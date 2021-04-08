Биржевой форум 2021: «Нас ждет выход из «мягкой» денежно-кредитной политики»

Стартовал XI Биржевой форум Московской биржи — крупное серьезное мероприятие, в котором участвуют топ-менеджеры финансовых компаний, ведущих банков, руководители Банка России и члены правительства. В этом году темой форума стало развитие российского рынка капитала. В повестке двух дней — интересные блоки, посвященные макроэкономике России и сфере регулирования финансовых рынков, начавшемуся буму размещений акций и облигаций, развитию коллективных инвестиций и маркетплейсов в эпоху цифровизации, необходимости обучения частных инвесторов и регулированию рынка для их защиты, кибербезопасности в мире финансов и многому другому. Подробнее — в статье колумниста «Реального времени», экономиста с многолетним банковским опытом Артура Сафиулина.

«Возрастает роль частных инвесторов»

По итогам первого дня Биржевого форума проанализируем ключевые тезисы. В самом первом блоке приняли участие председатель Банка России Эльвира Набиуллина, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников, председатель Комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Модерировал дискуссию Олег Вьюгин, ныне председатель Наблюдательного совета Московской биржи (в прошлом первый зампред Банка России, руководитель ФСФР).

На мой взгляд, это один из самых интересных блоков форума, в котором обсуждались глобальные вещи на финансовом рынке в масштабах страны. Итак, на финансовом рынке все больше возрастает роль частных инвесторов (физлиц). Благодаря притоку частных средств уменьшилась волатильность котировок акций, они принесли спокойствие — очень нужное условие для развития всего рынка. Как следствие, оживились потенциальные эмитенты, новым индустриям требуется капитал для развития и все больше компаний рассматривают выход на биржу через первичное размещение (IPO). Прошедшие за последние 12 месяцев размещения разбудили рынок — так как давно не было сколь значимых IPO. Этот рынок стагнировал все 2010-е. Частные инвесторы (не говоря уже про институциональных) с удовольствием приняли участие в размещениях Ozon, Fix Price.

Всему этому способствовал переток средств из вкладов на биржу, ставки по депозитам стали ниже уровня инфляции, и Московская биржа зафиксировала рекордный приток частных инвесторов в 2020 году (об этом была статья ранее). Среднестатистический частный инвестор сегодня — молодой человек 35—40 лет. Это не может не радовать, старое поколение уходит, а с ним уходят и две волны ваучерной приватизации, в которых старшее поколение не приняло участия в силу своей финансовой безграмотности.

Более 2,2 миллиона владельцев ИИС

Министерство финансов ратует за упрощение процедуры входа на рынок для инвесторов, повышение прозрачности операций и повышение финансовой грамотности частных инвесторов. Возрастает важность разработки и внедрения так называемых «длинных» инструментов для пенсионных накоплений, одним из выходов видится широкое использование страховых продуктов с инвестиционной составляющей. Эта ниша, на мой взгляд, находится в зачаточном состоянии, хотя предложения такого рода на рынке есть. Помимо этого обсуждается модернизация введенных в 2015 году индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), с целью превращения ИИС второго типа в более долгосрочный инструмент.

Для справки: ИИСы появились в 2015 г. для привлечения денег населения на фондовый рынок, и к маю 2020 года, по данным Московской биржи, их держали уже более 2,2 млн человек. Владельцы таких счетов могут получить одну из двух налоговых льгот: возврат НДФЛ с зачисленной на ИИС суммы в пределах 400 000 рублей в год (тип А) либо полное освобождение от НДФЛ доходов, полученных по счету (тип Б). В обоих случаях условие получения льготы — сохранять счет в течение трех лет и не выводить с него средства. У инвестора может быть открыт только один ИИС, а в год на него можно внести до 1 млн. руб. Снять деньги с такого счета без его закрытия пока нельзя.

Со своей стороны Министерство финансов ищет и предлагает новые инструменты привлечения средств для своих нужд в виде бессрочных облигаций, инфраструктурных облигаций. Все это дает дополнительные возможности для инвестирования частным инвесторам и пенсионным фондам.

«Нас ожидает выход из «мягкой» денежно-кредитной политики»

Обсуждались также риски частных инвесторов при самостоятельной работе на финансовых рынках, особенно при первичных размещениях акций эмитентов. На мой взгляд, лучше участвовать во вторичных размещениях акций (SPO), то есть эмитентов, которые уже торгуются на бирже, знакомы рынку, имеют понятную финансовую картину. Одним из самых серьезных рисков является так называемый misselling — недобросовестная практика продаж некачественных инвестиционных продуктов частному инвестору, плохо знакомому с нюансами работы с финансовыми инструментами (об этом была статья ранее — «Переток из вкладов на биржу»).

Выходом из этого было бы развитие форм коллективного инвестирования, которые управляются проверенными годами брокерами и где реализован принцип диверсификации вложений. Особенно это важно на российском фондовом рынке, где наблюдается низкая ликвидность акций (обороты мизерные по глобальным меркам) и вообще, мало компаний представлено на рынке.

На уровне макроэкономики нас ждет постепенный выход из «мягкой» денежно-кредитной политики, которую мы наблюдали у нас и в мире в целом, из-за попыток стимулировать спрос в период пандемии. Было напечатано колоссальное количество денег по всему миру, которые разгоняют маховик инфляции, до нас это доходит в форме инфляции импорта (когда дорожают ввозимые в страну товары). Как следствие, мы видим ужесточение политики Банка России — была повышена ключевая ставка. И, как мне кажется, к лету мы увидим очередное повышение.

Было интересно услышать от Банка России и финансово-экономического блока правительства заверения, что готовятся меры стимулирования создания «зеленой» экономики (что очень даже в тренде) и осознание того, что мир на всех парах мчится к четвертому энергопереходу, в котором у нас есть одно конкурентное преимущество — развитая атомная энергетика. Об этом запланирована отдельная статья, будет интересно.

В целом первый день форума произвел хорошее впечатление. Качество участников на очень высоком уровне, в дальнейших блоках специалисты очень подробно разобрали актуальные проблемы рынка и вопросы регулирования, образовательной составляющей. Надо отметить, что наш фондовый рынок имеет всю необходимую инфраструктуру для массового развития.