У Татарстана появилось три новых чемпионки мира по фигурному катанию

Рассказ об удивительном виде спорта, где не платят денег и которого практически нет на ТВ

Уходящий сезон команда по синхронному фигурному катанию «Татарстан» может смело называть одним из лучших в своей истории. Наставники «Татарстана» — главный тренер Эльмира Мазитова и тренер-хореограф Евгения Антонова рассказали «Реальному времени» о том, как завоевали бронзовую медаль зимней Универсиады, заняли пятое (наивысшее для себя) место на чемпионате мира и порадовалась за трех чемпионок мира, воспитанных в ее недрах, а сейчас выступающих за питерскую команду «Парадиз». Эльмира Фзуновна и Евгения Михайловна отвечали на наши вопросы почти синхронно, а потому в интервью не было смысла выделять их речь.

«Появление во дворце спорта президента Финляндии сбило настрой»



– Пятое место на чемпионате мира, причем по итогам короткой программы команда шла на четвертом месте. Это мы такие молодцы, или соперники понемногу сдают? В частности, я не видел среди участниц ЧМ команды Швеции, которая ранее входила в элиту мирового синхронного катания.

– Скорее, мы такие молодцы. В целом, на этот сезон перед нами ставили задачу подняться по итогам ЧМ на ступень выше, а в прошлом году мы финишировали шестыми. Нам удалось попасть в пятерку сильнейших, хотя потом появилось ощущение, что могло получиться и получше. Почему? В произвольной мы выступили не так хорошо, как в короткой, в том числе и потому, что перед выходом на лед нашей команды дворец спорта посетил президент Финляндии, и весь зал стал ему аплодировать, кричал, стоял на ушах, что называется. А эта заминка сбила нас, поскольку девчонки уже были на льду, раскатывались, чтобы встать в стартовую позицию. И так все на нервах, а тут еще появился дополнительный мандраж, и девчонки чуть стушевались. Это было видно по началу программы, когда катали не так уверенно и мощно, как мы к этому привыкли. В итоге судьи получили возможность снизить нам баллы.

Что касается команды Швеции, которая заняла на прошлогоднем чемпионате мира второе место, а на этот не выступала. Там происходит смена поколений, почти весь состав перешел в ледовое шоу, а старший тренер завершила работу в синхронном катании, решив сосредоточиться на работе с одиночниками. Поэтому в Швеции решили пока поработать с новым набором команды, но пока не выставлять ее в «сыром виде» на всеобщее обозрение.

Возвращаясь к нашей команде, было приятно слышать комплименты от конкурентов, которые говорили, что наша команда заметно растет по уровню восприятия, что прогресс виден уже невооруженным глазом, и программы у нас достойны восклицательных знаков. Нас отмечали финские тренеры, которые исконно являются законодателями мод в синхронном фигурном катании. Что скрывать, это приятно.



Эльмира Мазитова. Фото Дмитрия Икунина (fskate.ru)

– Для любителей «классического» фигурного катания удивительно, что и шведок, и финок считают законодателями мод. Чем сильны команды из той же Финляндии?

– Само синхронное фигурное катание в Финляндии настолько популярно, что позволяет собирать очень много команд, что сказывается на конкуренции и преемственности. Есть команды очень маленьких девочек, в возрасте, когда в нашем случае девочки еще катаются в одиночном катании. И мы уже отметили, что приятно слышать похвалу от финских тренеров, поскольку они очень сильные, благодаря чему у их сильнейших команд традиционно интересные программы с новыми идеями.

«В команде есть катальщики, соответствующие самым высоким критериям»

– Тем не менее, победу на чемпионате мира одержал питерский «Парадиз», таким образом, ставший уже трехкратным чемпионом. За счет чего? Стабильности состава?

– «Парадиз» очень много работает над скольжением, ставится задача «показать конек», выучку, насколько точны реберные исполнения каждого шага. Они выигрывали и выигрывают в техническом плане. Ранее в программах превалировала музыка глубоко сюжетная, которая несколько давяще действовала на зрителя, когда идея зачастую накрывала зрителя с головой, как одеялом…

– Я сразу вспомнил короткую программу Владимира Морозова и Евгении Тарасовой под Сергея Рахманинова, на которую уже смотришь с затаенным ужасом и думаешь, что если они вдруг ошибутся, то лучше сразу пойду и повешусь.

– (Смеются) Что касается «Парадиза», то в этом году тренерский штаб тематически поменял свои программы, сделав ставку на музыку ближе к опереточной, веселой и позитивной. Команда, в целом, выглядела очень свежо и нарядно, костюмы очень хорошо подходили под музыку. Помимо этого, состав у них немного обновился, причем это обновление порадовало нас, как тренеров татарстанской школы. Год назад питерская команда была третьей, и в ее составе дебютировали наши воспитанницы Анна Бешенова, Камилла Калимуллина, Карина Корнеева. Если учесть, что обновление «Парадиза» происходит через систему просмотра, то для нас уже было приятно осознавать, что наших девчонок отобрали в состав. Ранее состав пополнялся за счет воспитанниц местных команд, плюс Екатеринбурга, Москвы, сейчас есть и Казань.

