте или в приложении. Может получиться так, что у вас будет с десяток личных кабинетов от разных фондов. С биржевыми же фондами все это можно сделать в одном приложении, так как у всех брокерских компаний есть доступ ко всем фондам, торгующихся на Московской бирже. Высокая ликвидность — у всех БПИФов и ETF есть так называемые маркетмейкеры. Выражаясь просто — это компания, которая всегда выкупит ваш пай, в любых условиях. Такие компании имеют договоренность с Московской биржей о поддержании ликвидности акций и паев фонда. Задача маркетмейкера создать условия покупки и продажи паев по цене близкой к расчетной. Крупнейшие заявки в так называемом «стакане» это заявки маркетмейкеров. Помимо них, в торгах участвуют и другие игроки, предложения которых по цене может быть выгоднее. Как следствие, у биржевых фондов нет проблем с ликвидностью.

— у всех БПИФов и ETF есть так называемые маркетмейкеры. Выражаясь просто — это компания, которая всегда выкупит ваш пай, в любых условиях. Такие компании имеют договоренность с Московской биржей о поддержании ликвидности акций и паев фонда. Задача маркетмейкера создать условия покупки и продажи паев по цене близкой к расчетной. Крупнейшие заявки в так называемом «стакане» это заявки маркетмейкеров. Помимо них, в торгах участвуют и другие игроки, предложения которых по цене может быть выгоднее. Как следствие, у биржевых фондов нет проблем с ликвидностью. Уровень расходов ниже — комиссии фондов присутствуют в любом случае, но, как правило, у биржевых их размер ниже. Фонды тратят средства на работу управляющих компаний, депозитария, оплату услуг услуг биржи и так далее. Расходы фонда удерживаются из его активов и, как следствие, отражаются на стоимости пая. Для примера у ETF размер расходов составляет в среднем 0,99%, у БПИФов около 1,05%. Для сравнения, большинство ПИФов обычно берут от 1 до 2% в год, есть и такие, у которых расходы от 2 до 10% в год. Помимо этого, в обычных ПИФах существуют надбавки при покупке и продаже паев — можно смело добавлять 0,5-1% от суммы операции в качестве комиссии за сделку с паями. Сделки с биржевыми же фондами, как правило, обходятся гораздо дешевле — 0,05-0,1%.

— комиссии фондов присутствуют в любом случае, но, как правило, у биржевых их размер ниже. Фонды тратят средства на работу управляющих компаний, депозитария, оплату услуг услуг биржи и так далее. Расходы фонда удерживаются из его активов и, как следствие, отражаются на стоимости пая. Для примера у ETF размер расходов составляет в среднем 0,99%, у БПИФов около 1,05%. Для сравнения, большинство ПИФов обычно берут от 1 до 2% в год, есть и такие, у которых расходы от 2 до 10% в год. Помимо этого, в обычных ПИФах существуют надбавки при покупке и продаже паев — можно смело добавлять 0,5-1% от суммы операции в качестве комиссии за сделку с паями. Сделки с биржевыми же фондами, как правило, обходятся гораздо дешевле — 0,05-0,1%. Пассивность активов в фондах — биржевые фонды, в большей массе своей, отслеживают некий индекс, задача управляющего не обогнать индекс (а это выше риск), а максимально повторить. Активно управляемые же фонды встречаются в основном среди обычных ПИФов, где пытаются показать доходность выше некого базового индекса. Плюс, активное управление стоит дороже.

— биржевые фонды, в большей массе своей, отслеживают некий индекс, задача управляющего не обогнать индекс (а это выше риск), а максимально повторить. Активно управляемые же фонды встречаются в основном среди обычных ПИФов, где пытаются показать доходность выше некого базового индекса. Плюс, активное управление стоит дороже. Торги в разных валютах — биржевые фонды могут торговаться в двух, трех валютах. И даже купив паи за одну валюту, можно продать за другую. Обычные фонды не дают такие возможности.

— биржевые фонды могут торговаться в двух, трех валютах. И даже купив паи за одну валюту, можно продать за другую. Обычные фонды не дают такие возможности. Возможность покупки паев на ИИС — в силу того, что ИИС становится все более популярным инструментом это немаловажно. Все фонды на Московской бирже доступны через ИИС с самостоятельным управлением. Обычные ПИФы могут быть приобретены на ИИС, но только в случае обращения такого фонда на бирже. Как вариант в случае с обычными ПИФами это открыть ИИС с доверительным управлением, но это принесет дополнительные расходы в виде комиссий за доверительное управление и на расходы фонда.

