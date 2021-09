Новые эмитенты в модельном портфеле зарубежных акций — краткий обзор

В рамках теста колумниста «Реального времени» с инвестициями в зарубежные акции, обзоры по которому мы публикуем каждые две недели, у нашего эксперта появилась возможность присмотреться к новым эмитентам. После выхода из акций Moderna, OZON, Spirit Airlines у нас высвободилось 1 748,22 долларов. Было принято решение попробовать индустрии, где наблюдается повышенный спрос и ограниченное предложение — рынки лития и полупроводников. Подробности — в колонке экономиста с многолетним банковским стажем Артура Сафиулина.



Albemarle Corporation (ALB): ведущий производитель специальных химикатов, занимает лидирующие позиции в области производства лития, брома и катализаторов очистки. Компания добывает вещества из солончаков, перерабатывает руду и производит из них ряд соединений лития, которые пользуются спросом на рынках хранения энергии (аккумуляторные батареи), нефтепереработки, бытовой электроники, девелопмента, автомобилестроения, смазочных материалов, фармацевтических препаратов, средств для защиты растений, химпродукции на заказ. Albemarle управляет 25 производственными и научными объектами по всему миру. Клиентами компании являются более 2300 клиентов из 75 стран мира.



Бизнес разделен на три сегмента: литиевый (37% выручки), бромный (31% выручки), катализаторный (25% выручки). В силу роста потребления лития для производства аккумуляторных батарей, ожидается рост выручки в этом сегменте. Чистые продажи сегмента (в млрд. долларов, в % к общим): 2018 — 1,2 (36,4%); 2019 — 1,4 (37,8%); 2020 — 1,1 (36,6%); 1 полугодие 2021 — 0,6 (37,4%). Скорректированный EBITDA стабильно на уровне 0,5 млрд. долларов и занимает больше 50% в общей EBITDA компании. Литиевый сегмент самый маржинальный.

Давайте посмотрим на финансы компании. Выручка находится на стабильном уровне: 2018 год — 3,37 млрд. долларов, 2019 — 3,58 млрд. долларов, 2020 — 3,12 млрд. долларов, 1 полугодие 2021 — 1,6 млрд. долларов. Валовая прибыль тоже: 2018 год — 1,23 млрд. долларов, 2019 год — 1,25 млрд. долларов, 2020 год — 0,99 млрд. долларов, 1 полугодие 2021 года — 0,512 млрд. долларов.

Еще надо обратить внимание на коэффициент P/E (цена/прибыль), он относительно высокий, на 17.09.2021 составляет 36,78. Для дальнейшего роста котировок, компания должна наращивать продажи и прибыль, иначе произойдет переоценка рынком, и цена акций упадет до своего разумного предела. За прошедший год, рост котировок составил 131,57%. Будет интересно понаблюдать за этим эмитентом в нашем портфеле — оправдается ли ставка компании на рост спроса на литий.

Lattice Semiconductor Corporation (LSCC): один из ведущих производителей микросхем программируемой логики и микросхем передачи и обработки видео. Отличительными особенностями ПЛИС Lattice являются: оптимальное соотношение производительности и цены, низкое энергопотребление, наличие микросхем в ультракомпактных корпусах (до 1,4х1,4 мм). Это позволяет использовать ПЛИС Lattice в устройствах, нетрадиционных с точки зрения применения микросхем программируемой логики, например в мобильных и носимых устройствах. Удобные в использовании средства разработки Lattice поддерживают все этапы маршрута проектирования — от описания проекта до проектирования микросхем, в том числе аппаратную внутрисхемную отладку.

Еще одним направлением деятельности компании является создание конфигурируемых микросхем управления электропитанием и тактированием. Использование специализированных микросхем передачи и обработки видео (стандартных и конфигурируемых), а также готовых решений на их основе, позволяет упростить и ускорить процесс разработки видеосистем.

Рост выручки компании ожидается от поставок чипов по следующим направлениям: дальнейшее развитие технологии 5G, рынок серверов для дата-центров, промышленные и автомобильные производители.

