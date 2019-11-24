Загитова отобралась в финал Гран-при с предпоследнего места

Владимир Александрович, настало то самое время, когда можно пригласить Алину в сборную Татарстана

Заключительный этап серии Гран-при в Японии сформировал состав финалистов, которые выступят 5—8 декабря в Турине. В их число вошла действующая олимпийская и мировая чемпионка Алина Загитова, отобравшаяся в финал с предпоследнего места. «Реальное время» советует российским болельщикам и персональным фанатам Алины не переживать по этому поводу.

«Модный приговор» для Алины и Алены



«Она начала оформляться…», — одним предложением Татьяна Тарасова охарактеризовала проблемы катания Алины Загитовой в короткой программе, которую российская спортсменка завершила на четвертом месте.

Катание олимпийский чемпионки, ни разу не упавшей, тем не менее выглядело очевидно тяжеловатым, особенно в сравнении с тем, как парила надо льдом Алена Косторная. Последняя просто выстреливала в небо тройными прыжками, которые Загитова как раз-таки прыгала. И все приземлила, поэтому ее катание заставляло судей искать не очевидные ошибки, а огрехи, видные только специалистам. Они их нашли, насчитав количество баллов, максимально низкое за все время выступлений Алины на взрослом уровне. Но в этом не было ничего страшного. Неудачно выступить в короткой программе — это не провалить произвольную, как это, увы, происходило с Загитовой на чемпионатах мира и России 2018 года. Два итоговых пятых места в Италии и Саранске были поражениями, четвертое в короткой и третье по итогам Гран-при в Японии — вполне ожидаемы. Как и пятый номер при выходе на финал Гран-при и, скорее всего, такое же место в нем.

Тот тернистый путь, по которому Алина Загитова отобралась в финал, почему-то вызвал непонятный ажиотаж у публики, в том числе и близкой к фигурному катанию. Свое мнение так и или иначе высказали те, кто уже не имеет отношения к спорту более десяти или двадцати лет, оставаясь великими фигуристами прошлого, не более. Это выглядит так же нелепо, как если бы мнение о нынешнем кино начали высказывать Любовь Орлова или Чарли Чаплин. Другие времена, другое кино, и спорт сейчас совсем другой.

Тот тернистый путь, по которому Алина Загитова отобралась в финал, почему-то вызвал непонятный ажиотаж у публики, в том числе и близкой к фигурному катанию. Фото vk.com/alinazagitova

Алина еще будет побеждать. Надо дать ей время для этого

Надо посмотреть правде в глаза и сказать, что вряд ли ситуация изменится и на чемпионате России в Красноярске. Тройка призеров будет такой же, как и годом ранее в Саранске, разве что спортсменки поменяются местами. А вот Загитовой, Евгении Медведевой, Елизавете Туктамышевой и, вполне возможно, Камиле Валиевой необходимо будет бороться за место в шестерке сильнейших. Дающей право быть членами сборной России в 2020 году и получать стабильную зарплату. Елизавета Туктамышева озвучила порядок цифр в 60 тысяч рублей в месяц.

Но у спортсменов есть еще такая опция, как регион, плюс параллельный зачет. Загитова пока входит в состав сборной Москвы, в которой сразу восемь спортсменок. И тут вопрос (адресованный, например, министру спорта Татарстана Владимиру Леонову): что мешает предложить Алине перейти в состав сборной Татарстана? Пока в нем всего лишь одна спортсменка высокого класса — Евгения Тарасова. При том что школа сейчас подготовила большое количество спортсменов, пополнивших составы сборных Белоруссии, Грузии, Франции, а также Перми, Питера и той же Москвы.

Оснований для приглашения в команду Татарстана достаточно: родители родом отсюда, сама Алина жила в Альметьевске и Лениногорске, папа работает в Казани, да и национальность как бы намекает. У нас есть прекрасная Академия спорта с редкой для России кафедрой, на которой преподают фигурное катание, а у Загитовой нынешний год в школе выпускной. Почему бы не поддержать чемпионку морально и финансово в момент, когда она сделала шаг назад и уходит в тень более юных конкуренток? Можно вспомнить, что две из четырех наград Пхенчхана-2018 Татарстану принесла Анна Нечаевская, приглашенная из Вологды, и Тарасова, которую буквально в последний момент вернули из сборной Москвы. Еще две обеспечил Андрей Ларьков, которого удержали от перехода в сборную Москвы, поверив в перспективы перечисленных спортсменов.

В отношении Загитовой тоже есть нюансы. Даже заняв второе и третье места на этапах Гран-при, она не проиграла Алене Косторной и Рике Кихире. В фигурном катании вообще нет понятия проигрыш, который принят, допустим, в игровых командных видах спорта или единоборствах. Если и можно проиграть, то разве что себе самому, своему максимуму. Мы же не стали бы говорить о проигрыше в случае, если бы какой-либо российский спринтер финишировал на стометровке вслед за Усейном Болтом. Так и сейчас: Косторная, а также Трусова и Щербакова в 2019-м — это Болт от фигурного катания, это непобедимая троица, Змей Горыныч о трех головах.