– Чем запомнился «бронзовый» старт на зимней Универсиаде в Красноярске? Десять лет назад также была «бронза», но состав «Татарстана» поменялся на сто процентов. Что еще поменялось?

– Если говорить об изменениях, то мы сейчас завоевали «серебро» по итогам короткой программы, где прокатали лучше, чем команда Финляндии, которая на чемпионате мира стала второй. Скорее, надо сравнивать Универсиаду с последующим чемпионатом мира, когда мы также неплохо откатали короткую программу, но произвольную не вытянули. Составы наших команд были практически идентичными, поскольку в обойму «Татарстана» входят больше людей, чем может выходить на лед, есть запасные. Кто-то не мог выступать на Универсиаде, поскольку не отвечает регламенту студенческих олимпиад, поэтому мы проводили определенные замены.



Евгения Антонова. Фото Дмитрия Икунина (fskate.ru)

– Можно кого-то выделить в составе «Татарстана»?

– Лучше этого не делать, поскольку сам смысл синхронного катания состоит в том, чтобы все все делали одинаково.

– Тогда выделим юношу: он же один.

– Да, Кирилл Егошин у нас молодец! (Смеются). Но мы сейчас сталкиваемся с профессиональным подходом наших спортсменов, которые тщательно работают над собственным развитием, и это стремление помогает им стать универсальными катальщиками, а именно, иметь возможность любой элемент сделать с любой ноги. Мы рады, что в нашей команде есть такие катальщики, соответствующие самым высоким критериям, они составляют костяк. Если бы все такие были… Хотя есть подвижки, ощущение, что и остальные в команде тянутся за ее лидерами.



– Предыдущая Универсиада в России проходила, что называется, под девизом «Все для фронта, все для победы». Также ни какого отказа не было российским спортсменам перед домашней Олимпиадой в Сочи. Памятуя об этом, Универсиада в Красноярске также позволила ее российским чемпионам и призерам поправить свое материальное положение?

– Нет. Раньше у спортсменов была стипендия в три тысячи рублей в месяц, сейчас даже ее нет. С января ее не платят, объяснив это тем, что стипендия будет платиться по итогам года, а чемпионат России у нас проходит в первой половине января. То есть платить за наши достижения на национальном чемпионате будут, но через год. Пока мы можем уверенно говорить только о том, что по итогам чемпионата мира наши спортсмены будут удостоены звания мастеров спорта международного класса, поскольку два года подряд мы входим в шестерку сильнейших по итогам чемпионатов мира.

Насчет призовых за бронзовые медали на Универсиаде мы пока тоже не в курсе. Может быть, это связано с тем, что после Универсиады мы сразу же поехали на сбор в Новогорск, который был необходим для подготовки к чемпионату мира? Вот за проведение этого сбора хочется сказать федерации спасибо, поскольку эти сборы позволяют подтянуть общее состояние. Они у нас проходят каждый год, на них можно работать по две тренировки в день, не отвлекаясь на бытовые проблемы. Тренировка, отдых, питание, снова тренировка, отдых. Ничего не отвлекает ни нас, ни команду, все сосредоточенны на предстоящем старте и работают во имя него. Это очень действенная работа. У нас же зачастую не получается провести полноценные тренировки по той причине, что трудно собрать вместе практически всю команду. В том числе и из-за травм.

– Откуда травмы, когда нет прыжков, нет поддержек, как в парном катании, когда партнерша может сорваться вниз с двухметровой высоты?

– Да, но у нас есть другие поддержки, выполняя которые можно дернуть мышцы спины. Но, главное, конечно, это проблемы с коленями, голеностопами, которые можно заработать при скольжении, главном элементе, оцениваемом в синхронном фигурном катании. Это уже потом уже добавляется хореографическое наполнение, транзишн, как передается интерпретация музыки.

На тренировке перед Универсиадой-2019. Фото Рината Назметдинова

«Для попадания в олимпийскую семью выдвигают все новые и новые требования»

– Понятно, что три тысячи рублей в месяц — это не та сумма, за которую можно сильно переживать. Но и ее неполучение в течение четырех месяцев может вызвать вопрос: чего же ради ваши спортсмены выходят на лед?

