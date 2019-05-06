«Ак Барс Холдинг» выходит из игры: «Планы испортили санкции»

Ренату Мистахову придется отпочковываться от Зеленодольского завода им. Горького по камазовской схеме, чтобы отделить военные заказы от гражданских

Фото: Олег Тихонов

Судостроительная корпорация «Ак Барс», учрежденная год назад для консолидации в одних руках проектного бюро ЗПКБ и производителя боевых кораблей Зеленодольского завода им. Горького, все-таки не сможет объединить их под своим крылом. Холдинговая компания «Ак Барс» не получит в доверительное управление 75% акций бюро и 11,9% акций завода. «Этим планам помешали санкции», — подтвердил «Реальному времени» гендиректор АБХ Иван Егоров. После наложения санкций США на завод им. Горького главе СК «Ак Барс» Ренату Мистахову придется порвать с идеей объединения и двинуться как раз в обратную сторону, чтобы разделить гражданское судостроение СК «Ак Барс» от военных корабелов, как в свое время сделал КАМАЗ, уверены военные эксперты. Но пойдет ли Мистахов по «ростеховскому» пути?

АБХ отказался от доверия

Очередные международные санкции США против российского ОПК, под которые в марте неожиданно попал и Зеленодольский завод им. Горького, помешали «Ак Барс Холдингу» (АБХ) завершить достройку одноименной судостроительной корпорации «Ак Барс».

Напомним, год назад АБХ учредил корпорацию с уставным капиталом в 1,6 млрд рублей для развития гражданского судостроения, капитализировав ее собственными активами и заполучив в ней 64% акций. Ожидалось, следующий шаг будет сделан после получения республикой федеральных активов — 75% акций Зеленодольского проектно-конструкторского бюро и 11,9% Зеленодольского завода им. Горького, которые тот готовился получить в рамках договоренностей с правительством РТ для последующей ее докапитализации до 3,5—3,6 млрд рублей. Но, похоже, АБХ отказалось от прежних планов и пока долгожданные федеральные пакеты останутся лежать «мертвым грузом» без движения.

«Акции этих предприятий находятся в собственности республики, но мы не имеем права отчуждать и передавать кому-либо в течение 5 лет», — сообщил в кулуарах международного форума KazanSummit-2019 министр земельных и имущественных отношений РТ Азат Хамаев. «Это значит, что исключается их передача в доверительное управление «Ак Барс Холдингу», — добавил он, предпочтя не комментировать причины пересмотра прежних договоренностей правительства РТ с АБХ.

Иван Егоров не стал отрицать, что холдинг не сможет больше наращивать свое присутствие в капитале СК «Ак Барс», а процесс объединения ЗПКБ и завода им. Горького в рамках новой структуры затормозился на неопределенное время. Фото Олега Тихонова

Иван Егоров надеется сохранить влияние на кадровые назначения в ЗПКБ



В свою очередь гендиректор АБХ Иван Егоров не стал отрицать, что холдинг не сможет больше наращивать свое присутствие в капитале СК «Ак Барс», а процесс объединения ЗПКБ и завода им. Горького в рамках новой структуры затормозился на неопределенное время. При этом он подчеркнул, что это не связано с финансово-экономическими показателями холдинга.

«Планы испортили санкции», — вынужден был констатировать Егоров. «Как вы знаете, Зеленодольский завод им. Горького находится в санкционном списке Минфина США наряду с керченским судостроительным заводом «Залив» и заводом «Фиолент» и др. Так что лишнего нам говорить не стоит — мы будем закрываться (видимо, от прессы, — прим. авт.)», — с легким раздражением в голосе пояснил он и сам оборвал разговор на этом моменте.

По всей видимости, АБХ сам опасается попасть под американские санкции как бенефициар АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького», который владеет 64% акций предприятия. Уточним, что завод им. Горького попал под действие расширенных санкций США, объявленных 15 марта этого года. Это случилось буквально через несколько месяцев с момента выхода указа президента РФ о передаче Татарстану федеральных пакетов акций. Как говорится, повезло так повезло. Минфин США внес в санкционный список зеленодольский завод наряду с восемью судостроительными компаниями, а поводом для применения ограничительных мер был назван инцидент с задержанием 25 ноября 2018 года в Керченском проливе украинских кораблей.

Правда, официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова уверяла, что Зеленодольский завод им. Горького не пострадает от их действия. И это верно, потому что предприятие работает на российский гособоронзаказ. Зато пострадает АБХ, который не сможет получить федеральные активы и закрыть свою «брешь» от участия в СК «Ак Барс».

Несмотря на то что АБХ, похоже, остается в стороне, руководство холдинга рассчитывает сохранить за собой оперативный контроль. Как утверждает Иван Егоров, АБХ будет продолжать влиять на кадровую политику Зеленодольского ПКБ и на формирование портфеля его заказов по проектированию кораблей.

