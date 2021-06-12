Денис Пиманков: «Место Красных в команде даже не обсуждается»

Знаменитый пловец прикинул расклады перед Олимпиадой

На что претендует эстафетная команда с участием Александра Красных, смогут ли стартовать в Токио татарстанцы Вероника Андрусенко и Григорий Тарасевич? Об этом в эксклюзивном интервью «Реальному времени» рассказал серебряный призер Олимпиады, чемпион мира, двукратный чемпион Европы Денис Пиманков.

«Ожидания от самых радужных до осторожных»

— Денис Сергеевич, можно ли по окончании чемпионата Европы прогнозировать потенциальные победы и медали наших пловцов в Токио?

— Прогнозы достаточно противоречивые, от самых радужных, намекающих на повторение триумфа Олимпиады-1992, до самых осторожных.

— Повторения провала 2004 года в Афинах?

— Просто самые осторожные. Окончательно можно будет определяться дней через десять, когда завершатся отборочные соревнования в Австралии и Америке. И после них можно будет видеть, в каком состоянии готовности находятся команды этих плавательных держав. Основные изменения могут произойти в эстафетных командах. Думаю, что у нас очень сильны позиции на эстафете по 200 метров с Женей Рыловым в составе, по 100 метров вольным стилем с Климентом Колесниковым. Комбинированная эстафета внушает опасения, поскольку 100 метров брассом у нас не так сильны, хотя тут есть надежда на Кирилла Пригоду.

Если говорить о личных дистанциях, то 100 метров вольным стилем Колесникова, 200 метров брассом Антона Чупкова, сильные позиции Андрея Минакова в баттерфляе и на полтиннике кролем. Анастасия Кирпичникова очень убедительно выглядела на отборочном чемпионате Европы в Казани на дистанции 1 500 метров и 800 метров на чемпионате Европы. Еще бы упомянул Илью Бородина на 400 метров комплексом, но это будет очень сложно. Хотя, если конкретизировать, то Чупкову тоже будет очень сложно, поскольку сильны японцы, и, я уверен, сильные результаты будут показаны на чемпионате Америки и Австралии.

— Вы предлагаете ориентироваться на чемпионаты Австралии и Америки, а можно ли в таком случае ориентироваться на чемпионат Европы, по ходу которого случались такие казусы, как непопадание в финалы и Пригоды, и Чупкова…

— В этом плане можно обратиться к статистике, которая подсказывает, что с 2000 года чемпионаты Европы проводятся в олимпийский год. За все это время у мужчин только семь человек побеждали на Европе, после чего выигрывали еще и Олимпиаду. Причем во всех случаях для победы требовалось установить какой-либо рекорд мира, Европы или Олимпийских игр. Поэтому не стоит считать, что итоги чемпионата Европы можно спроецировать на Токио-2020, в том числе потому, что европейские пловцы не занимают лидирующих позиций в сравнении с Америкой, Австралией, а теперь еще и Азией. Но, касаемо России, то я уверен, что та уверенность, которую поймали наши спортсмены, она не может не отразиться на боевом настрое, а это очень важно.

Фото: ria56.ru

Основные изменения могут произойти в эстафетных командах. Думаю, что у нас очень сильны позиции на эстафете по 200 метров с Женей Рыловым в составе, по 100 метров вольным стилем с Климентом Колесниковым.

«Тарасевич в любой команде был бы первым-вторым номером»

— А то, что всего семь человек повторили свои европейские победы на Олимпиадах, связано с относительной слабостью европейских пловцов? Или с тем, что тяжело дважды подряд выходить на пике формы в такой относительно короткий срок, как два месяца между чемпионатом и Олимпиадой?

— Да, если копаться в деталях, то надо смотреть на временной промежуток между окончанием отборочных соревнований, чемпионатом Европы и непосредственно Олимпийских игр. Тяжело быть на пике формы достаточно долгое время, соответственно, нельзя предполагать, что кто-то сейчас не в форме. Следовательно, и на Олимпиаде у него шансов не будет. Как пример, Женя Рылов тяжело проплыл сотню, но на 200 метрах собрался и продемонстрировал настоящий спортивный подвиг. Хотя был под громадной физической нагрузкой, тем не менее показал такие быстрые секунды, что вселяет надежду в его болельщиков.

