Халимов Рустам Хамисович

Общая информация

Заместитель генерального директора по разработке и добыче нефти и газа ПАО «Татнефть», депутат Государственного Совета РТ пятого созыва

Родился в д. Ирекле Альметьевского района Татарской АССР. Окончил Московский институт нефти и газа им. И.М. Губкина по специальности «технология и комплексная механизация разработки нефтяных и газовых месторождений» (1987 г.).

Трудовая деятельность:

1987 — 1999 гг. — оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ-2, мастер по добыче нефти и газа ЦДНГ-2, заместитель начальника ЦДНГ-1, заместитель начальника ЦППД в НГДУ «Ямашнефть».

В 1999 г. — ведущий инженер производственного отдела по ППД в исполнительном аппарате ОАО «Татнефть», начальник отдела техники и технологии добычи нефти Инженерного центра ОАО «Татнефть».

1999 — 2010 гг. — главный инженер — первый заместитель начальника НГДУ «Ямашнефть».

2010 — 2011 гг. — глава филиала ОАО «Татнефть» в Ливии.

С сентября 2011 г. — начальник нефтегазодобывающего управления «Елховнефть» ОАО «Татнефть».

С октября 2014 г. — депутат Государственного Совета РТ пятого созыва.

С октября 2015 г. — заместитель генерального директора по нефтедобыче ПАО «Татнефть».

С 2016 г. — заместитель генерального директора по разработке и добыче нефти и газа ПАО «Татнефть».

Кандидат технических наук.



Заслуженный нефтяник РТ.

Дата последнего обновления: