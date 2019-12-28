И без Загитовой в Красноярске получился тройной А-А-Аксель из Алены, Анны и Александры

«Тутберидзе-тим» пока опережает Russia Team

В Красноярске подходит к концу чемпионат России по фигурному катанию — мероприятие, почти полностью состоящее из интриги, только у одиночниц и парников со знаком плюс, а у мужчин с жирным знаком минус. Подробнее — в материале «Реального времени».

К упало, К пропало, кто остался на ФК?



Свершилось: чемпионат России, в ожидании которого было сломано множество копий, определил первых победителей в танцах и у мужчин. В танцах все завершилось банально — победой сильнейшего трио: Синицына — Кацалапов, Степанова — Букин, Загорски — Гурейро. С другой стороны, наши болельщики уже сыты по горло сюрпризами. Мы и травму Кацалапова наблюдали, и неприглашение на Олимпиаду Букина… И «мельдониевый допинг» в паре Боброва — Соловьев, и развязанные шнурки во время танца Загорски — Гурейро… И обмен парами Ильиных — Кацалапов, Синицына — Жиганшин, после которого Елена и Руслан уже успели уйти из спорта… Поэтому пусть банально, пусть скучновато, но зато есть уверенность в том, что наши танцоры привезут с Евро две награды, а на ЧМ вернут себе три квоты.

А вот у мужчин, конечно, ситуация выглядит удручающе. Закончил Максим Ковтун, снялся Михаил Коляда, снялся и Александр Петров, который в лучшем своем сезоне 2016 года был третьим на России и участвовал на чемпионате Европы. В сборную Белоруссии перешел Константин Милюков, бывший на прошлом ЧР шестым... Казалось бы, оставшимся в обойме потенциальным лидерам можно успокоиться и просто выкатать свои программы, поскольку нервяк, связанный с огромной конкуренцией, отсутствует. Три места квоты на ЧЕ и ЧМ, на которые «три с половиной» претендента. Дмитрий Алиев, Александр Самарин плюс Андрей Лазукин, Сергей Воронов и Макар Игнатов, выступление которого на открытом прокате отмечал в начале осени наш эксперт Вазген Азроян.

Но по итогам короткой программы казалось, что в Красноярске собрался «клуб самоубийц» на коньках. Объективная причина, объясняющая не совсем успешное выступление, была только у воспитанника казанской школы ФК Глеба Лутфуллина, который снялся с произвольной из-за болезни. Но у остальных…

По итогам чемпионом стал Дмитрий Алиев. Фото olympteka.ru

Самарин вообще не приземлил чисто ни одного прыжка. И все вместе — Алиев, Воронов, Лазукин — катались так, как будто целью было натереть лед до блеска своими боками. В итоге первую тройку составили с одинаковой суммой 88 баллов Игнатов, Андрей Мозалев и Петр Гуменник.

«Ну что, мы Мозалева и Гуменника не знаем?», в тон Татьяне Тарасовой мог воскликнуть казанский болельщик, который видел ранние выступления этих молодых людей на казанском этапе Кубка России, но… Предположить такую тройку участников чемпионата Европы можно было только в страшном сне. При всем уважении к спортивному принципу отбора. Ну пусть хотя бы Воронов исполнил «лебединую песню» и отобрался, или кто-то из числа потенциальных лидеров. Иначе выскочивший как черт из табакерки лидер европейского сезона Кевин Эмоз станет безоговорочным фаворитом чемпионата Европы.

Бенефис Буцаевой и кровь из носа Воронова

Жеребьевка произвольной программы получилась очень любопытной. Первыми тремя вышли выступать ученики одного тренера — Илья Яблоков, Егор Мурашов и Владимир Самойлов, которые тренируются в одной группе у Виктории Буцаевой. Ваш покорный слуга делал интервью с этим наставником, очень вдумчивым тренером и сильной фигуристкой, в девичестве Волчковой. Выйдя замуж за хоккеиста Юрия Буцаева, она породнилась с нынешним главным тренером «Нефтехимика» Вячеславом Буцаевым, став еще и тетей хоккеисту «Реактора» Даниэлю Буцаеву. Не семья, а спортивная династия, наподобие более известных династий из фигурного катания и хоккея Плющевых и Тарасовых. Как раз Татьяна Анатольевна и оценивала выступление: работу тренера в целом и каждого из ребят в частности.

