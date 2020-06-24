Судья Андрей Афанасьев: «Грек мне говорит: «У нас в землетрясении погибли люди. А еще и ты 13 человек «убил»

На заре водного поло арбитры раскатывали на лодках

40 лет назад проходила Олимпиада в Москве. Вместе с небольшой делегацией спортсменов (фехтовальщица Наиля Гилязова и пятиборка Ольга Рукавишиникова), на Играх были представлены сразу три татарстанских арбитра — Габдльнур Мухамедзянов (баскетбол), Насых Абдулхаков (хоккей на траве) и Андрей Афанасьев, который первым из ватерпольного сообщества республики вошел в элиту советского, а затем международного водного поло. Долгое время судейскую работу с основной, тренерской, совмещал и аксакал казанского водного поло Валерий Лелюх. В интервью «Реальному времени» они поделились воспоминаниями об изменениях в правилах водного поло и курьезных моментах во время судейства.

«После финального свистка окружили, некоторые с ножами стояли. Спасали меня всем миром»



— Андрей Александрович, Валерий Алексеевич, водное поло считается видом спорта, где чаще всего меняют правила. Почему так?

Андрей Афанасьев. Если брать историю развития водного поло, то первые матчи проводились в естественных водоемах, а судья обслуживал их, находясь в лодке. Хорошо еще, если не на веслах. Касаемо наших, могу сказать, то первоначально судьями у нас были… тренеры играющих команд, работавшие на матчах других команд. К примеру, легендарный Валерий Лелюх судил так, что едва не пострадал.

Валерий Лелюх. Да, дело было в Туапсе, где ватерпольный стадиончик был у причала, а судья располагался на пирсе, рядом с болельщиками. И вот местные болельщики, преимущественно армяне, едва не сбросили меня — были недовольны работой на матче местной команды со столичным АЗЛК (будущий «Москвич»). Меня так называемые «болельщики» еще по ходу игры достали, мат-перемат. А уж после финального свистка окружили, некоторые с ножами стояли. Спасали всем миром — и игроки АЗЛК, и игроки местной команды, надо отдать им должное. Москвичи были куда выше классом, в их победе не было ничего удивительного, но было обидное для местных фанатов, назовем их так. Они дали мне срок, чтобы за сутки покинул их город.

— Хотя сейчас, будучи на бортике, ватерпольный судья, казалось бы, менее всего подвержен давлению.

А.А. Здесь тоже по-разному бывает. Помню, на международных соревнованиях, когда только появилось женское водное поло, спортсменки вылезали из воды в центре площадки, после чего бежали каждая к своей скамейке. Вот одна такая, побежав, снесла судью со своего пути, и он плюхнулся в бассейн.

Когда женский ватерпол дебютировал на Олимпиаде-2000 в Сиднее, зрителей на него ходило куда больше. Тогда еще была разрешена жесткая опека, и ватерполистки тянули друг друга за купальники. А там нет-нет, да показывалась часть женских прелестей. Публика была в восторге!

— О женском ватерполе мы еще поговорим, поскольку там своя специфика. Вопрос об изменениях в правилах, которые происходят часто, и вашем отношении к этому.

А.А. Каждое четырехлетие, после завершения очередных Олимпийских игр, вносились определенные предложения, которые так или иначе меняли правила водного поло. Какие были самые заметные? Поначалу судьи пользовались флажками белого и черного цвета, отмененными в итоге только после Олимпиады в Атланте 1996 года. Если говорить об инвентаре, то поначалу у игроков были обычные шапочки на веревочных завязочках. Их застали даже наши ветераны. Но в связи с большим количеством ушных травм, поскольку в силовой борьбе лопались барабанные перепонки, шапочки заменили на новые с пластиковыми вставками, защищающими уши — так называемые наушники.

Что касается игровых правил, поначалу они были схожи, например, с тем же футболом, когда были запрещены замены. Вышли на площадку семь человек, включая вратаря, — так и играют до конца, теряя удаленных без права замены. Доходило до того, что команда заканчивала матч втроем-вчетвером.

«Холодно, градусов 15, так у нас игрок выбрался из воды и обратно отказывается заходить»

В.Л. В бытность игроком я остался в игре, где было всего трое на площадке. Вратарь мне кричит: «Валера, держи пас», а я в ответ: «Не надо мне его, у меня сил никаких нет».

Или другой матч вспоминаю, а мы играли тогда на Оби, поскольку я сам родом из Прокопьевска. Холодно, градусов 15, так у нас игрок Коля Баранов выбрался из воды и обратно отказывается заходить. А замены-то делать нельзя. Еле-еле уговорили его вернуться в воду. Играли, кстати, тогда по два периода. Когда уже начали производить замены, то увеличивали количество периодов и времени в нем: четыре по 5 минут, затем по семь, сейчас по восемь.

