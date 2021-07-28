Рафинат Яруллин: «Первое полугодие стало рекордным по финансовым результатам»

В первом полугодии нефтехимическая отрасль Татарстана побила рекорд 2016 года по выручке, преодолев планку в 1,1 трлн рублей

Метаморфозы мировой конъюнктуры цен разогнали выручку нефтегазохимических предприятий Татарстана до заоблачной некогда высоты — 1,1 трлн рублей заработала отрасль в первом полугодии 2021-го, показав при этом минимальный прирост выпуска в 2%. «Уже за полгода получено выручки столько же, сколько за весь 2016 год», — восхищался гендиректор «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафинат Яруллин, докладывая президенту республики об итогах работы нефтегазохимического комплекса на очередном совете директоров объединения. Но угрозой финансовому благополучию может стать углеродный налог. А внутри республики карт-бланш на расчистку промышленных территорий получила уральская компания «Реформа».

Пир нефтехимиков или пляски постковидных цен

Если в самом начале пандемия наложила на нефтедобычу и нефтехимию массу ограничений, то по мере выхода из нее одарила экспортеров роскошью высоких мировых цен. Их рост оказался таким запредельным, что увеличив объемы производства в среднем всего на 2%, предприятия смогли «снять» фантастические доходы. О том, кто и как зарабатывал в ценовом ралли на внешнем и внутреннем рынках, по обыкновению докладывал генеральный директор ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» Рафинат Яруллин на очередном заседании совета директоров. Отчет заслушал президент Татарстана Рустам Минниханов.

— Первое полугодие стало рекордным по финансовым результатам, — порадовал аудиторию глава ТНХИ, — Выручка от реализации достигла максимума и ожидается на уровне 1,1 млрд рублей. В целом по нефтехимическому комплексу уже за полгода получено выручки столько же, сколько за весь 2016 год.



Тут же на экране засветились слайды, из которых следовало, что в последние годы три-четыре предприятия ТЭК медленно подступали к рубежу в 1 трлн рублей после знаменательного 2016 года. Но в этом полугодии мировые цены рванули вверх, а вслед за этим автоматически подскочила выручка всех игроков.

— Крупнотоннажные химические предприятия ожидают максимальный уровень выручки, прибыли и налогов. Высокие результаты в основном обеспечены резким повышением цен, — подтвердил Яруллин.



Отчет Рафината Яруллина заслушал президент Татарстана Рустам Минниханов. Фото: tatarstan.ru

Позже он уточнил, что в этом году мировые цены на большинство видов полимеров обновили исторический максимум, а стоимость карбамида (минеральные удобрения) приблизилась к рекордной отметке в $400 за тонну. Отсюда в мире произошел рост цен на продовольствие, строительные материалы. «Вслед за мировыми выросли цены на внутреннем рынке. Рост оптовых цен на моторные топлива, полимеры, каучуки составили от 13 до 50%», — уточнил Яруллин, показав, как мировой драйв раскачал внутренние цены.

Сливки от мировой конъюнктуры достались федеральной казне. По словам Рафината Яруллина, совокупные налоговые отчисления базовых предприятий в бюджеты всех уровней за первое полугодие составили порядка 300 млрд рублей. Это на 23% выше показателя 2019 года. Однако в консолидированный бюджет Татарстана поступило чуть более 10%. «За первое полугодие уплачено 39 млрд рублей, — сообщил Яруллин, добавив, что платежи восстановились до уровня 2019 года».

Плюс 102%, или темпы производства восстанавливаются медленнее

В первом полугодии производство продукции базовых предприятий нефтегазохимического комплекса выросло на 2% к соответствующему периоду 2020 года, сообщил Рафинат Яруллин. Строго говоря, темпы производства не особо выросли, то есть спрос восстанавливается медленно. Так, в I квартале объемы производства вообще показывали отрицательную динамику — минус 3%. Иначе говоря, лишь со II квартала на мировых рынках начался медленный подъем.

Так, «Татнефть» увеличила объем производства на 101% к уровню пандемийного года. Добыто свыше 13,2 млн тонн. По отношению к доковидному 2018 году уровень 93%. «По мере восстановления экономики ОПЕК договаривается о повышении объемов добычи. Во II квартале Татнефть увеличила на 8% по отношению к I кварталу», — обозначил Яруллин.

«Татнефть» увеличила объем производства на 101% к уровню пандемийного года. Фото: tatneft.ru

Восстановительный рост наряду с «Татнефтью» продемонстрировали шинники, менделеевский химзавод им. Карпова. Шинники выпустили 6,2 млн единиц продукции. «Выпуск грузовых шин на 5% ниже 2018 года, легковых на — на 13%. Росту препятствует слабый спрос», — пояснил Яруллин.