— Он вместо заливочной машины вчера выступал, — резюмировала Тарасова короткую Самойлова, который на произвольной выглядел куда более сосредоточенно.

Кстати, во время интернет-трансляции камера выхватила Тарасову на комментаторском месте, и публика очень тепло ее приветствовала. Все мы помним о том, что незадолго до чемпионата страны другая часть ФК-сообщества писала интернет-манифест с требованием отстранить Татьяну Анатольевну от комментирования. Это лишняя иллюстрация того факта, что в Сети концентрируется, по большей части, злоба. Очередная порция которой выплеснулась в виртуальное пространство в связи с новостью о том, что Евгения Медведева будет выступать на чемпионате России в новых ботинках, повредив старые буквально накануне старта.

Самойлов перешел к Буцаевой только в этом году, причем из группы Этери Тутберидзе. Фото nevasport.ru

Закрывая тему Буцаевой, отметим, что Самойлов перешел к ней только в этом году, причем из группы Этери Тутберидзе. И этот факт как-то примиряет с тем, что школа «Москвич», возглавляемая сейчас Буцаевой, некоторое время выступала в качестве центра подготовки резервов для школы «Хрустального»: Камила Валиева и два Даниила — тренер Глейхенгауз и юниор Самсонов…

Выезд на лед крохотного (140 см) 14-летнего Самсонова в одной раскатке с 32-летним Сергеем Вороновым лишний раз напомнил о том, что любопытные сюжеты могут дарить не только соревнования девушек. Воронов вышел на международную арену в 2005 году, когда Самсонов только родился, и по возрасту годится ему в отцы. Ранее подобный диссонанс производил разве что совместный старт 29-летней ныне Алены Леоновой с многочисленными крошками «Тутберидзе-тим», но с недавней поры Этери Георгиевна взялась и за мальчишек.

Увы, но прокаты и Воронова, и Самсонова, катавшихся друг за другом, запомнились неким трагизмом. Воронов вообще «окропил снег красненьким» — у него пошла кровь из носа, то ли из-за акклиматизации в сибирском крае, то ли от перенапряжения. А Самсонов нападал на три старта вперед. Казалось бы, всего полтора года назад он катал у нас в Казани на первенстве России, по старым правилам поставив все прыжковые элементы во вторую часть программы и сделав все чисто. А тут программу переделали, равномерно разместив по ней прыжки и тем самым упростив ее для спортсмена, но…

Возвращаясь к очень теплому залу, по контрасту с настроением в интернет-пространстве и установившейся прямо сейчас погодой в Красноярске, стоит отметить, что болельщики поддерживали каждый успешный прокат, не деля спортсменов на «изгоев» и любимчиков.

Что касается любимчиков, то они были, в том числе и у комментаторов. Количество упоминаний Тарасовой Артура Даниеляна к концу трансляции достигло критического предела. Да, Даниелян был хорош, выиграв произвольную программу и поднявшись с 13-го места на итоговое второе, но мы же понимаем, что, катаясь в школе ЦСКА, к которой относится и сама Тарасова, да еще и у Елены Буяновой (Водорезовой), Артур вызывает большую симпатию Татьяны Анатольевны.

Даниелян был хорош, выиграв произвольную программу и поднявшись с 13-го места на итоговое второе. Фото newsarmenia.am

По итогам чемпионом стал Дмитрий Алиев, вторым, как уже было сказано, Даниелян, — сюда бы еще Мориса Квителашвили, и такой набор фамилий вызывал бы у несведущих когнитивный диссонанс в сочетании с чемпионатом России по фигурному катанию. Но москвич Квителашвили уже несколько лет катает за Грузию, а у нас третьим стал москвич Самарин. Между прочим, Алиев-то уроженец Ухты, а Даниелян начинал в Волгограде, откуда вышли олимпийские чемпионы Максим Маринин и Евгений Плющенко, и это означает, что не только столицами живо и питается российское ФК.

