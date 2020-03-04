Эпидемия «черных касс» докатилась до Татарстана

В месенджерах и соцсетях стремительно набирает популярность «игра 14 300» со всеми признаками финансовой пирамиды

Россию, а вместе с ней и Татарстан, настигла еще одна эпидемия, и, в отличие от коронавируса, с ней пока не борются. Речь идет о разновидности игры наподобие «черных касс» и «общих котлов» со всеми признаками финансовой пирамиды, следы организаторов которой теряются в Казахстане. Игра быстро стала популярной в мессенджерах и соцсетях Абхазии, Астраханской области, Подмосковья, Башкортостана и ряда других регионов РФ примерно с середины февраля, а под конец месяца докатилась и до татарстанских WhatsАpp-чатов. Организаторы не стесняются признаваться, приглашая поиграть в «черную кассу», что это пирамида, как и ее участники. В УБЭП МВД по РТ заявили, что «обманутые вкладчики» к ним пока не обращались. Проанализировав историю новой МММ-эпидемии в регионах и РТ, опросив экспертов, экономистов, брокеров и инвесторов, газета «Реальное время» узнала каков жизненный срок сетевых пирамид, их отличительные признаки и кто обычно скрывается за организацией больших пирамидных схем.

«Крайних», кидалова тут априори не может быть»

Казанские паблики и чаты в месенджерах наводнили сообщения с рекламой игры, приносящей большой доход: «Кто хочет легко заработать 19 200 рублей?» — белыми буквами на красном фоне и подпись внизу: «Схема очень простая и реальная».

Кто бы ни был организатором новой финансовой пирамиды (а вычислить их сегодня сложнее, чем в 1990-е, когда все знали Сергея Мавроди, автора «МММ», в лицо), он нарочно ссылается на прошлые мошеннические схемы, уверяя, что как раз нынешняя — совершенно другая, и здесь все по-честному: «1. Тема рабочая 100%. 2. Крайних, кидалова тут априори не может быть. 3. Каждый рано или поздно дойдет до синей колонки и соберет банк. 4. Чтобы дойти до конца, за тебя трудятся семь человек».

Реклама эта в социальных сетях отличается от официальной на ТВ, которую контролируют госорганы, калейдоскопичностью и нахрапистостью. Продвигая «черные кассы», «общий котел», «систему взаимовыручки», «игра 14 300» — названия игры варьируются, никто выходных данных об организации не сообщает. Замешательства добавляют совершенно разные авторы, пишущие такие посты, viktoria.m93 или ilmira.angel: «Риск дело благородное» и три смайлика, «Друзья!!! В игре всего 15 человек, это не пирамида МММ, которая включает в себя тысячи людей». Кто из них организатор, а кто участник — не разберешь.

«Я заметила, что это сравнивают с МММ, да это пирамида»

Участвующие в пирамиде или ее организаторы прекрасно осознают, что имеют дело именно с пирамидой (что отличает их от Мавроди и россиян 1990-х): конечно, говорят они, риск потерять свои 2 400 есть, но «пока люди хотят «халявы» — выигрыш получают все. «Принцип пирамиды!!!», — вводят в курс дела паству ее авторы, предлагая простейшие правила и таблицу, которую может нарисовать в Paint любой: она устроена по бинарной схеме: каждый приводит двоих, те еще двоих и т. д. Цепочка продвигает участника от одной цветной графы к другой, с зеленой на синюю, с желтой на зеленую. Синяя графа — предел мечтаний, означающий гарантированное получение 19 200 рублей. Но выбывание «лидера» не означает, что цепочка остановится, ведь заветную сумму хочется получить и тем, кто находится еще на зеленой или желтой графе.

