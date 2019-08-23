«Закончилась эра Virtus.pro»: The International 2019 показал, что Dota в России в глубоком кризисе

Отсутствие команд с постсоветского пространства в топ-8 как приговор

Крупнейший киберспортивный турнир в истории — The International 2019, проходящий в Шанхае (можно сказать, новой Мекке мирового киберспорта), сейчас в самом разгаре. На днях началась стадия плей-офф, в которой поучаствовали и две команды из «зоны СНГ» — российская Virtus.pro и украинская NaVi. И как показал TI9, Dota на постсоветском пространстве находится в глубоком кризисе. Virtus.pro, судя по всему, в нынешнем виде себя и вовсе изжила (NaVi тоже вылетела на ранней стадии, но украинцы хотя бы завоевали симпатии публики). Спортивная редакция «Реального времени» рассказывает, почему в российской Dota 2 назрели серьезные перемены и кто может усилить состав Virtus.pro.

Китай «рвет» мировой киберспорт

Месяц назад мы писали о том, что первый чемпионат мира по новой дисциплине Fortnite с его $30 миллионами призовых за один заход обогнал TI по монетизации. Однако китайский турнир уже тогда обещал быстро наверстать упущенное в борьбе за звание главного турнира киберспорта. И реальность даже немного превзошла ожидания — вместо предполагаемых $32 млн шанхайский турнир собрал $32,2 млн (в первую очередь за счет продажи компендиумов).

Свою роль здесь сыграла и особая локация девятого турнира — если ранее неофициальный чемпионат мира по Dota 2 проходил в основном в Северной Америке, то теперь TI наконец-то пришел и на «бешеный» китайский рынок. Именно Китай обычно скупает большую часть «боевых пропусков», и именно эта страна дает больше всего просмотров трансляций крупных киберспортивных турниров. Кроме того, китайский зритель всеяден по отношению к мерчу — он скупает практически все, что предложено в реальных и интернет-магазинах от организаторов The International.

Один простой пример: билеты на шанхайский TI9 для китайской аудитории закончились через 53 (!) секунды после начала продаж. На финальный же день чемпионата абонементы в онлайн-продаже разлетелись за 27 (!) секунд. Об этом еще в мае сообщил операционный директор европейской команды Team Secret Мэтью Бэйли в своем Twitter.



The Chinese allocation of tickets sold on Damai for the International 2019 sold out in 53 seconds. The grand finals day sold out in 27 seconds. #Dota2 — Matthew Bailey (@Cyborgmatt) 24 мая 2019 г.

В общем, китайский рынок для киберспорта уже давно перерос статус перспективного и прочно закрепил за собой новый титул — лидера по продажам, по уровню интереса и, конечно же, по уровню «Доты», который показывают местные команды и отдельные киберспортсмены. Так что крен Valve (разработчики игры и организаторы турнира) в сторону Китая не просто логичен, а полностью выверен и просчитан с экономической точки зрения.

Virtus.pro готовились к лучшему TI в истории...

Российская Virtus.pro, от которой вот уже лет пять как ждут прорыва на крупнейшем турнире по Dota 2, ехала в Китай в качестве одного из фаворитов. Правда, за VP давно закрепилась репутация команды, которая хорошо выступает по сезону, занимает высокие места на различных «мейджорах», но у которой не срастается с главным турниром года — на нем она занимает, как правило, 5—6-е места. Но на этот раз надежды и ожидания и у болельщиков, и у самой команды были высоки как никогда — сезон VP завершила на втором месте и справедливо числилась одним из грандов турнира.

Кроме того, перед началом «Инта» в команде сделали все, чтобы продвинуть собственный бренд в Китае: запустили аккаунт в крупнейшей китайской социальной сети Weibo, а также подготовили экипировку в традиционной китайской стилистике (иероглифы, красные цвета и панда вместо традиционного медведя) для повышения продаж своего мерча.

— Этот август для нас полон отличных новостей — запуск социальных сетей в Китае, особый фирменный стиль к главному турниру года, — говорил перед началом турнира генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин. — Надеюсь, мы сможем порадовать наших болельщиков и отличным выступлением на TI. Развитие в Китае является для нас стратегическим направлением, и мы с большим уважением и вниманием относимся к традициям и вкусам местной аудитории.

Перед началом «Инта» команда подготовила экипировку в традиционной китайской стилистике (иероглифы, красные цвета и панда вместо традиционного медведя) для повышения продаж своего мерча. Фото vk.com/virtuspro

Перед самым турниром Virtus.pro объявила о назначении дополнительного тренера — к Арсению ArsZeeqq Усову присоединился Анатолий Boo!k Иванов, пришедший из Gambit Esports. Дворянкин заявлял, что задача нового тренера — помогать ребятам с взаимодействием на карте, и это был тревожный звоночек. Команда, которая уже столько лет вместе, имеет проблемы с взаимодействием? Больше это было похоже на помощь «семейного психолога».

В общем, в Virtus.pro рассчитывали, что этот TI станет для команды прорывным — с точки зрения как результата, так и бизнеса. Однако расчет разбился о суровую реальность еще на ранней стадии игр на вылет. Перед началом плей-офф оффлейнер команды Павел 9pasha Хвастунов в интервью для дневников турнира говорил, что в Virtus.pro полностью пересмотрели подход в подготовке к турниру — мол, если раньше делался упор на количество часов игры, то теперь в команде перешли к «осмыслению игры». Как оказалось — это так не работает.