— В этом плане можно напомнить, что Григорий Тарасевич стал жертвой разборок наших выдающихся спинистов. Он бы мог легко стать участником финала на 100 метров, если бы не был третьим после Рылова и Колесникова. При этом Колесников свой полуфинал на сотне завалил, поскольку не отошел от сотни вольным стилем. Получается, что Климент погнался за двумя зайцами, хотя одного «зайца» можно было бы оставить на долю Тарасевича.

— Да, и по олимпийскому расписанию такая же проблема возникнет перед нами на второй день стартов, когда будет проводиться финал кролевой эстафеты 4 по 100 метров. До этого финала назначен полуфинал на дистанции 100 метров на спине. Предполагая, что в обоих соревнованиях будет выступать Колесников, прогнозирую, что восстановиться ему будет очень сложно. Мы уже видели на чемпионате Европы, что ему не хватило времени для восстановления. Хватит ли времени в Токио, большой вопрос, ответить на который могут только Климент со своим тренером. Думаю, что последние недели перед Олимпиадой они будут работать над этим, поскольку не выставляться на сто метров на спине — неправильно, но и эстафета, как я уже говорил, у нас потенциально золотая.

Касательно Тарасевича, то это высококлассный спортсмен, который в любой команде был бы первым-вторым номером, но в России перед ним просто монстры — Женя и Клим. Но Тарасевич едет на Олимпиаду, выполнив норматив на 200 метров, и это плюс, поскольку Рылов и Колесников будут испытывать огромную нагрузку. Там еще смешанная эстафета 4 по 100 метров, комбинированная, где необходимо плыть еще и в отборе. А в этом плане 52.9, за которые Тарасевич плывет сотню на спине, — это очень приличный результат. Поэтому его помощь команде будет неоценима, и, думаю, исполком Федерации примет верное решение о включении его в олимпийский состав.

Фото: minsport.tatarstan.ru

Тарасевич — это высококлассный спортсмен, который в любой команде был бы первым-вторым номером, но в России перед ним просто монстры

«Условия для подготовки спортсменов в России признаны одними из лучших в мире»

— Возвращаясь к вашим словам, что Рылов поможет нашей эстафете на 200 метров, не ставит ли под сомнение олимпийское участие Александра Красных, который отобрался в эстафету на этой дистанции с четвертого места?

— Состав эстафеты 4 по 200 представляется мне самым сложным решением для тренеров, потому, что только место Мартина Малютина незыблемо. А на еще три места в финале претендуют пять человек. И, я считаю, у нас было принято очень мудрое решение, чтобы смотреть на состояние пловцов до последнего, в том числе, по первым дням Олимпиады. Там еще Иван Гринев успеет стартовать, и можно будет оценить его форму. Но при этом, думаю, место Красных в команде не обсуждается, поскольку есть полуфинальные заплывы, и нам нужна обойма пловцов.

— Обсуждая составы мужских эстафет, мы можем обнаружить, что на 100 и 200 метров вольным стилем мы можем выставлять абсолютно разные составы. При том, что главные конкуренты, включая Англию и США, вынуждены ставить на эти эстафеты практически одних и тех же. Что такого произошло в российском плавании, что мы сейчас пришли к проблеме отбора, а не набора?

— Подбор эстафетных команд демонстрирует системность работы в той или иной стране. И те условия, которые существуют у нас для подготовки спортсменов высшего спортивного мастерства, признаны одними из лучших в мире. Конкуренция, которая создавалась в среде молодых пловцов, позволила вырасти ребятам. Как пример — Минаков, Щеголев, по сути, члены молодежной команды. Но они не собираются находиться в тени лидеров национальной сборной, а уже сами примеряют на себя этот статус. Тот же Владислав Гринев не смог отобраться на личное участие в стометровке, оставшись за спиной Минакова…

— Гриневу, конечно, не повезло с переносом Олимпиады, поскольку предыдущий чемпионат России 2019 года в шутку называли «чемпионатом имени Гринева».

— Вот именно. И сейчас у нас в сборной виден сплав опытных мастеров и боевой молодёжи, позволяющий сформировать достаточно длинную скамейку. У главного тренера сборной сейчас размышления совсем по другому поводу: не думать, кого выставить на дистанцию, а выбирать из тех, кто способен бороться за медали.

Фото: sport-express.ru

И сейчас у нас в сборной виден сплав опытных мастеров и боевой молодежи, позволяющий сформировать достаточно длинную скамейку

«Будет проведен ряд тестов, после которых примут решение по Андрусенко»

— Теперь, с вашего позволения, перейдем к женщинам. И начнем…

— С брасса?

— Нет, это буква Б, а я предлагаю А, Викторию Андрусенко из сборной Татарстана.

— Для Вики был очень тяжелый отбор, который, как я понимаю, еще не закончился. После моего общения с главным тренером сборной России Сергеем Чепиком я понял, что просто поставить электронику в бассейне на «Озере Круглом», чтобы все кандидатки проплыли свои 200 метров — это не совсем то.

— Потому что нельзя плыть без волны с соседней дорожки?

— Да, и это имеет значение. Поэтому будет еще проведен ряд тестов, и решение примут прямо перед закрытием заявочной компании. Какая вас следующая буква интересует?



— Я предложил бы букву Е. Поскольку одна пловчиха с фамилией на эту букву привлекает сейчас внимание и спортивной, и околоспортивной журналистики.

— Ефимова? Юля — уникальная во всех смыслах спортсменка. Поскольку она одна из самых талантливых. Но даже своим непопаданием в сборную она поддерживает интерес к плаванию на самом высоком уровне. Мое мнение, что решение по поводу ее непопадания на 200 метров брассом не обсуждается, несмотря даже на тот прекрасный ход, который она демонстрировала на турнире «Маре Нострум», и на результаты, показанные на чемпионате Европы. У Ефимовой нет «проездного билета» до Токио на этой дистанции, а свой шанс получить его она упустила. Расстраивается ли она сама по этому поводу — это большой вопрос. Потому, что у Юлии накоплен серьезный опыт, ей предстоит четвертая Олимпиада, и сконцентрироваться на одной дистанции — 100 метров брассом — будет гораздо проще. Помимо этого, есть две эстафеты, комбинированная и микст. Вопрос — кого в последнюю минуту поставят. На «Европе» плыла Юлия, но тренеры могут предпочесть и мужчину-пловца.

Что касается Евгении Чикуновой, то это однозначно наша надежда — как минимум, на попадание в финал, а там можно и за медаль побороться.

Если говорить о Марии Темниковой, то возникает вопрос: сможет ли она улучшить свой результат на чемпионате России? Положа руку на сердце, нет. Но она выполнила все правила отбора, завоевала путевку, и мы не вправе лишать ее этого.

Юля — уникальная во всех смыслах спортсменка. Поскольку она одна из самых талантливых. Но даже своим непопаданием в сборную она поддерживает интерес к плаванию на самом высоком уровне

— Проводя аналогии с футболом: сейчас в еврокубки не отобрался ЦСКА, зато готов стартовать «Сочи». Хотя у ЦСКА европейского опыта больше, так не отдать ли ему путевку? Как и в случае с нашими пловчихами: мы ведь не можем отправить Ефимову?

— Совершенно верно. Ведь тогда все наши отборы теряют свою актуальность. В своё время был прецедент, когда на отборе в Австралии ошибся Ян Торп, который допустил фальстарт, и не смог отобраться на дистанции. Тогда его конкурент просто отдал свою путёвку Торпу, который в итоге стал олимпийским чемпионом. Но это было личное желание человека. А в случае с Темниковой, я знаю, что эта спортсменка очень давно мечтала стартовать на Олимпиаде, она 1995 года рождения, и, возможно, Токио-2020 — это ее последний шанс на олимпийский дебют.