Участвующие в пирамиде или ее организаторы прекрасно осознают, что имеют дело именно с пирамидой. Фото otyrar.kz

Сама таблица уже представляет собой пирамиду, но «упавшую набок» — только один WhatsАpp-чат дает «игре» от 8 до 10 новых участников, каждый из которых уже готов создать свой чат, и так до бесконечности. Да и тот, кто уже получил 19 200 рублей, волен открыть новый чат, приглашая туда уже новых друзей. Организаторы сами прекрасно и так же нагло резюмируют подход к продвижению «игры»: «Я заметила, что это сравнивают с МММ, да это пирамида, и здесь не зарабатывает только верхушка, в этой игре выводят деньги каждый, по очереди! Почему посадили мавродия? Потому что он немного не честно «играл» да и государству это было не выгодно, что бы люди ПОМОГАЯ ДРУГ ДРУГУ способом «черного конверта» выводили чистые и самое главное ЧЕСТНЫЕ деньги!» (орфография и пунктуация сохранены). Рекламируют ее и сами участники, так, в местном вотсап-чате ЖК Green участница под ником Юлия предложила поиграть соседям, заметив, что вступила всего 5 минут назад, а уже «поднялась на строчку?)» «Простите за спам, но очень уж хочется 19 200», — оправдывалась она.

«Ладно не залез»: как телеграм-каналы и блогеры раскритиковали легковерных татарстанцев

Далеко не все готовы поучаствовать в новой пирамиде, чтобы успеть собрать сливки. В сети можно найти и критику организаторов игры, и легковерных ее участников. «Сейчас новая ммм разгорается. пошло все с Казахстана, прям до боли тупая тема. В пейнте на коленке нарисована «игра», вкладываешь че-то порядка 3 тысяч и получаешь 12 за счет новых привлеченных людей. узнала о ней в выходные и уже в чате соседском пишут, предлагают вступить», — пишет одна пользовательница. Нижнекамский блогер уже снял видеоролик о новой игре, в котором молодой человек бежит голым по лесу и слышит голоса, рассказывающие о принципе работы новой пирамиды, после чего он просыпается, вскакивает и говорит: «Ладно не залез». Автор татарстанского телеграм-канала замечает, что от новой опасности не спасут ни маски, ни вакцина, «потому что от жадности и скудоумия еще не придумали лекарства»:

«За сутки по городу [Казани] прокатилась волна, которая захлестнула немалое количество людей, среди которых большая часть и наших подопечных, с которыми вы хорошо знакомы. Самые яркие (читать как безнадежно тупые) из них, не стесняясь постят чудесные истории о неслыханном чудесном заработке не только в мамско-подъездных чатах в вотсапе, но и на своих раскрученных страницах в соцсетях. Через которые, заметим, периодически прокидывают рекламу мелкие предприниматели, претендуя на хорошую отдачу. Схема проста как апельсин — дурачок вкладывает деньги, призывает другого дурачка, тот третьего и т. д., первый получает, второй трудится, последние сосут лапу. Напомним вам, что любая инфекция излечима, чего не скажешь о глупости. Запоминайте эти лица и постарайтесь не допускать с ними контакта, изоляция — пока единственное решение проблемы. Ну и Уголовный кодекс».

Нижнекамский блогер уже снял видеоролик о новой игре. Скриншот видео

Вирус «черной кассы» впервые обнаружили в Казахстане

Как выяснила газета «Реальное время», зараза появилась в татарстанских социальных сетях уже после того, как о ней узнали в других регионах России, достаточно посмотреть последние предложения по поиску Google. В сообщениях о пирамиде в WhatsАpp-чатах фигурируют похожие суммы и та же цветная плохо сделанная табличка: «Скинь 2 400, получи 19 200». Первыми забили тревогу в пограничном с РФ Казахстане. Учитывая местную валюту, цифры «игры» отличаются: первоначальный взнос составляет 14,3 тыс. тенге, ожидаемый выигрыш — 114 тыс. Но если перевести эти цифры на российскую валюту, окажется, что и казахи играют в до боли знакомую игру: «Скинь 2 431 рубль — получи 19 380».

