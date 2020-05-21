В июне в России могут принять закон о финансовом маркетплейсе

На этой площадке можно будет выбрать подходящее предложение по банковским и страховым услугам и быстро переключаться между их поставщиками

Скоро в России может заработать официальный маркетплейс по предоставлению банковских и страховых услуг под эгидой ЦБ РФ. Соответствующий законопроект в ближайшее время в Госдуме собираются вынести на рассмотрение в окончательном чтении. Об этом заявил глава думского Комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков на первой онлайн-сессии «Недели российского бизнеса».

Закон о маркетплейсе: кажется, дождались

«Неделя российского бизнеса», отмененная в марте, все-таки запустилась на zoom-платформе. Сегодня глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин открыл в дистанционном режиме первую сессию форума, которая ожидаемо была посвящена теме антикризисной денежно-кредитной и финансовой политики. На прямой диалог с бизнес-сообществом вышло руководство РСПП, первый зампред ЦБ Сергей Швецов, глава Мосбиржи Юрий Денисов, руководители банковского сектора и Национального рейтингового агентства. Несмотря на явно «политизированную» повестку первой сессии, одной из важных тем дискуссии оказалась проблема цифровой трансформации банковского бизнеса, которая выступила на первый план.

Неожиданный тренд дискуссии задал глава думского Комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, сообщивший аудитории о том, что скоро наконец будет принят закон о маркетплейсе финансовых услуг.

— Законопроект о маркетплейсе — это возможность использования электронных платформ для получения финансовых услуг, — напомнил он. — Здесь мы продвинулись достаточно далеко. А как раз сегодня разговаривал с вице-спикером Госдумы Грызловым и попросил взять на себя миссию отшлифовать и привести в грамотный вид. И если мы хорошо поработаем, то в июне закон может быть принят. Наши граждане смогут получать широкий спектр услуг. Этого закона мы давно ждем, и надо быстрее его запускать.

Источник: cbr.ru

ЦБ на низком старте

В декабре 2017 года ЦБ уже начал работать над проектом «Маркетплейс» для дистанционной розничной продажи финансовых услуг и онлайн-регистрации финансовых сделок круглосуточно. Планировалось, что он объединит кредитные и страховые организации, финансовые продукты которых потребитель может сравнить и выбрать. Также предполагается, что разрабатываемая платформа ЦБ предоставит нефинансовые сервисы, позволяющие совершить «полный цикл» операций с недвижимостью (куплю-продажу и передачу жилья в аренду, оценку недвижимости, ремонт, дизайнерские услуги, приобретение мебели, клининговые услуги).

Промышленный запуск платформы в рамках проекта «Маркетплейс», как говорится на сайте ЦБ, станет возможен после вступления в силу принятых законодательных изменений. В марте сообщалось, что он заработает уже в 2020 году.

Как известно, проект закона об электронной платформе по предоставлению банковских и страховых услуг был принят в первом чтении в июне 2019 года. Маркетплейс, согласно его тексту, должен позволять гражданам подбирать для себя наиболее подходящие условия кредитования, являясь своеобразным супермаркетом финансовых услуг.

«Ключевое положение заключается в том, что те маркетплейсы, которые сейчас существуют, они должны продолжать работу, никто не должен их отключать. А тот, который на основе закона будет работать, он будет входить в реестр Банка России, у него должны быть «пряники», которые простимулируют клиента работать с этим маркетплейсом», — пояснял в феврале этого года Аксаков.

Новый закон будет определять правовые основы деятельности операторов электронной платформы, а также регулировать отношения по заключению сделок с финансовыми организациями с использованием информационных технологий. Дебаты по законопроекту длятся с 2017 года.

ЦБ: «Крупные банки боятся этого проекта»

Подхватив «вирусную» тему, модератор финансовой сессии Олег Гощанский, председатель правления консалтинговой компании КПМГ, спросил у представителя ЦБ, как регулятор относится к тому, чтобы банки зарабатывали на других различных финансовых услугах на электронных платформах.

«Мир поменялся, и мы все выступаем за стабильность банков, потому что им отступать некуда. В новых реалиях можно позволить банкам зарабатывать на чем-то еще или они должны быть строго (сидеть) на банковских услугах?» — осторожно поинтересовался он у первого зампреда ЦБ Сергея Щвецова, имея в виду, как поведут себя выстроенные на финансовом рынке экосистемы, которые создали крупные госбанки. Не разрушит ли эти конструкции запуск маркетплейса?

Швецов четко обозначил центральный приоритет: «Мы за развитие конкуренции в банковском секторе».



— Я считаю, что каждое наше действие по развитию [банковского бизнеса] должно проходить через фильтр конкуренции. Создание экосистем — это сетевой эффект, это переключение потребителя от одной группы к другой. Параллельно с развитием экосистем мы должны принимать жесткие и четкие решения, которые бы снимали ограничения на переход от одного провайдера услуги к другому. И один из таких проектов, конечно, маркетплейс. И конечно, крупные банки боятся этого проекта, считая, что легкое переключение потребителя между провайдерами снизит их эффективность, — пояснил он.

По его словам, ЦБ будет последовательно следить за конкуренцией на рынке банковских услуг.

— Все эти инициативы позволяют легко переключаться, поэтому одновременно с согласием на то, что банки будут расширять спектр своих сервисов, мы должны следить за тем, чтобы они не создавали барьеров для своих потребителей, — предупредил он.

Впрочем, ряд специалистов ранее высказывались в противоположном ключе: например, в «Эксперт РА» считают, что планируемое создание Банком России маркетплейса спровоцирует отток из небольших региональных банков в более крупные в результате неравной ценовой конкуренции.



Силовики против загрузки биометрических данных самим заемщиком

Наряду с этим глава думского Комитета по финрынку Анатолий Аксаков сообщил о готовности снять и радикально изменить положение законопроекта о биометрии, которое разрешало заемщику самостоятельно вносить личные данные в биометрическую систему. Таким образом, удешевлялись финансовые услуги для заемщика банка. По словам Аксакова, сейчас биометрические данные клиента вносит в систему банк, а возможность свободного доступа была подвергнута критике силовиками. Правоохранительные органы увидели в свободном доступе угрозу мошенничества. «Вполне возможно, что отзовем или заново внесем проект», — пообещал Аксаков.

Член совета директоров «Росбанка» Илья Поляков продолжил тему цифровизации банковских услуг, заявив, что те, у кого уже были разработаны готовые платформы по продаже услуг, потеряли меньше, чем могли.

По его данным, за время пандемии доля цифровых продаж выросла с 25% до 48—50%. Он прогнозирует, что после снятия ограничений цифровые сервисы будут по-прежнему востребованы, хотя розничное кредитование переживает не самые лучшие времена, повторяя европейский опыт — там тоже просело автокредитование и потребительское кредитование.

