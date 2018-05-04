Халимов Рустам Хамисович
Общая информация
Заместитель генерального директора по разработке и добыче нефти и газа ПАО «Татнефть», депутат Государственного Совета РТ пятого созыва
Родился в д. Ирекле Альметьевского района Татарской АССР. Окончил Московский институт нефти и газа им. И.М. Губкина по специальности «технология и комплексная механизация разработки нефтяных и газовых месторождений» (1987 г.).
Трудовая деятельность:
1987 — 1999 гг. — оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ-2, мастер по добыче нефти и газа ЦДНГ-2, заместитель начальника ЦДНГ-1, заместитель начальника ЦППД в НГДУ «Ямашнефть».
В 1999 г. — ведущий инженер производственного отдела по ППД в исполнительном аппарате ОАО «Татнефть», начальник отдела техники и технологии добычи нефти Инженерного центра ОАО «Татнефть».
1999 — 2010 гг. — главный инженер — первый заместитель начальника НГДУ «Ямашнефть».
2010 — 2011 гг. — глава филиала ОАО «Татнефть» в Ливии.
С сентября 2011 г. — начальник нефтегазодобывающего управления «Елховнефть» ОАО «Татнефть».
С октября 2014 г. — депутат Государственного Совета РТ пятого созыва.
С октября 2015 г. — заместитель генерального директора по нефтедобыче ПАО «Татнефть».
С 2016 г. — заместитель генерального директора по разработке и добыче нефти и газа ПАО «Татнефть».
Кандидат технических наук.
Заслуженный нефтяник РТ.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 423400, РТ, г. Альметьевск, ул. Мира, 10
- Телефон: +7(8553) 30-79-84
- Email: ggm@tatneft.ru
Дата последнего обновления: 04.05.2018