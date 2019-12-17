Информационная война «Тутберидзе-тим» с Тарасовой и Плющенко — это новое слово в истории нашей «фигурки»

Но мы все равно не дотягиваем до «цивилизованной» Америки

Десять дней, оставшихся до начала чемпионата России, наше фигурно-катательное сообщество решило провести максимально насыщенно, раздув скандал на пустом месте. «Тутберидзе-тим» жестко высказалась по поводу нелицеприятных комментариев в ее адрес, которые позволили себе Татьяна Тарасова и Евгений Плющенко. «Реальное время» вспоминает самые громкие конфликты прошлого и отмечает интересную деталь: впервые в конфликте участвуют три самостоятельных субъекта.

«Идите к чертовой матери все вместе взятые»



Пока на этих словах остановилась эскалация СМИртельной вражды, вдруг вспыхнувшей между «Тутберидзе-тим», Татьяной Тарасовой и, неожиданно, Евгением Плющенко. Подвела эту черту Татьяна Анатольевна, которая послала по указанному в подзаголовке адресу всех разом — как журналистов, которые решили хайпануть, уже не успевая за развитием событий, так и всех участников конфликта.

В его последовательном изложении можно обозначить несколько этапов. Вначале Алина Загитова объявила о (всего лишь) приостановлении карьеры. Мы еще вернемся к логичности этого шага, поскольку календарь дальнейшего сезона вообще не предусматривает стартов, достойных чемпионки Олимпиады, мира и Европы. Казалось бы, помаши ей платочком, как в советском мультфильме про Карлсона, и скажи, смахнув слезу: «Она улетела, но обещала вернуться». Но знаменитая Татьяна Тарасова, своей риторикой, кстати, напоминающая Фрекен Бок, начала пророчить Загитовой окончательную и бесповоротную спортивную пенсию.

Под конец своего прощального спича о фигуристке Татьяна Анатольевна, как ей показалось, очень к месту упомянула Евгению Медведеву (если кто-то слышал о происхождении фразы «Карфаген должен быть разрушен», тот меня поймет). Тут ничего нового. Те, кто следит за конферансом Тарасовой в отношении Алины, прекрасно знают, что наш прославленный тренер непременно поднимет в своей речи тему Евгении Армановны.

Но тут свое веское слово сказал еще и Евгений Плющенко. Олимпийский чемпион Турина в целом всегда жил параллельной с нынешним фигурным катанием жизнью. Он даже был в тот же день — пятницу, 13-го — на Первом канале, как и Загитова. Только Алина пришла в программу «Время» к Кириллу Клейменову, а Плющенко с Рудковской — к вечернему Урганту. Но тут Плющенко зачем-то сказал, что «может, она перейдет в другую группу, к другим тренерам».



Ответ «Тутберидзе-тим» не заставил себя долго ждать. Татьяну Анатольевну в этом ответе попросили: «Очень жаль, что в пору величайших достижений Алины вы так много ее критиковали. Наверное, из-за огромной любви. В таком случае, остальным нашим спортсменам очень хочется пожелать немного меньше вашей любви и заботы». Плющенко приструнили: «Евгений Плющенко, вас на данный момент тренером никак нельзя назвать. Вы не воспитали и не научили ни одного спортсмена ничему. Ваши периодические попытки купить (в прямом смысле этого слова) готовых спортсменов только лишь мешают нашей профессиональной работе. Вам не удалось заманить к себе Алину, как вы ни пытались унизить нас в ее глазах. Желаем вам воспитать хотя бы одного своего спортсмена. Правда, для этого нужно посещать тренировочный процесс».

В обстоятельном ответе уже Плющенко в адрес Тутберидзе можно вычленить главную претензию: «Напомните мне, кстати, кого вы воспитали с нуля? Может быть, Сашу Трусову или Камилу Валиеву, Алену Косторную или Аню Щербакову? Олимпийских чемпионок Юлю Липницкую или Алину Загитову? Ведь всем известно, что Team Tutberidze берет только готовых детей с тройными прыжками, чтобы излишне не париться».

По сути, конфликт разгорелся из-за того, что Плющенко сказал, что Загитова может уйти к другим тренерам, а Тарасова предположила ее уход из спорта. В обоих случаях заслуженные люди фигурного катания, конечно же, неправы, взявшись обсуждать возможность дальнейшей карьеры человека из другой тренировочной группы. Что называется, черт дернул за язык. Возможно, сын той самой чертовой матери, к которой теперь посылает всех Тарасова.

У Татьяны Анатольевны всего два года назад была перебранка с Ириной Родниной. Фото Oleg Bkhambri / wikipedia.org

Как Тарасова скандалила с Родниной

Увы, но каждый из участников конфликта с «Тутберидзе-тим» — и Татьяна Тарасова, и Евгений Плющенко — в 2010-х уже переживали серьезные недоразумения конфликтного характера. У Татьяны Анатольевны всего два года назад была перебранка с Ириной Родниной, невольным инициатором которой стало мое интервью с Ириной Константиновной.

Произошло это за год до Олимпиады в Пхенчхане, когда разгорелся настоящий скандал, в эпицентре которого и находилась легендарная Татьяна Тарасова. Тогда она посчитала, что против нее развернута травля в прессе.

