Игровая неделя: Epic удалили из App Store, симулятор поезда и мощная видеокарта от NVIDIA

Удаление аккаунта Epic Games и демонстрация преимуществ новой видеокарты от NVIDIA

Apple все-таки удалила аккаунт Epic Games из своего магазина приложений App Store. Недоступна как страница самой компании, так и все ее приложения. Впрочем, другой аккаунт разработчика, который суд запретил блокировать, Epic International, по данным vc, все еще доступен в магазине — поэтому поддержка важного для многих сторонних разработчиков движка Unreal Engine на устройствах от Apple не прекратилась. Но вот устанавливать, к примеру, Fortnite или Infinity Blade, равно как и обновлять их и совершать внутриигровые покупки через Apple Pay теперь не получится. Отметим, что, помимо запрета удалять аккаунт Epic International, суд также рекомендовал Epic Games следовать правилам App Store — но разработчик отказался это делать.

Еще из «околоигровых» новостей — производитель NVIDIA на неделе продемонстрировал производительность новой и очень ожидаемой пользователями видеокарты Geforce RTX 3080. Для этого компания опубликовала видео, в котором сравнивает игру в Doom Eternal на новом графическом процессоре и Geforce RTX 2080 Ti. Как отмечает портал Playground, новая карта оказалась на 70—80% производительнее, чем флагманская видеокарта предыдущего поколения. Продажи новой Geforce должны начаться 17 сентября 2020 года — стоимость ее составит около 700 долларов. Отметим, что сейчас в российских интернет-магазинах предыдущий флагман — 2080 Ti — стоит около 100 тысяч рублей, что почти в два раза больше, чем 700 долларов.

Doom доступен в Steam и рекорды Microsoft Flight Simulator

Еще одна новость, связанная с серией игр Doom: компания Bethesda на неделе объявила, что переиздания Doom и Doom II: Hell on Earth, вышедшие еще в июле прошлого года на консолях и мобильных устройствах PS4, Xbox One, Switch, iOS и Android, теперь можно установить и через сервис Steam. Об этом рассказывает «Игромания». На компьютере игры также были доступны, но только через специальный лаунчер самой компании. Помимо этого, переиздания игр на всех платформах получили обновление. Среди изменений — появление нового уровня сложности, поддержка прицеливания с помощью гироскопов на компьютерах, Switch и PS4, формат 16:9 и другие.

Фото igromania.ru

Тем временем вышедший 18 августа Microsoft Flight Simulator, по данным разработчика, показал лучший старт на собственной платформе Xbox Game Pass. Об этом сообщает портал dtf. По данным Microsoft, к началу сентября игру опробовали более миллиона уникальных пользователей, провели в ней свыше 26 миллионов полетов и в сумме преодолели более миллиарда миль.

Бесплатные игры — симулятор поезда, королевская битва и атмосфера Великой депрессии

Наконец, расскажем о том, какие игры в ближайшее время можно получить бесплатно. Epic Games Store продолжает свою давнюю традицию по раздаче игр, которой уже больше полугода. До 10 сентября в магазине можно бесплатно скачать игру Into The Breach — пошаговую стратегию 2018 года, в которой с помощью боевых машин нужно защищать планету от нашествия гигантских монстров. Начиная с 10 сентября можно будет бесплатно получить железнодорожную стратегию Railway Empire — игра также была выпущена в 2018 году, в ней нужно строить свою железнодорожную империю, действие происходит в США 1830—1930-х годов. Также можно будет скачать Where the Water Tastes Like Wine — приключенческую игру, действие которой происходит во времена Великой депрессии.

Фото nintendo.ru

Наконец, подписчики сервиса Playstation Plus с 1 сентября по 6 октября могут бесплатно получить PlayerUnknown’s Battlegrounds. Помимо игры, подписчики могут рассчитывать на набор скинов — школьную рубашку, китайский пиджак, плиссированную мини-юбку и кроссовки на липучках. Также можно получить набор «Высадка» и скидку в 10% на монеты G-coin. PUBG — это многопользовательская онлайн-игра в жанре королевской битвы. Игроки воюют между собой, чтобы стать последним выжившим. Игра выпущена в марте 2017 года.

Фото igromagaz.ru