– А любовь к фигурному катанию? Она дороже денег! У нас только один выходной, а все остальные дни девчонки бегут на тренировки, хотя одни уже работают, другие еще учатся, причем в разных вузах, где у них разное расписание. И в этом году к командной дисциплине у нас не было никаких претензий. Не будь этого, нам было бы очень сложно собрать команду. Нам же выделяют время на льду с шести вечера каждого дня. Но к этому времени практически невозможно собрать всю команду воедино. Вместо полного состава мы собираем «лоскуты и мозаику», хотя главное в нашем виде спорта — это синхронность. Кто-то приходит вовремя, кто-то вынужден опаздывать и приходит в середине тренировочного процесса.

Этого можно было бы избежать, передвинь тренировочное время на семь часов, но по существующим регламентам мы должны освобождать лед до восьми вечера, поскольку не все спортсмены нашей команды достигли 18 лет. Если бы мы катались с семи до девяти вечера, это был бы для нас просто рай, просто парадиз! Только по выходным нам дают лед, сколько захотим, хоть укатайся, мы и пользуемся этим. Что касается будних дней, тот тут тренировочный процесс выстроен вверх ногами. Вместо того, чтобы вначале размяться, провести ОФП и потом выходить на лед, мы поначалу немного разминаемся, затем катаемся, и после этого идем в зал для проведения общефизической подготовки. Хорошо, что состав команды заинтересован процессом, всем нравится тренироваться, соревноваться, все вовлечены в общий творческий процесс.

– Перед Играми в Пхенчхане высказывалась идея о включении синхронного фигурного катания в олимпийскую программу…

– Воз и ныне там. Все время находятся какие-то причины, по которым нашему виду спорта отказывают. Последней причиной, о которой мы наслышаны, стало большое количество людей на площадке – 16. Хотят уменьшить, как уже уменьшили время программ. Но в этом просто нет смысла, поскольку количество людей меньше 16 просто не может составить ту цельную картину, сложить воедино те «пазлы», из-за которых синхронное фигурное катание и стало тем видом спорта, который мы все знаем. Ну, что будет, если сократить количество спортсменок в команде?

На тренировке перед Универсиадой-2019. Фото Рината Назметдинова

«Перед Универсиадой мы были очень востребованы у СМИ. После этого – опять тишина»

– Масштабное парное катание!

– (Смеются). Вот именно. Помимо этого, ставятся требования к программам, чтобы элементы выполнялись на одной из половин площадки, чтобы телевидение могло показать единую картинку, да и у судей глаза не расползались во все стороны. Иными словами, перед синхронным катанием в МОК ставят все новые и новые условия, синхронистки их выполняют и получают новые.

– В этом году в России фигурное катание вышло на новый виток интереса к себе. По телевидению показали Кубок страны, чего ранее не было, даже тренировки начали демонстрировать, более того, это вызывает серьезное обсуждение. Вы в синхронном фигурном катании почувствовали этот всплеск интереса?

– Да, но это было связано с Универсиадой. Вот в ее преддверии отбоя не было от журналистов, в основном телевизионщиков, которым мы давали интервью одно за другим. Кончилась Универсиада — и снова тишина. Причем нам обидно то, что с нами бы не просто интервью брать, а показать по телевидению целиком одну из наших программ. Ну хотя бы половину программы. Не было трансляций даже с чемпионата мира. Ведь люди, которые приходят на наши открытые прокаты, генеральные репетиции перед очередными соревнованиями, потом говорят: «Как это красиво, почему об этом виде спорта не говорят, и не пишут в СМИ?» У нас немного профессиональных команд, поскольку трудно бывает удержать спортсменок во взрослом возрасте, а вот юниорских команд так много, что уже начали ограничивать при заявке к чемпионату России, чтобы было не более 15 команд-участниц.

– У вас в команде два десятка девушек, со своими вкусами в одежде, музыке и так далее. Два десятка девушек – это двадцать характеров. Как вы приводите их к общему знаменателю?

– У нас не возбраняется такая ситуация, что спортсмены приносят понравившуюся им музыку, чтобы поставить под нее программу. Мы тоже ищем музыку. В случае, если мы приходим к общему знаменателю, то мы начинаем раздумывать над построением программы, и уже в тренерском штабе решаем, в какой цветовой гамме должна выступать команда. Что касается пошива, то мы исходим из финансовых возможностей нашей ДЮСШ, каким образом она может нам помочь в приобретении необходимого материала. Затем мы идем в магазин, и смотрим, что там есть в наличии. Бывает, что необходимая нам ткань есть, но не в таком количестве, чтобы ее хватило на два десятка костюмов. Если после этого кто-то будет рассказывать, что им не нравятся костюмы, то это уже в расчет не берется. И все равно находятся люди, которым что-то не нравится… Как в курятнике. Тогда мы принимаем жесткое решение, которое аргументируем тем, «что бурундучок – это птичка. Если должен – то полетит!» (Смеются).

P.S. Команда «Татарстан» объявляет о возможности просмотра в удобный для претендентов день в период с 4 по 26 мая во время ледовых тренировок в соответствии с расписанием.