Выше доковидного уровня сработал нефтехимический комплекс Татарстана. Так, ПАО «Нижнекамскнефтехим» не только показало рост в 116% к 2020, но и превзошло допандемийный уровень на 102%. НКНХ оказался одним из лидеров по динамике промышленного роста. Хорошо сработал «Нижнекамсктехуглерод» — 125% к уровню 2020 года. Уверенный рост в группе лидеров показали казанский завод резинотехнических изделий КВАРТ (114% к уровню 2020 года), «Нэфис Косметикс» — 110% , «Аммоний» — 105%, ТАНЕКО — 101%.



— Они смогли увеличить выпуск даже по сравнению с докидным 2019 годом, — отметил Рафинат Яруллин.



Так, на НКНХ выросло производство бутадиеновых каучуков на 27%, на ПАО «Казаньоргсинтез» — выросло на 9% производство поликарбонатов. «Аммоний» увеличил выпуск аммиачной селитры, карбамида на уровне прошлого года — это 384 тысячи тонн карбамида и 255 тысяч тонн аммиачной селитры. Высокие цены обеспечили рост продаж по всем направлениям сбыта. «В первую очередь удовлетворяются заявки республиканских сельхозпроизводителей», — уточнил Яруллин.

НКНХ оказался одним из лидеров по динамике промышленного роста. Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Найти золотую середину

Мировая конъюнктура цен губительно сказывается на внутреннем рынке, считает глава ТНХИ.

— Правительство России ввело заградительные экспортные пошлины и установило предельно допустимый уровень цен. Но это точечные ситуативные решения. Производители пластмассовых изделий выступили с предложением поддержать отрасль в условиях роста цен на полимеры, но итога нет. Жилищное строительство ограничивают высокие цены на металлы и древесину. Необходимы системные решения, которые дадут получать экспортерам прибыль от высоких мировых цен, а с другой стороны ограничивать инфляцию на внутреннем рынке, — отметил Яруллин. — Сейчас эти меры работают на федеральный бюджет, как это происходит при установлении вывозных пошлин. Нужно чтобы они содействовали в пользу других отраслей, иначе рискуем потерять.

Китай при ограничении внутренних цен отменил возврат НДС при экспорте стальных труб. И начал продажу отдельных видов металлов из госзапасов, заметил спикер.

«Люди против Shell», или Как экологи могут срывать инвестпроекты

Угрозой финансовому благополучию экспортеров может стать углеродный налог, который вводится с 2026 года.



— В июле еврокомиссия опубликовала планы по введению трансграничного углеродного налога. Тестирование системы начнется с 2023 года. А с 2026 года налог должен вступить в силу, — сообщил Яруллин, — Пока прямой угрозы республиканским компаниям нет, но отрасль испытывает давление со стороны акционеров и общественных организаций.



В качестве примера он привел сенсационный случай, когда экоактивисты «Люди против Shell» выиграли иск, обязавший компанию сократить выбросы углерода. Она должна снизить их на 45% к 2030 году. С другой стороны, в Татарстане компании увеличивают инвестиции в экологические проекты. НКНХ утвердил программу с объемом финансирования в 1,5 раза выше предыдущей, сообщил Яруллин. Он пояснил, что банки и фонды начинают отказывать в финансировании проектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Набирают популярность «зеленые облигации». Зеленое кредитование привлекли «Уралкалий», СИБУР и «Полиметалл». Идет большая работа в «Татнефти».

Экоактивисты «Люди против Shell» выиграли иск, обязавший компанию сократить выбросы углерода. Фото: russianireland.com

Демонтаж? Это к «Реформе»

Переходя к татарстанским проектам, президент предоставил слово гостю из Екатеринбурга. Президент ГСК «Реформа» (ООО «Ремонтно-строительная группа») Григорий Фрич предложил услуги по демонтажу и расчистке промышленных территорий. По его словам, компания проводит проектно-изыскательские работы, демонтирует инженерные сети, проводит взрывные работы, рекультивирует площадки. Недавно компания открыла филиал в Казани.

— Я считаю, что культура производства должна и у нас появиться. На ТАНЕКО видели, как идет утилизация железобетонных изделий. Все, что связано со сложными объектами, надо демонтировать и подготавливать площадки. Альберт Анварович, если есть потребность, надо привлекать профессионалов, — акцентировал Рустам Минниханов внимание главы Минпромторга РТ, кого будут первым демонтировать, пока неясно.

Затем директор по продажам компании «Маэрск Истерн Юроп АПС» Александр Бобраков представил возможности по перевалке экспортных грузов по морю в контейнерах. Преимущество в том, что сокращаются транспортные расходы, а скорость доставки возрастет. Президент Татарстана поручил крупным предприятиям нижнекамского промышленного узла наладить работу с компанией. Глава ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин предложил всем консолидировать усилия в этом направлении.