«Мы уже работаем, у нас полное взаимопонимание», — поделился Егоров собственными впечатлениями от первого года неформального управления ЗПКБ. «Мы участвуем в кадровых решениях, ищем заказы для них и для себя. Но заказчики хотят, чтобы проектировщики и судостроители дружно работали, а когда отдельно проект делаем, отдельно строим — очень много вопросов возникает», — рассуждал он о пользе объединения ЗПКБ и Зеленодольского завода им. Горького. Хотя в действительности руководство АБХ вряд ли сможет впрягать их в одну «связку». Тем не менее глава холдинга выразил уверенность, что исходная идея правильная и ее нужно воплощать. «Главное — созидать, больше рабочих место создавать, больше контрактов заключать», — оставил он свое пожелание татарстанским властям.

Рустам Минниханов с подачи руководства АБХ еще четыре года назад обратился в правительство РФ с предложением передать ЗПКБ в собственность РТ

АБХ хотел получить акции на 2 млрд рублей

Напомним, президент РТ Рустам Минниханов с подачи руководства АБХ еще четыре года назад обратился в правительство РФ с предложением передать ЗПКБ в собственность РТ. Он мотивировал тем, что без собственного конструкторского бюро Зеленодольский завод им. Горького не может выполнять ни экспортные контракты, ни развивать гражданское судостроение. В то время ЗПКБ работал как «многостаночник» и по заказам Объединенной судостроительной корпорации, и по заказам горьковчан. Это не могло нравиться ни ОСК, ни АБХ, которые перетягивали бюро в свою сторону.

Лично глава ОСК Алексей Рахманов выступал против передачи ЗПКБ в собственность РТ, расценивая эту сделку как угрозу целостности корпорации, да и в самом ЗПКБ не хотели подчиняться интересам одного локального завода. АБХ в свою очередь обещал бюро хорошую производственную загрузку. После того как в марте прошлого года политические договоренности были достигнуты на высшем уровне, АБХ объявил об учреждении собственной судостроительной корпорации, а на ЗПКБ сменилось руководство. К слову, гендиректора ЗПКБ Виталия Волкова едва не отправили за решетку, возбудив против него уголовное дело, а руководителем бюро был назначен Евгений Жирков, вышедший из завода Горького.



Сейчас АБХ опосредованно владеет 63% акций корпорации с уставным капиталом в 1,6 млрд рублей. Он был оплачен АБХ путем внесения пакетов акций татарстанских предприятий — Казанского завода «Электроприбор» и других. «Пробоину» в своих активах АБХ рассчитывал «залатать» как раз за счет передачи ей равноценных федеральных пакетов акций татарстанских предприятий, но обжегся.

Кто получит ЗПКБ вместо Егорова?



Если «Ак Барс Холдинг» выходит из игры, то каким образом правительство РТ собирается распорядиться 75% акций ЗПКБ? Похоже, что здесь ясности пока нет. Министр земельных и имущественных отношений РТ Азат Хамаев утверждает, что его ведомство ждет предложения от Минпромторга РТ. «Они должны составить «дорожную карту», как с ними поступать, — говорит он. — Идею ждем от Минпромторга РТ. Они должны решить, что делать дальше», — рассказал он. Если МЗИО все-таки будет вносить их в уставный капитал СК «Ак Барс» в рамках дополнительной эмиссии акций, то произойдет вымывание доли АБХ, а сама корпорация почти на 100% станет принадлежать государству.



Ренату Мистахову ничего не остается, как продублировать этот путь и разделить гражданское судостроение и военное. Фото Олега Тихонова

По схеме Ростеха: будет ли «Ак Барс» отпочковываться от горьковчан?

Сложность этой задачи заключается в том, что СК «Ак Барс» на 100% принадлежит санкционному «Зеленодольскому заводу им. Горького». При сохранении этой вертикали владения возникает угроза ретрансляции международных санкций и на саму корпорацию.

По данным системы «Спарк-Интерфакс», выручка предприятия по итогам 2018 года составила 32 млрд рублей, а чистая прибыль оказалась несоразмерно малой — всего-то 90,5 млн рублей. При этом доля ГОЗ в структуре завода составляет свыше 90%. В условиях санкций «заводить» на него гражданские заказы достаточно рискованно — не всякий заказчик захочет связываться с санкционным поставщиком.

Федеральные эксперты в области ОПК уверены, что единственным способом избежать тяжелых последствий является не объединение проектировщика и завода, как хотелось бы авторам из АБХ, а, наоборот, их разделение. По их словам, этот путь давно испытан КАМАЗом, который вычленил из своей структуры АО «Ремдизель» для выполнения гособоронзаказа в интересах Минобороны. Как видно, схема Ростеха избавила КАМАЗ от неприятностей.



«Основной объем выручки Зеленодольского завода составляет ГОЗ и экспортные контракты на поставку кораблей военного назначения», — отмечает главный редактор журнала «Арсенал отечества» и член экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии Виктор Мураховский. Попытки соорудить нечто универсальное, чтобы увеличить долю гражданской продукции, в современных условиях не вселяют оптимистичных перспектив. В этом смысле эта ситуация достаточно характерна и для других отраслей. По его мнению, основателю корпорации придется «порвать прежние планы и выбросить в корзину для бумаг», и начать заново формировать корпорацию на перспективу. «Схема известна: обособить предприятие военной направленности, которому санкции привычны и не болезненны», — говорит Мураховский.



Так что Ренату Мистахову ничего не остается, как продублировать этот путь и разделить гражданское судостроение и военное. Связаться с ним не удалось — его мобильный не отвечал.