Давайте посмотрим на финансы компании. Выручка находится на стабильном уровне: 2018 год — 398,8 млн. долларов, 2019 — 404,09 млн. долларов, 2020 — 408,12 млн. долларов, 1 полугодие 2021 — 348,8 млн. долларов. Валовая прибыль тоже: 2018 год — 219,44 млн. долларов, 2019 год — 238,42 млн. долларов, 2020 год — 245,31 млн. долларов, 1 полугодие 2021 года — 212,63. долларов. Есть такое ощущение, что выручка и прибыль в 2021 году существенно вырастут.

Еще надо обратить внимание на коэффициент P/E (цена/прибыль), он высокий, на 17.09.2021 составляет 134,36. Для дальнейшего роста котировок, компания должна наращивать продажи и прибыль, иначе произойдет переоценка рынком, и цена акций упадет до своего разумного предела. За прошедший год, рост котировок составил 135,85%. Будет интересно понаблюдать за этим эмитентом в нашем портфеле.

Livent Corporation (LTHM): один из крупнейших мировых производителей литиевых соединений. Компания основана в 2018 году в Филадельфии (США). Имеет собственные предприятия в Аргентине, США, Великобритании, Китае, Индии, которые обеспечивают полный цикл производства от извлечения лития из литиевого рассола до выпуска литиевых соединений.

Производит (доля выручки в консолидированном доходе):

Гидроксид лития аккумуляторного качества (55%) — используется в литий-ионных аккумуляторных батареях электромобилей; в других устройствах (смартфоны, планшеты, ПК); в пластичных смазках (авиа- и автомобилестроении, ж/д вагонах, с/х обородувании);

Бутиллитий (26%) — применяется в производстве полимеров и синтезе фармацевтических препаратов;

Металлический литий высокой частоты и другие специальные соединения (19%) — применяется в производстве легких материалов для аэрокосмической техники и неперезаряжаемых батарей.

Микросхемы постоянного тока для преобразования и управления напряжением в широком диапазоне электронных систем (портативные электронные устройства, точки доступа беспроводной локальной сети, компьютеры, мониторы, автомобили, медицинское оборудование;

Микросхемы управления освещением для систем подсветки и общего освещения, в системах обеспечивающих источник света для ЖК панелей (ноутбуки, мониторы, автомобильные навигационные системы, телевизоры).

Структура выручки по сферам применения: 46% — аккумуляторы, 19% — производство полимеров, 10% — смазки, 9% — химический синтез, 16% — другие.

Давайте посмотрим на финансы компании. Выручка падала с момента образования компании, но стабилизировалась: 2018 год — 442,5 млн. долларов, 2019 — 388,4 млн. долларов, 2020 — 288,2 млн. долларов, 1 полугодие 2021 — 193,9. долларов. Валовая прибыль тоже: 2018 год — 205,7 млн. долларов, 2019 год — 114,9 млн. долларов, 2020 год — 40 млн. долларов, 1 полугодие 2021 года — 36 млн. долларов.

За прошедший год, рост котировок составил 196,66%. Будет интересно понаблюдать за этим эмитентом в нашем портфеле — оправдается ли ставка компании на рост спроса на литий.

Monolithic Power Systems Inc (MPWR): один из ведущих производителей полупроводников. Компания основана в 1997 году Киркланде (США). MPWR проектирует, разрабатывает и продает высокопроизводительные решения в области электропитания. Имеет глубокие знания системного уровня и прикладных программ, большой опыт аналогового проектирования и инновационные запатентованные технологические процессы. Эти сильные стороны компании позволяют поставлять высокоинтегрированные монолитные продукты, которые предлагают энергоэффективные, экономически эффективные и простые в использовании решения для систем, используемых в вычислительной технике, системах хранения данных, автомобилестроении, промышленности, связи и потребительских приложениях.

Компания производит:

Структура выручки по сферам применения: 30% — продукция для вычислительной техники, 14% — автомобильная промышленность, 16% — промышленный сектор, 14% — коммуникационный рынок, 26% — потребительский рынок.

Давайте посмотрим на финансы компании. Выручка компании стабильно растет: 2018 год — 582,38 млн. долларов, 2019 — 627,92 млн. долларов, 2020 — 844,45 млн. долларов, 1 полугодие 2021 — 547,78 млн. долларов. Валовая прибыль тоже: 2018 год — 322,67 млн. долларов, 2019 год — 346,32 млн. долларов, 2020 год — 465,95 млн. долларов, 1 полугодие 2021 года — 305,28. долларов.