— в силу того, что ИИС становится все более популярным инструментом это немаловажно. Все фонды на Московской бирже доступны через ИИС с самостоятельным управлением. Обычные ПИФы могут быть приобретены на ИИС, но только в случае обращения такого фонда на бирже. Как вариант в случае с обычными ПИФами это открыть ИИС с доверительным управлением, но это принесет дополнительные расходы в виде комиссий за доверительное управление и на расходы фонда. Возможность получения налоговых вычетов — в случае владения паями в биржевом фонде более трех лет, есть возможность получить вычет за долгосрочное владение. С ИИС это не работает, но закрыв ИИС, можно перевести бумаги на обычный брокерский счет и реализовать их там, используя вычет. В случае с обычными ПИФами, вычет за долгосрочное владение касается паев открытых ПИФов. Паи интервальных и закрытых ПИФов могут получить вычеты только в случае обращения этих фондов на бирже.

У обычных фондов все обстоит иначе — покупка и продажа паев происходит строго в управляющей компании фонда и, как правило, проблем не возникает. Но, это занимает несколько дней и цена, по которой вы купили или продали пай, может существенно отличаться от той, что вы наблюдали при подаче заявки.

В случае с интервальными ПИФами покупка и погашение паев может происходить только в определенные промежутки времени (интервалы) — например четыре раза в год по две недели. Вне этих рамок, операции с паями невозможны.

Закрытые ПИФы являются самыми сложными, так как продажа паев происходит в момент формирования фонда (или в момент дополнительной выдачи), а погашение паев возможна только при завершении работы фонда.

Некоторые обычные ПИФы тоже торгуются на бирже. Но, основная проблема — отсутствие ликвидности, сделки можно ждать неделями, уровень цен неадекватен, объемы недостаточны.

Быстрый рост рынка

Московской бирже удалось собрать представительный состав участников. В круглом столе участвовали руководители профильных структур Сбербанка, Альфабанка, ВТБ, Тинькоф, компании FinEx (одна из двух компаний на российском рынке, которые являются провайдерами иностранных ETF), представитель департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ РФ, представители Московской биржи и НАУФОР.

Все участники отметили быстрый рост рынка. Здесь следует напомнить, что в рамках российского права этот рынок работает всего три года, и результаты впечатляющие. На данный момент на Московской бирже обращается 108 фондов (включая ETF). За 8 месяцев 2021 года по количеству новых фондов и привлеченных средств управляющие компании уже превзошли результаты прошлого года. Торговля идет 14 часов в сутки (с 7 утра) и есть планы по дальнейшему расширению сессий. Управляющие компании сетуют на скудную линейку индексов, на которых можно запускать биржевые ПИФы.

Рост бизнеса, на мой взгляд, совпал с массовым притоком частных инвесторов на финансовые рынки. Частный инвестор, особо не разбираясь в нюансах, будет вкладывать в такие фонды, это логично и оптимально с точки зрения уровня рисков.

Банку России не нравится тот факт, что индексы управляются аффилированными с УК людьми, налицо конфликт интересов. Управляющие компании массово перевели людей и активы из открытых ПИФов в биржевые фонды. Также Банк России сетует на то, что в основе большинства БПИФов лежат иностранные ETF и призывает быть креативнее в развитии так называемых индекспровайдеров отечественного разлива.

Абсолютно все участники из управляющих компаний опасаются прихода иностранных фондов (ETF провайдеров) на российский рынок, который планирует осуществить ЦБ РФ в неком ближайшем будущем. К нам могут зайти такие гиганты этого рынка как Vanguard, BlackRock.

Возросшая конкуренция на рынке уронит тарифы для клиентов, частного инвестора это не может не радовать, плюс появятся новые индексы и фонды. Печаль отечественных управляющих компаний можно понять — сейчас они снимают сливки с рынка, который в самом начале и есть существенный спрос со стороны инвесторов.

В заключение, хотелось бы сказать, что рассматривая БПИФ как вариант инвестиционного инструмента, определитесь для начала, в какие активы вам стоит вложиться, с учетом временного периода инвестирования, пожеланий по уровню доходности и, самое главное, риска. После этого, можно выбирать конкретные фонды или другие инструменты. БПИФ по сути является клоном инструмента ETF, который уже очень давно присутствует на мировых рынках. Коллективные инвестиции (mutual funds) набирают популярность и у нас, наконец-то. Будет интересно наблюдать за дальнейшим развитием этого нового для нас рынка.

Артур Сафиулин