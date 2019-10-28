Почему Трусова улетела в космос, а кое-кому стоит пересмотреть «Дьявол носит Prada»

Мировой рекорд Александры и два диаметрально противоположных выступления Медведевой

Результат Александры Трусовой, с которым она выиграла этап в Келоуне — 241,02 балла, позволил бы ей занять четвертое место на прошлогоднем чемпионате России… в компании мужчин. Более того, Трусова выиграла бы первый чемпионат Европы, который проводился по новой системе оценок. Опередив Жубера, Ламбьеля и даже самого Евгения Плющенко. Проблема только в том, что он состоялся в 2005 году, год спустя после рождения Александры. О том, как российские девушки догоняют и даже перегоняют мужчин — в материале «Реального времени».

«Неспящие в Сиэтле»



Для выполнения каких-либо несвойственных для обычного распорядка дня действий необходима мотивация или ответ хотя бы самому себе: зачем мне это надо? С этой точки зрения ночные бдения болельщиков две недели подряд с Гран-при Америки и Гран-при Канады отличались кардинально. Лас-Вегас все-таки был в целом поинтереснее канадского этапа. Это и первый крупный старт после полугодичного перерыва. Потом, интересных персонажей было побольше, поскольку на домашний этап заявилось много американцев, которые сейчас выступают гораздо сильнее, чем канадцы.

Зато «обезжиренный» состав канадского этапа дал возможность жителям Центральной России понаблюдать за одиночницами не глубокой ночью, как за парами, и не ранним утром, как за одиночниками, а во вполне удобоваримое время — в полночь. Если помните, на Гран-при Америки девушки закрывали стартовый день.

Увы, но в женском одиночном катании у Канады все настолько плохо, что три их участницы уверенно заняли последние места. Хотя, не вдаваясь в хитросплетения элементов и GOE (Grade of Execution, уровень исполнения, — прим. ред.), лично мне короткая программа Алисы Пино или выступление Габриэль Дейлман зашли куда больше, чем, допустим, короткая Рики Кихиры, с которой она финишировала на первом месте с серьезным отрывом. Все-таки катать лучше хоть под какую-то музыку, а не под речитатив.

Рика Кихира финишировала на первом месте с серьезным отрывом. Фото youtube.com

В «кисс-энд-край» Кихира с тренером синхронно кланялись монитору, улыбались и прихлопывали. Довольными выглядели два Хонды — однофамильцы Марин и ее новый тренер, известный в прошлом одиночник Такэси Хонда. Пусть прокат не совсем сложился, но днем ранее Марин попала в автокатастрофу вместе с Кейдзи Танакой, и они не только не пострадали, но и с этапа не снялись. И какой был ожесточенный вид у Евгении Медведевой, рядом с которой едва не рыдал Брайан Орсер…

К счастью, произвольная программы Медведевой была как раз-таки программой ЕМ — в том понимании, к которому мы привыкли. Чемпионский характер Евгении позволил добиться «сизен бест», который вытащил ее на четвертое место, но…

Надо признать очевидное, что мы говорим сейчас о пятом-шестом номере нашего фигурного катания. А это означает пролет мимо чемпионата мира и Европы текущего года. Да, Женя еще выступит на «Ростелеком Кап», который пройдет накануне ее 20-летия. А вот международные старты… Хотя, в 2021 году пройдет очередная зимняя Универсиада, так что... Провести Рождество в Альпах, после чего поехать в Люцерн на Универсиаду? Почему бы нет?

После канадского этапа можно уверенно ставить крест на выход в финал еще и американки Брэди Теннел. Теннел набрала всего 22 очка, с такими баллами шансов у нее практически нет. Зато наша Елизавета Туктамышева остается в числе претенденток. Могла бы претендовать на финал и 15-летняя кореянка Ю Ен, финишировавшая в Канаде третьей, только вот она заявлена всего лишь на один этап, поскольку Южная Корея пока не входит в элиту. Между тем стоит отметить, что одиночники этой страны очень бурно прогрессируют, национальные чемпионаты собирают по три десятка участников в мужском и женском катании, и у той же Ю Ен есть все предпосылки для того, чтобы вернуть в страну медали мировых супертурниров, последняя из которых была серебром Ким Юн А в Сочи-2014-го.

Есть предложение Первому каналу, который осуществляет у нас трансляцию всего фигурного катания: сделать рингтон с записью возгласа Тарасовой и включать его в необходимые моменты, которых в этом сезоне у воспитанниц группы Этери Туберидзе будет предостаточно. Фото premier.gov.ru

Не хватало возгласа «Сделано!» от Татьяны Тарасовой

При просмотре произвольной программы Александры Трусовой поймал себя на мысли, что мне, как телезрителю, не хватает выкриков Татьяны Тарасовой: «Сделано!» И не то что бы без оценки Татьяны Анатольевны не было понятно, засчитают прыжок или нет. Просто в полной тишине, в которой оставили болельщиков комментаторы канадского этапа Илья Авербух и Александр Гришин, пропадала торжественность момента. 15-летняя девочка сигала четверные, зал взрывался в восторге, а Авербух с Гришиным продолжали сидеть у микрофонов, затаив дыхание. Есть предложение Первому каналу, который осуществляет у нас трансляцию всего фигурного катания: сделать рингтон с записью возгласа Тарасовой и включать его в необходимые моменты, которых в этом сезоне у воспитанниц группы Этери Туберидзе будет предостаточно.