Игры под названием «котел» или «черная касса» как предложения о возможности легкого заработка в WhatsАpp активно рассылаются казахстанцами еще с начала февраля, местные СМИ обратили на это внимание 17 февраля (цветная табличка тоже прилагается). В отличии от российских правоохранителей, МВД Казахстана в тот же день, 17 февраля, начало проверку новой финансовой пирамиды, казахстанцев призвали не поддаваться на уговоры мошенников о легкой наживе и быть осторожными, когда дело касается собственных средств. Местные эксперты активно предупреждали: это классическая пирамида по схеме Понци. При ней выигрывают только на начальных этапах, когда же поток новых участников иссякнет, деньги закончатся, обещанный выигрыш успеет получить только тот, кто вошел в игру одним из первых.

Казахстан вообще стал местом распространения «пирамидных зараз», «касса» далеко не первая

То, что казахстанцы первыми забили тревогу, а местное МВД начало проверку еще до того, как появились первые пострадавшие, объясняется тем, кто казахстанцы знакомы с новыми WhatsАpp-пирамидами не понаслышке. Так, в декабре 2019 года в Нур-Султане состоялся суд над создателями финансовой пирамиды Questra: их приговорили к срокам заключения от 8 до 10 лет лишения свободы. На удочку мошенников попались 358 казахстанцев, вложивших в пирамиду свыше 480 млн тенге в 2016—2017 годах.

В декабре 2019 года в Нур-Султане состоялся суд над создателями финансовой пирамиды Questra. На удочку мошенников попались 358 казахстанцев, вложивших в пирамиду свыше 480 млн тенге в 2016—2017 годах. Фото vrk.news

Еще один пример, уже прошлогодний и похожий на татарстанский: житель города Акколя со своей сообщницей создали группу в WhatsApp в начале 2019 года. С января по март 2019 года в WhatsApp-группу мужчина добавил более 200 человек, построив проект с сообщницей «по принципу, где главный источник дохода — денежные взносы новичков, которых агитировали привлекать участники первого уровня для получения назад своих вложенных средств и дополнительного заработка». О скорости схлопывания пирамиды можно судить по тому, что первая пострадавшая обратилась с заявлением на проект «Виктория» лишь 18 июня. Когда стало недостаточно новых клиентов, чтобы платить проценты участникам проекта «Виктория», его владелец просто скрылся в неизвестном направлении с оставшимися деньгами вкладчиков. Наконец, в августе 2019 года жительницу Казахстана обвинили в создании через мессенджер WhatsApp финансовой пирамиды в Байконыре: 40-летняя злоумышленница в период с конца мая до середины июня 2019 года посредством мессенджера WhatsApp создала группу «МК Портал Байконур», где распространила заведомо ложную информацию о получении высокого дохода через короткий срок при перечислении денежных средств на ее банковскую карту. Ущерб оказался невелик из-за быстрого схлопывания ее пирамиды — всего 780 тыс. рублей за 2 недели.

В «черную кассу» сначала играли на Юге России, потом на Урале и в Сибири, а затем везде

Новая пирамида, назовем ее для условности «черная касса», как и коронавирус довольно быстро и стихийно вырвалась за пределы Казахстана. 24 февраля новыми финансовыми пирамидами под названиями «общий котел», «черная касса» и «система взаимовыручки» заинтересовались в Астраханской области, в социальных сетях которой новости о пирамидах выходили каждые полчаса и распространялись среди пользователей. Писали о новых приглашенных, выкладывали скриншоты с телефонных экранов с суммами полученных денежных вознаграждений и придумывали новые способы мотивации других принять участие в «развлекательной игре».

