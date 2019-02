От Загитовой до Галиева: какие сникеры и кроссовки предпочитают наши спортсмены

Подборка самых популярных моделей кроссовок у звезд татарстанского спорта

«Лихорадка сникерхедов», болезнь любителей кроссовок, готовых выстаивать суточные очереди, чтобы первыми получить сникеры ограниченной модели, уже никого не удивляет. Люди выкладывают десятки (а то и сотни) тысяч рублей за культовые модели спортивной обуви. Знаменитости из мира спорта, разумеется, в стороне не остаются — доходы позволяют, а стало быть, и все хиты не проходят мимо них. «Реальное время» рассказывает о спортсменах из Татарстана, которые не прочь потратиться на качественную и оригинальную обувь.

Евгений Колесников и Мелвин Эджим без «джампмена» никуда

Как и любой баскетболист, неважно, профессионал или любитель, атакующий защитник УНИКСа Евгений Колесников — фанат самой популярной среди американской молодежи линейки кроссовок, связанной с кольцом и рыжим мячом, а именно — Air Jordan, созданной как самостоятельный бренд под крылом фирмы Nike.

Как вы уже, наверное, догадались, основатель и вдохновитель линейки — один из величайших баскетболистов в истории NBA (а по совместительству один из самых богатых спортсменов планеты) Майкл Джордан. Именно его силуэт, запечатленный в самом знаменитом броске, изображен на кроссовках и по сей день. Логотип называют по-простому «Jumpman», и он упоминается в десятках, а то и сотнях треков американских рэп-исполнителей. Последний из примеров — от одного из самых популярных на сегодняшний день рэперов в мире Drake. «Jumpman, Jumpman, Jumpman, was you expecting? Chi-town, Chi-town, Michael Jordan just said text me» (Джампмэн, джампмэн, джампмэн, а что вы ожидали? Чикаго, Чикаго, только что мне написал Майкл Джордан), — читает Дрейк в одноименном треке.

В начале зимы Колесников решил устроить конкурс для подписчиков своих соцсетей и просто любителей баскетбола, а победителю вручить именно такие кроссовки, о которых сам мечтал, будучи юным баскетболистом.

«Вспомнил свое детство, как мечтал о новых баскетбольных кроссовках, как же для меня это было важно! Решил в этом году провести новогодний конкурс среди юных любителей баскетбола — разыграть пару крутых кроссовок, баскетбольный мяч и обязательный поход на баскетбольный матч. Для участия необходимо записать видео с самым необычным броском в кольцо и отправить мне в личные сообщения», — говорится в подписи к фото у Евгения.

В руках у защитника УНИКСа модель Jordan Super.Fly MVP. Не факт, конечно, что Колесников выбрал именно ее, но без сомнений его выбор пал на сникеры с «джампмэном».

О большой любви Евгения к «Джорданам» можно судить и по другим фото баскетболиста. Например, здесь защитник читает журнал и красуется в сникерах легендарной модели Air Jordan 1 Mid.

Не прочь прогуляться в легендарных «Джорданах» и одноклубник Евгения Мелвин Эджим. Канадский легкий форвард носит самую культовую модель в истории этого бренда вообще. На Мелвине Air Jordan 1 в красно-черной расцветке — именно такими были первые кроссовки от Nike, разработанные для Майкла Джордана еще в 80-е годы.

С этой моделью у Nike, возможно, и произошел первый случай «черного пиара». Фирма вручила Майклу черно-красные «Джорданы», которые сам баскетболист называл «дьявольскими». Когда баскетболист вышел на игру в них, то был оштрафован на $5000 за то, что кроссовки были не белыми и не черными, как это было указано в правилах NBA. Nike с удовольствием оплачивали его штрафы каждый раз, наблюдая за ростом популярности своей обуви. Этот скандал произошел еще до массового релиза кроссовок — когда Air Jordan 1 еще не попали в магазины, но публика уже в нетерпении ждала.



Рекламный постер — Майкл Джордан в знаменитом прыжке

Трентон Локетт и Джамар Смит обходят тренд на «джорданы»



А вот американский баскетболист УНИКСа Трентон Локетт отказался от популярной среди баскетболистов марки, признавшись «Реальному времени», что на паркете использует только кроссовки от немецкого бренда Adidas.

— Прямо сейчас я ношу только James Harden Vol 2. У них лучшее для меня сцепление, чтобы играть в обороне, и они очень удобны для всех ударов и ударов по моим ногам, — говорит разыгрывающий УНИКСа.

В повседневной жизни Локетт и вовсе носит не спортивные бренды, а обувь Guido Maggi, сделанную вручную.

Участник же «Матча звезд» в Москве Джамар Смит и на баскетбольной площадке, и «в жизни» предпочитает Nike.

