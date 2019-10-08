Когда закончится кадровый голод в IT

И почему компании, которые изначально специализировались не в этой сфере, массово набирают digital-специалистов

Мария Голяндрина, вице-президент МТС по управлению персоналом, рассказала в интервью «Реальному времени» о кадровом голоде в цифровой сфере, о том, зачем телекоммуникационные компании открывают тысячи IT-вакансий, почему «корочка» вуза не очень важна при приеме на работу и какие тренды придут в этой области на смену машинному обучению и большим данным.

Зачем телекому айтишники

— Мария, почему крупные компании, изначально не относившиеся к сфере разработки — например, телекомы — развивают IT-направление?



— Потому что меняется продукт, который востребован у конечного потребителя. Если у вас как у клиента основной спрос лежит в зоне цифровых продуктов — значит, и мы должны меняться и производить этот продукт для вас. Если раньше телеком-бизнес был растущей инновационной отраслью, то сейчас он уже привычен как сервис и используется в основном, чтобы получить доступ к другим услугам, цифровым. Это и мессенджеры, и финансовые сервисы, приложения для просмотра фильмов, и игры, и тому подобные вещи.

Связь сама по себе уже перестала быть отдельной услугой — теперь это проводник, ведущий во что-то более далекое. Поэтому мы хотим идти за клиентом и перемещаться вместе с ним в те сервисы, которые ему интересны. А они все — цифровые.

Мария Голяндрина, вице-президент МТС по управлению персоналом.

Платформа телекома колоссальна, несмотря на то, что базовый рынок уже давно созрел и на нем сложно придумать какие-то революционные вещи. Будущее — за новыми цифровыми продуктами, которыми можно захватить умы и сердца людей, и мы их внедряем

— Почему специалисты в цифровой сфере выбирают работать у вас?

— Сейчас сферы становятся очень размытыми, идет интеграция разных секторов экономики. Например, когда банки начали развивать мобильные приложения, то образовался сектор финтех на стыке финансов и мобильных технологий. И таких примеров много. При этом специалисты идут на конкретные задачи, а не в какую-то определенную индустрию. А основные драйверы в задачах — это их масштаб и уникальность.

Платформа телекома колоссальна, несмотря на то, что базовый рынок уже давно созрел и на нем сложно придумать какие-то революционные вещи. Будущее — за новыми цифровыми продуктами, которыми можно захватить умы и сердца людей, и мы их внедряем. За этим к нам и приходят. Нас выбирают, потому что здесь можно сделать что-то масштабное и интересное, люди видят в этом большой вызов.

— В специалистах какого профиля вы сейчас нуждаетесь, какие задачи им предлагаете?

— Сейчас мы нанимаем более 1000 IT-специалистов в год и задач у нас множество. Например, работа с большими данными, там много вопросов, на которые интересно поискать ответы. Мы создаем очень сильную компетенцию по машинному обучению и Data Science. Учитывая, что основной бизнес очень богат на огромный массив данных об абонентах, конечно, нужно искать какие-то новые ценности именно здесь. Но это не отменяет уровня и интересности задач по другим направлениям, в которых мы активно развиваемся — финтех, искусственный интеллект, облачное хранение, интернет вещей и многие другие.

Словом, независимо от того, какая у тебя специализация в IT, в МТС есть задачи на любой вкус и масштаб. Конечно, в основном мы фокусируемся на разработке. Но в каждом проекте не обойтись и без хорошего архитектора, и без специалиста по UX/UI.

Кадровый голод закончится через 5 лет

— Действительно ли есть кадровый голод в сфере цифровых технологий, нет ли излишнего хайпа вокруг этой темы?

— Действительно, проблема есть, вакансий очень много и закрыть их все сразу проблематично. Нет сейчас в IT ниши, в которой нет высокой конкуренции среди работодателей. Да и сами специалисты тоже это понимают, что вносит определенную специфику в процесс рекрутинга.

— Как вы думаете, сколько времени должно пройти, чтобы ситуация изменилась?

Думаю, что лет через пять вопрос перестанет быть таким горячим, и рынок насытится. Мы видим, что сейчас всё больше молодых людей поняли тренд и осознанно выбирают ИТ-профессию, вкладываются в получение в ней знаний на старте. Вырастет количество квалифицированных кандидатов. Сами компании тоже сейчас растят специалистов, и скоро они выйдут на плато эффективности. Все придет к балансу.

Фото itpark-kazan.ru

Мы видим, что многие технические вузы увеличивают потоки на своих факультетах, а некоторые непрофильные учебные заведения создают новые кафедры и также начинают готовить специалистов, которых рынку не хватает. Это хорошая тенденция, так как сегодня вузам нужно выпускать в два с половиной раза больше специалистов, чтобы закрыть кадровый дефицит

Учиться теперь нужно всю жизнь

— Что вы можете сказать о качестве подготовки IT-специалистов в вузах, помогают ли университеты решить ваши рекрутинговые задачи?

