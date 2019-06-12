Абрамович, Прохоров, Саввиди: олигархи, которые отвернулись от российского спорта

И вложили миллионы в иностранные команды

За последний месяц сразу два спортивных клуба, которыми владеют россияне Роман Абрамович и Сергей Самсоненко, выиграли еврокубки: футбольный «Челси» победил в Лиге Европы и почти сразу за этим событием состоялась виктория гандбольного «Вардара» в Лиге чемпионов. На самом деле счет «российских» приобретений в мировом спорте за все постсоветское время идет на десятки. Их подробный обзор — в материале «Реального времени».

Абрамович сначала уничтожил «Спартак». Чукотский



Победа «Челси» вызвала восторг в определенной среде наших болельщиков, которые полтора десятка лет болеют за лондонский клуб. Хотя за «время Абрамовича» там играли только двое россиян — Юрий Жирков и Алексей Смертин, а сейчас в команде нет наших футболистов. Тем не менее «Челси» практически всегда находится в поле внимания российских СМИ и болельщиков.

Что касается «Вардара», то он существует тихо и незаметно, хотя в нем играют четверо россиян.

Абрамович тратит на свое детище средства из капитала, сколоченного в 90-е. Владелец «Вардара» Самсоненко свой бизнес сделал не на газовом вентиле или нефтяной трубе, а на страсти людей к наживе: он владелец крупной букмекерской компании.

Казалось бы, нужно петь дифирамбы и клубу, и российскому владельцу, и игрокам «Вардара» из дружественной нам Македонии, но в спортивной прессе России о Самсоненко можно найти гораздо меньше информации, чем об Абрамовиче или Прохорове, которые выходили прибарахлиться на иностранный спортивный рынок после того, как уничтожали российские клубы.

Покупка «Челси» Романом Абрамовичем за 140 миллионов евро стала, пожалуй, главным спортивным событием 2003 года. Но перед этим Роман Аркадьевич поучаствовал в гибели «Спартака», и это абсолютная правда. В 1998 году по инициативе Олега Романцева, тогдашнего главного тренера «Спартака», менее известного тренера Анатолия Шелеста и губернатора Чукотки Александра Назарова была образована команда «Спартак-Чукотка». Для понимания, «Спартак» был тогда настолько силен, что даже его дубль несколько лет подряд выигрывал старты во второй лиге, но не имел права на повышение. Тогда три уважаемых человека, названных выше, придумали «Спартак-Чукотку», футболистов для которого набрали из дубля московского суперклуба. Назаров радовался успехам команды, которая быстро вышла в первую лигу, но 24 декабря 2000 года он ушел со своего поста.

Победа «Челси» вызвала восторг в определенной среде наших болельщиков, которые полтора десятка лет болеют за лондонский клуб. Фото rnbee.ru

Финансирование футбольного клуба прекратилось еще раньше, прямо по ходу дебютного сезона в первой лиге. Настолько резко, что команде даже не хватало денег на то, чтобы завершить первый круг, в котором, по воле календаря, «Спартак-Чукотка» играл с казанским «Рубином». Руководству «Рубина» настолько нужен был этот матч, что казанцы собирали игроков «Спартака-Чукотки» по Москве и финансировали их, чтобы они вышли на поле, отбыв номер — 1:3.

Новым «начальником Чукотки» стал Абрамович, который с 1999 года представлял этот регион в Госдуме, но не пошевелил и пальцем для того, чтобы спасти перспективную российскую команду. В 2003 году на его средства была создана футбольная академия им. Коноплева, которую он перестал спонсировать спустя 10 лет, в 2013-м.