— Мои любимые баскетбольные кроссовки должны быть сверхлегкими и удобными, и в то же время огненными. Ну а моя любимая повседневная обувь сейчас — модель Yeezy 500, они хорошо выглядят и действительно удобны. И у меня их много, поэтому я считаю их любимыми, — признался Джамар корреспонденту «Реального времени».

Кстати, линейка модели была создана в коллаборации с еще одним популярным рэп-исполнителем Канье Уэстом.

Алина Загитова — теперь только Puma

Пока компания Reebok шла в России довольно сомнительным путем, призывая женщин садиться на мужские лица, немецкий бренд Puma предпринимал другие, куда более традиционные шаги. В начале февраля немцы подписали рекламный контракт с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой, которая стала «амбассадором» их рекламной кампании «Будь собой», посвященной сильным девушкам. Что называется, почувствуйте разницу.

«Для меня большая честь стать лицом всемирно известного бренда и присоединиться к команде столь известных мировых звезд-амбассадоров, а также стать первой российской фигуристкой для бренда. Я уверена, что каждый человек может добиться любых высот, если он поставит перед собой цель, будет слушать свой внутренний голос и двигаться вперед. Сейчас для меня важно удержать ту планку, которую я достигла в свои 16 лет. Надеюсь, что наше сотрудничество с Puma будет успешным и поможет нам вместе идти к новым победам», — сказала Загитова на презентации.

На Алине кроссовки спортивной модели DEFY TZ WN'S

Вообще, «амбассадорский» контракт предполагает, что спортсмен должен появляться на всех публичных мероприятиях и в медиа исключительно в одежде той фирмы, с которой заключен контракт. Так что если теперь мы и увидим Алину в повседневной жизни, то, скорее всего в кроссовках с изображением силуэта дикой кошки. Но ей, конечно, идет этот образ.

Помимо Загитовой, «амбассадорами» бренда являются певица и актриса Селена Гомес, а также супермодели Адриана Лима и Кара Делевинь. Puma подписывает только красоток, замечают болельщики фигурного катания. Вообще же в повседневной жизни Алина любит отдохнуть от спортивной обуви и в зимнее время обычно предпочитает ходить в уггах.

«Барсы» подсели на «андеров»

Самым большим сникерхедом среди «барсов» является Станислав Галиев (или просто Стэн), который провел около 10 лет в Северной Америке и, конечно же, подсел на тему модных сникеров в повседневной жизни. В зимнее время Галиев предпочитает греть ноги в новой высокой модели Lunar Force 1'18 от Nike в коричневом исполнении и черными носами.

Вообще же в мире хоккея есть свои излюбленные бренды. Одним из таких считается Under Armour. UA на хоккейный рынок, в отличие от европейского футбола, зашел довольно резво и буквально с первой же попытки получил признание у многих франшиз и хоккеистов НХЛ, АХЛ и других североамериканских лиг. Дело тут еще и в том, что «арморы» — американский производитель со штаб-квартирой в Балтиморе, и, естественно, с НХЛ и другими хоккейными лигами Америки ему было договориться проще, чем другим производителям. Тем более что компания хорошо зарекомендовала себя в самой прибыльной лиге мира — NFL (американский футбол) и в баскетболе (лига NCAA).

Так что вскоре хоккеисты обратили внимание на сравнительно нового экипировщика (UA была основана лишь в 1996 году), которым оставались довольны звезды NFL, и переняли привычку футболистов заказывать влаговпитывающие футболки, а также удобные кроссовки именно у американской компании.

Другие «американцы» в лице «Найк» в хоккей заходить даже и не пытались, так что завоевать этот рынок для Under Armour было сравнительно легко. Главный конкурент в лице канадского CCM уже серьезно поднадоел хоккеистам, так что лига ждала чего-то нового.

Ну а то, что модно у хоккеистов НХЛ, практически всегда и беспрекословно становится популярным и в хоккее России. Сегодня среди хоккеистов КХЛ довольно распространена экипировка американской фирмы, которая, собственно, и поставляла различную тренировочную одежду для игроков «Ак Барса» и большинства команд КХЛ еще в прошлом сезоне. В нынешнем году «барсы» все чаще стали использовать на тренировках «на земле» CCMовскую одежду, поскольку лига подписала новый спонсорский контракт с канадцами, но многие, как, например, Роб Клинкхаммер остаются верны американцам. Ну а поскольку канадцы не выпускают кроссовки, большинство «барсов» по-прежнему тренируются именно в UA.

Фото ak-bars.ru

Наиболее распространенными кроссовками у хоккеистов «Ак Барса» остаются модели Charged Escape 2 и Slingride 2. Ну а в повседневной жизни игроки «барсов», например Альберт Яруллин или Владимир Ткачев, предпочитают модель линейки Under Armour Surge SE.