Перерыв между трансляциями одиночек и парного катания позволил убедиться в том, что каналу не хватает не только моих идей, но и контента. «Дьявол носит Prada» — отличный фильм, только Первый показывал его не далее как 24 августа.

Неуверенное выступление наших танцевальных дуэтов можно объяснить серьезными проблемами, с которыми столкнулись россияне при перелетах. В результате у них был маршрут: Москва — Амстердам — Калгари — Эдмонтон — Келоуна. В Калгари у них была пересадка, спортсменам задержали получение багажа, а разница между рейсами была очень небольшой. Три пересадки, одна из которых была незапланированной, растянули время прилета до суток. Хотелось бы только этим объяснить восьмое и девятое, предпоследнее, места наших танцевальных дуэтов Бетины Поповой и Сергея Мозгова, а также Софьи Евдокимовой и Егора Базина. Возможно, если бы у наших конкурентов застрял багаж по прилету на «Ростелеком Кап», а сами бы они зависли где-то между Анадырем и Нефтеюганском, то с меньшим оптимизмом отплясывали бы свои самбы, румбы и ча-ча-ча.

Правда, все эти проблемы не коснулись нашей лучшей пары Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, а также Александры Бойковой и Дмитрия Козловского, которые успели и багаж получить, и на пересадку попасть.

Все эти проблемы не коснулись нашей лучшей пары Евгении Тарасовой и Владимира Морозова. Фото youtube.com

Тарасова и Морозов исполнением своей короткой программы напомнили олимпийских чемпионов Алену Савченко и Бруно Массо в том плане, что партнер исполнил двойной прыжок, когда его партнерша идеально докручивала три оборота. После этого Массо в Пхенчхане вытащил из себя все возможное, плюс выдавил что-то нечеловеческое в произвольной программе, в итоге увековечив имя свое и партнерши в длинном списке олимпийских чемпионов.

Увы, в произвольной программе наши фигуристы выступали не в качестве прим, а были в роли кордебалета у блистательно откатавших Бойковой и Козловского, уступив им практически 15 баллов. Но что более обидно, это проигрыш канадской паре Мур-Тауэрс и Маринаро, которые сорвали оба прыжка в произвольной программе. Теперь будет сложно бороться за финал, даже в случае победы на домашнем этапе, тем более что на него также заявились и Бойкова с Козловским.

Неуместная вражда фанатов

Не было видимых проблем и у Медведевой — ни с акклиматизацией, ни с багажом, зато были видимые проблемы с исполнением элементов в короткой программе, и это почему-то вызвало невероятную радость в Рунете.

Ранее фанаты зафиксировали некие проблемы между нашими спортсменками на церемонии награждения на соревнованиях в Финляндии, после чего интернет запылал еще одним эпицентром вражды, теперь уже между поклонниками Алены Косторной из группы Тутберидзе и подопечной питерской школы Елизаветой Туктамышевой. Не занимая сторону той или иной группировки интернет-воинства, хочется заметить: что-то слишком много стало междоусобицы в среде фанатов фигурного катания.

Казалось бы, чем бы ни тешились фанатки, лишь бы не дрались, но градус ненависти, выплескиваемой преимущественно на Медведеву, а с недавнего времени и на Туктамышеву, выглядит совершенно неоправданным. Да, Евгения переехала тренироваться в Канаду, но она продолжает выступать в российской сборной, и бронзовая медаль последнего чемпионата мира была завоевана под нашим флагом.

Да, Евгения переехала тренироваться в Канаду, но она продолжает выступать в российской сборной. Фото youtube.com

Если сравнивать ее отъезд с бегством и предательством советских спортсменов конца 80-х, то хоккеисты Константинов, Могильный, Федоров и целый выводок фигуристов во главе с Игорем Шпильбандом должны «гореть в геенне огненной». Но что-то не слышно проклятий ни в их адрес, хотя, по сути, это были изменники родины, как и Белоусова с Протопоповым. А Медведева, между тем, утопает в народном гневе. Понятно, что он вызван нюансами расставания с Тутберидзе, но, наверное, это личное дело двух звезд мирового фигурного катания.



Самое главное в мире хайпа и хейта современного фигурного катания, особенно женского — оно, увы, скоротечно. Карьера Юлии Липницкой, с гигабайтами восторгов и проклятий, продлилась всего 5 лет. Не факт, что дольше нее на льду пробудут те, вокруг которых сейчас ломает копья интернет-сообщество. В этом плане футбольно-хоккейные фанаты куда более «счастливы», поскольку их любимые и ненавидимые команды существуют столетиями.

P. S. А на повтор «Дьявол носит Prada» как на послевкусие от катания Трусовой и Медведевой в Канаде можно посмотреть по-другому: пока один известный тренер дрючит, простите за выражение, своих многочисленных учениц, лучшие из них превращаются в Липницких, Медведевых, Загитовых. Вырастают в Косторных, Трусовых, Щербаковых. В дышащих им в спину Валиевых, Усачевых, Хромых... Поэтому монологи от Миранды Пристли и Найджела — это то, что кое-кому нужно услышать и осмыслить, чтобы потом Татьяна Анатольевна имела возможность восклицать с восторгом: «Сделано!»