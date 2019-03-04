Недоступная добавка: татарстанские фермеры пожаловались на сахарные заводы

Отходы сахарной свеклы для зимней подкормки скота животноводам выдают бесплатно, но в Татарстане — только за большие деньги и партиями от 20 тонн

Владельцы небольших ферм в Татарстане пожаловались, что не могут приобрести свекловичный жом — добавку к корму животных для поддержания надоев в зимний период. Продукция представляет собой отходы производства сахарных заводов, и в других регионах ее раздают животноводам бесплатно. Однако в нашей республике, где аж три сахарных завода, владельцы КФХ достать свекловичный жом не могут. Практически весь он уходит на экспорт — в Европе эта российская продукция высоко ценится. Заводы не отказывают татарстанским фермерам вовсе, но предлагают купить жом втридорога и партиями не меньше 20 тонн, что не по силам маленьким хозяйствам. Везти эту добавку от соседей — не вариант, транспортировка в Татарстан обходится очень дорого. К тому же зачастую ее просто нет в наличии. Продавать жом за рубеж выгодно, да и на внутреннем рынке, по словам собеседников «Реального времени», он сильно вырос в цене.

Более 90% жома продается за границу

В Татарстане есть три сахарных завода — Буинский, Заинский (производит 50% сахара в республике и входит в топ-5 крупнейших в России, — прим. ред.) и Нурлатский. Первый реализует свекловичный жом только через торговый дом «Белый барс», в два других фермеры могут обратиться напрямую. Однако все три имеют ограничения по объемам отгружаемой продукции — только от 20 т, поэтому малые хозяйства, которым требуется в разы меньше жома, вынуждены обращаться в соседние регионы и нести большие расходы по доставке.

По словам хозяйки экофермы «Я люблю» из Лаишевского района Дианы Трусеневой, проблемы с покупкой жома случаются не каждый год, но часто совпадают с повышением курса доллара: «Как только меняется курс валют, так невозможно купить свекловичный жом, который так необходим для кормления животных в стойловый период, когда нет сочных трав».

По словам собеседницы, в публикациях профильных агропорталов обращают внимание на увеличение экспорта кормов после роста цен из-за скачков валют, а фермеры становятся заложниками ситуации.

— В целом спрос на жом стабильный и высокий. Основные покупатели этого продукта у России — страны Европы (Латвия, Нидерланды, Испания, Италия и другие) и Турция, — говорит пресс-секретарь ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» Дмитрий Гордеев. — При этом в течение последних трех лет в России был как спад, так и подъем его производства: в 2016 году в России было произведено 8,04 млн т жома, то есть на 35,6% выше объема производства предыдущего года. Притом на ЦФО пришлась основная доля производства — 55,6%.

Уже в 2017 году страна экспортировала более 1 млн т этого продукта на сумму $134 млн, ссылается собеседник на данные Росстата.

— Отгрузка свекловичного жома на экспорт осуществляется благодаря дешевой внутренней цене газа. В мире энергоресурсы дорогие, газом жом никто не сушит (чаще сушат паром) и не вывозят в таких объемах, как Россия. При этом экспорт продукта ограничивает инфраструктура: его продажи за рубеж идут по остаточному принципу, когда высвобождаются мощности и вагоны из-под зерна. Тем не менее на внешний рынок уходит более 90% произведенного в стране жома, — поясняет Гордеев.

Проблемы с покупкой жома случаются не каждый год, но часто совпадают с повышением курса доллара. Фото ferma-partner.ru



«Жом выходит дороговато»

Ближайший регион, где можно купить свекловичный жом в свободном доступе, по словам Трусеневой, это Липецкая область. Там работают четыре завода, и, как сообщал ранее местный Минсельхоз, вскоре начнут работать еще два. Регион занимает второе место в России по производству сахара.

Фермер Минсина Латыпова из Высокогорского района (КФХ Латыповы) сообщила, что в этом году от свекловичного жома отказалась. Ранее она обращалась на Ульяновский сахарный завод: «Там его дают бесплатно — это же отходы, но перевозка с доставкой выходит очень дорого». Латыпова с удивлением узнала, что на татарстанских заводах эти отходы производства нужно покупать.

Латыпова подтвердила, что жом хорошо влияет на качество молока, но форма выпуска на татарстанских заводах ее не устраивает: «Где его брать? В Буинске [негранулированный жом] не дают, там его выпаривают и продают сухим. Это становится дороже, плюс перед тем как кормить скотину, его нужно замочить в горячей воде».

Для большого поголовья это невыгодно, поясняет собеседница издания — нужны дополнительные руки только для этой работы. «У нас 240 голов, в Ульяновске мы брали два-три КАМАЗа по 15 т, за один рейс (одну машину) нужно заплатить 15—20 тыс. рублей. Плюс за погрузку 50 рублей за один ковш. В этом году также звонили нам. Сначала сам договариваешься, а потом уже они сами приглашают». В этом году жом заменяют свеклой и также покупают в Кировской области мелассу — патоку.

В будущем Латыпова планирует снова привезти жом, но опыт покупки мелассы ей понравился: «Жом выходит дороговато. Патоку нам привозят за 37 000 — это с доставкой и всем. Патока слаще, ее нужно меньше, а жом давали много».

Еще один сельхозпроизводитель из Новошешминского района отметил, что раньше на сахарных заводах жом выдавали бесплатно — «как мусор»: «Сейчас распиарили, что это суперкорм, суперфуд для коровы, и на этом деньги делают, теперь никто не хочет выращивать коров, все хотят продавать этот жом». Собеседник отметил, что логистические издержки делают покупку жома слишком дорогой: «За морем корова полушка, да рубль перевоз», — заключил он.

«Сейчас при покупке от 20 т цена 12,5 рубля за кг, до этого покупали по восемь»

Корреспондент «Реального времени» связалась с отделами продаж татарстанских сахарных заводов. В Заинском и Нурлатском сообщили, что в наличии жома нет: «Закончился», — ответили на обоих предприятиях и предложили дождаться сентября, когда будет новый урожай. В ТД «Белый барс», который представляет интересы Буинского сахарного завода, были готовы отгрузить партии от 20 т: «Это одна машина, цена — 90 500. Мы не продаем меньшими объемами».

«Торговые дома продают только по 20 т, а мне нужно 3 т до следующего урожая — на полгода. У нас 35 коз, четыре коровы. И купить было бы можно, если бы не скачок доллара: сейчас при покупке 20 т цена 12,5 рубля за кг, до этого мы покупали по 8 рублей, ранней осенью — по 6 или 7», — сказала Трусенева.

Скооперироваться с фермерами, работающими поблизости, собеседница не может: «Это дорого, очень многие кормят по старинке, ну и кормят тем, что смогли достать, но жом незаменим», — уверяет она.

— Фермеры кормят животных патокой и силосом, когда нет жома, но это не помогает так, как помогает зимой жом. У нас надои упали. Коровы не хотят есть силос, хотя мы купили достаточно качественный. И я каждый день терплю убытки. Конечно, это смешно для какого-то торгового дома, а для меня это не смешно, потому что у нас семья, трое детей. Мы все равно работаем. С 2012-го такая ситуация происходит регулярно. Просто раньше у нас было меньше животных, мы с этим мирились. Сейчас другое соотношение, — посетовала фермер.

В Минсельхозе республики не успели подготовить оперативный комментарий на запрос «Реального времени».