Щербакова показывает, «кто тут папочка»!»

Чемпионат отборных одиночниц, которые никуда пока не отбираются

Коляда наколядовал себе «золото», Степанова с Букиным воспользовались отсутствием главных конкурентов и победили. А сегодня будет «жара» в парном катании и у одиночниц. Подробности чемпионата России по фигурному катанию, проходящего в Челябинске, — в материале «Реального времени».

Стабильность — признак… одиночников и танцоров



Если сравнивать итоги короткой программы и окончательную таблицу мужского чемпионата России (сильный пол завершил свою часть соревнований накануне), то выяснится, что произвольная программа как бы не оказала на итоги никакого воздействия. Изменения начинаются с шестого места, поскольку Артем Ковалев был похуже в произвольной и опустился на восьмую строчку, а вот Антон Шулепов занял шестую, «зарплатную» позицию. Именно шесть сильнейших фигуристов по итогам чемпионата страны получают затем годовое финансирование как члены сборной России, и тут, конечно, возникнет вопрос с Дмитрием Алиевым и Артуром Даниеляном, пропускавшими чемпионат страны. С другой стороны, есть информация, что 24-летний молодожен Шулепов уходит из фигурного катания, и прокат в Челябинске стал последним в его карьере.

Кстати, супругу Антона — Алену Леонову называли косвенной виновницей поголовного снятия фигуристов с турнира. Она отмечала свое 30-летие с коллегами из фигурного катания, после которого многие полегли, поскольку, как считается, Алиев пришел туда уже инфицированным.

Стабильными выглядят и прокаты мужчин, как в короткой, так и в произвольной программе. Падали практически все: Петр Гуменник, Макар Игнатов, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Евгений Семененко, менялись лишь прыжки, да их неудачливые исполнители. Серьезных ошибок избежали только Михаил Коляда, выигравший «золото», 17-летний Марк Кондратюк, ставший сенсационным бронзовым призером, и Макар Игнатов, просочившийся между ними на второе место.

Михаил Коляда выиграл «золото», Макар Игнатов занял второе место, Марк Кондратюк стал бронзовым призером. Фото: fsrussia.ru

Казанский фигурист Максим Петров ожидаемо занял 17-е, последнее место, поскольку даже сумма его баллов позволяла занять только 10-ю позицию по итогам произвольной.

Обошлись без сюрпризов и соревнования танцоров. В отсутствие Синициной и Кацалапова фаворитами были Александра Степанова и Иван Букин, опередившие самую везучую пару последних лет Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро. Дуэт англичано-француженки с австрало-русским поймал удачу за хвост еще в олимпийский сезон, когда, будучи формально «третьим лишним», принял участие и в Олимпиаде, заменив Степанову — Букина, и на ЧМ вместо Синициной— Кацалапова. А сейчас они впервые вице-чемпионы России, точно так же, как впервые «золото» выиграли Степанова — Букин.

Серьезный срыв в короткой программе выкинул из претендентов на медали Аннабель Морозову и Андрея Багина, которые не без оснований надеялись на первые в своей карьере медали чемпионата страны. Но грубая ошибка в ритм-танце отправила их на седьмое промежуточное место, откуда на пьедестал почета уже не возвращаются. В итоге первые свои медали — «бронзу» заработали Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин, и это, наверное, такой же сюрприз, как «бронза» Кондратюка.

Первые свои медали — «бронзу», заработали Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин. Фото: fsrussia.ru

Как там наши?



Не только Морозова с Багиным, но еще и тольяттинцы Елизавета Худайбердыева с Егором Базиным метили на пьедестал почета, тем более что Базин уже стоял на нем с предыдущей партнершей Софьей Евдокимовой, которая в этом году ушла из спорта по состоянию здоровья. С одной стороны, обидно, с другой, стоит отметить, что Егору удалось скататься с Худайбердыевой «на раз», и если бы не помарка, опять же в ритм-танце, то дуэт Олега Судакова претендовал бы на медаль.

Между прочим, второй парой Судакова являются Ангелина Лазарева и Максим Прокофьев, которых неделю назад чествовали в Тольятти как «восходящих звезд» за победу в Кубке России среди юниоров. А могли бы чествовать и в Казани, поскольку Ангелина — уроженка столицы Татарстана и младшая сестра Максима Лазарева из легендарного выпуска «Ак Барса-1996». Сейчас он играет неподалеку от сестренки, в Самаре, за местный ЦСК ВВС, и его возвращение в родные пенаты зависит только от него самого и уровня его игры. А вот возвращение Ангелины…

— У нас сейчас огромное количество воспитанников, выступающих за другие страны и регионы, — напомнил ваш корреспондент министру спорта Татарстана во время его встречи с журналистами на этой неделе. Диапазон и правда широк: Армения и Грузия, Белоруссия и Франция, о городах России, куда разбросало фигуристов-«татар», поговорим позже. А за Казань выступают единицы — Петров, раз, Евгения Тарасова, два, и, можно сказать, обчелся.

— Мы открыты к переговорам, и все в курсе этого. Когда проходил этап Кубка России в Казани, я озвучивал этот тезис и федерации, и ряду тренеров. В следующем году, думаю, к нам обратятся. Если мы достигнем каких-либо договоренностей, обязательно скажу об этом публично, — ответил Владимир Леонов. Ну, дай-то бог…

Тольяттинцы Елизавета Худайбердыева с Егором Базиным тоже метили на пьедестал почета. Фото: fsrussia.ru

Вашими бы устами, Максим Леонидович…



Если в остальных трех видах программ фигурного катания зияли дыры от недоехавших до Челябинска по разным причинам спортсменов, то парное катание собрало самые сливки. И если в одиночном катании на пьедестал поднимался тот, кто меньше ошибся, то здесь лидировали те, кто был великолепен, опережая тех, кто был блистателен, и тех, кто был хорош.

