Девушка и четверо программистов: как Zilant победил в датасете Счетной палаты

Лилия Зарипова из Иннополиса собрала команду из незнакомых ей PHP-программистов и сорвала главный приз Счетной палаты РФ

Мужская команда программистов Zilant под руководством системного аналитика Лилии Зариповой из Иннополиса стала победителем хакатона Audithon-2021, проведенного Счетной палатой РФ. Сборная из Казани, Уфы, Краснодара, Москвы и Санкт-Петербурга взяла главный приз в 125 тысяч рублей за разработку интерактивной карты оценки инновационности регионов. Деньги были не главным, что их интересовало. Капитан команды Лиля — новичок в цифровых турнирах, но не испугалась выйти без собственной команды, а подходящих для ее идеи IT-специалистов набрала прямо на платформе регистрации участников. В чем ценность приложения, разработанного командой Zilant для Счетной палаты, и стоит ли искать «золотое дно» на хакатонах — в комментариях самих участников.

Zilant долетел до Счетной палаты РФ

На этой неделе Счетная палата определила победителей второго хакатона Audithon-2021. Жюри выбрало призеров в трех номинациях: визуализация данных, аналитика данных, программное решение. За призовой фонд в 1 млн рублей боролись более 350 участников из 50 команд — молодые программисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Самары и других городов.

Самый большой приз в 125 тысяч рублей достался команде Zilant, собранной Лилией Зариповой из Иннополиса. Она — системный аналитик данных. И буквально по ходу конкурса она умудрилась собрать команду из незнакомых ей программистов, организовать их, раздать задачи, мотивировать на результат... В итоге капитан привела своих парней к первому месту в самой приоритетной у СП РФ номинации — «визуализация данных».

— Знаете, я оценивала их по компетенциям, способностям, навыкам, а в каких городах работают ребята — не успела запомнить, — смеется она.

Фото предоставлено Лилией Зариповой

Инновационный «профиль» регионов по 50 параметрам

Команда Zilant создала интерактивную карту, которая содержит информацию об инновационном развитии регионов России, рассказали «Реальному времени» в пресс-службе Счетной палаты. Индивидуальный «профиль» региона поможет аудиторам определиться с результативностью государственной поддержки, выделяемой на инновационное развитие субъектов РФ. В основу карты положены данные Росстата.

При определенной их расстановке разработчики смогли создать полное представление о степени инновационности каждого региона. Как рассказывает нам Лилия Зарипова, инновационность рассчитывается аж по 50 параметрам. Среди них — и очевидные, и неочевидные критерии оценки: например, количество патентных заявок на 10 тыс. населения, доля инновационных товаров в общем объеме отгруженных товаров, внутренние затраты на НИОКР, затраты на маркетинг и создание бренда и др. На их основе каждый регион получает интегрированный индекс, который, кстати, расходится с остальными рейтингами инновационности. Одним словом, интерактивная карта содержит академические сведения, которые больше интересны аналитикам в области государственного управления, нежели обывателям.

Согласно рейтингу, который пока получается по этой карте, верхние строчки по-прежнему удерживают Москва и Санкт-Петербург, которые на две-три «головы» выше регионов почти по всем показателям. Бросается в глаза, что Москва больше всех тратит на маркетинг и создание новых брендов — 3,7 млрд рублей, остальные регионы, включая Татарстан, — в разы меньше. Зато мы не отстаем от столицы по удельному весу затрат на инновационную деятельность — в пределах 3,3%.

— Участники также представили визуализацию рейтинга региона по любому показателю статистики Росстата, присвоили вес отдельным показателям для расчета сводного индекса инновационности, — прокомментировали эксперты СП ценность карты. — Сделали цветовое ранжирование в зависимости от места в рейтинге, как на карте, так и в таблице, обеспечили возможность выгрузки таблиц рейтингов в формате xls. Кроме того, в будущем у команды есть идея провести кластерный анализ регионов с выявлением связи между показателями и кластеризацией их по тому или иному признаку. Это поможет в принятии управленческих решений по отдельным кластерам.

Преимущество карты — в удобном интерфейсе, данные — на уровне сервера, что удобно пользователям, добавил к оценке Счетной палаты участник команды Роберт Галимов из Уфы.

Фрагмент решения команды «Зилант». Источник: audithon.ru

«Чудо-женщина» из Иннополиса как новичок хакатонов

Лиля впервые участвовала в хакатоне, рассказала она в разговоре с «Реальным временем». По ее словам, у нее не было ни собственной команды, ни опыта игрока. Поиски на профессиональных форумах не принесли результата, желающих не нашлось. Но ей как системному аналитику-теоретику хотелось проверить свои силы и освежить знания. К тому же СП предоставила реальные датасеты с интересными кейсами. Призовой фонд в 1 млн рублей, как она утверждает, ее не сильно интересовал.

В итоге команда сложилась за несколько дней до старта. «Вышла на платформу регистрации участников СП, изучила данные необходимых IT-участников, пригласила в команду», — рассказала она. Ими оказались четверо мужчин: трое Data Scientist (Phyton-аналитки) и бизнес-аналитик. Правда, в день старта фронт-программист отказался от участия по семейным обстоятельствам, и ей срочно пришлось искать замену.

Хакатон стартовал в 10 утра в четверг, а дедлайн был в 13 часов в воскресенье. Облегчило положение то, что хакатон пришелся на выходные дни, когда и была выполнена основная работа. «От основной работы нас никто не освобождал, — рассказала Лиля Зарипова. — Писали в свободное время». По ее словам, главное — нужно было понять задачу.

В этом им помогали разобраться менторы. Они пояснили, что в настоящий момент у департамента существует необходимость в качественной визуализации данных об инновационном развитии Российской Федерации на уровне отдельных регионов. Задача предполагает решение в виде разработки программного продукта, который сможет интерпретировать и визуализировать информацию сразу по мере ее появления на интернет-сайте Росстата, т.е. в режиме реального времени. Команде удалось создать живую карту — достаточно навести курсор, как сразу открываются полные сведения о регионе. В итоге работа была сдана за несколько минут до наступления дедлайна. По условиям конкурса, интерактивная карта уходит в собственность заказчика.

Не ищите «золотого дна»

По словам Лилии Зариповой, ей удалось испытать себя в стрессовых условиях, но больше принимать участие в таких развлечениях у нее нет времени: «Хочу больше времени уделять маленькому сыну». Для среднего айтишника 125 тысяч на пятерых — это недельный заработок.

Бизнес-аналитик Роберт Галимов, наоборот, нацелен играть и еще выигрывать. И ему, как он утверждает, важно саморазвитие, а не деньги. Одним словом, никто из команды Зариповой не искал «золотого дна» на хакатоне. Зато такая проверка в бою даст возможность заявить о себе федеральным работодателям, считает Галимов. Он уверен, что большой вклад в их победу принес программист из Краснодара Александр Силич.

«Ежегодно в Татарстане проводятся десятки хакатонов, — рассказали «Реальному времени» в пресс-службе Минцифры РТ. — Их организуют не только компании, напрямую связанные с цифровыми технологиями, но и другие предприятия, понимающие тот эффект, который может дать компаниям внедрение инновационных разработок в их производственные процессы. Например, такие крупные организации, как КАМАЗ и «Татнефть», уже не первый год организуют ИТ-хакатоны для поиска лучших цифровых решений.



С другой стороны, хакатоны — это отличная возможность начинающим специалистам и разработчикам, а также стартапам реализоваться на рынке. Поэтому наше министерство старается активно поддерживать проведение таких хакатонов, а его участников мы всегда ждем в нашу цифровую команду».