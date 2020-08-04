«Сборная Казахстана планирует готовиться к Олимпиаде через выступления в чемпионате России»

Наши друзья-соседи готовы к более серьезному сотрудничеству в водном поло

Бывший игрок ватерпольного «Синтеза» и главный тренер сборной Казахстана Сергей Дроздов на данный момент является председателем Азиатской ассоциации тренеров по водным видам спорта и генеральным секретарем Федерации водных видов спорта Казахстана. В своем интервью «Реальному времени» он рассказал, почему в свое время предпочел снежную Казань жаркому Израилю, мог ли Казахстан претендовать на звание спортивной столицы СССР и благодаря чему интернациональная республика жила и продолжает жить мирно и по-добрососедски.

«Путевку на Олимпиаду мы выиграли сами того не ожидая»



— Сергей Михайлович, насколько для Казахстана важно сотрудничество с российским водным поло, выступление в объединенном чемпионате?

— Это даже не обсуждается — мы видим прогресс нашей команды, которая конкурирует в сильном чемпионате. Есть даже желание заявить в чемпионат России нашу вторую команду, состоящую из молодежи, которая играла бы на уровне высшей лиги, но в связи с пандемией от осуществления этой идеи пока пришлось отказаться. Но надеюсь, мы вернемся к ее осуществлению.

Кстати, на последних Азиатских играх 2018 года в Индонезии сборная Казахстана стала чемпионом, обыграв в полуфинале Китай, а в финале сборную Японии. Этого от нас не ожидали, поскольку мы выступали тогда полностью своим составом, без натурализованных игроков, и на тот момент многие молодые игроки не имели достаточного игрового опыта в соревнованиях такого уровня.

Сейчас выяснилось, что та наша победа, а точнее, успех в полуфинале в матче со сборной Китая, приобрел дополнительную значимость, поскольку именно по итогам Азиатских игр и был определен участник турнира на Олимпиаде-2021 в Токио. Поскольку японцы так и так участвуют на Олимпиаде как хозяева, то вторыми участниками стали мы, опередив Китай. Азиатская федерация плавания изначально планировала провести отборочный турнир у нас в Нур-Султане, но в связи с пандемией турнир не состоялся. Правда, тут немного обидно, что наша женская команда не пробилась на Олимпиаду, уступив как раз-таки китаянкам, опять же по итогам Азиатских игр. Но все понимают, что пандемия коронавируса стала настоящим форс-мажором для всей планеты, в том числе и в спорте.

Фото vk.com/waterpolo_kaz

На последних Азиатских играх 2018 года в Индонезии сборная Казахстана стала чемпионом, обыграв в полуфинале Китай, а в финале сборную Японии. Этого от нас не ожидали, поскольку мы выступали тогда полностью своим составом

— Каковы планы команды в этом случае? Будете заявляться на чемпионат России или бросите все силы на подготовку к Олимпиаде?

— Будем готовиться к Олимпийским играм через участие в чемпионате России.

Стоит отметить, что наши ватерполисты, впрочем, как и коллеги из других видов спорта, включая артистическое плавание (напомним, синхронное плавание было переименовано в артистическое решением конгресса FINA три года назад, — прим. ред.) и плавание, а там есть такие звезды, как действующий олимпийский чемпион Дмитрий Баландин, не прекращали тренировочный процесс. Мы провели несколько учебно-тренировочных сборов в закрытом режиме, когда спортсмены были полностью изолированы от какого-либо общения извне, перемещались только по пути гостиница — бассейн. Все продолжают тренироваться с соблюдением всех необходимых норм предосторожности, и никаких случаев заболевания до сих пор не было. Теперь ждем открытия внешних границ, что позволит свободно перемещаться и участвовать в международных соревнованиях. Решение этого вопроса, по предварительным прогнозам, планируется на середину августа.

«Приехав в Казань, обнаружил, что мне нравится в команде»

— Сергей Михайлович, вспомните времена, когда вы играли за «Синтез». Чем они запомнились, какие остались впечатления от команды, города?

— Я давно знал «Синтез» как команду наших друзей-соперников, частенько приезжали сюда соревноваться во времена открытого чемпионата России. Кстати, во времена СССР я здесь ни разу не бывал, поскольку тогда, когда мы играли на уровне детско-юношеского спорта с ребятами 1967 по 1970 годов рождения, туры чемпионатов СССР проводились централизованно, в одном из городов команд-участниц, и на Казань наши туры не попадали. Но затем вдоволь наездился, уже став профессиональным игроком. Но особых впечатлений я сформировать не мог, поскольку, приезжая в город, мы видели его из окна автобуса, на котором перебирались из гостиницы в бассейн и обратно.