Человек-оркестр из ниоткуда

С 2012 года в число россиян-владельцев заграничных спортивных команд вписал себя и экс-ростовчанин Сергей Самсоненко. Вначале он купил женскую гандбольную команду «Вардар» из столицы Македонии Скопье, куда переехал в 2006 году. В 2013 году прикупил последовательно еще два «Вардара», уже мужских — гандбольный и футбольный. В случаях с гандболом это были акты поддержки не только македонского, но и российского гандбола. В женской команде суммарно играли 10 российских спортсменок (прямо сейчас — трое, — прим. ред.) По сути, «Вардары» — это базовые клубы для сборной России, тем более что мужской «Вардар» в 2017 и 2019 гг. выиграл самый почетный трофей в европейском гандболе — Лигу чемпионов. Однако в середине апреля этого года владелец клуба решил продать свой суперуспешный в спортивном плане проект. В открытом письме Самсоненко написал, что постоянно берет кредиты и занимает деньги на поддержку спортивных команд.

Возможно, его подкосил даже не гандбольный, а футбольный «Вардар», в котором поиграли шесть уроженцев бывшего СССР, а в лучшие времена с командой работала легенда ростовского футбола Сергей Андреев. И возможно, его подкосила и финансовая поддержка ЦСКА, на футболках которого появилась реклама букмекерской конторы Самсоненко. Напомним, что ранее ЦСКА спонсировал Абрамович, но с 2005-го, через 2 года после покупки «Челси», его денежные вливания в клуб прекратились.

Сергей Самсоненко вначале купил женскую гандбольную команду «Вардар» из столицы Македонии Скопье. В 2013 году прикупил последовательно еще два «Вардара», уже мужских — гандбольный и футбольный. Фото mazedonien-nachrichten.blogspot.com

Баскетболист Прохоров

В 2009 году состоялась главная покупка конца «нулевых» — Михаил Прохоров приобрел клуб НБА «Нью-Джерси Нетс», в 2012 году превратившийся в «Бруклин Нетс».

Либерально настроенная часть спортивного, и не только, сообщества России, в очередной раз забросала воздух чепчиками. С 2003 года лился елей со страниц различных изданий на «Челси», теперь начали обхаживать «Нетс».

До покупки команды НБА Прохоров дважды запомнился болельщикам как могильщик российских команд. Начал он с шахматного суперклуба «Норильский никель». ГМК «Норильский никель» возглавлял Джонсон Хагажеев, советский металлург, Герой Соцтруда. Советником Джонсона Таловича стал Евгений Ежов, большой любитель шахмат, игравший в них с губернатором Красноярского края тех лет Александром Хлопониным. И вот эти меценаты решили создать на ровном месте суперклуб. В помощь взяли гроссмейстера Сергея Смагина, уроженца Норильска.

Уже в 2001 году «Норникель» выиграл Кубок европейских чемпионов на Крите, тогда за него играли Александр Грищук, Сергей Рублевский и т.д. В 2002 году команда с Евгением Бареевым и Алексеем Дреевым стала второй в Европе, в 2003-м финишировала четвертой с Сергеем Долматовым и Александром Онищуком. И в этом году команде пришел кирдык, о чем вспоминал ее капитан Смагин: «В 2003 году сменилось руководство «Норникеля», который теперь возглавлял Михаил Прохоров. Хагажеев вообще ушел из компании, но Ежов остался, и по инерции клуб продолжил существование. В том Еврокубке мы заняли четвертое место абсолютно по делу. Играли очень тяжело. На чемпионат России-2004 «Норильский никель» еще съездил, а дальше Прохоров расставил в спорте свои приоритеты, и там шахматам места не нашлось».

Казалось бы, ну не любит человек шахматы. Да еще в Норильске, что тут такого. Но позже Прохоров «приговорил» и ФК «Москва», который 13 лет назад начинал как «Торпедо-ЗИЛ», потом оказался «Торпедо-Металлургом» и на исходе своей истории был уже участником Кубка УЕФА. Но в 2009 году клуб начал расставаться с футболистами из-за финансовых проблем. Как раз в этот год Прохоров потратил 223 миллиона долларов на приобретение контрольного пакета акций «Нью-Джерси Нетс». 5 февраля 2010 года ФК «Москва» отказался от участия в Премьер-лиге.

