«Здесь полный бардак: никто не знает, кто сливает во вред экологии»

Минниханов позвал «АКСИТЕХ» для автоматизации стоков водоканалов, рекомендовал импортозамещающие технологии ПЛКГРУП и дал грант автору популярной книги о химии

«Откровенно говоря, из 100% проверенных предприятий у 80—90% обнаруживаются сбросы стоков, поэтому наша система может выдавать до 27 млн рублей штрафов в год», — не стесняясь, раскрыл рублевый KPI от внедрения IT-систем за стоками председатель совета директоров московской компании «АКСИТЕХ» Александр Базулев. Сегодня на очередном заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» он презентовал новейшие технические решения по экологическому контролю сливаемых стоков, которые, в случае их заимствования, грозят татарстанским пользователям водных ресурсов автоматическим выписыванием штрафов. Какие еще инновации пробивают дорогу в Татарстан — в материале «Реального времени».

Штрафы за стоки

Рустам Минниханов провел сегодня утром очередное заседание совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга», на котором был «распробован» микс из разнообразных технологических решений как для гигантов энергетической индустрии, так и для повседневной жизни. Правда, на этот раз «взяли» вверх экологические проблемы, которые выходят на повестку дня от случая к случаю и остаются практически незамеченными. Но на этот раз президент РТ даже пожурил устроителей за то, что забыли пригласить представителей Министерства экологии и природных ресурсов РТ и других авторитетных экспертов, которые могли дать независимую оценку экологическим инициативам гостей холдинга.

Экологическую повестку полностью «заполнило» выступление председателя совета директоров московской компании «АКСИТЕХ» Александра Базулева. Фактически, он предложил установить тотальный автоматический контроль за сбросами сточных вод, который при выявлении нарушения нормативов и химического состава сбросов приведет к «выписыванию» штрафов (кстати, минимальная сумма штрафа – 1,5 млн рублей). Т.е. промышленные потребители водных ресурсов могут оказаться под постоянным наблюдением IT-систем «АКСИТЕХ» почти так же, как автолюбители на дорогах с видеокамерами, так что «откупиться» будет невозможно. Как известно, с этого года вступили в силу новые требования к качеству и безопасности сточных вод, сбрасываемых промышленными предприятиями, которые регулируются 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». В них идет речь о солидарной ответственности водоканалов и промышленных предприятий за качество сточных вод и возросшей материальной ответственности за их ненадлежащую очистку.

По словам Базулева, в апреле АКСИТЕХ запустит завод по производству высокоинтеллектуальных датчиков мощностью 3 тысячи штук.



Кто взялся автоматизировать водоотведение

Председатель совета директоров «АКСИТЕХ» Александр Базулев презентовал новую систему контроля, которая была опробирована АО «Московодоканалом». По его словам, именно мовскоский водоканал выступил инициатором и идейным вдохновителем этой разработки, которая позволила им навести порядок со стоками. АКСИТЕХ разработала 5 систем экологического мониторинга, которые ведут коммерческий учет сброса загрязняющих веществ. «На Люберецких очистных сооружениях была построена система контроля газо-воздушной системы контроля сточных вод. Это спорная точка. Сегодня все вопросы сняты, система полностью «считывает» объемы и качество сбросов, и измеряет уровень загрязнения и воздушной среды. Все это происходит автоматически, автоматически снимаются пробы воздуха», — рассказал он.

АКСИТЕХ является российским разработчиком и производителем оборудования для систем контроля, разрабатывает технические решения для автоматизации. Она расположена в московском технопарке «Слава», имеет представительства и филиалы в Костроме, Краснодаре и в Абу- Даби, где заинтересовались их разработками. По словам Базулева, в апреле АКСИТЕХ запустит завод по производству высокоинтеллектуальных датчиков мощностью 3 тысячи штук. «Сегодня из-за санкций запрещен ввод отдельных комплектующих, но мы не страдаем от этого», — заверил Базулев, уточнив, что компания использует собственные оригинальные технические решения. Автоматизированные системы коммерческого и технологического энергетических и водных ресурсов и объекты телеметрии эксплуатируются на 2000 объектах. Это дает экономию времени на 50% за счет автоматизированной отчетности, 30% экономия потребления за счет выявление неэффективных потребителей и перехода на плановый тариф, 15% экономии за счет разумного выбора оборудования.