Когда меня пригласили в «Синтез», то я ехал сюда, планируя поиграть до нового года, отыграть первую половину чемпионата России, а потом перебраться в Израиль, где на тот момент и играл. Там сезон начинался только во второй половине зимы, и я, таким образом, за один сезон отыграл бы в двух чемпионатах. Я пришел к таким договоренностям с тогдашним тренерским штабом «Синтеза», который возглавлял Рустем Юмаев, но, приехав в Казань, обнаружил, что мне нравится в команде, в ней отличный микроклимат, и на тот момент было большое количество моих товарищей из Казахстана. Клуб снимал мне хорошую квартиру в пяти минутах от бассейна, так что мне было очень удобно. Отыграв половину сезона, мы попали в число сильнейших команд, продолжающих борьбу за медали, и, переговорив с тренерами «Синтеза», я решил доиграть сезон в Казани. То, что мы попали в четверку лучших команд до нового года, это было успехом. Играли серьезные матчи с сильными командами. Тренеры были довольны, потому что «Синтез» попал в розыгрыш Кубка ЛЕН Трофи в следующем году. На наших матчах были заполненные трибуны.

— Каким образом в Казани создалось казахстанское землячество?

— Согласен, интернациональная команда получилась! Наша бригада из Казахстана — Горовой Сергей, Загоруйко Игорь, Севостьянов Артем и я. Особенно отметить хочется Сергея Горового, который по амплуа — центральный защитник, но ему пришлось играть центрального нападающего. И он здорово справился с задачей. С нами играл еще парень из Узбекистана — Саша Яшнов. Александр Шведов появился сезон спустя, когда я уже уехал, перейдя в волгоградский «Спартак».

Фото olympic.kz

Через год после начала занятий смотрел Олимпиаду-80 в Москве уже с точки зрения болельщика водного поло, болел за нашу сборную, персонально за алмаатинца Сергея Котенко, который стал в ее составе олимпийским чемпионом

«Казахстан мог претендовать на звание столицы спорта СССР»

— Когда вы пришли в спорт, насколько водное поло было популярно в Алма-Ате?

— Как сейчас Казань заслуженно считается столицей спорта России, так и Алма-Ата в советские времена, особенно в годы моей юности, могла претендовать на это же звание, но в масштабах СССР. Динамично развивался мужской баскетбол, алма-атинский СКА с поколением Валерия Тихоненко, Юрия Жуканенко, Олега Мелещенко, женский волейбольный клуб АДК, который неоднократно становился чемпионом СССР, после побед команд «Динамо» по хоккею с мячом, на траве и нашего ватерпольного «Динамо». Помимо игровых, у нас очень сильно были развиты индивидуальные виды спорта. Это и бокс, и борьба вольная и классическая, спортивная и художественная гимнастика, легкая атлетика, особенно в Алма-Ате.

Что касается меня, то я поначалу занимался плаванием, что мне к десяти годам быстро надоело. А у меня есть брат, который старше на полтора года, и он в то время занимался водным поло у Александра Иншакова. И в какой-то момент Александр Александрович проводил собрание с родителями учеников, на котором оказались моя мама и я. Сан Саныч, увидев меня, предложил перейти из плавания в водное поло. В начале спортивной карьеры играл на всех позициях, побывал даже вратарем, поскольку надо было привыкать к новому виду спорта. Через год после начала занятий смотрел Олимпиаду-80 в Москве уже с точки зрения болельщика водного поло, болел за нашу сборную, персонально за алмаатинца Сергея Котенко, который стал в ее составе олимпийским чемпионом.

Что касается водного поло, то у нас только в Алма-Ате по каждому возрасту было по четыре, а где-то и по пять команд. Плюс вид спорта развивался в республике, том же Джамбуле, откуда вышел Саша Шведов, в Караганде, Уральске. Можете представить, какая была конкуренция только в пределах одного возраста. Не случайно наша основная команда «Динамо» дважды становилась чемпионом страны. Я потом поиграл со всеми ее лидерами — Сергеем Котенко, Ерланом Аяпбергеновым, Аскаром Оразалиновым, Игорем Баюновым, Николаем Ложкиным, за исключением Нурлана Мендыгалиева, который играл за московское «Динамо» и там также становился чемпионом СССР. Это было очень важно быть с такими грандами в одном составе, и приходилось прилагать огромные усилия для того, чтобы заиграть с ними на равных, а не просто отбывать время на скамейке запасных. Это и приводило к росту мастерства.

