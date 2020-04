Игровая неделя: рекорды Mount & Blade II, Call of Duty не для России и урезание функционала PS3

Обзор событий рынка игровой индустрии от «Реального времени»

Call of Duty: Modern Warfare 2 вышла, но не для России, а Resident Evil 3 может задержаться

31 марта компания Activision выпустила игру Call of Duty: Modern Warfare 2 — сюжетную кампанию 2009 года, воссозданную в HD-качестве, на приставке PS4. Однако в российском PS Store игра не выйдет. До этого в российском магазине Playstation не выходили также Call of Duty: Modern Warfare и Call of Duty: Warzone. Официально причины не указывались, но существует предположение, что отказ связан с критикой в России одной из частей Call of Duty, сюжетная линия которой основана на конфликте в Сирии. Релиз ремастера на Xbox One и PC состоится 30 апреля. В версии для компьютеров предполагается, например, неограниченный фреймрейт, а также поддержка ультрашироких мониторов.

А вот разработчик Capcom на неделе сообщил, что в Европе могут задержаться поставки физических копий долгожданной Resident Evil 3 — ремейка игры 1999 года Resident Evil 3: Nemesis. Релиз запланирован на 3 апреля на всех основных платформах — PS4, Xbox One и PC. Причина возможных задержек, как сообщается, в эпидемии Covid-19. При этом ранее, еще 21 марта, стало известно, что некоторые ретейлеры уже начали продавать игру, в связи с чем стали известны отдельные детали премьеры.

В Европе могут задержаться поставки физических копий долгожданной Resident Evil 3. Фото igromania.ru

Half-Life: Alyx научили запускать без VR-оборудования, а Mount & Blade II поставила рекорд популярности

К выпущенной 23 марта Half-Life: Alyx появились инструкции по запуску без VR-гарнитуры. Сообщается, что для этого необходимо скачать файлы, возвращающие режим отладки, а в свойствах игры в Steam прописать определенные параметры запуска. Многие механики игры, однако, при таком запуске (с использованием клавиатуры и мыши) работать не будут. Отметим, что эта игра — первая в серии Half Life после перерыва более чем в 12 лет. Сюжет построен на событиях, произошедших между первой и второй частями Half Life. Главная героиня — девушка Аликс, фигурировавшая во второй части серии. Разработана игра для систем виртуальной реальности на платформе SteamVR. Состоит система VR из шлема, а также устройств ввода и трекинга.

Тем временем Mount & Blade II, которая вышла в раннем доступе Steam 30 марта, за первые несколько часов вошла в топ-10 по количеству игроков онлайн. Это — рекордный показатель для серии. Оригинальная игра вышла в 2008 году и, по сообщению dtf, за все время не собрала даже тысячи одновременных игроков, самостоятельное дополнение собирало до 33 тысяч на пике. Когда состоится полноценный релиз, пока неизвестно, но в раннем доступе на Steam игра будет находиться как минимум год.

К выпущенной 23 марта Half-Life: Alyx появились инструкции по запуску без VR-гарнитуры. Фото info.sibnet.ru

Gamescom точно состоится, а PS3 теряет онлайн-сервисы

Организаторы одной из крупнейших в мире выставок игровой индустрии — gamescom — объявили о том, что в 2020 году мероприятие обязательно состоится, как минимум — в цифровом формате. Джефф Кили, в прошлом году занимавшийся церемонией открытия, ранее рассказывал, что gamescom готовятся провести онлайн. Окончательное решение о мероприятии, которое должно состояться в немецком Кельне с 25 по 29 августа, будет принято в середине мая на специальном собрании, а пока продолжается подготовка к мероприятию в традиционном формате.

А вот игровая приставка Playstation 3 постепенно теряет свои онлайн-сервисы. Она была выпущена еще в 2006 году, в 2013 году ей на смену пришла PS4. Поддержка 3-й приставки, впрочем, была прекращена только в 2015—2017 годах. В сентябре 2018 года началось отключение онлайн-сервисов, а с 30 июня, как сообщает dtf со ссылкой на японский сайт Playstation, пользователи PS3 не смогут получать и обмениваться сообщениями с другими системами — такими как PS4 и Vita.