Еще надо обратить внимание на коэффициент P/E (цена/прибыль), он высокий, на 17.09.2021 составляет 118,7. Для дальнейшего роста котировок, компания должна наращивать продажи и прибыль, иначе произойдет переоценка рынком, и цена акций упадет до своего разумного предела. За прошедший год, рост котировок составил 94,37%. Будет интересно понаблюдать за этим эмитентом в нашем портфеле

ON Semiconductor Corporation (ON): ведущий производитель полупроводниковых компонентов для различных электронных устройств. Компания выделилась из Motorola Semiconductor в 1999 году, расположена в Финикс (США). ON Semiconductor обслуживает широкую базу конечных пользователей — автомобильные, коммуникационные, вычислительные, потребительские, медицинские, промышленные, сетевые, телекоммуникационные, аэрокосмические и оборонные рынки. Устройства используются в большом количестве конечных продуктов — автомобили, смартфоны, центры обработки данных и корпоративные серверы, носимые медицинские устройства, ПК, системы промышленного строительства, домашней автоматизации, автоматизация производства, бытовая техника, системы безопасности и наблюдения, машинное зрение, робототехника, светодиодное освещение, источники питания, сетевое и телекоммуникационное оборудование, медицинская диагностика, визуализация, беспроводные маршрутизаторы и здоровье слуха.

Структура выручки по сферам применения: 33% — автомобильная промышленность, 26% — промышленный сектор (медицина, оборона, аэрокосмическая отрасль), 19% — коммуникационный рынок.

Давайте посмотрим на финансы компании. Выручка находится на стабильном уровне: 2018 год — 5,878 млрд. долларов, 2019 — 5,517 млрд. долларов, 2020 — 5,255 млрд. долларов, 1 полугодие 2021 — 3,151 млрд. долларов. Валовая прибыль тоже: 2018 год — 2,238 млрд. долларов, 2019 год — 1,973 млрд. долларов, 2020 год — 1,715 млрд. долларов, 1 полугодие 2021 года — 1,161 млрд. долларов.

Еще надо обратить внимание на коэффициент P/E (цена/прибыль), он относительно высокий, на 17.09.2021 составляет 40,51. Для дальнейшего роста котировок, компания должна наращивать продажи и прибыль, иначе произойдет переоценка рынком, и цена акций упадет до своего разумного предела. За прошедший год, рост котировок составил 137,21%. Будет интересно понаблюдать за этим эмитентом в нашем портфеле.

NXP Semiconductors NV (NXPI): глобальный производитель полупроводниковой продукции. Компания основана в 2006 году в Эйндховене (Нидерланды). Ранее была известна как Kaslion Acquisition B.V. и сменила свое название на текущее в 2010 году. NXP Semiconductors предлагает широкий ассортимент полупроводниковых продуктов, включая микроконтроллеры, прикладные процессоры, коммуникационные процессоры, чипсеты для подключения, аналоговые и интерфейсные устройства, усилители мощности RF, контроллеры безопасности и датчики. Компания предлагает высокоинтегрированные решения, которые чаще всего востребованы клиентами, для упрощения их усилий по разработке и внедрению.

Продуктовые решения NXP Semiconductors используются в широком спектре конечных приложений, включая автомобильную, промышленную и интернет вещей, мобильную и коммуникационную инфраструктуру.

Давайте посмотрим на финансы компании. Выручка находится на стабильном уровне: 2018 год — 9,407 млрд. долларов, 2019 — 8,877 млрд. долларов, 2020 — 8,612 млрд. долларов, 1 полугодие 2021 — 5,163 млрд. долларов. Валовая прибыль тоже: 2018 год — 4,862 млрд. долларов, 2019 год — 4,623 млрд. долларов, 2020 год — 4,250 млрд. долларов, 1 полугодие 2021 года — 2,777 млрд. долларов.

Еще надо обратить внимание на коэффициент P/E (цена/прибыль), он относительно высокий, на 17.09.2021 составляет 57,62. Для дальнейшего роста котировок, компания должна наращивать продажи и прибыль, иначе произойдет переоценка рынком, и цена акций упадет до своего разумного предела. За прошедший год, рост котировок составил 72,50%. Будет интересно понаблюдать за этим эмитентом в нашем портфеле.

