Аделина Галявиева и другие: кто из российских фигуристов поменял спортивное гражданство и почему?

Некоторые из «бывших россиян» выступят в Стокгольме, в том числе и уроженка Казани Аделина Галявиева

Фото: krsk2019.ru/Пресс-служба Универсиады 2019

Накануне в Стокгольме стартовал чемпионат мира по фигурному катанию. В женском катании нашу страну представляют Александра Трусова, Елизавета Туктамышева и Анна Щербакова, у мужчин выступят Евгений Семененко и Михаил Коляда. Отбор как всегда оказался жестким — за бортом оказалась даже чемпионка Европы Алена Косторная. Этот факт лишь подчеркивает, что конкуренция за место в составе российской сборной сверхожесточенная. Так что некоторые спортсмены ищут «обходные пути» для попадания на крупные первенства и меняют свои паспорта. По словам президента федерации фигурного катания России Александра Горшкова, в год организация получает порядка тридцати-сорока заявок на переход в другую федерацию. «Реальное время» рассказывает, кто пошел по этому пути, за кого теперь выступают экс-россияне и почему.

Плотная конкуренция у одиночников

Проблема смены флага особенно актуальна для нашей страны: прогресс и омоложение фигурного катания способствуют росту внутренней конкуренции, а максимальная квота на соревнованиях уровня чемпионата мира или олимпийских игр составляет всего три места. Российских же спортсменов, способных бороться за пьедестал, в разы больше.

В первую очередь речь идет, конечно, о женском одиночном катании. На грядущем чемпионате мира в Стокгольме выступят пять фигуристок, которые ранее представляли Россию. Виктория Сафонова теперь катается за Белоруссию, Екатерина Рябова за Азербайджан, Анастасия Галустян за Армению, Екатерина Куракова за Польшу, а Нелли Иоффе — за Израиль.

Все девушки родились и тренировались в России, но из-за высокой внутренней конкуренции приняли решение выступать за другие страны. Пока спортсменки не добились выдающихся результатов, зато у них появилась возможность показать себя на главных стартах, что с учетом конкуренции в российской сборной ранее было сделать практически невозможно.

Какое-то время за Россию каталась и будущая вице-чемпионка мира Элизабет Турсынбаева. Фото: instagram.com/elizabetkz

При странных обстоятельствах сменила федерацию и Анастасия Шаботова, ныне представляющая Украину. Стоит отметить, что какое-то время за Россию каталась и будущая вице-чемпионка мира Элизабет Турсынбаева, но, по ее словам, они вместе с семьей приняли осознанное решение представлять и развивать фигурное катание Казахстана.

В мужском одиночном катании ситуация попроще, правда, во многом это зависит от выбранной федерации. У Алексея Красножона, который сначала сменил место жительства, а затем и флаг, пока немного шансов закрепиться во взрослой сборной США. Хотя на юниорском уровне у него неплохие результаты — «золото» первенства и финала Гран-при. Выступающий за Канаду Стивен Гоголев делал свои первые шаги на льду в России, а теперь его называют одним из самых перспективных фигуристов мира: в его активе «серебро» национального первенства и победа в финале юниорского Гран-при.

Морис Квителашвили, представляющий Грузию, уже принес своей стране бронзовые медали чемпионата Европы и Универсиады, а также несколько раз становился призером соревнований рангом ниже. У недавно перешедших Владимира Литвинцева, который теперь защищает азербайджанский флаг и Константина Милюкова, выступающего за Белоруссию, результаты на сегодняшний день не такие впечатляющие.

Сложности с поиском партнера

Еще одна причина смены спортивного гражданства — проблема с партнерами. Как правило, спортивные и танцевальные дуэты распадаются из-за травм и недопонимания внутри команды. Найти подходящих партнеров, выступающих под тем же флагом, — часто непосильная задача. С такой проблемой в свое время столкнулась Марина Анисина. После расставания с последним партнером, она какое-то время искала замену внутри страны, но поиски не увенчались успехом, и фигуристка была вынуждена искать партнера за ее пределами. Свой выбор она остановила на французе Гвендале Пейзере, с которым впоследствии выиграла все существующие титулы, включая «золото» олимпийских игр. Но Марина Анисина скорее исключение из правил, как и Максим Ставиский, который, выступая за Болгарию, дважды становился чемпионом мира вместе с Албеной Денковой.

Уроженка Казани Аделина Галявиева с 2014 года представляет Францию. Фото: instagram.com/delya_delchonok

Результаты других российских фигуристов, выступающих в дуэтах и сменивших флаг, намного скромнее. Уроженка Казани Аделина Галявиева с 2014 года представляет Францию. Самый большой успех для их пары с Луи Тороном — это долгожданная победа на национальном чемпионате в этом сезоне. В другой паре за французскую сборную в Стокгольме выступает бывшая москвичка Евгения Лопарева — они с партнером Жофре Бриссо являются бронзовыми призерами чемпионата Франции.