В 2009 году состоялась главная покупка конца «нулевых» — Михаил Прохоров приобрел клуб НБА «Нью-Джерси Нетс». Фото gosrf.ru

Неясные схемы Жордания, Зингаревича и Саввиди

В 2010 году Мераб Жордания приобрел голландский «Витесс». Сама по себе ситуация выглядела неясной, поскольку ни как футболист, ни как бизнесмен Жордания практически ничего не достиг. Подозревали, и, в конце концов, это оказалось правдой, что покупку «Витесса» профинансировал Абрамович. Последний в 2013 году инициировал перепродажу клуба Александру Чигринскому, который, несмотря на славянские имя и фамилию, также родился в Советской Грузии, как и Жордания.

Спустя недолгое время Жордания дал интервью голландским изданиям, сообщив в нем: «В сезоне 2013 года я хотел привести клуб к чемпионству, но в Лондоне этого не хотели. Амбиции — это хорошо, но «Витессу» не разрешено играть в Лиге чемпионов».

Сейчас «Витесс» тренирует Леонид Слуцкий, тренер, «аффилированный» с Романом Абрамовичем, а за голландскую команду за 8 лет хозяйничества Жордании — Чигринского сыграли два с половиной десятка футболистов из «Челси», из них 8 англичан. И тут интересно будет посмотреть, кто будет хозяином «Витесса», когда произойдет окончательный выход Великобритании из Евросоюза (тогда англичане будут признаны легионерами в Голландии, и наоборот).

В 2012 году ростовский грек Иван Саввиди купил греческий ПАОК. Только он почему-то не переставал влиять, причем весьма отрицательно, на клуб «Ростов», президентом которого был в середине нулевых. А уроженец Ленинграда Антон Зингаревич стал хозяином «Рединга» из Англии, где он получал образование спортивного менеджера. Спустя год, о чудо, Зингаревич стал хозяином ХК «Атлант» из Мытищ. Впервые российский бизнесмен купил что-то дома после того, как «отоварился» на чужбине. Дальше было «все сложно», как пишут в статусах страниц в соцсетях. Зингаревич в 2014 году продал английский «Рединг», а спустя год «похоронил» «Атлант». В 2016 году его объявили в розыск по подозрению в хищениях на 2,5 миллиарда рублей.

В 2012 году ростовский грек Иван Саввиди купил греческий ПАОК. Фото sport24.gr

А начиналось все с Михаила Черного

Первым российским олигархом, который купил зарубежную спортивную команду, стал Михаил Черной. Уроженец Ташкента, деятельность которого еще при СССР была связана с криминалом. Как бы то ни было, Черной, или, как его тогда еще называли, алюминиевый король России, купил болгарский суперклуб «Левски», который большую часть времени в социалистической Болгарии носил название «Левски-Спартак».

Внезапная любовь Черного к Болгарии, возможно, связана с тем, что он был лишен израильского паспорта, полученного в 1994 году. А «любовь» конкретно к футболу связана тем, что в годы его лихой молодости он работал администратором в ФК «Старт» из Ташкента. Но этот «финт ушами» не прошел, уже 19 августа 2000 года Черной был выслан из Болгарии с запретом на въезд в течение 10 лет.

2004 год дал невидимый сигнал тем, кто захотел вкладывать заработанные в России миллионы в зарубежные спортивные команды. В этом году уроженец советской Литвы Владимир Романов прикупил «Хартс оф Мидлошн», футбольную команду Шотландии. С этого времени, как ни странно, активизировались уроженцы СССР. Экс-одессит Дмитрий Питерман купил испанский ФК «Алавес», через год экс-москвич Аркадий Гайдамак приобрел израильский «Бейтар», еще через год уже его сын Александр Гайдамак стал хозяином английского «Портсмута». В 2007 году экс-ленинградец Александр Шнайдер прикупил израильский «Маккаби».

В сезоны 2003—2005 гг. Давид Трактовенко возглавлял питерский «Зенит». Достаточно незаметный, если сравнивать его с предшественником, Виталием Мутко, и сменившим его на этом посту Cергеем Фурсенко, который пришел в клуб, купленный «Газпромом».

