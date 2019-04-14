«Синтез», ты просто космос!

Выход в полуфинал чемпионата России был оформлен двумя победами над участником чемпионата мира

Ватерполисты «Синтеза» первыми из числа участников чемпионата страны вышли в полуфинал плей-офф чемпионата России. Скорее всего, их соперником станет «Спартак» из Волгограда. О том, как наблюдали за победой Казани юные болельщики из Богатых Сабов, феерили голкиперы «Синтеза», отражая пенальти в четыре руки, и готовились к чемпионату мира казахстанцы, — в репортаже «Реального времени».

Стратегически важный ватерпол



Казахстан, пожалуй, единственная из бывших союзных республик, для которой водное поло имеет стратегически важное значение. Этому тезису есть несколько обоснований, уходящих в историю. Во-первых, ватерполисты «Динамо» (Алма-Ата) стали одной из двух мужских команд, которые выигрывали чемпионат СССР в олимпийском виде спорта. Во-вторых, лучшие игроки той команды выступали в сборной страны, будучи олимпийскими чемпионами, как Сергей Котенко, чемпионами мира, как Нурлан Мендыгалиев, или чемпионами Европы, как Аскар Оразалинов. В-третьих, это были представители титульной нации. Помимо названных Мендыгалиева и Оразалинова, выделялся еще Ерлан Аяпбергенов.

В Казахстане были еще чемпионы по хоккею с мячом, но это не олимпийский вид спорта, да и заметных спортсменов-казахов там не было. И была легендарная команда по хоккею на траве, тоже, как и коллеги-чемпионы, под названием «Динамо», но она оказалась погребена под осколками развалившегося Союза. А ватерпол не только выжил, но и трижды отбирался в число участников летних Олимпиад от Казахстана. Для сравнения: это больше, чем вся Украина «вместе взятая».

Сейчас в Казань казахстанцы приехали после успешно пройденного отбора в финал Мировой лиги. Путевку на июльский чемпионат мира казахстанцы завоевали ранее, а потому на матчи с «Синтезом» они выходили в ранге команды, решившей две важнейшие задачи сезона.

Хозяева воды захватили преимущество со стартовым свистком



Казанский «оркестр» сыграл без сбоев



В рядах «Астаны» не оказалось нескольких лидеров. Укуманов получил разрыв мышцы на тренировке, Шакенов испытывает небольшие проблемы с плечом. Но в штате «Астаны» 23 ватерполиста, 14 из которых и были выставлены на противостояние с «Синтезом».

На стартовый матч с «Астаной» приехали юные болельщики из Богатых Сабов, которых встретил президент СК «Синтез» Ирек Зиннуров. И юные болельщики, наравне со старожилами трибун плавательного бассейна «Оргсинтез», стали свидетелями того, как хозяева воды захватили преимущество со стартовым свистком. Владимир Нежинский и Алексей Рыжов-Аленичев сделали счет 2:0, после чего главный тренер казахстанцев Деян Станоевич попросил тайм-аут. Звукорежиссер включил музыкальную композицию «Дым над водой», хотя это было совсем не верно. И над водой, и в воде все было ясно с первых минут.

После небольшого перерыва ворота казанцев последовательно выручали голкипер Антон Антонов и штанга, лучший друг вратаря, но наступательную активность гостей погасил Арслан Закиров. Он успешно сыграл на добивании, когда голкипер гостей Мадихан Махметов, отбивший первый бросок, был уже отыгран, а Душан Маркович не успел на подстраховку, и ему после гола оставалось только руками развести. Следующие два гола казанцев забил Адель Гиниятов, увеличивший счет до 5:0. Команда казанцев выглядела единым механизмом, точнее, слаженным оркестром, если учесть, что в ней играют однофамильцы известных в прошлом и нынешнем певцов и танцовщиков Антонов и Магомаев. Правда, на исходе первого периода последний нарушил правила в защите, невольно позволив гостям сократить разницу в счете. Большинство реализовал Евгений Медведев.

Следующие два гола казанцев забил Адель Гиниятов, увеличивший счет до 5:0



Второй период начался с голов представителей ватерпольных династий. У Казани дважды отличился Эмиль Зиннуров, в ответ один мяч забросил Алексей Шмидер, сын известного в прошлом казахстанского ватерполиста Анатолия Долгушина — 3:7. Шмидер отличился, когда у «синтезовца» завершилось штрафное время, но он еще не успел вернуться на площадку. Что касается игры в полных составах, то «Синтез» выглядел на голову сильнее. Его игроки раз за разом выходили один на один с голкипером «Астаны», а Гиниятов пару раз «вываливался» на ворота гостей, будучи потерян защитниками казахстанцев.

После голов Зиннурова и Шмидера захотел отличиться и еще один представитель ватерпольной династии — Станислав Шведов, сын второго тренера «Астаны» Александра Шведова. Выскочил со скамейки запасных, энергично настучал по голове капитану казанцев Артему Одинцову и… направился в загончик для удаленных. «Свой среди чужих», легионер «Синтеза» из Казахстана Рафиль Манафов забил свой первый гол в матче — 9:3. Преимущество Казани стало трехкратным, и интрига в матче испустила дух.