25 февраля тревогу забили в Абхазии, там, что интересно, участниками стали молодые люди, пользователи не только WhatsApp, но и Instagram и Facebook. Но дата возникновения тревоги вовсе не означает появления пирамидного «вируса» в этот же день: к тому моменту Абхазия играла уже неделю, из-за более слабой экономики минимальный порог вхождения в «игру» в Абхазии варьировался от 500 до 2 400 рублей. 26 февраля о ее появлении узнали в Кыргызстане (там первоначальный вклад составляет 3 тыс. сомов — около 2,8 тыс. рублей в переводе на нашу валюту). 27 февраля игра достигла Подмосковья и захлестнула тамошние «инстаграмы». 28 февраля и 1 марта зараза охватила Урал (тут местное МВД все-таки начало проверку) и Сибирь. К началу этой недели в «черную кассу» играли в Кузбассе, в Тюменской области, Дагестане, Удмуртии, Челябинской и Свердловской областях, и, наконец, Москве и Питере.

Башкирский Нацбанк уже назвал «черную кассу» — мошеннической схемой

В соседний Башкортостан «черная касса» попала тоже во второй половине февраля, 25 февраля новую игру управляющий отделением Нацбанка Башкортостана Марат Кашапов назвал мошеннической. При этом РБ считается одним из регионов, наиболее привлекательных для различных недобросовестных практик на финансовом рынке, чему способствуют два фактора: «высокая концентрация населения и его разнообразный состав — здесь проживают и пенсионеры, и работоспособное население с разным уровнем дохода». В прошлом году местный Нацбанк выявил 13 финансовых пирамид, но организаторы их, получая незаконный доступ к клиентской базе банков или некредитных финансовых организаций, все же не вели активную рекламную кампанию, хотя традиционно предлагали высокую доходность от вложений.

Управляющий отделением Нацбанка Башкортостана Марат Кашапов назвал игру мошеннической. Фото bashinform.ru

В Татарстане пока официальных пострадавших нет — но они обязательно будут, когда пирамида «схлопнется»

В УБЭП МВД по РТ об игре «черная касса» или «котел» узнали впервые от корреспондента «Реального времени», представитель УБЭП Люция Тимергалеева рассказала, что пока к ним потерпевшие в этой пирамиде не обращались. В чем нет ничего удивительного — всего через неделю игры в Абхазии первые пользователи получали свои барыши, пострадавшие появятся лишь в тот момент, когда эта пирамида схлопнется. Вот в этом и проблема, потому что точно вам об этом не скажет никто — иначе пирамид бы и не существовало: ведь зная точный момент схлопывания или рассчитав его по определенной формуле, человек бы фактически «взламывал казино» и успевал бы как войти в мошенническую схему, так и вовремя из нее выйти. Напомним, одна из таких WhatsApp-пирамид в том же Казахстане продлилась почти полгода, пока не появились первые пострадавшие с заявлениями в полицию, но когда появились первые участники игры, не получавшие денег, неизвестно. Другая казахская пирамида схлопнулась вообще на третьей неделе.

Сергей Хестанов: обычно пирамиды протягивают до года, но бывают и такие, что прожили 19 лет

— Сколько продержится такая пирамида — интрига. Дело в том, что, к сожалению, никаких методов прогнозирования этого сегодня не существует, — объяснил «Реальному времени» экономист Сергей Хестанов, доцент кафедры финансовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС при президенте России. — Известен случай, хотя не в России, и довольно специфический, когда господин Бернард Мейдофф создал пирамиду, которая просуществовала 19 лет (см. «Афера Бернарда Мейдоффа»). Потом он, правда, получил 150 лет заключения, и, скорее всего, в заключении и умрет. То есть, бывает так, что определенные финансовые пирамиды живут долго. Но обычно протягивают они до года, может, чуть дольше. Вспомните еще, что господин Мавроди уже после краха первого «МММ» сделал вторую пирамиду, и в общем-то, ему и вторая удалась неплохо, вот уже в третьей, устроенной им, люди участвовали не очень охотно.

