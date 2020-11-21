Косторная снова лидирует после короткой программы

Трусова опять рассчитывает на четверные прыжки в произвольной

В Москве стартовал этап мирового Гран-при, по сути, четвертый этап соревнований, по ходу действия лишившихся финала, который был назначен на декабрь в Китае. Поэтому, по принципу незабвенного Портоса: «Дерусь, потому, что дерусь», фигуристы выехали на лед, чтобы просто порадовать зрителей. А там, как ISU решит. Радость от прокатов и горечь от кратковременной потери Анны Щербаковой и потери навсегда Игоря Москвина — в материале «Реального времени».

Потери, потери…



Фигурное катание такой вид спорта, где изменения в списке заявленных на старт — дело привычное. Болезни и травмы постоянно выбивают спортсменов из протокола участников. Но никогда ранее московский этап Гран-при не выглядел таким «покоцаннным» и таким слабым, откровенно говоря.

Начать с того, что на мужских соревнованиях произошла замена, когда вместо Ираклия Майсурадзе, выступающего за Грузию, заявили белоруса Александра Лебедева. Тут любопытно, что Майсурадзе точно так же пропустил турнир в Минске в начале ноября, куда был заявлен с другим москвичом Никой Эгадзе, третьим номером мужской сборной Грузии. Сейчас Майсурадзе заменили на Лебедева, бывшего на родном льду четвертым.

Почему на него, а не на экс-казанца Константина Милюкова, бывшего в Минске вторым после россиянина Михаила Коляды и приглашенного в сборную Белоруссии под дебют на Олимпиаде-2022 в Пекине? Вопрос повис в воздухе. А вот добавление в список участников победителя двух этапов нынешнего Кубка России Артема Ковалева, плюс вице-чемпиона Европы Артура Даниеляна, выглядело логично, поскольку страна-хозяйка имеет право на дополнительные квоты. Только вот непонятно, почему Даниелян в итоге не стартовал, будучи замененным на питерца Евгения Семененко, выигравшего этап Кубка России в Казани. Замена после замены — это так же как обратная замена в футболе, выглядит странно и обидно.

Увы, московский этап недосчитался еще и двух ярких фигуристок. Достаточно ясно все было со снятием с этапа Евгении Медведевой, тут дело движется к тому, что сезон Женя пропустит из-за проблем со здоровьем. Заменила ее питерская спортсменка Елизавета Нугуманова, уверенно выступившая на казанском этапе Кубка России. Куда более обидным стал пропуск московского этапа Анной Щербаковой, у которой подозрение на пневмонию. Одновременно с 16-летней девушкой такой же диагноз был поставлен экс-наставнику сборной России по футболу Георгию Ярцеву, 72-летнему старожилу тренерского цеха, который в год рождения Щербаковой уже рулил сборной страны на чемпионате Европы-2004. Увы, коварная болезнь не щадит ни млад, ни стар, ни суперстар в лице двукратной чемпионки России.

Евгению Медведеву заменила питерская спортсменка Елизавета Нугуманова, уверенно выступившая на казанском этапе Кубка России

У Туктамышевой был шанс



Участие в московском этапе ранее заявленных Алины Урушадзе из Грузии, эстонки Эвы-Лотты Киибус и трех бывших россиянок Виктории Сафоновой из Белоруссии, Екатерины Рябовой и Анастасии Галустян сделали старты максимально международными с точки зрения нынешнего времени. Было бы красиво в наших геополитических буднях сказать, что в Москве спокойно выступали Рябова из Азербайджана и Галустян из Армении, но они как родились в столице России, так и продолжают здесь тренироваться.

Понятно, что они выступали в качестве кордебалета трио Алены Косторной (откатала чисто), Елизаветы Туктамышевой (упала на тройном флипе) и Александры Трусовой (упала на тройном акселе), планируемо занявших три первых места. Несложно предположить, что произвольная, с ее возможностью исполнять четверные прыжки, в корне изменит ситуацию в этой троице. В подобных случаях принято вспоминать библейскую фразу «и последние станут первыми».

