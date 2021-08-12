Стоит ли россиянам скупать доллары следом за Минфином?

Весь июль Министерство финансов России активно скупало валюту большими лотами на Московской бирже, потратив 296 млрд рублей на эти цели. Это на 34% больше, чем в июне, и стало рекордом с февраля 2020 года. Но рекорд продержался недолго, в августе по планам скупка валюты идет на уровне 14,4 млрд рублей в день, что почти на миллиард больше, чем месяцем ранее. Стоит ли россиянам следом за чиновниками-финансистами скупать доллары? На этот вопрос в статье для нашего издания отвечает колумнист «Реального времени», экономист с многолетним банковским стажем Артур Сафиулин.

Вся приобретенная Минфином валюта поступит в Фонд национального благосостояния (ФНБ). Необходимо напомнить, что этот фонд наполняется при помощи бюджетного правила, которое предусматривает так называемую планку «отсечения» цены на нефть, которая установлена сейчас в бюджете на уровне 43,3 доллара за баррель. Дополнительные доходы от нефти выше этой цены идут на приобретение валюты для ФНБ.

Июльская цифра в 296 млрд рублей сложилась из 242 млрд рублей доходов от цен на нефть выше той самой планки. Плюс добавились 54,1 млрд рублей сверхплановых доходов предыдущего месяца. В итоге за июль было уведено с рынка 14,1 млрд долларов. Притом что операции по наполнению фонда возобновились в январе этого года и за полгода составили всего 11,1 млрд долларов.

Все это наталкивает на мысль, что рублю намеренно не дают укрепляться. Как мы говорили в статье про повышение ключевой ставки ЦБ, произошло интересное несовпадение движения курсов в зависимости от цены на нефть.

Минфин вынужден покупать валюту в рамках бюджетного правила в текущей ситуации, забирая у рубля значительную часть потенциала для укрепления. Фото minfin.gov.ru

Причины стагнации курса рубля

Для примера — в ноябре 2020 года нефть падала ниже 40 долларов за баррель, рубль опускался ниже 80 рублей за доллар. Сегодня нефть торгуется на уровне выше 75 долларов за баррель, а рубль остается в узком диапазоне 73—76 рублей за доллар. Складывается впечатление, что ЦБ намеренно держит рубль дешевым — для помощи экспортерам и бюджету (для повышения доходов и снижения обязательств). Минфин вынужден покупать валюту в рамках бюджетного правила в текущей ситуации, забирая у рубля значительную часть потенциала для укрепления. Наши международные резервы растут, а вместе с ними растет и инфляция. С более низким курсом доллара, мы, как потребители, не платили бы столько за импорт. Среди экспертов есть консенсусное мнение, что потенциал укрепления у рубля составляет как минимум 10 рублей, то есть курс вполне мог бы быть в районе 60 рублей за доллар.

Помимо этого, укреплению рубля мешает избыточное давление из-за ожиданий новых санкций и действия уже введенных ограничений — это проявляется через большой отток капитала из страны, из-за чего даже при высоких ценах на нефть чистый приток валюты в страну меньше, чем был бы в обычных условиях. В августе начала набирать обороты распродажа российских государственных облигаций. На фоне рекордных вложений нерезидентов в размере 190 млрд рублей за три недели июля этого года с начала августа рынок облигаций федерального займа падает без остановок и потерял половину июльского роста. Понижение цены на нефть добавляет к этому давлению.

Ели посмотреть глобально на состояние российской экономики, то мировые цены на наш экспорт (нефть, газ, металлургическая и сельхозпродукция) держатся на высоком уровне, бюджет с весны профицитный, ЦБ ведет борьбу с инфляцией (как может, с учетом того, что его постоянно обвиняют в удушении роста экономики). У нас классическая сырьевая валюта, которая по идее должна линейно реагировать на изменения цены на нефть. Но в силу ряда причин мы порвали с этой зависимостью. Покупая большие объемы валюты, Минфин не дает укрепиться рублю, что в свою очередь стабилизирует инфляцию. В третьем квартале профицит платежного баланса составит порядка 20 млрд долларов. Это показатель, отражающий ситуацию, при которой суммарные чистые валютные поступления в страну превышают их суммарный отток за пределы страны. Минфин в этот период планирует откупить с рынка 12 млрд долларов. А ведь профицит мог укрепить рубль, и импорт стал бы дешевле для рядового потребителя. Но наше правительство в первую очередь озабочено выручкой наших крупных экспортеров, а для них текущий курс рубля комфортен. Валютная выручка, расходы в рублях — идеальный расклад.

Ели посмотреть глобально на состояние российской экономики, то мировые цены на наш экспорт (нефть, газ, металлургическая и сельхозпродукция) держатся на высоком уровне. Фото: realnoevremya.ru

Осенью, когда ЦБ закончит повышение ключевой ставки до уровней 7—7,25%, ожидается дополнительный приток средств международных инвестиционных фондов для размещения в российских госбумагах. Это даст рублю возможность укрепиться, будет интересно понаблюдать, как будут себя вести Минфин и ЦБ, игра против всего рынка, который хочет крепкого рубля, может быть дорогостоящей.

Почему ЦБ повышает ключевую ставку

В марте ЦБ пришлось вступить в действие и начать поднимать ставку, на тот момент она была на уровне 4,25% — исторический минимум. Казалось, что небольшими повышениями возможно предотвратить разворачивание инфляционной спирали. Но результата пока не видно — мы проигрываем битву с инфляцией. Надо помнить, что эффект от изменений в денежно-кредитной политике происходит с временной задержкой. Повышение ключевой ставки на 2,25% за пять месяцев только начинает оказывать влияние на инфляционные тренды. Полномасштабный эффект от принимаемых мер мы почувствуем только в четвертом квартале этого года. Как мы отмечали в более ранней статье, помимо монетарной политики на инфляцию влияет и конъюнктура товарных рынков, которые сейчас на пике и на которых ожидается коррекция.

Вообще, у многих экспертов возникают сомнения, что одними инструментами денежно-кредитной политики можно справиться с инфляцией. Исходя из тона заявлений ЦБ, рост цен обусловлен в большей степени устойчивыми факторами — когда спрос опережает предложение. Еще в начале года ЦБ считал, что инфляцию разгонял рост мировых цен на товары, это виделось временным явлением.

Дальнейшего падения рубля тоже не будет, правительство устраивает нынешний курс 73—76 рублей. Фото: Максим Платонов

В заключение хотелось бы отметить, что из всех перечисленных факторов — укрепившийся рубль нам не стоит ожидать и большого смысла скупать доллары вслед за Минфином тоже нет. Дальнейшего падения рубля тоже не будет, правительство устраивает нынешний курс 73—76 рублей, и в случае необходимости ЦБ начнет продавать валюту на бирже с целью удержания курса от провала. А покупать доллар сейчас, ожидая его укрепления, нелогично, зачем тратить свои рублевые доходы на «дорогой» доллар. Мы по большому счету сейчас в роли статичных наблюдателей, от которых не зависит ровным счетом ничего.

Артур Сафиулин