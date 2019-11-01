Загитова и Косторная: Алина и Алена против всего мира

Гран-при Франции по фигурному катанию: девушка-вамп, девушка-вау и все остальные

Подводим итоги американских этапов и предваряем европейский (и немного — китайский). А еще в материале «Реального времени» — о том, кто может составить компанию россиянкам в финале Гран-При, как Канада пытается вернуться в элиту и чем в Европе объясняют бессилие в фигурном катании.

Загитову в этом году могут победить вчерашние юниорки с квадами…

Сегодня в Гренобле стартует французский этап Гран-при по фигурному катанию. С точки зрения зрительского интереса россиян, расписание этапа — то, «что доктор прописал». Начинают мужчины в конце рабочего дня, за ними будут соревноваться танцоры (в то время, когда основная масса россиян будет в дороге с работы домой), и вечером, в прайм-тайм, — соревнования девушек.

Большинство российских болельщиков будут смотреть французский этап ради двух красавиц — Алины Загитовой и Алены Косторной. У мужчин, наконец-то, ожидается нечто похожее на дуэль, ведь на лед выйдут и американец Нэйтан Чен и японец Шома Уно. В танцах мы увидим Габриэлу Пападакис и Гийома Сизерона. Но для нас это все равно этап Алины и Алены.

Косторная в начале сезона уже опередила на скромном турнире в Финляндии Елизавету Туктамышеву — и во Франции не собирается останавливаться. У Загитовой в этом году еще почти не было возможностей сравнить себя с молодыми да ранними — разве только старт на Japan Open в составе сборной Европы. Но этот этап был скорее «фестивальным» с элементами соперничества. Главным послевкусием после него стали не столько места, оценки и прыжки, сколько впечатления от демонстрации программ (например, от произвольной на тему «Клеопатры» с платьем). Их обсуждению посвящали целые статьи.

При этом Загитова ни на день не исчезает из фокуса внимания СМИ — правда, львиная доля «эфирного времени» посвящена ее личности и общественной деятельности. Алина сейчас уже больше, чем фигуристка и обладательница «Большого шлема» (чемпионка Олимпиады, мира, Европы и России). Она — девушка-вамп в статусе мировой звезды. И статус этот не поколеблет даже грядущий сезон, в котором вполне возможны победы ее юных коллег по тренировочной группе Этери Тутберидзе — с четверными прыжками (квадами).



Загитова ни на день не исчезает из фокуса внимания СМИ. Фото instagram.com/alizagitova

… но в будущем квады могут победить вчерашних юниорок

Тем более, скорее всего, придет время, когда квады победят их самих. Загитовой остается только дожидаться этого момента, который может совпасть с Олимпиадой-2022. В конце концов, даже при наличии «Большого шлема» у Алины есть и непокоренные вершины. У нее еще не было победы на командном чемпионате мира, командном турнире Олимпиад и звания двукратной олимпийской чемпионки (последней из которых была Катарина Витт).

Главная соперница Загитовой по Греноблю Алена Косторная пока не может изумить мир множеством четверных прыжков или сменой цвета платья прямо во время проката. Она покоряет самими прокатами. В 2017 году 14-летняя Косторная выиграла казанский этап Кубка России и произвела настоящий фурор. Если Загитова — девушка-вамп, то Алена —девушка-вау!

Косторную, чьим первым тренером была известная в прошлом парница Марина Черкасова, до того сезона не прочили в будущие звездочки и не обсуждали всерьез ни на одном форуме о фигурном катании. А ведь юных Медведеву, Липницкую, Радионову или Загитову в свое время обсуждали взахлеб. Но после «Идели» об Алене Косторной заговорили в полный голос.

С оценкой 214.58 Алена, летавшая над казанским льдом, стала бы третьей на чемпионате мира-2017. И именно ее выступление в Казани можно было считать настоящим подарком к 50-летию местной школы фигурного катания, которое отмечали в те дни.