Большинство людей, участвующих в пирамиде, в общем-то, осознают, что это финансовая пирамида, согласен Хестанов. И даже не обязательно при этом быть профессионалом, достаточно здравого смысла, чтобы понять — никакого реального бизнеса с такой высокой доходностью существовать не может. Просто люди надеются, что уж они-то успеют выскочить. Потому что никакая пирамида не рушится мгновенно. Всегда есть какой-то временной лаг.

— И вот большая часть участников, что бы они ни говорили потом в свое оправдание, банально надеются, что успеют. Это хорошо известно нам со времен Мавроди. Новые пирамиды в интернете, а именно, в социальных сетях, мало чем отличаются от классических, разве что в каких-то деталях. Например, это влияет на скорость распространения пирамиды в сетях, на скорость их схлопывания. Но принцип сам не меняется. Пирамиды больше всего зависят от психологии человека. Психология человека же с пещерных времен практически не менялась. Страх и жадность вечны, — объясняет Сергей Хестанов.

«Все, спасибо, до свидания»: первый признак пирамиды — предлагаемая доходность выше реальной инфляции



По словам экономиста, есть очень простой способ распознать любую пирамиду: любой доход выше реальной инфляции сопровождается риском, и если кто-то обещает — без риска (это ключевое слово) — доход выше реальной инфляции, то мы уже имеем дело с пирамидой. Реальная инфляция всегда выше официальной, сейчас официальная инфляция около 3%, реальная — около 7-8%. Доходность может отличаться, но в при законных случаях она все равно невысока: есть определенная доходность по банковским вкладам, в реальном бизнесе доходность чуть-чуть выше, но не в разы, обращает внимание экономист. Сергей Хестанов считает, что пирамиды заглохнут только с повышением финансовой грамотности российского населения:

— Потому что в развитых странах тоже пирамиды бывают, но охватывают они гораздо меньшее количество населения. Там у людей финансовая грамотность выше, они четко знают, что если им предлагают без риска получать доход выше реальной инфляции — это сто процентов мошенничество. Только в чем оно заключается, не всегда по-началу понятно. Но это и неважно: увидел, что предлагают такой доход, дальше можно уже не слушать, «все, спасибо, до свидания». Увы, пока у нашего населения с уровнем финансовой культуры есть проблемы.

«Если экономика на подъеме и денег у населения много»: пирамиды могут жить долго

Но как все-таки отличить настоящую финансовую пирамиду от игры, скажем, на фондовой бирже, или на том же высоко рискованном «Форексе». Игроки, знакомые с инвестициями и игрой на бирже, тоже полагают, что ключевым признаком мошенничества является бесплатный сыр. Андрей Кочетков, аналитик компании АО «Открытие Брокер» согласен с Сергеем Хестановым: если за минимум усилий человеку предлагается получать большие деньги, то, скорее всего, он имеет дело с пирамидой:

— Все финансовые пирамиды построены на том, что сначала вносятся какие-то, вроде бы, небольшие деньги, и при этом предлагается сделать несколько простых телодвижений, чтобы получить очень большие деньги. Пирамиды такие все равно схлопываются, но ответить на вопрос, когда именно схлопнется та или иная пирамида, можно только проанализировав состояние экономики в стране. Если экономика на подъеме и денег у населения много, как и уверенности в будущем, то пирамиды могут жить достаточно долго. Если же денег у населения не очень много и в экономике ситуация непростая, то пирамиды схлопываются быстро, потому что они теряют возможность получения новых псевдоклиентов, для которых делают видимость неких выплат для тех, кто пришел первым.

Часть денег любых пирамид всегда идет на премирования новых клиентов, отметил аналитик в беседе с «Реальным временем» — для того, чтобы они как раз и распространяли информацию о том, как замечательно все и хорошо (то есть, сама пирамида фактически еще и рекламируются за счет ее же участников!). Соответственно, если поток клиентов становится маленьким, средств оказывается недостаточно, и пирамиды схлопываются.

