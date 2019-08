«Закончилась эра Virtus.pro»: The International 2019 показал, что Dota в России в глубоком кризисе

Месяц назад мы писали о том, что первый чемпионат мира по новой дисциплине Fortnite с его $30 миллионами призовых за один заход обогнал TI по монетизации. Однако китайский турнир уже тогда обещал быстро наверстать упущенное в борьбе за звание главного турнира киберспорта. И реальность даже немного превзошла ожидания — вместо предполагаемых $32 млн шанхайский турнир собрал $32,2 млн (в первую очередь за счет продажи компендиумов).

Свою роль здесь сыграла и особая локация девятого турнира — если ранее неофициальный чемпионат мира по Dota 2 проходил в основном в Северной Америке, то теперь TI наконец-то пришел и на «бешеный» китайский рынок. Именно Китай обычно скупает большую часть «боевых пропусков», и именно эта страна дает больше всего просмотров трансляций крупных киберспортивных турниров. Кроме того, китайский зритель всеяден по отношению к мерчу — он скупает практически все, что предложено в реальных и интернет-магазинах от организаторов The International.

Один простой пример: билеты на шанхайский TI9 для китайской аудитории закончились через 53 (!) секунды после начала продаж. На финальный же день чемпионата абонементы в онлайн-продаже разлетелись за 27 (!) секунд. Об этом еще в мае сообщил операционный директор европейской команды Team Secret Мэтью Бэйли в своем Twitter.



The Chinese allocation of tickets sold on Damai for the International 2019 sold out in 53 seconds. The grand finals day sold out in 27 seconds. #Dota2