А.А. Следующее правило касалось замены, но производить ее можно было только тогда, когда забивался гол. То есть, как в футболе, когда происходила остановка игры. А это еще одна напасть. Забивали тогда мало, в том числе потому, что времени на владение мячом давали сколько угодно, вот одна команда могла перекидывать мяч до посинения. Со стороны смотреть на это было неинтересно, поэтому начали вводить правило, ограничивающее время владения мячом.

Помню, как только у нас стало зарождаться водное поло, на домашний тур в Казани пришли наши шефы с завода «Казаньоргсинтез» и мне поручили по ходу игры объяснять им правила и нюансы, отвечать на вопросы, потому что без подобного конферанса человеку со стороны трудно бывает воспринимать ватерпол. Так вот, я сижу, объясняю, а меня перебивают, с долей юмора, конечно: «Да бог с ним, ты лучше скажи, куда кружок исчезает с центра площадки». А это тот «кружок», в котором держался мяч до старта игры, и потом уходил под воду, поскольку человек на бортике утягивал его туда на веревочке.

— Я скажу так, что в водном поло зачастую необходим подобный ликбез, поскольку правила меняются беспрестанно.

А.А. Если говорить о том, что касалось самой игры, то было правило, напоминающее баскетбол, когда за гол, забитый из-за семи метров, начисляли сразу два очка, тем самым поощряя броски издалека. Потом, с ростом мощи игроков, меняли расстояние для броска, к примеру, отодвинули точку штрафного броска с четырех до пяти метров. В новых правилах разрешено забивать прямым броском с углового, а это еще большее расстояние.

Отмечу еще нюанс, что зачастую изменения в правилах зависят от того, кто находится у руля ватерпольной федерации ФИНА или ЛЕН. Зачастую это итальянцы, правда, мы долгое время оказывали сопротивление их диктату, особенно когда от нас в международной федерации был представлен Леонид Михайлович Осипов. Допустим, там идет обсуждение какого-то вопроса, задевающего интересы нашей сборной. Все приходят к согласию, и тут Леонид Михайлович вступает в разговор: «Минуточку!», и пока своего не добьется, не успокоится.

«Хватит свистеть! Вы же не полицейские»

— А чем, помимо некоей заинтересованности итальянцев, связаны столь частые изменения в правилах? Ведь итальянцы, получается, меняют правила, которые сами же и предлагали.

А.А. Тут закавыка в сложности зрительского восприятия. К примеру, в плавании все просто: кто первым приплыл, тот победил. Помнится, финансовый директор ФИНА Корнел Маркулеску на одном из чемпионатов мира констатировал, что у него большое количество заявок на трансляции плавания, синхронного плавания, а ватерпол в аутсайдерах. Зритель не понимает, где-то, может быть, скучает, и начинают менять правила, которые должны повысить зрительский интерес.

А это палка о двух концах. На одной из Олимпиад решили бороться с большим количеством судейских свистков, остановок игры и едва ли не борьбу в бассейне разрешили. Была поставлена задача: прикрыть глаза на жесткость борьбы, тот же председатель техкомитета Джанни Лонци потребовал: «Хватит свистеть. Вы же не полицейские!». И что — как начали ведущие игроки травмироваться с первых матчей, выбывая из турнира! Каким клубам это понравится, когда они отдают в сборную спортсмена, а получают обратно «инвалида»? Поэтому на следующем турнире свистки вернули в игру — «Ребята, пора остановить рестлинг в бассейне, это до добра не доведет!».

Хочу вернуться к изменениям, касающимся не духа, а буквы правил. Это инфраструктура. Первые чемпионаты страны вообще играли в Сандуновских банях, в бассейне, где вода по пояс, поэтому игроки просто ходили по дну бассейна. Вот Валерий Алексеевич, в бытность игроком, застал нечто подобное.

В.Л. Стоять на дне бассейна запрещалось, поэтому игроки приседали. Со стороны это смешно выглядело. Мячи были другие, кожаные, их мастикой смазывали, чтобы не скользили в воде. И мы упомянули, что женщины играют в купальниках, так надо оговориться, что в начале зарождения водного поло и мужчины выступали в купальниках, причем это была спортивная форма и у пловцов.

— Андрей Александрович, что вспомните о крупнейших турнирах, Олимпиадах, чемпионатах мира?

А.А. Интереснее всего, когда успешно играет твоя сборная, твоя команда. Да, в таком случае ты остаешься без участия в финальном матче, но чем-то можно жертвовать. Я считаю, что судейство в спорте — это на 50 процентов политика. У меня в карьере был момент, когда на Олимпиаду в Барселону было два кандидата: я и кандидат из Казахстана Владимир Приходько. Сейчас на подобные турниры приглашает ФИНА, а тогда решение принимала делегирующая сторона, и главный тренер сборной СНГ Борис Попов заявил, что «поедет Приходько. Он — жесткий». И это было оправданно.

