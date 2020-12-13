Чен против Загитовой. И ладно бы Нэйтан

Олимпийскую чемпионку раскритиковала один из самых больших непрофессионалов нашего ТВ

Фото: скриншот видео (на фото — Иоланда Чен)

Российское фигурное катание не может без скандалов. Даже когда они затихают, поскольку жизнь разводит по разным углам Плющенко и Ягудина, Рудковскую и Тутберидзе, Медведеву и очередной ее выход на лед, зачастую на первый план выходят персонажи, имена которых уже стали нарицательными в смысле профнепригодности. Журналист «Реального времени» Джаудат Абдуллин разбирает странный наезд телекомментатора «Матч ТВ» Иоланды Чен на работу Алины Загитовой в «Ледниковом периоде».

Кто бы говорил…



11-й по счету выпуск «Ледникового периода — 2020», продемонстрированный Первым каналом в эту субботу, привлек особое внимание нашего издания. Поскольку чуть ранее телекомментатор Иоланда Чен в интервью одному федеральному изданию в пух и прах разнесла работу Алины Загитовой. Я уже писал о своих впечатлениях от первого выпуска «Ледникового периода — 2020», и сейчас можно отметить, что значительно возросли и уровень катания участников, и уровень работы дебютировавшей с микрофоном Загитовой. Многое смотрелось забавно, не бесила даже Ольга Бузова, которую партнер Дмитрий Соловьев душил, стрелял, травил, но все безуспешно.

«Мне очень понравилась самоирония Ольги Бузовой, которую не хочет убить только ленивый», — поделилась своими впечатлениями Елена Исинбаева. «Чудо в перьях», — рискнула назвать увиденное Алина Загитова, и это было самое точное попадание.

Кстати, довелось читать у одного из коллег критику конферанса Загитовой. Каждый имеет право на собственное мнение, но его надо подкреплять фактами. А не называть фигуриста Александра Энберта Эбертом. Это не опечатка (поскольку случилось дважды), а фамилия немецкого футболиста, поигравшего за «Спартак». Не надо писать, что количество оставшихся в проекте составляет восемь пар, при том что их десять. После таких ляпов в тексте, который готовился заранее, трудно как-то серьезно относиться к претензиям в адрес девушки, зачастую вынужденной импровизировать сходу.

Ну а пересказывать претензии Иоланды Чен к конферансу Алины нет смысла. Во-первых, на вкус и на цвет… Во-вторых, нет смысла говорить о том, что Загитова делает первые свои шаги с микрофоном на льду, только поступив на факультет журналистики и уже получив такую практику на Первом канале. «Ледниковый период», кстати, смотрят не для того, чтобы послушать ведущих, хотя они и являются составной частью этого проекта. Гораздо важнее там последовательное становление непрофессионалов льда, поскольку они в плане уверенности передвижения на коньках поначалу уступают даже участникам проекта «Ледниковый период. Дети», где участвуют учащиеся спортшкол. Любопытны комментарии Татьяны Тарасовой и Ко, и только в последнюю очередь обращается внимание на ведущих, которые либо украшают проект, либо забываются максимально быстро. Загитова украшает…

Фрагмент программы «Ледниковый период». Фото: baltija.eu

Репортажи Чен и Сотниковой были беда-беда



В то же время нет у любителей фигурного катания персонажа с микрофоном более нелюбимого, чем Иоланда Чен. Привыкнув последовательно к работе Сергея Кононыхина, Сергея Ческидова, Николая Попова, Василия Соловьева, Андрея Журанкова, а теперь Александра Гришина, многолетние поклонники ФК столкнулись во время трансляций из олимпийского Пхенчхана и чемпионата мира 2018-го в Италии с конферансом человека, который практически не разбирается в современных реалиях этого вида спорта и при этом не понимает, как его комментировать. Тут надо напомнить о том, что Иоланда поначалу заслужила уважение за то, что выступала на различных телевизионных шоу со своей четкой позицией, что российским олимпийцам надо ехать в Пхенчхан. Конечно, не ее позиция имела решающее влияние, но решение было принято на самом высшем уровне, россияне поехали. В том числе, кстати, и сама Иоланда, которая, таким образом, боролась и за свое место — не под солнцем, а у микрофона, обеспечивая себя работой. Но назвать это работой не сможет ни один поклонник фигурного катания. Скорее, вредительством.

В интернете легко можно найти стенограмму репортажа Чен в паре с олимпийской чемпионкой Аделиной Сотниковой, и это была беда-беда. Начиная с того, что девушки разглагольствовали без умолку, в том числе во время проката, когда профессионалы предпочитают молчать. Вдвоем с Сотниковой они, что называется, «чушь прекрасную несли», только Чен делала это, не совсем точно разбираясь в предмете. Тут ничего страшного, она начинала в фигурном катании, но пребывала там только до 12 лет, выступая в танцах на льду. А профессионально соревновалась в прыжке, тройном прыжке, разобралась также в прыжках в высоту и с шестом, но за 22 года работы на ТВ не смогла освоить прыжки на коньках. Так бывает — к примеру, бывший танцор Вазген Азроян всегда отказывается высказываться профессионально о парном катании, не считая свое мнение экспертным. Несмотря на то что сейчас с фигурным катанием Иоланду связывают только общая с американцем китайского происхождения Нэйтаном Ченом фамилия и опыт катания 47-летней давности, это комментаторшу не останавливало. В итоге транзишены (переходные шаги, либо связки) легким движением языка у нее превращались в «трансмишенсы».

