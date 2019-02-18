Все дело в ВТБ: за год поступления госсредств в топ-100 банков сократились на 4,6 трлн
Из татарстанских банков в первую сотню вошел только «Ак Барс», получивший на треть меньше государственных денег, чем годом ранее
По подсчетам аналитической службы «Реального времени», в 2018 году банки привлекли от госкомпаний, регионов и федерального центра на 4,6 трлн рублей меньше, чем годом ранее. Падение обеспечил крупнейший держатель госденег — ВТБ, годовой результат которого снизился почти на 15 трлн рублей. У остальных банков из топ-5 показатели росли, но ни увеличивший поступления почти вдвое Сбербанк, ни БМ-Банк, нарастивший результат в 2,5 раза, не компенсировали спад. Подробнее — в материале «Реального времени».
Топ-10: у ВТБ и «Ак Барса» спад, у остальных — рост
По итогам 2018 года первая сотня банков получила от Минфина, Центрального банка, регионов и бюджетных фондов 66,5 трлн рублей — по сравнению с результатом предыдущего года (71,2 трлн) спад составил 4,6 трлн, или 7%. Почти половина госсредств традиционно хранится в ВТБ — в 2018 году его доля составила 44,7%.
Топ-5 банков по привлечению госресурсов в 2018 получили на 3,94 трлн рублей меньше, чем в 2017 году (55,2 трлн против 59,2 трлн). При этом без учета ВТБ остальные 4 банка показали прирост на 11 трлн рублей: лидер привлек в прошлом году на 33% меньше госресурсов, чем годом ранее, — 29,8 трлн в 2018 против 44,7 трлн в 2017-м.
Второе место — у Сбербанка (рост с 7 до 13,6 трлн рублей), третье с 4,47 трлн занимает БМ-Банк, на 100% принадлежащий тому же ВТБ (прирост на 2,7 трлн). Четвертым по итогам 2018 года стал Российский сельскохозяйственный банк, улучшивший показатель на 1,5 трлн до 3,9 трлн рублей, на пятом месте — «Газпромбанк» с 3,5 трлн рублей (плюс 197 млрд за год).
В следующей пятерке ситуация схожая: значительный прирост показали «Альфа-Банк» (с 0,9 трлн до 2,2 трлн), Московский кредитный банк (с 0,8 трлн до 1,5 трлн), «Новикомбанк» (0,78 трлн в 2017 году против 1,3 трлн в 2018-м). Десятое место у «Связь-банка» с приростом в 67 млрд (0,6 трлн в 2018 году).
Приличный спад, почти на 400 млрд рублей, показал по итогам года татарстанский «Ак Барс», получивший девятое место по размеру привлеченных средств от госучреждений и госкомпаний: в 2017 году в банке было размещено 1,3 трлн рублей, а в 2018-м — 0,9 трлн. При этом годом ранее татарстанская кредитная организация по этому показателю обошла «Альфа-Банк» и Московский кредитный банк. Тем не менее без учета того же ВТБ банки из первой десятки показали бы прирост на 13,1 трлн рублей в 2018 году, а с учетом его — спад на 1,75 трлн.
Экстремумы: максимальный рост и спад
«Госсредства имеют разное происхождение (деньги ЦБ, Минфина, а также региональных бюджетов). Если речь идет о размещении средств Федерального казначейства, то ранее на фоне нестабильности в банковском секторе Минфин ограничивал требования к капиталу банка суммой в 250 млрд рублей», — отмечает аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. Также, продолжает эксперт, банк должен был иметь два рейтинга от «Эксперт РА» и «АКРА» на уровне не ниже «А+» (либо находиться прямо или косвенно под контролем ЦБ или РФ).
«По сути, этим требованиям удовлетворяли только 5 банков: Сбербанк, ВТБ, ГПБ, РСХБ и Альфа-Банк. Соответственно, как только с лета 2018 года для частных банков цифра была снижена до 25 млрд рублей (100 млрд для госбанков), произошло существенное перераспределение средств. Доступ к ним получили еще 13 банков», — говорит Нигматуллин.
Ровно половина банков в первой сотне получила больше государственных денег в прошлом году, чем в 2017-м. В 260 раз увеличил размер госсредств в своих пассивах «Экспобанк»: в 2018 году он привлек 79 млрд рублей, а годом ранее — 303 млн. У Российского банка поддержки малого и среднего предпринимательства рост в 2018 году в 17 раз: 0,5 млрд рублей в 2017 году против 7,7 млрд в 2018-м. В 4,7 раза больше госресурсов получил банк «Оренбург». В прошлом году на его пассивах оказалось 6,9 млрд госсредств против 1,5 млрд годом ранее.
Почти в четыре раза в прошлом году нарастил результат Всероссийский банк развития регионов: в 2017 году кредитная организация получила от госучреждений и госкомпаний 26,5 млрд рублей, а в 2018-м — 105 млрд. Почти такая же динамика у банка «Хлынов», но в абсолютных цифрах показатели гораздо меньше (2,2 млрд в 2017-м и 8,7 млрд в 2018 году). Более чем в 3 раза больше госсредств по итогам прошлого года по сравнению с предыдущим периодом у «МТС-банка» — 2 млрд рублей против 0,6 млрд.