Тем не менее Трактовенко эта работа понравилась так, что в 2008 году он купил себе в Австралии команду «Сидней». Скупал он ее в течение трех лет, начав приобретать акции с 2006 года. Его интерес к этой команде был связан с тем, что там жила дочь Трактовенко со своей семьей.

В сезоны 2003—2005 гг. Давид Трактовенко (на фото — слева) возглавлял питерский «Зенит». Фото delovoe.tv

Нашествие россиян

«Десятые» годы уже напоминали распродажу, на которую пустили российских (экс-советских) бизнесменов. Самым богатым на покупки оказался 2011 год, а наиболее привлекательной для скупки футбольного ширпотреба выглядела Англия. Экс-советник гендиректора «Татнефти» Максим Демин, в 2005 году переехавший в Лондон, купил английский клуб «Борнмут». Владимир Антонов приобрел английский «Портсмут», хозяином которого ранее был Александр Гайдамак. Правда, возглавлял он его только полгода, с июня по ноябрь.

Юрий Кораблин купил в 2011 году итальянскую «Венецию». С 1996 по 2001 год он был мэром Химок. В 1996 году там была создана футбольная команда «Химки», которая только в 2001 году вышла в первую лигу. А в 2007 году поднялась до Премьер-лиги уже при другом хозяине команды, новом мэре Химок, который приводил в клуб инвесторов, включая скандально известного Андрея Червиченко.

Год спустя после футбола, в 1997 году, в Химках была создана баскетбольная команда. Вот ее взлет был гораздо более заметным — в 2000 году она вышла в Суперлигу, а год спустя получила право дебютировать в Кубке Корача. В этом году Кораблин перестал быть мэром города.

Булат Чагаев стал хозяином «Ксамакса» из Швейцарии, Дмитрий Рыболовлев — «Монако», который десятью годами ранее готов был приобрести за 100 миллионов евро другой российский бизнесмен Андрей Федорычев. Князь Ренье ему не разрешил, но от двух миллионов долларов в качестве спонсорской поддержки не отказался.

Как ни странно, но судьба большинства из российских владельцев иностранных команд выглядит печально. Кораблин в 2015 году бросил свое детище, а спустя год скончался. Чагаев обанкротился в 2012-м и попал в тюрьму Швейцарии в 2016-м, тогда же его «Ксамакс» был расформирован. Антонов также расстался с «Портсмутом», а нынешней весной был приговорен за хищения судом Санкт-Петербурга к двум с половиной годам тюремного заключения.

В 2012 в Болгарии два брата Мухачевых и Мартин Бояджиев стали учредителями хоккейной команды «Ирбис-Скейт». Старший брат Андрей Мухачев за свою карьеру дважды выигрывал Кубок Гагарина в составе «Ак Барса», его младший брат Станислав ранее играл в Лениногорске. Сейчас он играет за сборную Болгарии, гражданство которой принял, и за «Ирбис-Скейт», который за последние годы стал сильнейшей командой страны. Средства на содержание команды собирают «с миру по нитке»: у Андрея Мухачева есть «Главное спортивное агентство», среди клиентов которого Прохоркин, Барулин, Денис Голубев. Станислав Мухачев — играющий тренер и председатель (президент) «Ирбис-Скейта», на сайте которого есть специальная закладка о спонсорстве.

Андрей Мухачев за свою карьеру дважды выигрывал Кубок Гагарина в составе «Ак Барса». Фото ak-bars.ru

Надо понимать, что мы рассказали только о тех экс-советских выходцах, которые были хозяевами команд в полной мере. К примеру, Алишер Усманов не попал в поле нашего внимания, будучи миноритарным акционером лондонского «Арсенала», пусть даже суммарно он потратил на него больше, чем тот же Самсоненко на все свои «Вардары». Не было смысла рассказывать и о хоккейных командах, которые наши олигархи скупали ради их участия в КХЛ.

В 2018 году экс-российский бизнес снова вернулся на спортивный рынок «распродажи»: Каха Жордания прикупил голландский «Ден Бош». Каха — сын Мераба, бывшего владельца «Витесса», хотя в этом случае о возможной финансовой помощи Абрамовича не говорят.