Денег нет — не лезь в кредит: заемщиков проверят через квалифицированное бюро

К моменту введения ограничительных мер ЦБ татарстанские заемщики нарастили долговую нагрузку до уровня 27,3%

Индекс кредитного здоровья татарстанцев, рассчитываемый на основе кредитных историй, заметно подскочил на фоне бурного потребительского кредитования. Долговая нагрузка заемщиков достигла пикового значения в 27,31%, просрочка по потребительским кредитам — 17,28%, а сам Татарстан вошел в топ-20 регионов с наибольшим уровнем показателя долговой нагрузки (ПДН). На днях Центробанк предупредил о введении очередной новации для оздоровления процесса выдачи кредитов, в результате чего заемщикам с завышенным ПДН придется либо погашать старые кредиты, либо брать новые, но по повышенной процентной ставке. Между тем, сами банки не снижают объемы выдачи кредитов, несмотря на введение ПДН. Подробнее — в материале «Реального времени».

ЦБ создает квалифицированные источники для расчета ПДН

Центральный банк продолжает последовательно внедрять меры по охлаждению перегретого рынка потребительского кредитования, который, как считает мегарегулятор, привел к росту закредитованности физических лиц. Директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова сообщила об очередной новации по сдерживанию бума кредитования среди граждан.

Как известно, с 1 октября выдача кредитов российскими банками и микрофинансовыми организациями (МФО) была ограничена показателем предельной долговой нагрузки (ПДН) физлиц. Если этот индекс у заемщика превышает 50%, то финансово-кредитные организации обязаны закладывать под них дополнительные резервы, чего прежде ими не делалось. В будущем к ним прибавят новые настройки для контроля долговой нагрузки граждан. Данилова рассказала, каким образом на практике будет работать механизм расчета показателя долговой нагрузки, откуда банки и МФО будут брать исходные данные о доходах заемщика и почему доверяет информации из независимых источников.

«Сейчас банки и МФО сами определяют то количество бюро кредитных историй, в которые они должны обратиться для получения информации об обязательствах заемщика», — отметила Елизавета Данилова.

Позже она добавила, что до сих пор есть банки, которые самостоятельно рассчитывают индекс ПДН на основе данных, представленных самими заемщиками, по справкам о доходах. Однако этот подход не устраивает ЦБ. По словам Даниловой, регулятор настроен сделать так, чтобы кредиторы могли получать полную объективную информацию о кредитной нагрузке заемщика из квалифицированных кредитных бюро.

Елизавета Данилова сообщила об очередной новации по сдерживанию бума кредитования среди граждан. Фото Игоря Самохвалова (pnp.ru)

«Сейчас в Госдуме находится законопроект о поправках в закон о кредитных историях, и когда они будут приняты, тогда банку или МФО достаточно будет обратиться только в квалифицированное бюро для того, чтобы получить всю информацию о всей долговой нагрузке заемщика», — сообщила она.

Речь идет об учреждении института квалифицированных бюро кредитных историй (БКИ), который вводится для агрегирования информации о долговой нагрузке, хранящейся в разных БКИ. Не секрет, что заемщики часто берут кредиты в разных банках, поэтому подчас новый кредитор может не знать о них и неверно рассчитать ПДН. При этом Елизавета Данилова подчеркнула, что «кредиторы могут получать информацию о заемщиках с их согласия из автоматизированных систем пенсионного фонда и федеральной налоговой службы». ЦБ работает над тем, чтобы сервисы функционировали наиболее эффективно и банки могли получать оперативную информацию.

«Если у банка нет данных о заемщике, он может использовать собственную оценку, но она не может превышать среднее значение дохода в регионе», — указала она.

ЦБ: если денег нет, то кредит лучше не брать

В Центробанке уверены, что введение показателя ПДН обеспечит финансовую стабильность заемщиков.

«Мы считаем, что это показатель важен не только для банков и других кредитов, но и для самих заемщиков, — заявила Данилова. — Зная уровень долговой нагрузки, он будет понимать, насколько сложно или несложно ему придется обслуживать новый кредит».

Она еще раз напомнила, что показатель долговой нагрузки отражает долю дохода заемщика, которую он тратит на погашение кредитов и займов.

«С 1 октября банки и МФО обязаны рассчитывать ПДН при принятии решения о выдаче нового кредита или увеличении лимита по кредитной карте. Если индекс ПДН оказывается больше 50 процентов, то это значит, что банк или МФО должны формировать больший капитал под такие кредиты и это влияет на издержки банка. А значит может повлиять на индивидуальные условия кредита», — разъяснила она. По ее мнению, если показатель ПДН окажется завышенным, то заемщику стоит «перенести планируемую покупку на более поздний срок, когда его показатель улучшится».



За последние полгода среднее значение показателя долговой нагрузки российских заемщиков продемонстрировало небольшой рост — на 1,64 процентных пункта. Фото vkonline.ru

Несмотря на ограничивающие меры, решение о предоставлении кредита всегда остается за банком, подчеркнула Елизавета Данилова. И предупредила, что «если показатель ПДН окажется выше 50 процентов, то банки должны формировать больший запас капитала, а это большие издержки». В результате такой кредит для заемщика может оказаться «менее выгодным, и процентная ставка может возрасти».

В настоящее время среднее значение ПДН в стране составляет 24,6%, рассчитало Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) на основе информации от 4 млн российских кредиторов (банки, МФО и кредитные потребительские кооперативы). За последние полгода среднее значение показателя долговой нагрузки (ПДН) российских заемщиков продемонстрировало небольшой рост — на 1,64 процентных пункта (п.п.). ПДН считается два раза в год — в апреле и октябре.