Еще один танцор, Кирилл Халявин, выступает в дуэте с Сарой Уртадо за Испанию, в дебютном для пары сезоне они одержали победу во внутреннем первенстве.

Необычная судьба у российского фигуриста с португальскими корнями Антониу Соуза-Кордейру: они с Ланой Петранович катаются за Хорватию и трижды выигрывали местный чемпионат. Правда, сделать это было несложно: они с партнершей единственная спортивная пара на всю Хорватию. Чуть лучше ситуация обстоит у Любови Илюшечкиной, она выступала за Канаду, и с разными партнерами дважды становилась серебряным и бронзовым призером национального первенства и даже выигрывала «бронзу» чемпионата четырех континентов.

А кто из иностранцев приходил под российский флаг?

Существует и обратная практика, когда фигуристы из других стран решали выступать за Россию и оставались в выигрыше. Татьяна Навка поменяла белорусский флаг на российский и в паре с Романом Костомаровым стала олимпийской чемпионкой.

Татьяна Волосожар сменила Украину на Россию и завоевала вместе с Максимом Траньковым все награды в фигурном катании. Юка Кавагути из Страны восходящего солнца откатала 10 сезонов под нашим флагом и в паре с Александром Смирновым трижды выигрывала национальный чемпионат.

Юка Кавагути из Страны восходящего солнца откатала 10 сезонов под нашим флагом. Фото Luu/wikipedia.org

Максим Шабалин полтора года выступал за Болгарию, а затем вернулся и вместе с Оксаной Домниной одержал победу на чемпионате мира. Из нового поколения можно выделить Наталью Забияко, которая ранее представляла Эстонию, а перейдя под российский флаг, фигуристка в паре с Александром Энбертом завоевала серебряные олимпийские медали в командных соревнованиях.

Но самый необычный вариант — у танцевального дуэта Тиффани Загорски и Джонатана Гурейро. Тиффани родилась в Великобритании в интернациональной семье и изначально выступала за Францию, а теперь они с Джонатаном, который родился в Австралии в русско-португальской семье, вместе представляют Россию. На данный момент лучший результат пары — «серебро» внутреннего первенства.

Россия ужесточила правила для «перебежчиков»

Процедура смены спортивного гражданства регламентирована правилами Международного союза конькобежцев (ISU) и внутренними документами национальных федераций. В обоих случаях предполагается так называемый карантин, который запрещает фигуристу выступать на международных стартах минимум год. Также ISU требует, чтобы фигурист на протяжении этого же срока, проживал в стране, за которую он планирует выступать. А для пар предусмотрено еще одно условие: один из партнеров должен быть гражданином той страны, национальную федерацию которой дуэт собирается представлять.

В прошлом году федерация фигурного катания России ужесточила правила перехода фигуристов под другой флаг. Теперь спортсмен, который был членом сборной России, сможет выступать за другую страну только по истечении двух лет после запроса от иностранной федерации. Если спортсмен участвовал в чемпионатах России (но не был членом сборной), то он может представлять другую страну через год. Интересно, что национальная федерация имеет право не соглашаться на переход. Это решение может быть оспорено в Совете ISU, но и для них простое желание фигуриста уйти под другой флаг не считается достаточно веским основанием для отмены запрета национальной федерации.

В США выросло целое поколение фигуристов с русскими корнями. Среди них Максим Наумов, Эндрю Торгашев, Илья Малинин и Энтони Пономаренко. Фото instagram.com/pom_pom9

Соперниками могут стать дети российских эмигрантов-фигуристов

Также заслуживают внимания спортсмены, которые могли бы участвовать в соревнованиях под российским флагом, но их родители, в основном бывшие фигуристы, а ныне тренеры, эмигрировали из страны в 90-е годы. Например, в США выросло целое поколение фигуристов с русскими корнями. Среди них Максим Наумов, Эндрю Торгашев, Илья Малинин и Энтони Пономаренко. Все они добились успеха на юниорском уровне и приближаются к резерву взрослой сборной. Похожая ситуация у братьев Александра и Николая Майоровых, их родители тоже представляли Россию, но сами дети выступают уже за Швецию. Или у израильского фигуриста Даниэля Самохина, чья семья имела отношение к России, но выбирал спортсмен уже между флагами США и Израиля.

Обширная география принадлежности российских фигуристов — заслуга отечественной школы фигурного катания, равной которой в мире нет. Возможно поэтому в данном виде спорта с пониманием относятся к спортивной натурализации, ведь зачастую это единственный шанс для фигуриста продолжить карьеру.