Нас тренировали Станислав Пивоваров и Михаил Черных, я считаю, мне повезло с ними поработать, как, в принципе, везло со всеми тренерами, с которыми я работал. Но начинал я с команды «Медео», это был дубль «Динамо», выступавший на уровне первой лиги чемпионата СССР. Как раз тогда мы сталкивались с поколением наших ровесников из «Синтеза» — Олегом Владимировым, Игорем Горбачем, Иреком Зиннуровым, Игорем Толстяковым, Дмитрием Уховым и другими, выигравшими первенство СССР среди юношей. Большинство из них потом оказались в армии, в составе команды КЧФ из Севастополя, и наши пути разошлись, поскольку после развала СССР в чемпионат Украины отправилась играть другая наша команда.

Фото caravan.kz

Это было очень важно быть с такими грандами в одном составе, и приходилось прилагать огромные усилия для того, чтобы заиграть с ними на равных, а не просто отбывать время на скамейке запасных. Это и приводило к росту мастерства

«В советские времена было одно «вероисповедание»: идеалы коммунизма»

— Сразу после развала СССР в Казахстане было две команды по водному поло — «Массагет» и «Рахат». Как развивалось водное поло в республике в первые годы независимости Казахстана?

— Да, как раз «Массагет» играл в чемпионате Украины, а наша команда «Динамо» (Алма-Ата) в дальнейшем была переименована в «Рахат», начала выступать в открытом чемпионате России, стала костяком национальной сборной страны, сейчас это же можно сказать о ватерпольном клубе «Астана».

В целом Казахстан всегда располагал двумя командами, в 1976 году они даже вместе выступали в высшей лиге чемпионата СССР — это «Динамо» и «Енбек». Затем в первой лиге чемпионата СССР играло «Медео». Но тут я вам не смогу помочь с фактологией, было ли «Медео» правопреемником «Енбека», почему одна команда прекратила свое существование, а вместо нее появилась другая. Я тогда еще был подростком и не задавался такими вопросами.

Благодаря Александру Андреевичу Крюкову в Джамбуле было открыто отделение водного поло, создана еще одна команда мастеров, она не играла в первой лиге, но выступала в Кубке СССР, я помню это в том числе потому, что сам поиграл в ее составе.

Возвращаясь к последним годам существования СССР, в Джамбуле под руководством Александра Андреевича у нас начало стремительно развиваться женское водное поло, и команда «Химик» стала последним чемпионом Советского Союза.

— С вашего разрешения мы поговорим об этом попозже, а сейчас вернемся к Казахстану советских времен. Единственная по-настоящему интернациональная республика из азиатских и одна из немногих советских. Даже по фамилиям ватерполистов — грека Хакилиди, еврея Шульмана, литовца-немца Шертвитиса — можно оценить масштаб смешения народов, а уж состав футбольного «Кайрата» был наглядной демонстрацией интернационализма в Казахстане. Это не вызывало проблем?

— Нет, ни во времена Союза, ни сейчас. Хотя надо признать, что из Казахстана на землю предков уехали многие представители немецкой и греческой наций, уехали чеченцы, крымские татары. Понятно же, что многие из них были собраны в нашей республике по решению Сталина, образовывая целые диаспоры. Потом еще покорение целины также сподвигло к переселению представителей множества народностей СССР. Надо понимать, что это было смешение языков, культур…

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В советские годы вера у всех была одна — идеалы коммунизма (смеется). Но, повторюсь, мы являемся многонациональной республикой, представители каждой национальности сохраняли свою культурную принадлежность, с уважением относясь к другим

— Вероисповеданий…

— В советские годы вера у всех была одна — идеалы коммунизма (смеется). Но, повторюсь, мы являемся многонациональной республикой, представители каждой национальности сохраняли свою культурную принадлежность, с уважением относясь к другим. Так и сейчас: мусульмане поздравляют христиан с их религиозными праздниками, христиане в свою очередь поздравляют мусульман, дружба народов, уважение, теплое отношение друг к другу — все это мы сохранили. Раньше, когда я сам играл, меня несколько удивляли фразы, когда мы приезжали играть в другие города: «А, казахи приехали». Я думал, почему, мы же русские, украинцы, немцы и так далее. А сейчас согласен, что мы казахстанцы, поскольку живем в этой стране. Так же как игроков «Синтеза» называли и называют «татарами».