Появление же новых пирамид в социальных сетях, объясняет аналитик компании АО «Открытие Брокер» Андрей Кочетков, связано с развитием технологий. 20 лет назад пирамиды устраивались непосредственно через прямое общение с клиентами — для этого организовывались офисы, представительства, куда люди приносили деньги. Сейчас же бывает достаточно манипулирования сознанием людей через социальные сети, «Ватсап», «Телеграм».

«У серьезных организаций сегодня будут офисы»: чем отличаются сетевые пирамиды от «аналоговых»



— К слову, чаще всего, это тоже один из признаков пирамиды. Потому что у серьезных организаций сегодня будут как раз офисы, долговременная история, определенный официальный статус. А в случае пирамиды мы сразу сталкиваемся с тем, что в советское время называлось ОБС — «одна бабка сказала». В каком-то чате появляется информация: «Смотрите, надо спешить обязательно поучаствовать, а то все закончится!». Это уже признак того, что у вас хотят отнять деньги, и ничего в ответ не дать. — уверен Кочетков. — Все нормальные официальные организации никогда не обещают огромных процентов, разве что, прогнозируя хорошую прибыль, скажем, превышающую проценты по банковским депозитам. Ни о какой доходности на уровне 100—300 процентов речи не будет, в противном случае это либо колоссальный риск, либо просто обман.

Ренат Дусаев, гендиректор консалтинговой компании «Брокер Финанс», знакомый с работой с инвестициями, не совсем согласен с Кочетковым. По его мнению, сегодня как раз большая часть бизнеса тоже постепенно уходит в онлайн, и уже есть даже банки и компании, работающие без офисов. Организаторы пирамид просто идут по тому же пути. Однако и Дусаев предлагает обращать внимание на доходность, которую обещают организаторы:

— Я сам занимаюсь инвестициями, и могу сказать, что если доход от инвестиций, якобы, превышают ожидаемую доходность в 3 процента в месяц, то это уже фактор риска — значит, можно рассчитывать на вероятность неполучения дохода. А если обещают 10 процентов в месяц, то уже стоит присмотреться, не пирамида ли это. Из озвученных вами цифр — 2 тысячи вложил, 19 тысяч получил — получается доходность больше 1000 процентов, — посчитал «Брокер Финанс».

«Какой-то очень богатый человек»: кто обычно скрывается за организацией больших пирамидных схем

Сроки схлопывания той или иной пирамиды, по его словам, зависят в первую очередь от организаторов пирамид, насколько они долго способны убеждать людей, что эта «тема» работает. При этом организаторам приходится учитывать еще и то, что сейчас еще и информация очень быстро распространяется: если по тем же соцсетям пройдет шквал негодования по адресу «игры», поток новых участников заглохнет. Вячеслав Пимурзин, владелец и глава компании ООО «Бюро кредитных услуг», в беседе с газетой «Реальное время» тоже обращает внимание на самих организаторов пирамид, среди которых могут оказаться очень обеспеченные люди. И чем они обеспеченнее и опытнее, тем дольше срок таких мошеннических схем, соответственно, и ущерб, наносимый населению. Проблема и в том, что, в отличие от прошлых пирамид, участники новых зачастую даже не знают главных бенефициаров очередных «игр»:

— Создание современных пирамид происходит обычно следующим образом. Какой-то очень богатый человек, скорее всего, у которого был уже какой-то опыт в создании пирамид, вкладывает в это дело примерно до 1 млрд рублей, очень большие деньги. Деньги инвестируются, запускается механизм, бенефициара при этом, как правило, никто никогда не видел и не знает, — объясняет Пимурзин.

«Есть какое-то число пользователей WhatsApp в России»: «черная касса» быстро себя исчерпает, считает эксперт



Пирамиды, полагает он, закрываются в момент, когда бенефициары, «изнутри» посчитав число пришедших участников и денег и объем расходов, начинают видеть, как падает маржа (миллиард вложили, еще миллиард получили и начали выходить в минус, только тратя, а не получая денег, к примеру). Но если это какая-то массовая очень история, уверен Пимурзин, пирамиды могут жить долго — хотя, несмотря на всероссийский охват, эксперт уверен, что «черная касса» не продлиться очень уж долго.