Секрет ее привлекательности

Прежде чем запустить технологическое решение для сточных вод эксперты рассчитали экономический эффект и остались довольны. «Откровенно говоря, из 100% проверенных предприятий 80-90 имеют сборосы. Одна система может выдавать до 27 млн штрафов», — раскрыл он ключевой показатель будущей доходности системы контроля. На демонстрационном слайде было указано, что мониторинг проводился на 18 предприятиях, и почти на каждом были выявлены нарушения. «Если взятие проб проводить совместно с лабораторией, то в год можно получить 27 млн штрафов», — уточнялось на слайде. За год тестирования системы не произошло ни одного отказа датчиков. По его словам, система прошла сертификацию, в апреле должен быть выдан сертификат соответствия системы. Правда, система подвержена кибератакам, признал Базулев. Но, по его словам, получена лицензия ФСБ и разработана система, которая позволяет отсечь объекты от всей инфраструктуры безопасности. После получения сертификата АКСИТЕХ планирует открыть в Татарстане представительства, резюмировал Базулев.

Президент Татарстана Рустам Минниханов однозначно высказался «за» ее появление в республике. «Система контроля очистных: здесь полный бардак. Никто не знает, какие там системы, кто сливает… Это же вред экологии», — заявил он. – Если вы создадите свое подразделение, мы могли координировать работу. Сейчас очистными занимается фонд газификации», — сообщил он гостю. — Наши предприятий ЖКХ внимательно посмотрят, и чтобы серьезно быть представленным, надо быть иметь свое подразделение», — еще раз повторил он.

Президент РТ поручил организовать семинар для механиков предприятий, чтобы они смогли решить и переориентировать закупки

Лоббисты из Сокуров

Вслед за ним импортозамещающие технологии для ТЭК представил заместитель генерального директора «ПЛК групп» Камиль Ахмадеев. Его компания занимается промышенной автоматизацией, но наибольшее развитие получило проектирование технологического оборудования для газопереработки. Она производит контактные устройства для оборудования для переработки нефти, газа и газового конденсата. «На некоторые образцы получены патенты. Производство уже налажено в селе Сокуры Лаишевского района республики, там планируется возведение офисного здания и расширение штата о 100 человек», — сообщил он. Правда, взаимодействие с гигантами ТЭК пока слабое. «Немного работали на Казаньоргсинтезе», — доложил Ахмадеев. Глава татнефтехиминвестхолдинга Рафинат Яруллин пояснил, что контактные устройства для колон предприятия покупают за рубежом, «хотя уровень качества у татарстанского производителя высокий». Президент РТ поручил организовать семинар для механиков предприятий, чтобы они смогли решить и переориентировать закупки.



Замечательный грант для автора о химии



Затем слово взял доцент Казанского федерального университета Аркадий Курамшин. Он презентовал книгу «Элементы. Замечательный сон профессора Менделеева», которая приурочена к Международному году периодической таблицы химических элементов, объявленном ООН в 2019 году. Причем, исследования Менделеева проводились и в Татарстане. По словам Курамшина, на Бондюжском заводе он разрабатывал рецептуры пороха. «Отношение к химии неправильное, мы должны поднять её престиж в образовательных учреждениях» — заявил Рустам Минниханов. Ему подарили сигнальный экземпляр книги, который он, похоже, уже успел прочитать. Ведь после этого он назвал ее «очень интересной» и рекомендовал сделать её доступной в электронном виде для школ, так как существующие учебники, по его словам, не интересны. В заключение он предложил дать грант Курамшину на написание подобных книг.