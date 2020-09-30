Финтех-тренды 2020: тотальный уход в онлайн, «зеленый» банкинг и война с хакерами

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Как кризис сыграл на руку цифровизации банковского сектора? Как грамотно собрать команду для цифровой трансформации своего предприятия? Когда в России появится «зеленое» финансирование, а банки начнут предлагать своим клиентам «зеленые» кредиты или даже «зеленую» ипотеку? Как ЦБ борется с хакерами, ведущими «игру без правил» на финансовом рынке? Ответы на эти вопросы прозвучали на форуме Kazan Digital Week в рамках секции «Экосистема финтех». Подробности — в материале «Реального времени».

«В течение 5—7 лет в банковском секторе изменений произойдет больше, чем за последние 20»

Одной из ключевых секций форума Kazan Digital Week стала «Экосистема финтех», куратором которой выступил Ак Барс Банк. Компания подготовила для форума насыщенную программу и собрала на его площадке экспертов из Великобритании, Израиля, Франции, Финляндии и других стран.

Стоит отметить, что Ак Барс Банк наработал достаточно серьезную экспертизу в области финтеха: взявшись за цифровую трансформацию в 2016 году, к 2020-му кредитная организация постепенно перешла от формата традиционного банка к финансово-технологической компании.

В рамках секции «Экосистема финтех» эксперты, в частности, обсудили цифровую трансформацию финансовых институтов. В ходе профильной сессии член совета директоров «Диасофт» Александр Генцис поделился своими наблюдениями касательно того, как кризисный период помог обозначить четкие векторы для дальнейшей цифровизации банков и финансовых учреждений России.

— Это «стресс-тестирование» показало реальное положение дел, и мы увидели, что ранее развитие цифровых сервисов происходило разрозненно: процессы фрагментированные, присутствует разная динамика развития. Также стало очевидно, что текущих сервисов пользователям уже недостаточно. Еще один вектор — дальнейший уход от проведения различных операций в офлайне в сторону онлайна, — перечислил эксперт.

В свою очередь, руководитель направления «Развитие технологии распределенных реестров» АФТ Анатолий Конкин указал на знаковые события в области цифровизации финансового рынка, произошедшие в этом году.

— Технология блокчейн давно является трендом, и 2020 год стал началом ее промышленной эксплуатации — речь о запуске платформы «Мастерчейн», — напомнил Конкин. — Также в июле был принят закон о цифровых финансовых активах, открывающий возможности для трансформации рынка ценных бумаг. На примере ЦФА видно, как меняются роли профессиональных участников, при этом их цели остаются неизменными. В целом хотелось бы сказать, что банки находятся в наиболее уязвимом секторе, где в течение 5—7 лет изменений произойдет значительно больше, чем за последние 20 лет.

Руководитель направления «Развитие технологии распределенных реестров» АФТ Анатолий Конкин указал на знаковые события в области цифровизации финансового рынка, произошедшие в этом году

Вместе с тем эксперты уверяют, что сейчас на рынке идет настоящая «гонка вооружений» за ИТ-специалистов. Полезной инструкцией о том, как собрать крепкую команду для цифровой трансформации, в рамках сессии поделился вице-президент по ИТ «Ингосстрах» Алексей Клепиков.

— Если кратко, то основа такой практики — HR-бренд, который должен быть узнаваем айтишниками, для чего необходимо создание актуальной айдентики, привлекательного места работы, а также формирование корпоративной культуры и работа с вовлеченностью, — поделился эксперт. — Трансформация — это не спринт. В среднем каждый большой этап занимает 3 года. Можно пытаться сделать это быстрее, но это будет не очень гармонично на больших предприятиях. Выберите приоритеты и двигайтесь по ним. В этом процессе также крайне важен хороший HR, который поможет поддержать людей, без этого они быстро устанут, выгорят и перестанут работать.