— Вузы дают хорошую фундаментальную базу. Но каждая компания хочет получить не только фундамент, а готового специалиста. Мы с уважением относимся к тем знаниям, которые есть у студентов, но вынуждены много вкладывать, чтобы вырастить готового профессионала. Так работают многие компании: организуют обучающие программы и мероприятия. На них дают знания, которыми можно быстро овладеть: по нашему опыту, примерно за полгода можно подготовить хорошего специалиста внутри компании.

Мы видим, что многие технические вузы увеличивают потоки на своих факультетах, а некоторые непрофильные учебные заведения создают новые кафедры и также начинают готовить специалистов, которых рынку не хватает. Это хорошая тенденция, так как сегодня вузам нужно выпускать в два с половиной раза больше специалистов, чтобы закрыть кадровый дефицит. С другой стороны, намного больше люди могут почерпнуть в коротком базовом образовании — на конкретных тренингах и на курсах. И тогда они могут стартовать с каких-то начальных позиций — если их тип мышления соответствует требованиям.

Общая тенденция: сегодня важнее то, что ты умеешь делать, а не то, что написано в твоем дипломе. Если справишься — ты в команде, независимо от того, что у тебя за плечами. Мы никогда не отказываем кандидату только потому, что у него неподходящее образование.

Фото Максима Платонова

Еще мы в МТС большие надежды возлагаем на программы переобучения. Эту задачу мы привезли на хакатон «Цифрового прорыва», и ее выбрало большое количество команд-участниц. Мы ищем возможность переобучать людей на современные профессии





— Какие вы видите способы решить проблему кадрового голода?

— Выход из ситуации — перестроить структуру найма таким образом, чтобы нанимать в основном специалистов начального уровня и вкладываться в их обучение. У такого специалиста изначально невысоки ожидания по зарплате, а вот желание вырасти — высокое. Поэтому на внутренних образовательных платформах мы строим эффективные и разнообразные обучающие программы. При правильном построении инфраструктуры это работает.

— То есть, лучше всего на рынке HR чувствуют себя те компании, которые организовали у себя эффективное обучение?

— Да. Правильный отбор на входе и дообучение — это два основных критерия.

Еще мы в МТС большие надежды возлагаем на программы переобучения. Эту задачу мы привезли на хакатон «Цифрового прорыва», и ее выбрало большое количество команд-участниц. Мы ищем возможность переобучать людей на современные профессии. Многие понимают, что они не будут востребованы завтра, им надо помочь освоить новую специальность и после этого переориентировать их на новые задачи. Думаю, за счет переобучения тоже будет снята определенная часть проблем с дефицитом в IT-кадрах.

— Но ведь это тренд последнего десятилетия — уходят те времена, когда человек в молодости получил специальность и до конца жизни в ней прожил?

— Да, сейчас уже такого нет во многих областях. Микрообучение выходит на первый план, ты постоянно находишься в процессе обучения и развития. Очень быстро приходят новые технологии, инновационные решения. Чтобы оставаться востребованным, специалист перманентно должен учиться.



— Сейчас в дефиците специалисты по машинному обучению и большим данным. Вы можете попытаться предсказать, на кого будет взрывной спрос в ближайшие годы?

— Потребность в персонале напрямую зависит от смены технологий. Когда мы научимся обрабатывать данные и строить модели, встанет вопрос взаимоотношений людей и машин. Поэтому думаю, что следующая точка большого спроса — специалисты, которые делают человеческие интерфейсы и выстраивают отношения между человеческим и искусственным интеллектом. Например, однозначно скоро понадобятся юристы особого профиля, которые будут строить систему регулирования в этой сфере и работать с ней. Здесь мы снова видим взаимопроникновение дисциплин: IT и гуманитарных наук.

Фото innopolis.com

Мы уже 2 года развиваем крупный кластер в Иннополисе. Там сформировалась отличная команда с высоким уровнем квалификации специалистов. Работают в этом кластере и иногородние сотрудники, и те, которых готовили в Казани. Здесь есть большие важные задачи и нужны серьезные компетенции

Татарстан — сильный IT-кластер

— Почему вы решили участвовать в «Цифровом прорыве», какие возможности вы здесь видите?

— Это интересная возможность и для компаний, и для специалистов — показать себя, быть в актуальном контексте, видеть, что происходит. И это очень правильная инициатива, когда на федеральном уровне молодых специалистов поддерживают и дают им возможность встречи с теми, кто в них заинтересован. Получается такое место встречи лучших умов и тех, кто готов обеспечить этим людям светлое будущее с точки зрения возможностей, карьеры и реализации.

— Как обстоят дела в вашем IT-кластере в Татарстане?

— Мы уже 2 года развиваем крупный кластер в Иннополисе. Там сформировалась отличная команда с высоким уровнем квалификации специалистов. Работают в этом кластере и иногородние сотрудники, и те, которых готовили в Казани. Здесь есть большие важные задачи и нужны серьезные компетенции.

В целом хочу отметить, что Казань и Татарстан — очень сильный кластер в сфере IT-компетенций. И мы будем наращивать здесь свое присутствие и предлагать рабочие места для специалистов в цифровой сфере.