Во всяком случае, по итогам короткой программы ругаться можно было только по поводу одного человека. И то за бортиком. И то за длинный язык. Максим Траньков, тренер Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, прокомментировал их чудесное «Болеро» словами: «Не можете вы все-таки не насрать». Сказано это было по поводу параллельного вращения, которое получилось не совсем параллельным, но, Максим Леонидович, откровенно говоря, это вы «наложили в штаны» на полный балл. Пара уже готова катать программу, а тренер возвращает их, чтобы дать последние напутствия. Какие это были слова, знают только трое, но весят они ровно балл, поскольку судьи справедливо оштрафовали пару за опоздание с началом проката.

Хотелось поговорить — могли бы сесть за комментаторский пульт с Александром Гришиным, который, видимо, разучился работать в одиночку. Во всяком случае, паузы, которые он зачастую выдерживал уже после окончания прокатов, были длиннее положенных «мхатовских» раза в три, как раз на то время, когда ранее могли выговориться Татьяна Тарасова либо Траньков.

Впрочем, говорить после прокатов было особо не о чем. У нас же как — красноречие приходит как реакция на ошибки, а их было катастрофически мало. У Мишиной с Галлямовым, когда последний сорвал тройной сальхов, но там была такая сцена утешения от Анастасии, что это напомнило дореволюционных «сестер милосердия». У Бойковой с Козловским была помарочка, но на том же чемпионате Европы она не помешала бы им занять даже первое место. А здесь промежуточное второе с отставанием в три балла от лидеров.

Четвертыми шли пермяки Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов, и это тот самый случай, когда провинциалы забрались очень высоко. Последний раз такое происходило в 2014 году, когда бронзовыми призерами стали Мария Выгалова и Егор Закроев. Кстати, тоже из Перми, где блестяще работают тренеры Валентина и Валерий Тюковы, откуда вышли и Траньков, и Татьяна Тотьмянина, два олимпийских чемпиона. Только вот ранее пермякам практически не удавалось выводить своих учеников во взрослое катание, за исключением разве что Константина Безматерных, и вот она, «первая ласточка». Увы, категорически не способная исполнять параллельные тройные прыжки, что мешает составлять конкуренцию ведущим парам.

Евгения Тарасова — Владимир Морозов выиграли короткую программу. Фото: fsrussia.ru

Плющенко опять на первом плане



Шестое промежуточное место занимали Ясмина Кадырова с Иваном Бальченко, девятыми шли Юлия Артемьева с Михаилом Назарычевым, обе пары из Перми, и 11-и были Диана Мухаметзянова с москвичом Ильей Мироновым. И тут мы в очередной раз вынуждены напомнить, что во всех трех парах партнерши являются воспитанницами казанской школы фигурного катания. Это к вопросу о том, кто может откликнуться на озвученное Леоновым предложение вернуться в родные пенаты.

Казанец Петров особо не рвался на чемпионат страны, но оказался там, Алина Забора из Краснодара буквально «нашпиговала» интернет сообщениями о своем желании стартовать, но в итоге длинный язык не довел ее до Челябинска, хотя в итоге там стартовало меньше участниц, чем положено. Все потому, что право говорить еще надо заслужить, и этим пользуется, например, Евгений Плющенко. Много чего говорящий, а теперь еще и демонстрирующий в уголке слез и поцелуев свое отношение к судейским оценкам. Палец вниз, это ведь что-то из гладиаторского прошлого, Евгений Викторович?

Жаль, что судьи не могут точно так же оценивать работу Плющенко в качестве тренера. К примеру, после одного из прокатов на Гран-при России он, как известно, предложил Трусовой: «Хочешь мороженое? Теперь можно!». Вот у меня закрался простой вопрос, а с чего это Евгений Викторович решил, что можно? У него практически нет серьезного опыта работы с девушками пубертатного возраста, а тот, который имеется, с Серафимой Саханович и Анастасией Таракановой, нельзя назвать положительным. Собственный опыт неприменим из-за разницы в подходе к работе с юношами и девушками. У Этери Тутберидзе такой опыт есть, причем успешный, — с Юлией Липницкой и Алиной Загитовой. В том числе и по работе с диетологами, когда наши девушки жаловались, что им приходится питаться по минимуму. Не думаю, что диетолог одобрил бы мороженое, от которого, к счастью, Трусова отказалась.

Плющенко не устроило четвертое промежуточное место Трусовой после вчерашней короткой программы. Фото: Александр Сафонов/championat.com

Понятно, что Плющенко не устроило четвертое промежуточное место Трусовой после вчерашней короткой программы: Саша уступает Анне Шербаковой, Камиле Валиевой и Дарье Усачевой. Ну так есть же произвольная с четверными козырями, которые достанут из рукавов фигуристки его школы. Что-то говорить про их катание не получается, как у Гришина во время блестящих прокатов парников. Даже падение Валиевой на тройном акселе ничего не напортило, в отличие, увы, от Елизаветы Туктамышевой, которая получила балл за опоздание на лед, и ошибки, которая на трикселе оставляет программу без козырей.