Алена Косторная пока не может изумить мир множеством четверных прыжков или сменой цвета платья прямо во время проката. Она покоряет самими прокатами. Фото vk.com/alenakostornaya

Женские страсти вокруг китайского этапа

В Гренобле ожидается «битва», а не «война», поскольку попадание обеих наших девушек в финал не подлежит сомнению. А вот переживать по этому поводу должна американка Брэди Теннелл, уже закончившая выступления с 22 очками. Дело в том, что на этапе Гран-при Cup of China (он пройдет с 8 по 10 ноября) выступит корейская фигуристка Ю Ен. Изначально 15-летнюю кореянку заявили только на один этап, но место ей внезапно освободила снявшаяся с китайского этапа Элизабет Турсынбаева. И именно Ю Ен становится первой кандидаткой на выход в финал, где практически гарантированно выступят квартет россиянок и японка Рика Кихира.

И это более приятный состав финала, чем он выглядел бы с американкой. Все-таки Брэди Теннелл — это всего лишь короткий промежуток, воплощенный период ожидания между «уходящими натурами» Грейси Голд, Эшли Вагнер, Мирайей Нагасу и счастливым американским будущим в лице Алисы Лью.

Россию на Cup of China представят Софья Самодурова, Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова.



Рыжий лист кленовый…

Незамысловатая песенка Николая Караченцова «Кленовый лист» впервые была исполнена в 1984 году. В этом можно найти ностальгическое совпадение: именно в 1984 году на Олимпиаде в Сараево Брайан Орсер завоевал свое первое «серебро» и вернул Канаду в элиту мирового фигурного катания. Дальше с каждой Олимпиадой канадцы укрепляли свои позиции, став к Пхенчхану-2018 лидером мирового фигурного катания: четыре медали, две из них — золотые. Правда, потом состоялся очередной откат назад: на ЧМ-2019 в марте флаг с кленовым листом над пьедесталом не поднимался ни разу.

Сейчас у них нет никого, кто входил бы в элиту фигурного катания. В нынешнем составе сборной нашлось место даже только что сформированному дуэту Любовь Илюшечкина — Чарли Билодо. Партнер недавно расстался с Джулианной Сеген, и в Канаде решили создать новую пару. Илюшечкиной для этого пришлось даже вернуться в фигурное катание из цирка. Казалось бы, цирк и спорт уже достаточно давно перестали пересекаться, разве что в 90-е годы туда от безнадеги уходили наши спортсмены. Например, российский сборник Алексей Сафошкин 8 лет провел на манеже, переживая безденежье в спорте, и только в 27 вернулся в гимнастику, став трехкратным чемпионом Европы.

Чисто эстетически стоит отметить, что пара Илюшечкина — Билодо выглядит слаженной и по-настоящему кайфующей от того, что делает. Любовь — так просто сияла, и на льду во время выступлений, и в кисс-энд-край.

Пара Илюшечкина — Билодо выглядит слаженной и по-настоящему кайфующей от того, что делает. Фото fso.forum.cool

Мы так много времени уделили канадцам, потому что «кленовые листья» уже имеют опыт создания очень сильной пары из двух устоявшихся одиночников. Меган Дюамель была одиночницей до 20 лет, до 22 совмещала одиночное катание с парным. Ее третьим партнером стал Эрик Редфорд. Он перешел в парное катание чуть пораньше, в 18 лет, и Меган стала для него уже четвертой партнершей. Создание пары из двух фигуристов, один из которых является уже сложившимся одиночником — в принципе история нередкая. В СССР был яркий и успешный пример с Игорем Лисовским, в России вспоминается Катарина Гербольдт. Есть итальянский опыт Валентины Маркеи, ставшей парницей в 28 лет, после участия в Олимпиаде в Сочи.



