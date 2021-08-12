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Стоит ли россиянам скупать доллары следом за Минфином?

00:00, 12.08.2021
Стоит ли россиянам скупать доллары следом за Минфином?
Фото: pixabay.com

Весь июль Министерство финансов России активно скупало валюту большими лотами на Московской бирже, потратив 296 млрд рублей на эти цели. Это на 34% больше, чем в июне, и стало рекордом с февраля 2020 года. Но рекорд продержался недолго, в августе по планам скупка валюты идет на уровне 14,4 млрд рублей в день, что почти на миллиард больше, чем месяцем ранее. Стоит ли россиянам следом за чиновниками-финансистами скупать доллары? На этот вопрос в статье для нашего издания отвечает колумнист «Реального времени», экономист с многолетним банковским стажем Артур Сафиулин.

Вся приобретенная Минфином валюта поступит в Фонд национального благосостояния (ФНБ). Необходимо напомнить, что этот фонд наполняется при помощи бюджетного правила, которое предусматривает так называемую планку «отсечения» цены на нефть, которая установлена сейчас в бюджете на уровне 43,3 доллара за баррель. Дополнительные доходы от нефти выше этой цены идут на приобретение валюты для ФНБ.

Июльская цифра в 296 млрд рублей сложилась из 242 млрд рублей доходов от цен на нефть выше той самой планки. Плюс добавились 54,1 млрд рублей сверхплановых доходов предыдущего месяца. В итоге за июль было уведено с рынка 14,1 млрд долларов. Притом что операции по наполнению фонда возобновились в январе этого года и за полгода составили всего 11,1 млрд долларов.

Все это наталкивает на мысль, что рублю намеренно не дают укрепляться. Как мы говорили в статье про повышение ключевой ставки ЦБ, произошло интересное несовпадение движения курсов в зависимости от цены на нефть.

Минфин вынужден покупать валюту в рамках бюджетного правила в текущей ситуации, забирая у рубля значительную часть потенциала для укрепления. Фото minfin.gov.ru

Причины стагнации курса рубля

Для примера — в ноябре 2020 года нефть падала ниже 40 долларов за баррель, рубль опускался ниже 80 рублей за доллар. Сегодня нефть торгуется на уровне выше 75 долларов за баррель, а рубль остается в узком диапазоне 73—76 рублей за доллар. Складывается впечатление, что ЦБ намеренно держит рубль дешевым — для помощи экспортерам и бюджету (для повышения доходов и снижения обязательств). Минфин вынужден покупать валюту в рамках бюджетного правила в текущей ситуации, забирая у рубля значительную часть потенциала для укрепления. Наши международные резервы растут, а вместе с ними растет и инфляция. С более низким курсом доллара, мы, как потребители, не платили бы столько за импорт. Среди экспертов есть консенсусное мнение, что потенциал укрепления у рубля составляет как минимум 10 рублей, то есть курс вполне мог бы быть в районе 60 рублей за доллар.

Помимо этого, укреплению рубля мешает избыточное давление из-за ожиданий новых санкций и действия уже введенных ограничений — это проявляется через большой отток капитала из страны, из-за чего даже при высоких ценах на нефть чистый приток валюты в страну меньше, чем был бы в обычных условиях. В августе начала набирать обороты распродажа российских государственных облигаций. На фоне рекордных вложений нерезидентов в размере 190 млрд рублей за три недели июля этого года с начала августа рынок облигаций федерального займа падает без остановок и потерял половину июльского роста. Понижение цены на нефть добавляет к этому давлению.

Ели посмотреть глобально на состояние российской экономики, то мировые цены на наш экспорт (нефть, газ, металлургическая и сельхозпродукция) держатся на высоком уровне, бюджет с весны профицитный, ЦБ ведет борьбу с инфляцией (как может, с учетом того, что его постоянно обвиняют в удушении роста экономики). У нас классическая сырьевая валюта, которая по идее должна линейно реагировать на изменения цены на нефть. Но в силу ряда причин мы порвали с этой зависимостью. Покупая большие объемы валюты, Минфин не дает укрепиться рублю, что в свою очередь стабилизирует инфляцию. В третьем квартале профицит платежного баланса составит порядка 20 млрд долларов. Это показатель, отражающий ситуацию, при которой суммарные чистые валютные поступления в страну превышают их суммарный отток за пределы страны. Минфин в этот период планирует откупить с рынка 12 млрд долларов. А ведь профицит мог укрепить рубль, и импорт стал бы дешевле для рядового потребителя. Но наше правительство в первую очередь озабочено выручкой наших крупных экспортеров, а для них текущий курс рубля комфортен. Валютная выручка, расходы в рублях — идеальный расклад.

Ели посмотреть глобально на состояние российской экономики, то мировые цены на наш экспорт (нефть, газ, металлургическая и сельхозпродукция) держатся на высоком уровне. Фото: realnoevremya.ru

Осенью, когда ЦБ закончит повышение ключевой ставки до уровней 7—7,25%, ожидается дополнительный приток средств международных инвестиционных фондов для размещения в российских госбумагах. Это даст рублю возможность укрепиться, будет интересно понаблюдать, как будут себя вести Минфин и ЦБ, игра против всего рынка, который хочет крепкого рубля, может быть дорогостоящей.

Почему ЦБ повышает ключевую ставку

В марте ЦБ пришлось вступить в действие и начать поднимать ставку, на тот момент она была на уровне 4,25% — исторический минимум. Казалось, что небольшими повышениями возможно предотвратить разворачивание инфляционной спирали. Но результата пока не видно — мы проигрываем битву с инфляцией. Надо помнить, что эффект от изменений в денежно-кредитной политике происходит с временной задержкой. Повышение ключевой ставки на 2,25% за пять месяцев только начинает оказывать влияние на инфляционные тренды. Полномасштабный эффект от принимаемых мер мы почувствуем только в четвертом квартале этого года. Как мы отмечали в более ранней статье, помимо монетарной политики на инфляцию влияет и конъюнктура товарных рынков, которые сейчас на пике и на которых ожидается коррекция.

Вообще, у многих экспертов возникают сомнения, что одними инструментами денежно-кредитной политики можно справиться с инфляцией. Исходя из тона заявлений ЦБ, рост цен обусловлен в большей степени устойчивыми факторами — когда спрос опережает предложение. Еще в начале года ЦБ считал, что инфляцию разгонял рост мировых цен на товары, это виделось временным явлением.

Дальнейшего падения рубля тоже не будет, правительство устраивает нынешний курс 73—76 рублей. Фото: Максим Платонов

В заключение хотелось бы отметить, что из всех перечисленных факторов — укрепившийся рубль нам не стоит ожидать и большого смысла скупать доллары вслед за Минфином тоже нет. Дальнейшего падения рубля тоже не будет, правительство устраивает нынешний курс 73—76 рублей, и в случае необходимости ЦБ начнет продавать валюту на бирже с целью удержания курса от провала. А покупать доллар сейчас, ожидая его укрепления, нелогично, зачем тратить свои рублевые доходы на «дорогой» доллар. Мы по большому счету сейчас в роли статичных наблюдателей, от которых не зависит ровным счетом ничего.

Артур Сафиулин
Справка

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции «Реального времени».

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