В целом, мужской старт в Красноярске в очередной раз высветил истину, становящуюся прописной. У нас нет ни одного стабильного фигуриста, и мы живем надеждой на появление такого. Сильных хватает, перспективных еще больше, но каждый из них способен только на взрыв и озарение. Сейчас оно снизошло на Алиева, но, например, Самарин, ставший третьим, и Игнатов, финишировавший четвертым, которые, скорее всего, и поедут на Евро, в полной мере не могут записать прошедший старт себе в актив. Они были лучшими из, скажем так, тех, кто не смог проявить себя в полной мере. И это уже входит в привычку: только даст очередной такой персонаж надежду, как сам же «закопает» ее очередным провалом. И это дает право Татьяне Анатольевне каждый свой эфир заканчивать словами «Женя, возвращайся». В адрес Плющенко, конечно.

Коньки Медведевой

Досадная неприятность со спортивным инвентарем Евгении Медведевой стала самой главной новостью в СМИ в ожидании старта одиночниц. Вопрос о нем задавали даже министру спорта Красноярского края Павлу Ростовцеву, в прошлом известному биатлонисту. Понятно, что новые ботинки могут натереть, но не на босу же ногу Жене лезвия прикручивали, чтобы так концентрироваться на обуви. Серьезно, приехали люди в Красноярск, нет чтобы рассказать, как поживает столица зимней Универсиады, как изменился или не изменился город, как используются спортивные объекты Универсиады-2019, которую отдельные персонажи проклинали до ее начала и во время проведения, позабыв тут же по ее окончании. Так нет же, на первый план вышли ботинки, как будто Медведева в «испанском сапоге» каталась. Не в коньках проблема, а в головах…

В том числе и у представителей Первого канала, которые отвечали за трансляции с чемпионата страны. Во время прокатов лидеров режиссеры несколько раз выхватывали разминочный зал, где бегала на дорожке Евгения Медведева. Вот к чему это? Не секрет, что действующий призер чемпионата мира уже далеко не «наше все». И концентрировать внимание на Медведевой можно только в плане того, что это недавний сотрудник Первого канала, работавший на детском «Ледниковом периоде». А в спортивном плане она находится в тени КЩТ, как сейчас впору переименовывать троицу из «Хрустального» — Алены Косторной, Анны Щербаковой и Александры Трусовой, к которым с чьей-то легкой руки приделали аббревиатуру ТЩК.

Косторная со своими оценками за короткую программу вообще была бы сильнейшей и среди мужчин. Фото vk.com/eteritutberidze

Косторная со своими оценками за короткую программу вообще была бы сильнейшей и среди мужчин. Даже прекрасный прокат Щербаковой оставил ее на втором месте с отрывом от лидера на 10 баллов. Трусова и Елизавета Туктамышева перевалили за 75 баллов — ну какая там Медведева. По итогам короткой она осталась на пятом месте, при этом вопросов к ее прокату не было. Просто сейчас это объективно потолок для Евгении. В том числе и затем, чтобы не биться о такой же потолок нынешних собственных возможностей, прервала выступления в сезоне Алина Загитова.

Уж лучше бы телевизионщики лишний раз показали душевный зал Красноярска. При прокате Софьи Самодуровой стало понятно, что большинство зрителей местные жители, поскольку Софью, уроженку Красноярска, приняли лучше всех, несмотря на не самый удачный прокат.

Но как тепло принимали дебютантку из Оренбурга Валерию Шульскую, понимая, что и Оренбург не центр фигурного катания в стране, и дебют на чемпионате может «вынести мозг» любому человеку, и катать, после космического выступления Косторной, было неимоверно трудно. Но Шульская с помощью поддержки зала справилась.

