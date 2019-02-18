Все дело в ВТБ: за год поступления госсредств в топ-100 банков сократились на 4,6 трлн

Из татарстанских банков в первую сотню вошел только «Ак Барс», получивший на треть меньше государственных денег, чем годом ранее

По подсчетам аналитической службы «Реального времени», в 2018 году банки привлекли от госкомпаний, регионов и федерального центра на 4,6 трлн рублей меньше, чем годом ранее. Падение обеспечил крупнейший держатель госденег — ВТБ, годовой результат которого снизился почти на 15 трлн рублей. У остальных банков из топ-5 показатели росли, но ни увеличивший поступления почти вдвое Сбербанк, ни БМ-Банк, нарастивший результат в 2,5 раза, не компенсировали спад. Подробнее — в материале «Реального времени».

Топ-10: у ВТБ и «Ак Барса» спад, у остальных — рост

По итогам 2018 года первая сотня банков получила от Минфина, Центрального банка, регионов и бюджетных фондов 66,5 трлн рублей — по сравнению с результатом предыдущего года (71,2 трлн) спад составил 4,6 трлн, или 7%. Почти половина госсредств традиционно хранится в ВТБ — в 2018 году его доля составила 44,7%.

Топ-5 банков по привлечению госресурсов в 2018 получили на 3,94 трлн рублей меньше, чем в 2017 году (55,2 трлн против 59,2 трлн). При этом без учета ВТБ остальные 4 банка показали прирост на 11 трлн рублей: лидер привлек в прошлом году на 33% меньше госресурсов, чем годом ранее, — 29,8 трлн в 2018 против 44,7 трлн в 2017-м.

Второе место — у Сбербанка (рост с 7 до 13,6 трлн рублей), третье с 4,47 трлн занимает БМ-Банк, на 100% принадлежащий тому же ВТБ (прирост на 2,7 трлн). Четвертым по итогам 2018 года стал Российский сельскохозяйственный банк, улучшивший показатель на 1,5 трлн до 3,9 трлн рублей, на пятом месте — «Газпромбанк» с 3,5 трлн рублей (плюс 197 млрд за год).

Второе место — у Сбербанка (рост с 7 до 13,6 трлн рублей). Фото ktovkurse.com



В следующей пятерке ситуация схожая: значительный прирост показали «Альфа-Банк» (с 0,9 трлн до 2,2 трлн), Московский кредитный банк (с 0,8 трлн до 1,5 трлн), «Новикомбанк» (0,78 трлн в 2017 году против 1,3 трлн в 2018-м). Десятое место у «Связь-банка» с приростом в 67 млрд (0,6 трлн в 2018 году).

Приличный спад, почти на 400 млрд рублей, показал по итогам года татарстанский «Ак Барс», получивший девятое место по размеру привлеченных средств от госучреждений и госкомпаний: в 2017 году в банке было размещено 1,3 трлн рублей, а в 2018-м — 0,9 трлн. При этом годом ранее татарстанская кредитная организация по этому показателю обошла «Альфа-Банк» и Московский кредитный банк. Тем не менее без учета того же ВТБ банки из первой десятки показали бы прирост на 13,1 трлн рублей в 2018 году, а с учетом его — спад на 1,75 трлн.

Экстремумы: максимальный рост и спад

«Госсредства имеют разное происхождение (деньги ЦБ, Минфина, а также региональных бюджетов). Если речь идет о размещении средств Федерального казначейства, то ранее на фоне нестабильности в банковском секторе Минфин ограничивал требования к капиталу банка суммой в 250 млрд рублей», — отмечает аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. Также, продолжает эксперт, банк должен был иметь два рейтинга от «Эксперт РА» и «АКРА» на уровне не ниже «А+» (либо находиться прямо или косвенно под контролем ЦБ или РФ).

«По сути, этим требованиям удовлетворяли только 5 банков: Сбербанк, ВТБ, ГПБ, РСХБ и Альфа-Банк. Соответственно, как только с лета 2018 года для частных банков цифра была снижена до 25 млрд рублей (100 млрд для госбанков), произошло существенное перераспределение средств. Доступ к ним получили еще 13 банков», — говорит Нигматуллин.

Ровно половина банков в первой сотне получила больше государственных денег в прошлом году, чем в 2017-м. В 260 раз увеличил размер госсредств в своих пассивах «Экспобанк»: в 2018 году он привлек 79 млрд рублей, а годом ранее — 303 млн. У Российского банка поддержки малого и среднего предпринимательства рост в 2018 году в 17 раз: 0,5 млрд рублей в 2017 году против 7,7 млрд в 2018-м. В 4,7 раза больше госресурсов получил банк «Оренбург». В прошлом году на его пассивах оказалось 6,9 млрд госсредств против 1,5 млрд годом ранее.

Почти в четыре раза в прошлом году нарастил результат Всероссийский банк развития регионов: в 2017 году кредитная организация получила от госучреждений и госкомпаний 26,5 млрд рублей, а в 2018-м — 105 млрд. Почти такая же динамика у банка «Хлынов», но в абсолютных цифрах показатели гораздо меньше (2,2 млрд в 2017-м и 8,7 млрд в 2018 году). Более чем в 3 раза больше госсредств по итогам прошлого года по сравнению с предыдущим периодом у «МТС-банка» — 2 млрд рублей против 0,6 млрд.

