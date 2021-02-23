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Тест: что вы знаете о соревнованиях на Сабантуе?

00:00, 23.02.2021 3

Проект «Вопросы о Татарстане и татарах». Часть III

Тест: что вы знаете о соревнованиях на Сабантуе?

«Реальное время» продолжает серию образовательных тестов о татарской культуре и традициях, о знаменитых представителях татарской нации и о современности Татарстана — словом, обо всем, что связано с татарами и нашей республикой. Третий выпуск проекта предлагает помечтать о Сабантуе.

Сабантуй — праздник плуга, самая известная и «широкая» татарская традиция. Это слово даже вошло в русский язык как имя нарицательное для спонтанно организованного праздника («на работе организовали сабантуйчик»). Один из главных элементов Сабантуя — азарт. Люди соревнуются за шуточные или реальные призы, и существует не меньше десятка разных видов «сабантуйского спорта». Проверим, как вы знаете эти состязания?

Интернет-газета «Реальное время»

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 комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 07:21
    8 из 10 неплохо! ))
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    Анонимно 08:23
    Согласен.
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    Анонимно 08:25
    10 из 10 - отлично.
    Не зря по молодости ходил на Сабантуй каждый год.
    Как приехал в Казань в 1982 году.
    И жену, и детей водил.
    Теперь хожу реже.
    Но вспоминаю часто.
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