— Я считаю, что это организованная травля, потому что я по телевидению говорю то, что я вижу. На мое место хотят посадить того, кто будет говорить, что в российском фигурном катании все гладко и все хорошо, — так комментировала Татьяна Анатольевна сайту РБК появившиеся во время и после чемпионата мира негативные оценки ее работы на телеканале «Матч ТВ». — Травля инициирована Аллой Шеховцовой, нашим судьей по танцам. С Родниной они не вместе. Они с разных сторон, наверное. А может быть, и вместе, — предположила Тарасова, и то ли ошиблась, то ли не ошиблась в своих предположениях, иначе как же объяснить этот разброс в предположениях «вместе, не вместе».

— Я польщена очередным проявлением внимания со стороны Татьяны Тарасовой, однако меня удивляет само предположение, что я имею возможность манипулировать мнением депутата Государственной думы, олимпийской чемпионки Ирины Родниной, — парировала тогда Шеховцова.

Тарасова продолжала негативно комментировать все, что было связано с Ковтуном. Фото Luu / wikipedia.org

Максим Ковтун как катализатор

Стоит напомнить, что в целом негативные комментарии специалистов и тренеров по фигурному катанию были ответом на нелицеприятный отзыв Татьяны Анатольевны, которая не сдержала своих эмоций во время исполнения мужчинами короткой программы. Тогда Максим Ковтун упал на разминке, тут же ушел, что внушило ужас российским болельщикам. Ведь чемпионат мира в Финляндии не просто определял лучших «здесь и сейчас», он определял количество олимпийских квот на выступление в Пхенчхане-2018. Татьяна Анатольевна после исполнения короткой программы «проехалась катком» по своему любимчику.

— Во-первых, с тулупа мог бы не падать. Спокойно. Это просто такая лень раскрыться, за каждый элемент нужно бороться. Это его характер — упал, ему кажется, что гипс. Даже не хочется комментировать. Человек, который готов, такое устроил на разминке: упал с сальхова, да еще как... Как будто не знает, что он делает.

После этого Тарасова продолжала негативно комментировать все, что было связано с Ковтуном. Когда он, прихрамывая, поехал со льда, высказалась, что «не надо тут хромать». Когда Ковтун показывал в камеры на травмированное колено, также была категорична: «Ладно сидеть и показывать колено. Женя (парница Евгения Тарасова, завоевавшая бронзовую медаль на ЧМ, — прим. ред.) с травмой сидела, еще и давала интервью».

Свое мнение в ответ на комментарии Тарасовой высказали Александр Жулин и тренер Ковтуна Инна Гончаренко. И, так совпало, что в эти же дни в печати появился и комментарий трехкратной олимпийской чемпионки Ирины Родниной, «выхваченный» из моего интервью. В нем Ирина Константиновна в частности сказала:

— Татьяна Анатольевна у микрофона все время вспоминает — кого она тренировала, а кого не тренировала, к кому она хорошо относилась, а к кому — плохо. А это не комментаторская работа, это называется байки. Я понимаю, что есть необходимость заполнения пауз какими-то интересными историями, но профессиональный разбор того, почему судьи выставили ту или иную оценку, тоже должен присутствовать в работе телекомментатора.

Высказалась Ирина Константиновна по поводу Татьяны Анатольевны, и народ бросился это обсуждать, а сама Тарасова увидела в произошедшем происки Шеховцовой. Фото commons.wikimedia.org/ Dmitry Rozhkov

«Слово» важнее, чем «дело»

Если слова Родниной воспринимать в контексте сказанного Гончаренко и Жулиным, то действительно могло создаться впечатление, что Татьяне Анатольевне объявлена информационная война. Но я, как автор этого самого интервью с Родниной, совершенно ответственно заявляю — это не так.

Начать с того, что интервью было взято в Казани 25 февраля 2017 года, за месяц с лишним до старта чемпионата мира. Роднина приехала в столицу Татарстана в качестве ВИП-гостя на финал Ночной Хоккейной Лиги. Я писал оттуда репортаж, в котором есть слова Родниной об этих соревнованиях, с чего мы, собственно, и начали интервью. А потом, уже переходя на темы фигурного катания, задал вопрос:

— Ирина Константиновна, вы сейчас наблюдаете за родным фигурным катанием? Спрашиваю потому, что практически невозможно «зацепить» ваши комментарии на тему фигурного катания в прессе, в отличие, допустим, от Татьяны Тарасовой.

Отвечая на этот вопрос, Роднина и высказывала свою оценку комментаторской работы Татьяны Анатольевны. Собственно, и этот ответ звучал в контексте событий 25 февраля, не имея никакой связи со случившимся практически месяц спустя недоразумением. И, что самое главное, в интервью были затронуты куда более важные вещи, чем взаимоотношения двух великих персон фигурного катания.

Увы, мы живем во время, когда «слово» гораздо важнее «дела». Высказалась Ирина Константиновна по поводу Татьяны Анатольевны, и народ бросился это обсуждать, а сама Тарасова увидела в произошедшем происки Шеховцовой.