Чен профессионально соревновалась в прыжке, тройном прыжке, разобралась также в прыжках в высоту и с шестом. Фото: stuki-druki.com

К черту подробности, или Когда факты просто мешают комментировать



К счастью, словесный поток Чен сумела побороть Екатерина Боброва, представительница спортивных танцев, заявившая, что во время прокатов она привыкла смотреть молча. Но интерпретировать фигурное катание по-своему Иоланде никто не мог помешать. В результате родились такие перлы, как во время проката Дмитрия Алиева: «Ну ничего, вместо четверного тройной… Чуть-чуть не добирает». Чего ничего? Алиев, дважды исполнив один и тот же тройной тулуп, потерял порядка десяти баллов, которые получил бы за четверной. Кстати, во время произвольного проката Чен сама же это пояснила, либо полистав многократно изменившиеся правила, либо прислушавшись к профессионалам.

Которых она ранее отправила в глубокий нокаут, заявив на Олимпиаде, что «Алиев был вторым после короткой программы» (на самом деле седьмым, а вторым шел японец Шома Уно). На чемпионате мира — 2018 было сказано: «Теперь я понимаю, почему Юдзуру Ханю и Хавьер Фернандес подумывают завершать карьеру. Потому что начали оперяться такие ребята, как Винсент Чжоу». Фернандес «подумывал» еще сезон, закончив победой на чемпионате Европы 2019-го года, а Ханю, видимо, не понимая русского, катается до сих пор. Любителей музыки Чен шокировала, переиначив всем известный «Призрак оперы» в «Фантом в опере». Такая, с позволения сказать, работа комментатора вызывала у любителей желание смотреть фигурное катание Пхенчхана-2018 на интернет-платформах, а у непродвинутой части телезрителей оставляла ощущение непрекращающегося трепа ради трепа.

«Нагацу участвовала в турне 4 континентов». Мирай Нагасу на самом деле участвовала не в турне, это прыгуны с трамплина участвуют в турне «Четырех трамплинов», а в фигурном катании проводится чемпионат четырех континентов. Ну ладно, путается в терминологии, но зачем переименовывать спортсменов? Морган Кипрес (француз Морган Сипре), Брэд Теннел (американка Брэди Теннел), Николь Скотт (поскольку это немка Шотт, то почему она должна носить англосаксонскую фамилию), Гийом Цицерон (другой француз, но уже суперзвезда Гийом Сизерон), Мирай Нагацу (опять же американка Мирай Нагасу). Но любимым в этом плане персонажем для нее был китаец Миша Ге, родившийся в Москве, а выступавший за Узбекистан. Там полет фантазии Иоланды был так же далек, как и ее прыжки когда-то: Джэ, Ге (казалось бы, остановись, вот же нащупала правильный вариант) и Джи.

Кстати, Сотникова, услышав весь негатив о своем дебюте у микрофона, в своих соцсетях объясняла специфику работы на ТВ, обещая проделать работу над ошибками. А Чен, видимо, оказалась выше того, чтобы оправдываться за свои бревна, поскольку была занята поиском соринок у других.

Сотникова, услышав весь негатив о своем дебюте у микрофона, в своих соцсетях объясняла специфику работы на ТВ, обещая проделать работу над ошибками. Фото: pg21.ru

У Загитовой-то все впереди…



«Первые три программы мы всей семьей сидели красные от стыда», — делилась Чен своими переживаниями с журналистом по поводу просмотра стартовых выпусков «Ледового периода».

Увы, два с половиной года назад красными от стыда были все любители фигурного катания России. Бывалые телезрители уже успели привыкнуть к тому, что, когда комментирует Татьяна Тарасова, мысли–скакуны могут унести ее далеко, но все-таки из ее конферанса можно выудить какой-то интересный факт из прошлого, либо оценку происходящего. Кстати, именно этим объясняется то, что Тарасову так любят цитировать спортивные СМИ, выдавая ее комментарии как новости. А потом сокомментатор, ранее Соловьев, сейчас Гришин, возвращает Татьяну Анатольевну в нынешние реалии. У Чен совместно с Сотниковой (с другими фигуристами у меня уже не хватило сил слушать) были комменты, на фоне которых гоголевский диалог «А доедет ли это колесо до Москвы или до Казани?» выглядит как глубокомысленный разговор двух философов.

Кстати, трансляция восьмого выпуска шоу «Ледниковый период» на Первом канале заняла 15-е место в рейтинге всех телепрограмм в России за период с 16 по 22 ноября в категории зрителей старше четырех лет. То есть зрители не выключают массово телевизоры, когда на экранах появляется «слабое звено», как трактовала Чен Загитову. Взявшаяся критиковать ее работу 59-летняя женщина дебютировала в профессии в 1996 году, а позорилась у микрофона в 2018-м, поскольку телеканал доверил ей работу и на последующем чемпионате мира.

«Это очень неприятный удар по всему профессиональному сообществу, по профессионалам, которые долго учатся телевизионному мастерству», — говорит Чен почему-то от имени всего сообщества, сама не являясь эталоном профессионализма.

Тут вспоминается старый и крайне сексистский анекдот, где какая-то дама возмущается нетрезвым состоянием пассажира в трамвае. На что тот отвечает: «А у тебя ноги кривые». — «При чем тут ноги, алкаш?» — «Я-то просплюсь, а вот ты…» Загитова, студентка первого курса факультета журналистики, еще может исправить свои ошибки, реальные или выдуманные.

