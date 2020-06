На ESL One Birmingham стартует плей-офф: с каким багажом к нему подходят СНГ-команды

Текущий ESL One Birmingham обнаружил весьма неожиданный и важный факт — оказывается, в системе «медведей» не просто два состава, а два практически равноценных состава. И хотя в очных выставочных встречах основной состав вроде бы спокойно обыгрывал VP.Prodigy (хотя в середине мая вторые разнесли основу 3:0 на Epic Premier Season), но, как показало время и первый по-настоящему крупный турнир в истории «продиджей», epileptick1d и его команда вполне в состоянии составить конкуренцию ведущим европейским и СНГ-организациям.

За весь групповой этап VP.P проиграли лишь однажды — сильной Alliance (0:2), являющейся одним из фаворитов бирмингемского турнира. В остальных шести играх были одержаны победы — в том числе над экс-топами OG (2:0), неплохой командой Ninjas in Pyjamas (2:1) с Соннейко в составе и сильными HellRaisers (2:0).

Как результат, VP.Prodigy и Alliance прошли в верхнюю сетку плей-офф, а HellRaisers и FlyToMoon — в нижнюю. И вполне ожидаемо среди СНГ-комьюнити пошли разговоры о том, что кое-кого из второго состава стоило бы поднять в первый. Особенно учитывая вечно проблемную позицию керри, где Игорь ILTW Филатов так и не сумел убедить в своей незаменимости. И вполне естественно, что появилась большая группа болельщиков, призывающая вернуть в основу кикнутого еще осенью Эпилептика. Наметилась и противоборствующая сторона, которая указывает на неубедительные выступления Эпилептика после его прихода на смену Рамзесу.

В верхней части плей-офф VP.Prodigy сыграют завтра против европейской Nigma.

В очередной раз разочаровала своих поклонников российско-украинская NAVI, которая уже совершила точечные изменения в составе — вместо Семена CeMaTheSlayeR Кривули в организацию пришел бывший саппорт Team Unique Виталий so bad Ошманкевич. Однако ожидаемых качественных изменений не последовало.

31 мая в решающем матче группового этапа на ESL One Birmingham «Рожденные побеждать» уступили Liquid 1:2. Лидер команды Павел «9pasha» Хвастунов пропустил игру из-за проблем с интернетом (издержки онлайнового формата турниров), так что его пришлось заменять тренеру состава Андрею «Mag» Чипенко.

В итоге лишь с тремя победами в семи матчах NAVI заняли пятое место в группе и не смогли выйти плей-офф, а Liquid выбили себе место в нижней сетке.

Далеко от плей-офф остановилась и другая команда, на которую возлагали надежды поклонники бывшего капитана NAVI Акбара SoNNeikO Бутаева — Ninjas in Pyjamas. Команда Соннейко заняла лишь общее 11—12-е место и заработала $4 тыс.

Но это ничто по сравнению с той безысходностью, в которой пребывает еще один СНГ-состав Winstrike, не так давно потерявший доверие практически всех команд дивизиона из-за несоблюдение условий договоров по трансферам. Семь поражений в семи матчах получила команда на турнире, взяв на нем только две карты, — у Cyber Legacy и OG.

Та же история и с Gambit, не выигравшими на турнире ни одной серии — команда завершила групповой этап со счетом 0-7. Состав также выиграл всего две карты — одну в матче против NAVI и одну в игре с Nigma. За 15—16-е место на турнире Gambit получили 2 тысячи долларов.

По итогам группового этапа лишь три СНГ-команды из восьми вышли в плей-офф. Помимо VP.P, это HellRaisers и украинская FlyToMoon, пробившиеся в нижнюю часть сетки. HR сыграют с шведской Team Liquid, а украинцы — с ViKin.gg.

Однако не все так просто оказалось по итогам группового этапа. Более того, разгорелся целый скандал: тиммейты сразу из нескольких команд в один голос пожаловались на новые правила, из-за которых они, по их мнению, не вышли в плей-офф турнира. По новым правилам действительно получается довольно запутанное выявление победителей — подсчет побед по картам отошел на второй план, важнее стали личные встречи команд.

Например, в группе B сразу несколько команд показали одинаковую статистику по сериям, при этом команда Ninjas in Pyjamas оказались ниже других коллективов, хотя у нее лучшая разница по картам.

«Каким-то образом мы заняли шестое место. Отличные правила, ESL», — резюмировал итоги групповой стадии SoNNeikO. На это известный комментатор Ярослав NS Кузнецов справедливо указал, что правила турнира стоит изучать заранее:

«Пропустил мелодраму с тем, что NiP не вышли из группы, потому что забыли до турнира прочитать правила. Смешно. Ну т.е. если не нравятся правила, вы обсуждаете их до турнира. Если вы играете турнир, значит, со всем согласны. Можно винить только свой менеджмент, но не турнир», — написал NS в Twitter.

First of all, @ESLDota2 is an amazing TO and I love their tournaments BUT these tiebreaker rules are straight-up dumb. If you look at the map difference, we are 11-7 which is +4, the other teams are +2/0/0 and we are behind all of them . Ok bro pic.twitter.com/UfAw9TtIXn