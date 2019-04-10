Марат Галеев — Талгату Абдуллину: «Вы очень переоцениваете тех, кто работает в исполнительной ветви власти»

«Химград» получил федеральную поддержку по нацпроекту в 500 млн рублей

На выездном заседании комитета Госсовета РТ в технополисе «Химград» депутаты вернулись к подзабытой теме промышленных парков, которые снова накачивают госинвестициями, заслушали предварительный отчет правительства за 2018 год и поспорили о высоких материях в политэкономии: может ли отсутствие инвестиционных ориентиров погубить капиталистическую экономику, если пятилетнее планирование «пробило голову» экономике советской?

Сегодня депутаты, члены комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству Госсовета РТ, во главе с его председателем Маратом Галеевым провели выездное заседание в казанском технополисе «Химград», уделив особое внимание развитию инфраструктуры промышленных парков в республике.

По большому счету, эту тему трудно назвать дискуссионной, потому что идеология искусственного взращивания индустриальных парков в республике давно сложилась и воспринимается бизнесом позитивно, не порождая оппонентов в предпринимательской среде. Если и стоит ждать каких-то преобразований, то уж точно не с откатом назад. Разбивать промышленные парки на базе рухнувших советских предприятий, рудиментов прошлого, — практика последних двух десятилетий. А что еще здесь может расцвести? Так что парламентариям ничего не оставалось, как только подвести черту под этим промышленным «соцветием».

Обгоняя «Алабугу» в рейтинге промпарков

Перед началом заседания депутаты комитета почти в полном составе побывали в производственных корпусах технополиса «Химград». Рассказывая в очередной раз об истории реанимации гиганта советской химии завода «Тасма», оказавшегося дважды банкротом, гендиректор «Химграда» Айрат Гиззатуллин заявил, что перерождение в технопарк проходило при поддержке частных инвесторов. За последние 11 лет они вложили в развитие территории почти 20 млрд рублей, тогда как государственных — всего 1,8 млрд рублей. «То есть на каждый рубль государственных инвестиций сюда вложено 11 рублей частных инвестиций», — рассказал Гиззатуллин.

«На каждый рубль государственных инвестиций сюда вложено 11 рублей частных инвестиций», — рассказал Айрат Гиззатуллин



Парадоксально, но при этом ОАО «Технопарк» остается на 100% в государственной собственности РТ. «МЗИО владеет 100% акций», — добавил мимоходом Гиззатуллин. В дополнение к этому он сообщил, что на территории технополиса работают более 290 компаний, которые инвестировали в реконструкцию зданий и сооружений, строительство собственных объектов и технологических линий. В прошлом году они выпустили продукцию на 33 млрд рублей. Позднее Айрат Гиззатуллин рассказал депутатам, что президентом РТ поставлена задача достигнуть к 2026 году объема в 1 млрд долларов, то есть им предстоит перепрыгнуть через голову и удвоить производство.

Во время часовой экскурсии по промышленному парку депутаты с любопытством разглядывали казанский «Аммоний» в миниатюре: в республиканском инжиниринговом центре биотехнологий развернуто производство удобрений. Талгату Абдуллину, однако, не понравилась сортировка жидких удобрений.

Химград, Сабы и Тюлячи поделят 900 млн

Впрочем, депутатский десант не случайно высадился на территории флагмана индустриальных парков РТ. Технополис «Химград» ожидает вторая волна госинвестиций, которые позволят принять ему новых резидентов. Во время экскурсии первый заместитель министра экономики Республики Татарстан — директор департамента развития предпринимательства Рустем Сибгатуллин рассказал «Реальному времени», что казанский технопарк выиграл конкурсный отбор по национальному проекту «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и получит 500 млн рублей на обновление инфраструктуры в течение 2019—2020 годов. На эти средства будут реконструированы семь производственных зданий общей площадью 32 тыс. кв. м, что позволит принять 40 новых резидентов.