Спад на 97% показал Уральский банк реконструкции и развития (Екатеринбург) — с 1,1 трлн рублей до 35 млрд в 2018 году. Также на 97% снизился результат «ИНГ Банк (Евразия)» (0,3 трлн в 2017-м против прошлогодних 8 млрд). На 98% меньше госресурсов привлек «Еврофинанс Моснарбанк» (92 млрд против 1,9 млрд).
На 72%, или 1,3 трлн рублей, меньше средств госкомпаний и госучреждений привлек «Общество Банк», расположившийся довольно близко к первой десятке. По итогам прошлого года его результат составил 0,5 трлн рублей, а в 2017-м он привлек 1,8 трлн.
Структура фондирования
Традиционно банки привлекают гораздо меньше денег из региональных бюджетов, чем из остальных источников госсредств. Тем не менее в целом в прошлом году они получили от регионов почти на 2 трлн больше средств, чем в 2017-м (9 трлн по итогам прошлого года и 7,3 трлн в 2017). Эту динамику Нигматуллин связывает с сокращением долговой нагрузки и помощью федерального центра.
Сам федеральный центр по итогам прошлого года вложил в банки на 21% меньше, чем годом ранее (36,6 трлн в 2017-м и 28,8 трлн в 2018 году). Ожидаемо это вызвано сокращением поступлений в ВТБ — банк получил на 38% меньше федеральных средств (спад с 27 трлн в 2017-м до 10,4 трлн в прошлом году). У Сбербанка в этом секторе, напротив, рост более чем в 5 раз: 7,9 трлн в 2018 году и 1,5 трлн в предыдущий период. БМ-Банк тоже увеличил этот показатель — в 2,5 раза до 4,5 трлн рублей.
Что касается средств от госкомпаний, то этот сектор показал 5-процентный рост. Почти на 1 трлн больше средств получил ВТБ — 28,7 трлн и 27,3 трлн в 2018 и в 2017 году соответственно. У Сбербанка здесь спад на 277 млрд (4,9 трлн в 2018), у еще двух банков в топ-5 по этому показателю рост по 9%: «Россельхозбанк» получил 0,97 трлн, а «Газпромбанк» — 1,1 трлн рублей в 2018 году. БМ-Банк от госкомпаний не получил ничего, как и годом ранее. У «Альфа-банка» здесь прирост в 7 раз: 122 млрд рублей в 2017 превратились в 875 млрд в следующем периоде.
Больше федеральных средств получил республиканский «Ак Барс» Банк: 97 млрд в 2017-м и 119 млрд в прошлом году. Также банк привлек на 8% больше региональных средств (рост на 15 млрд до 221 млрд рублей в 2018-м). А вот с деньгами госкомпаний у банка спад на 42%, почти 1 трлн рублей в 2017 превратился в 0,6 трлн по итогам прошлого года. Помимо «Ак Барс» Банка, в рейтинг не вошел ни один татарстанский банк.
В целом средства казначейства не очень выгодны банкам, отмечает Тимур Нигматуллин: «Обычно они размещаются под плавающую ставку и представляют собой краткосрочное фондирование. Под них нельзя выдать кредиты, средства используются для хеджирования, арбитража и поддержания ликвидности. Соответственно, спрос на них высок в тех банках, где есть соответствующие потребности».
|№
|НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА
|ПОСТУПЛЕНИЕ ГОССРЕДСТВ (ВСЕГО) ЗА 2018 Г., ТЫС. РУБЛЕЙ
|ПОСТУПЛЕНИЕ СРЕДСТВ ОТ ГОСКОМПАНИЙ ЗА 2018 Г., ТЫС. РУБЛЕЙ
|ПОСТУПЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ГОССРЕДСТВ ЗА 2018 Г., ТЫС. РУБЛЕЙ
|ПОСТУПЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОССРЕДСТВ ЗА 2018 Г., ТЫС. РУБЛЕЙ
|1
|Банк ВТБ
|29.782.903.902
|15.316.005.165
|4.110.526.002
|10.356.372.735
|2
|Сбербанк России
|13.596.701.292
|4.920.866.455
|773.893.443
|7.901.941.394
|3
|БМ-Банк
|4.470.648.883
|0
|0
|4.470.648.883
|4
|Российский Сельскохозяйственный банк
|3.889.011.345
|974.130.001
|1.277.428.400
|1.637.452.944
|5
|Газпромбанк
|3.504.176.282
|1.145.722.147
|1.322.606.000
|1.035.848.135
|6
|АЛЬФА-БАНК
|2.158.859.516
|875.323.516
|760.949.000
|522.587.000
|7
|МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК
|1.544.973.216
|99.552.297
|126.999.999
|1.318.420.920
|8
|НОВИКОМБАНК
|1.286.955.750
|1.286.955.750
|0
|0
|9
|АК БАРС БАНК
|893.713.137
|552.661.287
|221.984.720
|119.067.130
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