В дальнейшем хозяева увеличили разрыв в счете. В конце игры Антонов отразил пенальти от Вуксановича, а Закиров забил с сиреной — 18:9. Есть победа с двукратным разрывом в счете в день космонавтики! Антонов был достоин звания лучшего игрока в составе хозяев: отраженный пенальти, плюс тот, когда гости угодили в штангу, несколько голевых передач и очень уверенная игра на линии. Но организаторы посчитали, что лучшим у Казани был Рыжов-Аленичев, сделавший хет-трик.

Стратегически важный партнер России

Спортивный Казахстан сейчас стратегически важный партнер для России, причем, самый важный. И тоже по нескольким причинам. Во-первых, очень широк обмен спортсменами между Россией и Казахстаном. Тот наплыв из Казахстана, который произошел в 90-е, мы «компенсировали» в нулевые и продолжаем компенсировать сейчас.

Что касается игры в полных составах, то «Синтез» выглядел на голову сильнее



Казахстан активно приглашал россиян в свои сборные по хоккею с мячом, теннису и женскому ватерполу. Штангистка Светлана Подобедова и биатлонистка Галина Хрусталева выигрывали олимпийские медали для Казахстана, а уж борцов родом из России в их сборной не перечесть. Хотя бронзовый призер Олимпиады в Пекине-2008 Марид Муталипов объяснял, что «у Казахстана мало спортсменов тяжелых категорий, а в легких они предпочитают комплектоваться местными воспитанниками».

Во-вторых, казахстанские команды играют в открытых чемпионатах России, и их больше, чем кого-либо: мужской баскетбол, хоккей на траве (женщины), хоккей с мячом и просто хоккей, водное поло, как мужское, так и женское. Причем в водном поло также большее сотрудничество. Есть наметки на создание молодежной команды с возможностью заявки ее в число команд Высшей лиги. В составе потенциального новичка будут воспитанники местного ДЮСШ, которые только что завершили участие в первенстве России. Ну что же, рахим итегез, что понятно казахам без перевода.

Что касается второго матча, то по ходу его у гостей появился шанс для гордости. Медведев, капитан «Астаны», на старте встречи сравнял счет — 1:1, первый и единственный момент в игре, когда счет на табло был равным. Но на единственный гол Медведева трижды ответил Рыжов-Аленичев, вдохновленный признанием его накануне лучшим в составе «Синтеза».

В один из моментов второго периода преимущество казанцев стало четырехкратным — 8:2, причем хозяева забили два удивительных по красоте гола усилиями Алексея Бугайчука и Нежинского. Ворота казанцев в этой игре защищал Артем Макас, который также показал себя мастером по отражению пенальти, не дав отличиться на этот раз Медведеву. В целом во втором матче оборона обеих команд выглядела получше, было меньше голов: 14:6 в пользу «Синтеза».

Во втором матче оборона обеих команд выглядела получше, было меньше голов: 14:6 в пользу «Синтеза»



Новый путь развития казахстанского водного поло

Нынешний сезон «Астана» начинала матчами с «Синтезом» под руководством Неманьи Кнежевича, но уже к ноябрю снова играла с казанцами уже возглавляемая Станоевичем и с двумя легионерами — Марковичем и Вуксановичем. Хотя эти изменения, конечно, ничто по сравнению с переименованием Астаны в Нурсултан.

Вуксанович, кстати, стал лучшим бомбардиром в первой игре, забросив четыре мяча. Казахстан ждет его плюс Марковича в сборной страны, а пока прожил практически весь олимпийский цикл, руководствуясь новой стратегией развития водного поло, о которой мы и расскажем в конце репортажа.

В прошлом ватерпольная сборная Казахстана — это сплошь и рядом россияне, включая экс-синтезовца Николая Максимова, плюс сербы и хорваты. Но в последние годы соседи отказались от этой практики. Сильных россиян и для нашей сборной не хватает, а с середнячками не опередишь Китай и Японию, которые активно прогрессируют. В итоге Казахстан нашел выход, отправив практически всех своих лидеров в сильные европейские чемпионаты. Правда, Шакенов и Шмидер, Пилипенко и Укуманов уже успели вернуться, но в Румынии выступает голкипер Шлемов, в Волгограде — Михаил Рудай, в «Синтезе» — Манафов.

По этой причине состав ватерпольной «Астаны» ослаблен и уже не претендует на медали открытого чемпионата России, как это было недавно. Но Казахстану это «фиолетово» — его куда больше манит желтый цвет медалей на азиатском континенте. В прошлом году сборная выиграла Азиатские игры, в очередной раз завоевав путевку на чемпионат мира, причем сделала это исключительно силами воспитанников казахстанского водного поло.