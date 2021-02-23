Тест: что вы знаете о соревнованиях на Сабантуе?
Проект «Вопросы о Татарстане и татарах». Часть III
«Реальное время» продолжает серию образовательных тестов о татарской культуре и традициях, о знаменитых представителях татарской нации и о современности Татарстана — словом, обо всем, что связано с татарами и нашей республикой. Третий выпуск проекта предлагает помечтать о Сабантуе.
Сабантуй — праздник плуга, самая известная и «широкая» татарская традиция. Это слово даже вошло в русский язык как имя нарицательное для спонтанно организованного праздника («на работе организовали сабантуйчик»). Один из главных элементов Сабантуя — азарт. Люди соревнуются за шуточные или реальные призы, и существует не меньше десятка разных видов «сабантуйского спорта». Проверим, как вы знаете эти состязания?
комментарии
Не зря по молодости ходил на Сабантуй каждый год.
Как приехал в Казань в 1982 году.
И жену, и детей водил.
Теперь хожу реже.
Но вспоминаю часто.