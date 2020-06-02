На ESL One Birmingham стартует плей-офф: с каким багажом к нему подходят СНГ-команды

Проблемы СНГ-составов на групповом этапе и внезапный взлет VP.Prodigy, игроки которой не ждут повышения

Новые неожиданные повороты подарил болельщикам турнир ESL One Birmingham по Dota 2, в котором Virtus.pro решила не участвовать, отправив вместо себя «дубль» — VP.Prodigy. В итоге второй состав удивил всех — и менеджеров организации, и остальные команды, и наверняка основу, которая сейчас как раз переживает не лучшие времена. Однако на лидерстве VP.P в группе приятные новости для СНГ-комьюнити заканчиваются — пять команд оказались за пределами плей-офф. Кроме того, разгорелся большой скандал вокруг обновленных правил оператора ESL. О том, как «младшие» VP ворвались в верхнюю таблицу плей-офф, чем по итогам групповой стадии оказался недоволен Соннейко и стоит ли ждать возвращения на позицию керри epileptick1d, — в материале «Реального времени».

Неожиданное лидерство второго состава Virus.pro вызвало дискуссию о возвращении Эпилептика

Текущий ESL One Birmingham обнаружил весьма неожиданный и важный факт — оказывается, в системе «медведей» не просто два состава, а два практически равноценных состава. И хотя в очных выставочных встречах основной состав вроде бы спокойно обыгрывал VP.Prodigy (хотя в середине мая вторые разнесли основу 3:0 на Epic Premier Season), но, как показало время и первый по-настоящему крупный турнир в истории «продиджей», epileptick1d и его команда вполне в состоянии составить конкуренцию ведущим европейским и СНГ-организациям.

За весь групповой этап VP.P проиграли лишь однажды — сильной Alliance (0:2), являющейся одним из фаворитов бирмингемского турнира. В остальных шести играх были одержаны победы — в том числе над экс-топами OG (2:0), неплохой командой Ninjas in Pyjamas (2:1) с Соннейко в составе и сильными HellRaisers (2:0).

Как результат, VP.Prodigy и Alliance прошли в верхнюю сетку плей-офф, а HellRaisers и FlyToMoon — в нижнюю. И вполне ожидаемо среди СНГ-комьюнити пошли разговоры о том, что кое-кого из второго состава стоило бы поднять в первый. Особенно учитывая вечно проблемную позицию керри, где Игорь ILTW Филатов так и не сумел убедить в своей незаменимости. И вполне естественно, что появилась большая группа болельщиков, призывающая вернуть в основу кикнутого еще осенью Эпилептика. Наметилась и противоборствующая сторона, которая указывает на неубедительные выступления Эпилептика после его прихода на смену Рамзесу.

— Не думаю [что в основной состав стоит брать игроков из VP.P], — поделился своим мнением комментатор Дмитрий «Inmate» Филинов в эфире Sports.ru. — У нас были примеры с VP.Polar, когда просто распустили весь состав. Это скорее для «Доты» подойдет, чем вариант с перетасовыванием составов. Когда люди играют вместе долго, они нарабатывают связи, это работает. Вытащить сейчас Эпилептика из VP.P, посадить его в Virtus.pro — он сыграет чуть лучше, чем в паблике. Он не будет идеально подходить команде. Если у команды есть химия, особого смысла свапать или менять одного-двух игроков нет, — сказал Филинов.

В верхней части плей-офф VP.Prodigy сыграют завтра против европейской Nigma.

NAVI, Winstrike и Gambit бесславно покинули турнир

В очередной раз разочаровала своих поклонников российско-украинская NAVI, которая уже совершила точечные изменения в составе — вместо Семена CeMaTheSlayeR Кривули в организацию пришел бывший саппорт Team Unique Виталий so bad Ошманкевич. Однако ожидаемых качественных изменений не последовало.

31 мая в решающем матче группового этапа на ESL One Birmingham «Рожденные побеждать» уступили Liquid 1:2. Лидер команды Павел «9pasha» Хвастунов пропустил игру из-за проблем с интернетом (издержки онлайнового формата турниров), так что его пришлось заменять тренеру состава Андрею «Mag» Чипенко.

В итоге лишь с тремя победами в семи матчах NAVI заняли пятое место в группе и не смогли выйти плей-офф, а Liquid выбили себе место в нижней сетке.

Далеко от плей-офф остановилась и другая команда, на которую возлагали надежды поклонники бывшего капитана NAVI Акбара SoNNeikO Бутаева — Ninjas in Pyjamas. Команда Соннейко заняла лишь общее 11—12-е место и заработала $4 тыс.

Но это ничто по сравнению с той безысходностью, в которой пребывает еще один СНГ-состав Winstrike, не так давно потерявший доверие практически всех команд дивизиона из-за несоблюдение условий договоров по трансферам. Семь поражений в семи матчах получила команда на турнире, взяв на нем только две карты, — у Cyber Legacy и OG.