До этого несколько лет назад «Химграду» лишь однажды удалось пройти конкурсный отбор Минэкономразвития РФ, благодаря чему технополис получил 1,8 млрд рублей из бюджетов РФ и РТ. «Тогда мы впервые за 20 лет обновили все магистральные сети, ликвидировав отставание», — рассказал Гиззатуллин. На этот раз «Химград» стал не единственным получателем. Вместе с ним победителями были признаны также промышленные парки в Тюлячах и Сабах (последний в этом году получит 250 млн рублей на 2019 год).

На территории технополиса работают более 290 компаний, которые инвестировали в реконструкцию зданий и сооружений, строительство собственных объектов и технологических линий. В прошлом году они выпустили продукцию на 33 млрд рублей



Отчитываясь о состоянии индустриальной инфраструктуры на выездном заседании, первый замминистра заявил, что Татарстан является одним из центров промышленных парков. Ссылаясь на данные Ассоциации индустриальных парков, он сообщил, что в республике сосредоточено более 10% всех промышленных парков России и более 30% резидентов. «Действуют 85 объектов инженерной инфраструктуры: 71 промышленная площадка, 14 промышленных парков, где создано 26 тысяч рабочих мест. Прибавка в виде выручки нехилая — 143 млрд рублей». При этом «Химград» полностью загружен и уже не может расширить территорию. «У нас нет резервов для экстенсивного роста, площадка загружена», — доложил Гиззатуллин. По его словам, остается один путь — перейти на двухсменную работу, чтобы выйти на заданный уровень в $1 млрд.



Что еще есть в портфеле у Минэка для резидентов?

Рустем Сибгатуллин сообщил, что в этом году власти хотят решить две давние проблемы резидентов, касающиеся высокой стоимости электричества в парках и транспортной доступности. По словам замминистра, дороговизна связана с тем, что энергия идет с низкого уровня напряжения, поэтому нужен переход на высоковольтные сети. Президент согласовал выделение 100 млн рублей.

Кроме того, резидентам расширят меры финансовой поддержки по субсидированию процентной ставки по кредитам. Если раньше лимит на одного резидента составлял 5 млн рублей, то теперь планируют расширить его до 10 млн и разрешить субсидирование оборотного капитала. В заключение Сибгатуллин сообщил, что концепция развития инфраструктуры на ближайшие 5 лет ориентирована на создание системы производственной кооперации для приобретения оборудования в коллективную собственность.

Марат Галеев: «Талгат Мидхатович, нам надо встретиться и чая попить…»

«Ну ладно, Талгат Мидхатович, на сухую с этим не разберешься»

После обсуждения проекта отчета правительства РТ, который 22 апреля вынесут на заседание Госсовета, Талгат Абдуллин сделал замечание. «А есть ли у нас инвестиционные ориентиры, поскольку экономика размыта, и вроде бы есть рыночные институты и конкурентная среда, но при этом растет роль государства и закон пропорционального развития не работает. Как будет дальше развиваться экономика?» — адресовал он вопрос замминистра экономики Олегу Пелевину, отвечающему за стратегию.

«Вы очень переоцениваете возможности людей, которые работают в ветви исполнительной власти, — попытался остановить коллегу Марат Галеев. — Никто из них не в состоянии спрогнозировать пути развития технического прогресса. В этом была беда советской экономики, когда не хватало обуви. Госплану наконец задали вопрос: вы в состоянии нашлепать столько пар обуви и покончить с дефицитом в советской экономике? Те сказали — давайте возьмемся, подсчитали: возрастной состав, размеры, сколько рождается детей — все подсчитали. Добились успеха, заданных цифр, но дефицит не кончился. Он только усиливался, потому что закон пропорционального развития, как он практиковался в советской экономике, привел к ее гибели. Это урок, который был доказан практикой реализации этого закона. В экономике, которая росла с нулевой точки с первой пятилетки, это работало».

Диалог о высоких материях в политэкономии набирал обороты.

«Вообще, определение перспективных направлений науки и техники — это сложнейшая проблема. Есть масса уравнений, которые надо решить… Ну ладно, Талгат Мидхатович, на сухую с этим не разберешься, нам надо встретиться и чая попить… Так мы рекомендуем отчет правительства в повестку дня заседания Госсовета?» — переспросил Галеев и получил утвердительный ответ.