Спад на 97% показал Уральский банк реконструкции и развития (Екатеринбург) — с 1,1 трлн рублей до 35 млрд в 2018 году. Также на 97% снизился результат «ИНГ Банк (Евразия)» (0,3 трлн в 2017-м против прошлогодних 8 млрд). На 98% меньше госресурсов привлек «Еврофинанс Моснарбанк» (92 млрд против 1,9 млрд).

На 72%, или 1,3 трлн рублей, меньше средств госкомпаний и госучреждений привлек «Общество Банк», расположившийся довольно близко к первой десятке. По итогам прошлого года его результат составил 0,5 трлн рублей, а в 2017-м он привлек 1,8 трлн.

С деньгами госкомпаний у «Ак Барс» Банка спад на 42%: почти 1 трлн рублей в 2017 превратился в 0,6 трлн по итогам прошлого года. Фото пресс-службы «Ак Барс» Банка

Структура фондирования

Традиционно банки привлекают гораздо меньше денег из региональных бюджетов, чем из остальных источников госсредств. Тем не менее в целом в прошлом году они получили от регионов почти на 2 трлн больше средств, чем в 2017-м (9 трлн по итогам прошлого года и 7,3 трлн в 2017). Эту динамику Нигматуллин связывает с сокращением долговой нагрузки и помощью федерального центра.

Сам федеральный центр по итогам прошлого года вложил в банки на 21% меньше, чем годом ранее (36,6 трлн в 2017-м и 28,8 трлн в 2018 году). Ожидаемо это вызвано сокращением поступлений в ВТБ — банк получил на 38% меньше федеральных средств (спад с 27 трлн в 2017-м до 10,4 трлн в прошлом году). У Сбербанка в этом секторе, напротив, рост более чем в 5 раз: 7,9 трлн в 2018 году и 1,5 трлн в предыдущий период. БМ-Банк тоже увеличил этот показатель — в 2,5 раза до 4,5 трлн рублей.

Что касается средств от госкомпаний, то этот сектор показал 5-процентный рост. Почти на 1 трлн больше средств получил ВТБ — 28,7 трлн и 27,3 трлн в 2018 и в 2017 году соответственно. У Сбербанка здесь спад на 277 млрд (4,9 трлн в 2018), у еще двух банков в топ-5 по этому показателю рост по 9%: «Россельхозбанк» получил 0,97 трлн, а «Газпромбанк» — 1,1 трлн рублей в 2018 году. БМ-Банк от госкомпаний не получил ничего, как и годом ранее. У «Альфа-банка» здесь прирост в 7 раз: 122 млрд рублей в 2017 превратились в 875 млрд в следующем периоде.

Больше федеральных средств получил республиканский «Ак Барс» Банк: 97 млрд в 2017-м и 119 млрд в прошлом году. Также банк привлек на 8% больше региональных средств (рост на 15 млрд до 221 млрд рублей в 2018-м). А вот с деньгами госкомпаний у банка спад на 42%, почти 1 трлн рублей в 2017 превратился в 0,6 трлн по итогам прошлого года. Помимо «Ак Барс» Банка, в рейтинг не вошел ни один татарстанский банк.

В целом средства казначейства не очень выгодны банкам, отмечает Тимур Нигматуллин: «Обычно они размещаются под плавающую ставку и представляют собой краткосрочное фондирование. Под них нельзя выдать кредиты, средства используются для хеджирования, арбитража и поддержания ликвидности. Соответственно, спрос на них высок в тех банках, где есть соответствующие потребности».

Поступление госсредств в банки РФ за 2018 год

№ НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА ПОСТУПЛЕНИЕ ГОССРЕДСТВ (ВСЕГО) ЗА 2018 Г., ТЫС. РУБЛЕЙ ПОСТУПЛЕНИЕ СРЕДСТВ ОТ ГОСКОМПАНИЙ ЗА 2018 Г., ТЫС. РУБЛЕЙ ПОСТУПЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ГОССРЕДСТВ ЗА 2018 Г., ТЫС. РУБЛЕЙ ПОСТУПЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОССРЕДСТВ ЗА 2018 Г., ТЫС. РУБЛЕЙ 1 Банк ВТБ 29.782.903.902 15.316.005.165 4.110.526.002 10.356.372.735 2 Сбербанк России 13.596.701.292 4.920.866.455 773.893.443 7.901.941.394 3 БМ-Банк 4.470.648.883 0 0 4.470.648.883 4 Российский Сельскохозяйственный банк 3.889.011.345 974.130.001 1.277.428.400 1.637.452.944 5 Газпромбанк 3.504.176.282 1.145.722.147 1.322.606.000 1.035.848.135 6 АЛЬФА-БАНК 2.158.859.516 875.323.516 760.949.000 522.587.000 7 МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК 1.544.973.216 99.552.297 126.999.999 1.318.420.920 8 НОВИКОМБАНК 1.286.955.750 1.286.955.750 0 0 9 АК БАРС БАНК 893.713.137 552.661.287 221.984.720 119.067.130