«Большая часть потребителей готова отказаться от бренда, который не заботится о влиянии на окружающую среду»

В рамках секции «Экосистема финтех» эксперты также обсудили внедрение принципов устойчивого развития в финансовом секторе. Как справедливо заметил модератор соответствующей сессии — председатель совета директоров восточного офиса конфедерации финской промышленности Илкка Салонен, в современном мире инвесторы хотят понимать не только то, какова доходность акции, но и то, как компания зарабатывает свои деньги. Вместе с тем потребителям больше не безразлично, как компании производят свои товары и услуги.

— Технологический прогресс привел к тому, что мир поменялся, родились поколения, для которых экология и инклюзивность стали частью ДНК. Таких людей становится все больше, и они начинают формировать повестку. Для них становится важным, у кого взять кредит, в какой компании работать. Успех любой ценой, деньги, карьера перестают быть актуальными. Любая цена — это уже неприемлемо, — согласился с модератором руководитель департамента «стратегия» Accenture Андрей Скорочкин.

Сомодератор сессии, директор департамента стратегии, инноваций и маркетинга Ак Барс Банка Юлия Строганова озвучила данные исследования Edelman Trust Barometer, подтверждающие слова экспертов.

— Исследование, проведенное в постковидный период, свидетельствует о том, что 71% потребителей готовы отказаться от бренда, работающего только ради денег. От бренда, который не заботится о клиентах, о влиянии на окружающую среду, внутреннем потреблении. Компаниям, выходящим на рынок всерьез и надолго, важны поколения миллениалов, которые проживают жизнь через призму экологичности и ответственности бизнеса, — заключила Юлия Строганова.

«Татарстан занял первое место в рейтинге внедрения принципов устойчивого развития»

Абсолютно все эксперты, принимавшие участие в обсуждении, сходятся во мнении, что Россия пока находится в начале своего пути по внедрению принципов устойчивого развития в финансовую отрасль. Как отмечает директор департамента стратегии, инноваций и маркетинга Ак Барс Банка Юлия Строганова, этот тренд только приходит на российский рынок и, в отличие от Запада, мы не имеем достаточной зрелости.

— При этом хотелось бы заметить, что Татарстан и Ак Барс Банк как один из опорных финансовых институтов республики занимают первое место в рейтинге «Эксперт РА» с точки зрения внедрения принципов устойчивого развития. Республика обогнала даже Москву — она на втором месте, — сообщила Юлия Строганова.

«Татарстан и Ак Барс Банк как один из опорных финансовых институтов республики занимают первое место в рейтинге «Эксперт РА» с точки зрения внедрения принципов устойчивого развития», — отметила Юлия Строганова

Более точные цифры, дающие понимание места России на мировом рынке «зеленого» финансирования, озвучила младший директор по корпоративным и суверенным рейтингам «Эксперт РА» Юлия Катасонова.

— Мы опросили 10 банков из топ-20, и ни у одного в портфеле нет «зеленых» кредитов. За рубежом рынок «зеленых» кредитов начал активное развитие в 2017 году, и сейчас он составляет 10 млрд долларов, — заявила эксперт.

Несмотря на то, что Россия пока находится лишь в начале пути, число «зеленых» инициатив в финсекторе постепенно растет. По словам Юлии Катасоновой, за 2020 год этот рынок в России вырос в 13 раз до 24,5 млрд рублей. Также в этом году произошел первый выпуск социальных облигаций в нашей стране: они пошли на рефинансирование расходов на строительство детских садов в Якутии в рамках ГЧП.

«В каждом банке России появится «зеленая» ипотека и энергоэффективные кредиты»

Руководитель исследовательского центра ЭНЕРПО Максим Титов считает, что окончательная зрелость в этом вопросе наступит тогда, когда «в каждом банке России появится «зеленая» ипотека и энергоэффективные кредиты».

— Наверное, стоит пояснить, что такое «зеленая» ипотека. Вы покупаете квартиру или дом и хотите повысить уровень энергоэффективности, занимаетесь ремонтом, итогом которого будет снижение энергозатрат на обслуживание вашей жилой площади. Это дополнительная кредитная линия для того, чтобы вы снизили свои постоянные затраты. К сожалению, в России очень часто эти инициативы начинаются как продукт для категории «премиум», — высказался эксперт.