«Потеряли высокий уровень конкуренции, приобрели прямой выход на международную арену»

— Последний вопрос, касающийся геополитики. Вы же застали момент, когда именно столица Казахстана стала первой из тех, кто взбунтовался, устроив некий Майдан в конце 1986 года, когда ни о каком развале СССР даже речи быть не могло.

— Да, помню, мне тогда было 17 лет. Но и прекрасно помню, по каким причинам возникли те беспорядки, когда руководителя ЦК КПСС Казахстана Динмухамеда Кунаева поменяли на человека извне, каковым был Геннадий Колбин. Тогда город прилично «качало» в течение двух-трех дней, но в этом не было никакой националистической подоплеки, просто народ был возмущен тем, что республикой будет руководить пришлый человек.

— Итак, возвращаясь к развалу СССР, что вы приобрели, что потеряли?

— Потеряли наше общее водное поло, поскольку, играя вместе, мы были сильнее благодаря высочайшему уровню конкуренции. Касательно Казахстана, мы еще потеряли целый ряд перспективных воспитанников, которые не смогли в те годы перейти из детско-юношеского спорта во взрослый.

А приобрели, конечно, прямой выход на международный уровень, участие в азиатских соревнованиях, а также Олимпиадах и чемпионатах мира, куда мы пробивались через соревнования в своем регионе. Наша команда шесть раз становилась победителем Азиатских игр. Мы принимали участие в трех Олимпиадах, семи чемпионатах мира, причем в 2003 году сборная также отобралась на ЧМ, но в итоге не поехала. Был временной промежуток в «нулевые» годы, когда команда пропустила ряд чемпионатов мира, поскольку была достаточно молодой, из ветеранов тогда оставались только Саша Шведов и Иван Зайцев. В ноябре 2008 года я был назначен главным тренером мужской национальной сборной по водному поло. Для усиления команды мы привлекли наших ветеранов, это Евгений Жиляев, Сергей Горовой, Александр Шведов, а также несколько российских игроков, которые приняли казахстанское гражданство, и с 2009 года мы не пропускали ни одного чемпионата мира.

Фото vk.com/waterpolo_kaz

Наша команда шесть раз становилась победителем Азиатских игр. Мы принимали участие в трех Олимпиадах, семи чемпионатах мира

— Да, а на ЧМ 2015 года в Казани заняли 11-е место, опередив хозяев-россиян, финишировавших 14-ми.

— И тогда у нас выступали в составе экс-россияне — вратарь Александр Федоров, полевые игроки Александр Аксенов, Сергей Губарев, Алексей Панфили. Благодаря помощи опытных игроков мы вырастили талантливую плеяду воспитанников казахстанского водного поло, которая и составляет костяк нынешней сборной страны.

— Если посмотреть по соседям, то только Казахстан сохранил высокий уровень водного поло. Соседи по Средней Азии откровенно деградировали, как и многие бывшие республики Советского Союза за исключением Белоруссии и Грузии.

— Вынужден с вами согласиться, экономическая ситуация привела к развалу нашего вида спорта, который развивался практически во всех республиках СССР. В дальнейшем ситуация там выглядела печально. У нас же, благодаря особому вниманию государства и первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева к развитию спорта высших достижений, водное поло сохранилось и развивается. Также развитию, безусловно, способствует поддержка министерства культуры и спорта, НОК РК и усилия тех людей, которые внесли в его развитие значительный вклад, это и Александр Андреевич Крюков, вице-министр культуры и спорта Сакен Мусайбеков, вице-президент НОК Казахстана Данияр Абулгазин, Андрей Крюков, который является членом бюро ФИНА. Они делали и делают все возможное для сохранения и развития водного поло в республике.

Постепенно это привело к возрождению нашего вида спорта, и сейчас мы развиваем его на юношеском уровне сразу в десяти регионах Казахстана. И сейчас даже ощущается нехватка квалифицированных тренерских кадров, поскольку многие регионы также высказывают желание развивать водное поло.