Татарстанские заемщики тратят треть дохода на погашение кредитов

Интересно, что к моменту введения ограничивающих мер долговая нагрузка жителей Татарстана заметно подскочила на фоне остальных регионов, хотя остается далеко от критического уровня в 50%. По данным Национального бюро кредитных историй, на 1 октября средний показатель ПДН у татарстанцев составил 27,3%, увеличившись с апреля на 2,4 п.п. Этот показатель сопоставим с уровнем доходов заемщиков до 20 тыс. рублей (у них ПДН равняется 28,8%). Иначе говоря, треть доходов жители республики тратят на погашение кредитов. По этому показателю Татарстан входит в топ-20 регионов с наибольшим уровнем ПДН. На 1 октября высокая кредитная нагрузка сложилась у жителей Амурской (30,4%), Кировской (29,4%) и Оренбургской областей (28,6%).

Введение индекса кредитного здоровья пока не повлияло на количество отказов в выдаче кредитов, утверждают банкиры.

«Расчет ПДН был успешно внедрен в банке с 1 октября этого года, — рассказала «Реальному времени» заместитель директора департамента розничных продуктов и маркетинга «Росбанка» Лидия Каширина. — Очевидно, что один месяц действия ПДН не показателен для полноценного анализа и однозначных выводов, пока мы накапливаем статистику для детального анализа фактически оказанного влияния в сравнении с ожидаемым. Динамики по отказам в связке с ПДН не видим».

Вместе с тем, банки стараются предлагать заемщикам с подтвержденным доходом большую сумму кредита.



«Параллельно мы развиваем функционал наших продуктов, в том числе расширяя возможности для получения большей суммы кредита при документально подтвержденном доходе. При этом подтверждение дохода через ПФР, уже реализованное в «Росбанке» в режиме онлайн, позволяет быстрее получить решение по заявке. Надеемся, что эти меры будут способствовать дальнейшему качественному развитию кредитования», — прокомментировала Каширина.

У ВТБ не только не увеличилось число отказов, а наоборот наблюдается прирост выдачи кредитов.

«Банк ВТБ использует свою кастомизированную процедуру оценки потенциальных заемщиков, соответствующую требованиям Банка России, — рассказали «Реальному времени» в пресс-службы компании. — Объем продаж кредитных продуктов ВТБ в России вырос за три квартала на 12,3%, что на 3,3 п.п. выше рынка. Всего населению было выдано более 1,1 трлн рублей кредитов. Наиболее востребованными остаются ипотека и кредиты наличными».

В ВТБ считают, что расчет ПДН необходим не только для банков, но и для клиента, который «будет видеть, как он выплачивает свои кредиты, и оценивать свои действия в отношении возможного получения или неполучения кредита».

«Введение ПДН не оказало влияния на объемы выдач, — говорит Григорий Шабашкевич, вице-президент, директор департамента кредитных рисков «Ренессанс Кредит». — Некоторое уменьшение, которое можно наблюдать, может быть связано с тем, что еще в начале года многие банки, в том числе и мы, ужесточили свои кредитные политики в связи с ухудшением платежной дисциплины в целом по рынку. Чаще всего клиенты нашего банка оформляют кредиты наличными для покупки нового или б/у автотранспорта, мебели и крупной бытовой техники, а также для проведения строительных и ремонтных работ».

Аналитики банка «Открытие» прогнозируют рост необеспеченного потребкредитования до 20% до конца года.



«В 2020 году темпы в годовом выражении снизятся до 10%, но динамика все так же останется положительной, — отметили в пресс-службе банка «Открытие». — Это обусловлено в первую очередь замедлением темпов роста мировой экономики. Повышение надбавок коэффициентов риска также призвано обеспечить те же цели. ЦБ своими действиями пытается предотвратить формирование «пузыря» на рынке потребительского кредитования. В перспективе кредит станет получить сложнее, поскольку в погоне за качественным заемщиком скорринговые системы банков усилят «внутренний фильтр».



Обратной стороной ПДН является просрочка по кредитам. Свыше 90 дней задолженность по кредитам татарстанцев составляла 13,9% (данные за III квартал 2019 года), свидетельствуют данные кредитного бюро «Эквифакс». Самый высокий уровень просрочки сохраняется по займам МФО — 34,8%. Лучше всего платят по ипотеке — просрочка 1,17% и по автокредитам — 5,83%. А потребительские кредиты гасятся с трудом — просрочка 17,9%.

Почти каждый второй — серийный заемщик

ЦБ обеспокоено общей тенденцией того, что две трети всех заемщиков имеют необеспеченный потребительский кредит или задолженность по кредитным картам. Об этом говорится в обзоре «Анализ тенденций на рынке кредитования физических лиц в 2015—2019 годах на основе данных бюро кредитных историй», опубликованном в пятницу.

Но больше всего регулятора волнует популяция серийных заемщиков, которые в дополнение к ипотеке или другому кредиту берут еще и потребительский кредит. Это новое явление.

Больше всего регулятора волнует популяция серийных заемщиков, которые в дополнение к ипотеке или другому кредиту берут еще и потребительский кредит. Фото dailystorm.ru

«Если на начало 2015 года только 34% заемщиков имели в сочетании с потребительским кредитом другой кредитный продукт, то к 1 сентября 2019 года таких заемщиков стало уже 42%», — сообщает ЦБ. Раньше банки смотрели на такое явление сквозь пальцы, потому что им выгодно. Но Центральный банк видит в этом угрозу стабильности.

«Увеличение количества разных типов кредитов у заемщика, с одной стороны, повышает доход банков за счет использования кросс-продаж кредитных продуктов, а с другой — может приводить к росту долговой нагрузки заемщика с риском последующего кросс-дефолта по иным обязательствам», — предупреждает ЦБ. Именно целью предотвращения дефолта Банк России объясняет введение ограничений.