Поэтому этап «Гран-при Канады» воспринимался с двойным интересом: все гадали, состоится очередной взлет канадцев после падения или они останутся в аутсайдерах. Увы, пока состояние дел ближе ко второму варианту. Даже серебряные медали одиночника Нам Нгуена и парников Кирстен Мур-Тауэрс и Майкла Маринаро на домашнем этапе никого не должны обманывать. Количество баллов, которые они набрали, не позволило бы им попасть в призеры, если бы в Канаде собрался весь цвет мирового фигурного катания, а не малая его часть.

«Сумерки богов»: чем Европа оправдывает свою слабость

«Останутся в аутсайдерах» — выражение, точно подходящее под характеристику нынешнего фигурного катания в Европе. Под европейское бессилие уже подводят «научно-методическое» обоснование. К примеру, на прошедшей неделе болельщиков взволновал комментарий одной из самых ярких спортсменок прошлого Киры Корпи.

«Я одна испытываю смешанные чувства, когда смотрю на этих удивительных юных фигуристок? Я в восторге от их невероятных навыков, но одновременно не могу перестать думать о том, какова человеческая цена выступлений такого уровня в этом возрасте. Было бы интересно узнать, широко ли в России обсуждаются этические вопросы в фигурном катании», — написала Корпи в «Твиттере».

За всю Россию трудно сказать, но первой на слова Корпи откликнулась Татьяна Мишина:

«В одиночном, конечно, колоссальные перемены. Будучи специалистом, смотришь на Трусову и Щербакову и не успеваешь считать обороты. Это суперталантливые девушки. Сейчас уже в 10-летнем возрасте можно увидеть предпосылки к многооборотным прыжкам. В интернете выкладываются видео, как они прыгают уже тройные аксели, четверные. Очевидна тенденция на сложность элементов. В Европе таких уже нет. Алексей [Мишин] в своем интервью сказал, что они сегодня прыгают, а что будет завтра — неизвестно. И не надо говорить о том, что такие прыжки не надо делать и что они вредны. Хотя вся Европа сейчас начнет говорить об этом, потому что у них нет таких спортсменов, как у Тутберидзе и Арутюняна. И придется фигурное катание делить на тех, кто прыгает что-то сложное и тех, кто будет просто кататься и прыгать двойные прыжки, побеждая с двойным акселем. В Америке этот вопрос уже поднимается, думают о каких-то градациях, чтобы не чувствовать себя униженными и оскорбленными».



Возвращаясь к замечанию Киры Корпи, хочется думать, что вызвано оно в том числе и местом аутсайдера, куда скатилась не только одна Финляндия (совсем еще недавно гордившаяся самой Корпи, Лаурой Леписто, Сусанной Пойкои, дуэтом Кокко-Рахкамо), но и вся остальная Европа.

Взять ту же Францию, которая сейчас принимает этап. Показательно, что от нее до последнего не объявляли имена третьих участников не только среди женщин и танцоров, но даже среди мужчин. И это — Франция, в недавнем прошлом бывшая гегемоном мирового фигурного катания. Вдумайтесь: у нее сейчас нет ни одного солидного одиночника! В стране, где суперфигуристы рождались друг за другом, как будто передавая невидимую эстафету: Ален Кальма — Жан-Кристоф Симон — Филипп Канделоро — Бриан Жубер… Причем Жубер выступал во времена, когда в стране было столько одиночников, что одного из них — Самуэля Контести — с легкой душой отпустили в сборную Италии, для которой он завоевал первую в истории медаль чемпионата Европы среди одиночников.

Фото nevasport.ru

Ирония судьбы: Италия в последние 30 лет жила за счет «легионеров»: чеха Зеленки, канадца Паркинсона, российского татарина Бариева (Ригони). В итоге сейчас у нее есть два солидных, с точки зрения конкуренции в Европе, фигуриста. А у Франции нет. Никого нет. При этом страна занимает третье место в Европе по уровню развития фигурного катания.