…а вышел худший. Неясные перспективы для всей команды

Уже на ранней стадии группового этапа не было похоже, что Virtus.pro вышли на какой-то новый уровень — в их играх была заметна неуверенность, и в результате — всего 8 очков, четвертое место в группе B и попадание в нижнюю сетку плей-офф, за что команда в итоге и поплатилась.

Во втором раунде (то бишь в верхней сетке) в противостоянии с далеко не самой сильной китайской Royal Never Give Up СНГ-команда выступала в качестве явного фаворита — на RNG ставила только местная китайская аудитория. Однако уже во время своей первой карты Virtus.pro по-прежнему действовали неуверенно, играли невпопад, а в один из моментов Рамзес и вовсе убежал к вышке в самый разгар битвы, бросив свою команду. В концовке Virtus.pro совершила и вовсе грубейшую ошибку, непонятно зачем войдя в «иллюзию» в самый переломный момент «файта». Чистое поражение.

В перерыве между первой и второй картой российские игроки уверяли, что отнеслись к такому несуразному поражению с юмором, и на вторую карту выходили с другим настроем. И начали они ее даже довольно бойко — с двух убийств соперника. Но чем дальше, тем меньше контролировали карту и логично проиграли и во второй игре.

Virtus.pro поделили беспрецедентно низкие 9—12-е места, и это полностью отражает то состояние, в котором сегодня находится команда. Фото vk.com/navi

И все-таки «Dota — не наша игра»? Чего ждать теперь?

Virtus.pro поделили беспрецедентно низкие 9—12-е места, и это полностью отражает то состояние, в котором сегодня находится команда. Дело в том, что она уже давно «перебродила» — один и тот же состав держится вот уже четыре года. Китайский турнир во всей красе показал, что VP срочно нужны серьезные перемены, и прежде всего — свежая кровь и среди игроков, у которых абсолютно не прослеживалась командная игра, и в тренерском штабе. Возможно, на следующем «Инте» мы уже не увидим «медведей» в том виде, к которому привыкли.

«Если NaVi сгорели на турнире яркой вспышкой, то поражение VP воспринимается как агония некогда большого и жаркого костра, голод которого когда-то был неумолим, — отреагировал на этот провал комментатор Никита 4се Котков. — Тревожные ноты улавливались еще на «Эпицентре» (турнир по Dota 2 c призовым фондом $1 млн, — прим. ред.). Однако хотелось верить, что тщательная подготовка на буткемпах принесет свои плоды. Возможно, дело было и не конкретно в подготовке к драфтам, а в ментальном состоянии игроков. Я не приближен никоим образом к команде, и все мои суждения основываются на личном опыте и интуиции, но, кажется, ребята просто в тильте (состояние игрока, когда эмоции сильнее разума, — прим. ред.). А когда ты в тильте на сцене The International, ты уже проиграл. Закончилась эра VP. Команды, которая подарила множество поводов для гордости нам, простым игрокам в Dota 2. Но впереди еще много хороших матчей, скоро начнется новый сезон, поэтому не стоит расстраиваться! Когда-нибудь СНГ-команда поднимет еще раз самую дорогую для дотера «Тарелку». Быть может, это будет кто-то из игроков нынешнего состава VP, а может, и все вместе. Когда-нибудь», — написал Котков в своем телеграм-канале.

Пошла на уступки российским болельщикам и букмекерская компания «Париматч», с которой у VP партнерские соглашения. Букмекеры вернули своим клиентам деньги за неудачные ставки на Virtus.pro. Средства получили те из пользователей, кто поставил на выход команды в финал или на чемпионский титул.

«Мы проиграли «Инт». Основа нашего текущего состава по «Доте» играет вместе чуть больше трех лет. Сейчас очевидно, что мы достигли своего предела, — констатировал Дворянкин на своей странице во VK. — Очень жаль, что на этом турнире нам не удалось не только сделать следующий шаг, мы показали откровенно слабый результат <…> В отличие от прошлого года, у нас будет достаточно времени перед стартом нового сезона, и это время мы все используем для того, чтобы определиться с будущим. Мы не будем принимать эмоциональных и скоропалительных решений, делать громких заявлений до того момента, пока не сможем сказать что-либо конкретное. Наберитесь терпения. Спасибо вам всем большое за поддержку».

Впрочем, выбор для усиления у VP небольшой. Из наиболее ярких игроков, способных дать команде новый толчок, можно выделить украинцев Романа Resolut1on Фоминка, выступающего в американской VGJ.Storm, и Илью Alohadance Коробкина, входящего в состав белорусской Vega Squadron.

NaVi не хватало мастерства и опыта, но команда сумела расположить к себе публику и точно завоевала приз зрительских симпатий русскоязычного комьюнити. Фото vk.com/navi

NaVi выступили хуже и... лучше

Другая СНГ-команда — украинская NaVi выступила в The International 2019 еще хуже — она разделила 13—16-е места. Однако по содержанию игры претензий у болельщиков к ней куда меньше. Во-первых, в данном случае были другие ожидания, а во-вторых, сама игра украинцев выглядела куда вразумительнее. Да, NaVi не хватало мастерства и опыта, но команда сумела расположить к себе публику и точно завоевала приз зрительских симпатий русскоязычного комьюнити.

Подтверждают это и голые цифры: за матчем первого раунда нижней сетки между NaVi и филиппинской Mineski на русской трансляции наблюдали 509 тысяч человек, что стало рекордом для русскоязычных стримов турниров серии The International. На пике русскоязычного стрима прошлогоднего турнира было 475 тысяч человек.

Похоже, у NaVi куда больше возможностей заявить о себе в следующем сезоне, чем у разобранной на части VP, которой только предстоит собраться заново. Теперь уже из новых деталей.