Косторная — это Болт от фигурного катания. Фото isu.org

И победить любую из них может только… время. Иными словами, пубертат, физиология и антропометрия, изменения в организмах всех трех наших суперчемпионок, которые наступят в течение года-полутора, плюс рост. Те пять-семь сантиметров, на которые вытянутся вверх 15-летние вундеркиндки, вкупе с обретенными килограммами помножат на ноль их нынешние прыжки в четыре оборота и беспроигрышное, на данный момент, техническое оснащение. И пытаться сейчас провожать из спорта девушек, которые уже так или иначе решили свои проблемы с взрослением — это глупо и даже преступно с точки зрения подготовки к Олимпиаде-2022.

Резюмируя, скажем, что Загитова не боится проигрывать соперницам, ей важно не проигрывать себе. Были времена, когда ее опережали по два десятка конкуренток из разных уголков России, а сейчас на это способны только три-четыре девушки. И ключевое слово «сейчас», поскольку история последних лет демонстрирует, что пубертатный период и антропометрический рост накрывали Липницкую, Погорилую, Радионову, да и саму Загитову в промежутке 15,5 — 16,5 года. И глядя на годы рождения Юлии и Алины, можно увидеть схожесть. Они родились с разницей в четыре года, в 1998-м и 2002-м, приходя к олимпийским победам на пороге 16-летия. Как и Радионова, пик которой пришелся на 2015 год, в 16-летнем возрасте.

В этом плане стоит прогнозировать успешное выступление в Пекине тех, кто родился в промежутке с 2005-го по 2006 год. Либо тех, кто уже решит «проблемы роста». На олимпийском пьедестале, где стояли Загитова и Медведева, выше всех была Кейтлин Осмонд. С тех пор Алина подросла, пережив связанные с этим проблемы, и на пьедестале почета Гран-при Франции уже она и Мэрайя Белл были выше Косторной на полголовы. В этом плане Алене еще расти, а ее подругам Трусовой и Щербаковой и вовсе — расти и расти, теряя на какое-то время координацию и наработанный годами автоматизм в исполнении прыжков.

С высоты подобных знаний не стоит списывать со счетов не то что Загитову, прошедшую огонь, воду и сейчас преодолевающую медные трубы, но даже и Медведеву с Туктамышевой. В конце концов, призеры последних Олимпиад Осмонд (стала им в 22 года), Ким Ён А (23), Каролина Костнер (26) демонстрируют, что только в России пошли по пути резкого омоложения в женском одиночном катании.

Призеры последних Олимпиад Осмонд (стала им в 22 года), Ким Ён А (23), Каролина Костнер (26) — на фото_ демонстрируют, что только в России пошли по пути резкого омоложения в женском одиночном катании. Фото 24smi.org

Тарасова и Морозов в качестве зрителей

Если Загитова хоть и с пятого места, но отобралась в финал, то ее партнеры по олимпийской команде Пхенчхана-2018 Евгения Тарасова и Владимир Морозов уже сейчас могут начинать целенаправленную подготовку к чемпионату страны. Слабый расчет на то, что вчерашние юниоры Анастасия Мишина и Александр Галлямов обгонят первую пару Канады Кирстен Мур-Тауэрс и Майкла Маринаро, не оправдался, хотя к россиянам нет никаких претензий, они справились с собственной задачей, отобравшись в финал.

И даже к итогам отбора на Гран-при нет претензий, поскольку в личной борьбе Тарасова и Морозов уступили канадцам, и уже во второй раз в своей карьере не выходят в финал с 24 очками, в то время как там будет выступать американка Брэди Теннел, набравшая жалкие 22 очка.

История финалов Гран-при знает достаточное количество примеров, когда в шестерку финалистов попадали запасные, в роли которых остаются Тарасова и Морозов. К примеру, везло и не везло американцу Джейсону Брауну, который однажды стартовал, а однажды был заменен, причем на самого Юдзуру Ханю. Именно японцам чаще всего везло попадать в финал с запасного места, но рассчитывать на это Евгении и Владимиру не приходится. По совокупности это самая неудачливая пара мирового фигурного катания, что подтверждают их непопадания в финал Гран-при-2014, на командный ЧМ-2015 и в финал Гран-при 2016 года. Тогда Тарасова и Морозов провалили короткую программу на Гран-при Франции, а произвольную не катали, поскольку в стране начались уличные беспорядки. В итоге Тарасова и Морозов заняли 15-е место с 13 очками за один этап, а вслед за ними были Мур-Тауэрс и Маринаро, набравшие 11 очков, но за два этапа.

История финалов Гран-при знает достаточное количество примеров, когда в шестерку финалистов попадали запасные, в роли которых остаются Тарасова и Морозов. Фото 24smi.org

И вот сейчас они поменялись местами. Причем Мур-Тауэрс — это очень опытная спортсменка, выступающая уже 10-й сезон и имеющая серебро Олимпиады в Сочи в командном турнире. И вот сейчас она вернулась в элиту с новым партнером, продемонстрировав лишний пример нашей самой опытной паре. Которая по итогам этапов Гран-при скатилась на четвертое место в стране.

Если такое же положение сохранится и на чемпионате России, то и для Тарасовой с Морозовым предстоящий международный сезон будет упущен. Причем, в отличие от ситуации с Алиной Загитовой, им не стоит рассчитывать на проблемы конкурентов.