Та же история и с Gambit, не выигравшими на турнире ни одной серии — команда завершила групповой этап со счетом 0-7. Состав также выиграл всего две карты — одну в матче против NAVI и одну в игре с Nigma. За 15—16-е место на турнире Gambit получили 2 тысячи долларов.

По итогам группового этапа лишь три СНГ-команды из восьми вышли в плей-офф. Помимо VP.P, это HellRaisers и украинская FlyToMoon, пробившиеся в нижнюю часть сетки. HR сыграют с шведской Team Liquid, а украинцы — с ViKin.gg.

Матчи СНГ-команд в плей-офф:

Верхняя сетка/ VP.Prodigy — Nigma. 3 июня

Нижняя сетка/ HellRaisers — Team Liquid. 2 июня

Нижняя сетка/ FlyToMoon — ViKin.gg. 2 июня

Международный скандал вокруг новых правил ESL One



Однако не все так просто оказалось по итогам группового этапа. Более того, разгорелся целый скандал: тиммейты сразу из нескольких команд в один голос пожаловались на новые правила, из-за которых они, по их мнению, не вышли в плей-офф турнира. По новым правилам действительно получается довольно запутанное выявление победителей — подсчет побед по картам отошел на второй план, важнее стали личные встречи команд.

Например, в группе B сразу несколько команд показали одинаковую статистику по сериям, при этом команда Ninjas in Pyjamas оказались ниже других коллективов, хотя у нее лучшая разница по картам.

«Каким-то образом мы заняли шестое место. Отличные правила, ESL», — резюмировал итоги групповой стадии SoNNeikO. На это известный комментатор Ярослав NS Кузнецов справедливо указал, что правила турнира стоит изучать заранее:

«Пропустил мелодраму с тем, что NiP не вышли из группы, потому что забыли до турнира прочитать правила. Смешно. Ну т.е. если не нравятся правила, вы обсуждаете их до турнира. Если вы играете турнир, значит, со всем согласны. Можно винить только свой менеджмент, но не турнир», — написал NS в Twitter.

First of all, @ESLDota2 is an amazing TO and I love their tournaments BUT these tiebreaker rules are straight-up dumb. If you look at the map difference, we are 11-7 which is +4, the other teams are +2/0/0 and we are behind all of them . Ok bro pic.twitter.com/UfAw9TtIXn — SabeRLighT- (@jonas_volek) May 31, 2020

В недоумении оказались и другие игроки «Ниндзя в пижамах». Саппорт команды Era Крезиу с иронией предположил, что благодаря одному выигранному матчу итоговое положение в группе могло измениться до неузнаваемости:

«То есть если бы мы обыграли VP.Prodigy, то закончили бы группу на первом месте, но мы проиграли 1:2 и со статистикой по картам 11-7 закончили на шестом. Как так?»

Офлейнер NiP Йонас SabeRLighT- Волек тоже высказался о несправедливости новой системы подсчета очков:

«Прежде всего скажу, что ESL — отличный турнирный оператор, и мне нравятся их чемпионаты, но эти правила при равном счете просто тупейшие. Если вы посмотрите на разницу в картах, то у нас она 11-7, то есть +4 карты, тогда как разница у других соперников составляет +2/0/0, но именно мы оказались позади всех. Окей…

Больше всего меня беспокоит тот факт, что победы в играх, очевидно, вообще не важны. Мы выиграли на три игры больше, чем HR, и проиграли на одну меньше? Это не имеет никакого значения, потому что соперники выиграли «нужные» матчи. Дело не в умении, а в удаче», — написал SabeRLighT- Волек.

В ответ уже игрок состава NAVI по CS:GO Александр «S1mple» Костылев обратился к оффлейнеру Ninjas in Pyjamas Йонасу: «Научись читать правила до начала турнира, а не писать бред после него lol», — написал он в Twitter.

Поддержала критику NiP и менеджер Alliance Мария Гунина.

«Правила тайбрейков на ESL точно такие же, как были на их LA-лиге (т. е. им 2 месяца минимум). Плюс рулбук высылается командам еще до начала турнира. Решительно не помню, чтобы кто-то за все это время инициировал дискуссию о том, что правила плохие. Они стали «плохими» только сейчас», — написала Мария в «Твиттере».

Так что в итоге NiP оказались в роли непонятых изгоев, претензии которых не поддержал никто.

Впрочем, организации остались недовольны другими правилами оператора ESL. Так, например, капитан состава Unique Иван «Vanskor» Скороход раскритиковал правило оператора о присуждении технического поражения команде, если кто-то из ее игроков не смог присоединиться из-за проблем с интернетом. Unique получила техническое поражение на второй карте против Vikin.gg поскольку керри команды Антон «dyrachYo» Шкредов не смог подключиться к игре.

«Почему такие правила, ESL? В чем смысл? Нельзя даже завершить игру 4v5», — написал Vanskor.

На самом деле, ESL One Birmingham показала не столько недоработки, сколько небрежность самих команд и их игроков, которые по какой-то причине не могут ознакомиться с нововведениями в правилах. Правило личных встреч, к примеру, давно имеет главенствующее значение в ряде других командных видах спорта.