Другой момент помню, когда я был назначен на матч мужских команд Греции и Хорватии, и мне гостренер говорит: «Саныч, греческий арбитр нашу женскую команду просто «убил». Надо дать «адекватный ответ». Что делать, пошел и дал, чтобы понимали, «что к чему». После игры мне их тренер предъявлял. «Афанасьев, у нас было землетрясение только что. Погибло столько-то человек, а сегодня еще и ты 13 «убил» (по количеству игроков). А как? Ты не принадлежишь себе, представляя страну и ее интересы.

Или же матч за третье место на чемпионате мира 1991 года между Югославией и Испанией. Мы тогда после долгого перерыва начали налаживать отношения с югами, передо мной была поставлена задача — помочь, чем смогу. Их же я судил в матче за третье место Олимпиады-2000. Никаких задач передо мной тогда не ставили, но сама игра была жесткая настолько, что испанские болельщики на мне рубашку порвали потом.

«Женщина, если ее перемкнет, будет бить соперницу прямо у тебя под носом»

— Когда работали на матчах женщин, специфика судейства не менялась?

А.А. Там судили с большим напряжением. У женщин все на эмоциях, а потому все наружу. Мужчина способен прятать свои противоправные действия «под воду», а женщина, если ее перемкнет, будет бить соперницу прямо у тебя под носом. И ей все равно, что ее выгонят с площадки и это отразится на команде. И не надо давать им жестко бороться, иначе это перерастет в такое, что они глаза друг другу повыцарапывают прямо в воде.

Помню, первый раз судил их на турнире в Швеции. А там француженки отыграли, полезли после матча на вышку загорать и все оголились топлесс. Я какое-то время не знал, куда мне смотреть, на игру или на этих мадемуазелек: и там и там интересно.

— Андрей Александрович, а как вы оцените последние изменения в правилах?

А.А. На мой взгляд, тем самым развязали руки судьям, которые хотят свистят, не хотят — нет. Иногда что-то додумывают. У нас же судьи разного уровня, есть очень высокого, поигравшие на уровне Олимпиад. Так вот, там зачастую свистки идут «по предположению». Он не видел ничего предосудительного, но по действиям игрока предположил, что там произошло что-то предосудительное.

— Судья с повадками «художника»: я так вижу!

А.А. Именно. Если кто не согласен, смотри пункт первый судейских правил, который гласит: «Судья всегда прав». Сейчас в Италии существует школа судей, куда может прийти любой желающий, отучиться и работать в водном поло. Главное правило не в том, чтобы ты сам играл или не играл, а в том, чтобы не работал в какой-либо из ватерпольных команд.

— А как вы решали подобные проблемы во времена СССР, когда профессии «спортивный судья» просто не существовало?

А.А. Я работал в штате детско-юношеской школы «Синтез», будучи завучем, а на игровые туры выезжал по выходным дням, за счет свободного времени. Затем меня зачислили в штат команды в качестве видеооператора. Касаемо борьбы под водой, у нас была инструкция: то, что ты не видишь, то и не судишь. Это же сейчас пошли телевизионные камеры, которые помогают понять тот накал борьбы, который происходит внизу.

Есть хитрости водного поло, которым специально обучают. К примеру, я наблюдал такое в Венгрии, когда побывал на тренировке стажирующейся команды, которую обучали симуляции. Это у венгров исторически повелось. Они же еще в той самой драке 1956 года, точнее, перед ней, подошли к нашим ватерполистам, похвалили за мастерство и отметили: «Вы не сможете себя «подать» судьям». Это у венгров в методиках, некая школа, где учат и жесткой манере игры, и, одновременно, симуляции. Или другие способы грязной игры: щипки, плевки, в конце концов, можно воду в рот набрать и выплюнуть в лицо.

Но и наши в борьбе не уступали. Гиви Чикваная в одном из матчей просто-напросто укусил венгра в голову. У того кровь идет, Чикваная судья подзывает, а тот у партнера по команде спрашивает: «Посмотри, у меня между зубов волосы не застряли?».

При этом большинство конфликтов оставались в воде. Помнится, на одной Спартакиаде СССР две команды едут на игру — разговоры, подколы. А с нами увязался казахстанский тренер по волейболу, смотрит на это общение, удивляется: «У нас команды-противники в одном автобусе не уживутся!». Почему? Там играют, разделенные сеткой. Как ты выразишь свой негатив? Только плюнуть можно, или на ногу попытаться наступить. А у нас все в игре сбрасывается, хорошее и плохое, а после игры — что остается делить? И все снова друзья!