Потенциальными плюсами для финансовых организаций по «зеленым» кредитам могут стать рост ссудного портфеля, повышенный спрос заемщиков за счет программы субсидирования ставки, потенциальный актив для обеспечения зеленых облигаций. Если же говорить про «зеленые» облигации, то здесь можно заполучить хороший брендовый эффект, а также ставку купона ниже рыночной из-за повышенного интереса инвесторов.

— Развитие «зеленых» продуктов и принципов финансового развития принципиально важно, и финсектор в этом контексте — наиболее перспективная точка развития, — резюмирует глава департамента «стратегия» Accenture Андрей Скорочкин.

«Большая часть хакерских группировок нацелена именно на финансовый рынок»

Как уже было сказано выше, Россия находится в числе лидеров по проникновению финансовых технологий. В том же отчете Ernst & Young говорится о том, что 63% российских компаний имеют стратегию цифровой трансформации, 71% населения поддерживает внедрение различных платежных инноваций и 82% россиян используют финансовые технологии в повседневной жизни. В этой связи крайне остро встает вопрос информационной безопасности в финтехе, которой была посвящена отдельная экспертная сессия.

— «Лаборатория Касперского» говорит о том, что угрозы в финансовом секторе по-прежнему актуальны. Это онлайн-банкинг, электронные кошельки, криптовалюты, атаки на инфраструктуру финансовых организаций. Такие атаки, как правило, сопровождаются социальной инженерией и фишингом. Это подтверждают данные компании Group-IB и ее статистика по активным хакерским группировкам: большая их часть нацелена именно на финтех и финансовый рынок. Статистика ЦБ за 2019 год показывает, что в прошлом году объем операций, проведенных без согласия клиента, составил 6,5 млрд рублей, — выступил руководитель направления сервисов киберзащиты Ceberart, ГК InnoSTage Владимир Дмитриев.

По словам эксперта, киберпреступность — это «целая отрасль, и ее участники постоянно наращивают темпы и расширяют инструментарий». В то же время финансовые технологии — передовая точка цифровой трансформации, так что этот вектор будет только усиливаться, а сложность обеспечения информационной безопасности на рынке финтеха будет только возрастать.

Финансовые технологии — передовая точка цифровой трансформации, так что этот вектор будет только усиливаться, а сложность обеспечения информационной безопасности на рынке финтеха будет только возрастать. Фото: pexels.com

— В этом ключе крайне актуален вопрос развития киберкультуры. На мой взгляд, это ответственность широкого круга людей, — включился в обсуждение директор департамента информационной безопасности Ак Барс Банка Вячеслав Яшкин. — В контексте культуры кибербезопасности и защиты от той же социальной инженерии то, как мошенники пытаются украсть ваши средства, — это тоже часть киберкультуры. И надо понимать, что, вооружившись знанием о том, какими методами пользуются мошенники, можно защититься от хищений.

В сессии также приняла участие представитель регулятора — начальник отдела информационной безопасности и киберустойчивости финансовых технологий ЦБ РФ Екатерина Желунова. Рассказывая о том, как Центробанк обеспечивает безопасность использования финансовых технологий (мультивендорность, детектирование микромимики, прикладное шифрование и другие инструменты), эксперт отметила, что из-за постоянного усложнения технологий злоумышленники начали искать более простые пути.

— Это неизбежно приводит к росту использования методов социальной инженерии. В этой части ЦБ блокирует мошеннические сайты, СМС-рассылки и мошеннические номера, — перечислила Екатерина Желунова. — В целом Банк России подходит к этому вопросу комплексно. Мы продолжаем заниматься обеспечением ИБ и киберустойчивости в целях финансовой стабильности каждой организации финансового рынка. Обеспечиваем операционную надежность и непрерывность деятельности организаций кредитно-финансовой сферы. Оказываем противодействие атакам и защищаем права потребителей финансовых услуг.