Предположим, что изменится баланс сил и во второй троице, которую составили Анастасия Гулякова, Елизавета Нугуманова и Софья Самодурова. К последней судьи отнеслись непривычно жестко, если сравнивать с судейством за весь день и вечер во всех трех видах программы.

Елизавета Туктамышева упала на тройном флипе

Ягудин, говоря о Буцаевой, не к месту вспомнил Волочкову

Во время короткой программы у мужчин автор увидел за бортиком Олега Васильева и Алексея Мишина, которых мы чаще привыкли наблюдать в качестве наставников, работающих с парами (Олег Кимович) или девушками (Алексей Николаевич). Но это наши привычки, а так перечисленные тренеры успешно работают с мужчинами.

А вспомнить о них в одном контексте заставил, увы, уход из жизни великого тренера Игоря Москвина, который произошел 10 ноября, во время этапа Кубка России в Казани. Ноябрь 2020-го, увы, стал последним месяцем в жизни многих великих россиян. Михаил Жванецкий, Москвин, Армен Джигарханян — писатель, тренер, артист. У каждого был свой зритель, воспринимающий уход кумира как свою личную боль. Казалось бы, спортивная пресса должна была отреагировать на уход патриарха не только фигурного катания, но и всего советского и российского спорта десятками статей в его память. Люди, человеки, Игорь Борисович тренировался у Николая Коломенкина (Панина), первого и единственного спортсмена царской России, ставшего олимпийским чемпионом в 1912 году! Его жизнь — это история нашей страны, продолжающаяся в учениках, поскольку Мишин и Васильев его ученики, значит, Евгений Семененко, Михаил Коляда, белорус Александр Лебедев, которого привез Васильев, его «внучатые» ученики.

Мою мысль невольно подтвердила оговорка Алексея Ягудина, который комментировал короткую программу у мужчин.

— Настолько в СМИ очень много Волочковой, эпатажная девушка не выходит из головы…

Так оправдался Ягудин за свою помарку при произнесении девичьей фамилии Виктории Буцаевой (Волчковой),тренирующей Илью Яблокова. С которой, между прочим, выступал практически в одни и те же годы.

В СМИ и так уже «очень много» Волочковой, а уход из жизни Жванецкого и Джигарханяна лишний раз напомнил о них, но не о Москвине. Армена Борисовича вспоминали даже в спортивных изданиях — как болельщика «Спартака», но, при всем уважении, какое он имеет отношение к спорту и как оно сравнимо с Москвиным, про которого отписались только в новостях.

Великий тренер Игорь Москвин ушел из жизни 10 ноября, во время этапа Кубка России в Казани

«Скользкий лед покажет»



Подробно описывать мужскую одиночную, кажется, смысла нет. Недавно прошедший казанский этап Кубка России лишний раз доказал, что у наших фигуристов нет проблем с мастерством, но отсутствует стабильность. Отлетав надо льдом в короткой, они способны зарыться в него в произвольной. И наоборот, как «профессиональные» носители нестабильности Михал Бржезина и Станислава Константинова. Так было в Казани у Романа Савосина, а потому «будем подождать», как он откатается завтра, и прибережем сегодняшние восторги. Как и в отношении Макара Игнатова, Петра Гуменника, московского грузина Мориса Квителашвили, выигравшего короткую с довольно хорошим отрывом от преследователей.



Также расхожими фразами про «скользкий лед» и «лед покажет» можно ограничить свои впечатления от прокатов Дмитрия Алиева и Коляды. Вообще, в плане понимания характеристик льда на тех или иных аренах очень полезно было бы послушать спич Ягудина о жесткости и мягкости рабочей поверхности не только в фигурном катании и хоккее, но и на разных аренах. Это, кстати, интереснее, на мой взгляд, чем размышления о «ребрах» или «недокрутах» во время прыжков. К черту недокруты, даешь подробности…