— Например, есть какое-то число пользователей WhatsApp в России, скажем, 10 процентов населения. Из них процента три вкладывают деньги. Как только закончатся пользователи, то пирамида схлопнется!

Еще одним из признаков новой пирамиды может быть обещание высокой доходности, не связанной с появлением какой-нибудь инновации, новой технологии, продукта, считает Вячеслав Пимурзин. Если, например, бизнесмен предлагает поучаствовать в новой крутой теме с новой прорывной идеей, обещая огромные доходы уже в первые дни, недели и месяцы — можно задуматься, почему он не пришел с этой идеей к какому-нибудь миллиардеру, который тут же мог бы ему выделить нужные средства, задается риторическим вопросом Пимурзин.

Некоторые пирамиды годами живут под оком Центобанка, МВД и Следкома — как Остапы Бендеры

Эксперт, анализируя новую пирамиду, вспомнил еще одну, уже ипотечную и с огромными суммами — которая существует до сих пор, несмотря ни на каких следователей, УБЭП, МВД и Центробанк. Это ипотечная пирамида Best Wаy. В ее случае, обещает эксперт, в будущем точно будет один из самых масштабных крахов на российском рынке. Но проживет она подольше, так как суммы вкладов участников там гораздо выше. Действительно, участники ипотечного рынка обратили внимание на этот проект еще 5 лет назад. Жилищный кооператив Best Wаy («Бест вэй») стартовал в 2015 году в Екатеринбурге. Фирма предлагала и предлагает до сих пор приобрести жилье в рассрочку под 2—4% годовых, воспользовавшись «уникальной методикой совместного накопления», которую эксперты рынка считают типичным примером финансовой пирамиды. Вроде бы, эта компания является сетью жилищных кооперативов, расположенных во многих городах страны с центром в Санкт-Петербурге, где уже не первый год сообщается, что «множество людей с помощью услуг кооператива уже стали обладателями жилья».

Ипотечная пирамида Best Wаy существует до сих пор, несмотря на следователей, УБЭП, МВД и Центробанк. Фото pobeda-aksay.ru

У специалистов вызывают вопросы и первоначальный обязательный вклад в 2 000 евро (который не идет на ваш накопительный счет, а тратится на рекламу и продвижение), и ежемесячный членский взнос в 1000 рублей, выплачиваемый вне зависимости от того, получил человек квартиру или нет. В 2019 году проект разросся, и теперь «Лайф-из-гуд» (куда входит жилищный кооператив «Бест-вей») по инвестиционным счетам «Виста» предлагает доход — до 20% годовых, в долларах. При этом представители компании уверяют, что 15 пайщиков к 2019 году уже оформили квартиры в собственность, 353 рассчитываются за купленные квартиры. Схема, по которой работают структуры под брендом Best Way, напоминает пирамидальные, резюмируют эксперты.

Правоохранители ждут обращений

Но компания эта пока формально соблюдает российские законы и предъявить ей что-либо не получается. Как и неизвестным организаторам пирамиды «черная касса». До тех пор, пока с заявлениями в правоохранительные органы, по-видимому, не обратятся «обманутые вкладчики». Так происходит и в случае большинства других успешных пирамид, авторы которых, как и Остап Бендер, «чтят Уголовный кодекс» и не пользуются, к примеру, незаконными банковскими базами.

Напомним, впрочем, что в 1990-х государство активно пыталось бороться с первыми пирамидами. В сентябре 1994 года правительство России издало постановление, согласно которому телевизионная реклама «МММ» на государственных каналах была запрещена к трансляции, но сделано это было только после ареста Сергея Мавроди «за неуплату налогов» в августе. А произошло это уже после паники вкладчиков и начала схлопывания самой известной в истории российской пирамиды.