У другого участника нынешнего конфликта Евгения Плющенко в недалеком прошлом также был скандал, связанный с участием в Олимпиаде-2014. Фото wikipedia.org

Ничто не ново под луной

У другого участника нынешнего конфликта Евгения Плющенко в недалеком прошлом также был скандал, связанный с участием в Олимпиаде-2014. Как известно, Евгений по спортивному принципу не должен был участвовать в ОИ в Сочи, уступив на отборочном чемпионате России все тому же Ковтуну. Причем тогда за Ковтуна активно хлопотала опять же Тарасова, которая не только комментатор, но и консультант сборной страны. Помимо этого, она еще представляла общество ЦСКА, за которое выступал Максим.

Только даже ее хлопот не хватило, чтобы Максим оказался в олимпийском составе, поскольку годом ранее он не оправдал возложенных на него надежд, финишировав лишь 17-м на чемпионате мира. Куда его в единственном числе делегировали после чемпионата России, где Ковтун был лишь пятым.

История показывает, что вариант с Плющенко на Олимпиаде практически гарантировал нам золото в командном турнире, что сейчас ошибочно интерпретируют фанаты «Тутберидзе-тим», настаивая на том, что главным забойщиком тогда стала ученица Этери Георгиевны Юлия Липницкая. Это не так. Плющенко в Сочи принес в копилку сборной 19 очков, но они были принципиально важными, поскольку Евгению пришлось соперничать с фаворитом в мужском катании Патриком Чаном из конкурирующей с нами сборной Канады. Липницкая принесла в копилку 20 очков, но, как показывает развитие событий, она выходила на исполнение произвольной программы уже в ранге чемпионки, поскольку Россия досрочно выиграла командные соревнования.

После этого было снятие Плющенко с личных соревнований, отчего разгорелся новый скандал вокруг фигуристов, удостоившийся внимания даже Владимира Жириновского, который грозился «распустить всю федерацию фигурного катания». «Адекватность» Владимира Вольфовича на тот момент зашкаливала, поскольку любое вмешательство государственных структур в деятельность общественной организации карается дисквалификацией на международных соревнованиях.

И «Тутберидзе-тим», и Татьяна Тарасова — это как раз примеры отличной тренерской работы при весьма скромных профессиональных карьерах. Фото vk.com/eteritutberidze

Мирись, мирись и больше не дерись!

К счастью, на тот момент ни Ковтун, ни Плющенко не принимали активного участия в дискуссии, предоставив остальным право раздуть скандал, довести его до апогея и свести на нет. А уже время подтвердило тогдашнюю правоту федерации, поскольку Ковтун так и не стал фигурой, достойной кипения таких страстей.

Возвращаясь к сегодняшней ситуации, отметим саму фундаментальность разногласий между участниками словесного конфликта, а также правоту и ошибочность каждого из них. К примеру, тот же Плющенко фактически прав, отмечая, что у «Тутберидзе-тим» не было ни одной своей воспитанницы. Более того, в его группе даже работает Ксения Иванова, у которой в Казани делала первые шаги на льду Камила Валиева.

С другой стороны, у Евгения занималась Анастасия Тараканова, перешедшая, в свою очередь, из группы Тутберидзе и уже покинувшая на данный момент группу Плющенко. Иными словами, дискуссия на тему «Кто кого воспитал и кто чего добился» контрпродуктивна. У Плющенко была блестящая спортивная карьера, но в тренерском плане он пока «ни о чем». В свою очередь, и «Тутберидзе-тим», и Татьяна Тарасова — это как раз примеры отличной тренерской работы при весьма скромных профессиональных карьерах.

Зато во время тренерства та же Татьяна Анатольевна, кстати, вовсю пользовалась плодами работы других тренеров: Роднину, с которой ее рассорила жизнь, взяла вместе с Зайцевым у Станислава Жука, Климову -Пономаренко «перехватила» у Натальи Дубовой, Илью Кулика — у Виктора Кудрявцева, а Алексея Ягудина — у Алексея Мишина. Любопытно, что Наталья Бестемьянова начинала у Эдуарда Плинера, тренера Тутберидзе, и только потом оказалась у Тарасовой. И если уж обвинять в подобном переманивании Этери Тутберидзе, то надо начинать с «первоисточников», то бишь с Татьяны Анатольевны. А еще логичнее сказать, что практика переманивания фигуристов была распространена повсеместно как во времена СССР, так и сейчас.

Нынешний скандал не похож на предыдущие, поскольку это война трех противоборствующих субъектов, не выражавших ранее симпатии друг к другу. Впрочем, какие бы страсти ни кипели на просторах интернета, им не сравниться с всемирно известным противостоянием Тоня Хардинг — Нэнси Керриган, которое закончилось применением силы (что вынудило Нэнси отказаться от участия в национальном первенстве). Поэтому развитие нынешней склоки внутри элиты российского фигурного катания — это, с одной стороны, некрасивая демонстрация грязного белья в публичном пространстве, с другой — уверенность в том, что ни один из участников конфликта не пострадает физически, и весь выпущенный пар осядет на клавиатурах ноутбуков и кнопках айфонов.

