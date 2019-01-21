Россияне теряют оптимизм: уровень потребительских ожиданий падает третий квартал подряд

Пенсионная реформа, повышение НДС, рост цен на бензин и уменьшение платежеспособности ухудшили индекс потребительской уверенности

Фото: Максим Платонов

Росстат подготовил данные выборочного исследования уровня потребительских ожиданий россиян за IV квартал 2018 года. Ведомство отметило, что по сравнению с предыдущим периодом показатель снова ухудшился. В целом падение продолжается третий квартал подряд, в то время как предыдущие два года ожидания населения непрерывно росли. Подробности — в материале «Реального времени».

Все больше россиян оценивают экономические события негативно

Общие потребительские ожидания населения выражает индекс потребительской уверенности. В нем несколько компонентов, касающихся ожидаемых и уже произошедших изменений в экономике России, личного материального положения граждан и его изменений, благоприятности условий для крупных покупок и сбережений и так далее.

По данным Росстата, все составляющие индекса потребительской уверенности показали отрицательную динамику. В целом из-за этих факторов показатель уменьшился с -14% до -17%, но наибольший «урон» ему нанесло ухудшение субъективного мнения россиян об изменениях в экономике страны за год. «Индекс продолжил снижаться — это уже третий квартал подряд, когда потребительские настроения населения России падают. До этого 8 кварталов подряд наблюдался рост, и где-то в конце первого полугодия прошлого года тренд прервался, поменялось настроение, индекс пошел в минус», — поясняет директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Индекс оценки россиянами экономических событий снизился в IV квартале на 5 процентных пунктов — с -16 к -21%. При этом индекс ожидаемых экономических изменений оказался чуть выше и составил -13%. Тем не менее снизился и он — в предыдущем квартале было -11%.

Доля опрошенных, которые оценивают прошедшие события в экономике России однозначно положительно, уменьшилась в конце года до 12% (в III квартале составляла 14%), а негативно настроенных респондентов стало больше на 6 п. п. — с 40% до 46%. Респондентов, оценивших перемены в экономике нейтрально, тоже стало меньше — с 45% до 42%.

С оптимизмом смотрят на будущие изменения в экономике страны 16% респондентов — столько же, сколько и в предыдущем квартале 2018 года. Но при этом с 32% до 35% увеличилось количество негативных оценок. На сохранение ситуации на прежнем уровне рассчитывают 46% (ранее было 49%).

По мнению Остапковича, на эти оценки повлияли пенсионная реформа и повышение НДС с 18 до 20%: «Население поняло, что повышение производители будут «отбивать» на нем — и так частично и получилось, что расплату перенесли на конечного потребителя». По-своему повлияло на ожидания граждан и повышение цен на топливо. «Повысили акцизы на товары не повседневного пользования, особого удара не будет, но это также идет в цену. На бензин в марте — апреле наверняка будет новый скачок цен», — предполагает эксперт.

По-своему повлияло на ожидания граждан и повышение цен на топливо. Фото Максима Платонова



«Для ухудшения ситуации нет объективных причин»

Руководитель отдела мониторинговых исследований ВЦИОМ Олег Чернозуб отмечает, что опросы центра коррелируют с данными Росстата: «Потребительские настроения по целому ряду показателей у нас [у ВЦИОМ] ухудшились. Могу привести показательный пример: на новогодние праздники граждане потратили меньше средств, чем в прошлом году: если в прошлом году никуда (даже в гости) не ходили в Новый год 18% россиян, то в этом году — уже 29%. Действительно, определенный спад в их настроениях есть».

Эксперты ведомства оценили настроения россиян и в зависимости от возраста: потребительские ожидания у 30—49-летних уменьшились сильнее всего (на 4 п. п.). Чуть более оптимистичны люди старшего поколения (от 50 лет), спад ожиданий в их возрастной группе составил 3 п. п. При этом опрошенные от 16 до 29 лет показали рост настроения на 1 п. п. «Оптимизма у пожилого населения прибавиться не должно. Хотя пенсии проиндексировали, в этом году тоже обещают, так что критически здесь вряд ли что-то поменяется», — продолжает Остапкович.

При этом объективных предпосылок для ухудшения ситуации, по мнению Олега Чернозуба, нет. Скорее, на настроения повлияло поведение правительства, которое готовится к возможному ухудшению ситуации в мирохозяйственной системе, отмечает он: «Продление пенсионного возраста, увеличение налогов по некоторым статьям на несколько пунктов, очень незначительное увеличение коммунальных расходов — конечно, такой фон создает обстановку неуверенности в завтрашнем дне и нервозности, что тоже отмечается в наших исследованиях. Людям нужно объяснять, что это связано не с тем, что у правительства нет денег — денег как раз завались, — а с тем, что необходимо создать очень мощные резервы на тот случай, если ситуация в мире резко ухудшится, а такой сценарий существует. Чтобы мы не оказались в ситуации 80-х годов, когда сочетание нескольких неблагоприятных для СССР факторов кончилось тем, что страну потеряли. Так что правительство, на мой взгляд, делает все правильно, но плохо разъясняет логику своих действий».

Повышение НДС и разгон инфляции снижают платежеспособность и оценку личного материального положения

Индекс ожидаемых изменений в личном материальном положении составил -10%, уменьшившись на 4 п. п. по сравнению с III кварталом 2018 года. Количество оптимистично настроенных респондентов стало также меньше — 10% вместо 12%. Доля негативно настроенных граждан увеличилась сразу на 5 п. п. и достигла 26%. Индекс произошедших изменений в личном материальном положении снизился с -12% до -14%. Положительно оценивают свое благосостояние по-прежнему 9% россиян, негативно — 33% против 31% в предыдущем квартале. Условия для сбережений в IV квартале респонденты считают чуть менее благоприятными, чем в III, — наблюдается спад показателя с -35% до -36%. Небольшой рост показал индекс благоприятности условий для крупных покупок, увеличение составило 1 п. п. до -25%.

«В 2018 году реальные располагаемые доходы населения не снижаются, но и не растут, идет стагнация. Данные за год Росстат опубликует в начале февраля, я уверен, что это будет примерно ноль. Они падали с 2015-го по 2017 год — первое падение Росстат зафиксировал в ноябре 2014 года, до того они помесячно росли. В 2018 году позиции, я думаю, будут вокруг нуля — максимум рост на 0,1-0,3%. Эти цифры и Алексей Кудрин называл. В прошлом году реальные зарплаты росли, впрочем, это лукавые цифры, лучше сравнивать с реальными доходами», — отмечает Георгий Остапкович.

На ожидания населения влияет решение Центрального банка по ключевой ставке, а также прогноз по инфляции — регулятор установил значение на уровне 5-5,5% по итогам 2019 года, продолжает Остапкович. «Плюс Центробанк прервал снижение ключевой ставки, теперь ставка по кредитам будет только повышаться, значит, длинные деньги для производителей, в том числе и оборотные для торговли, станут дороже, — констатирует эксперт. — А где торговля будет «отбивать»? Будет ставить в цену, в итоге — разгон инфляции. А на сколько разгоняется инфляция, на столько падают реальные располагаемые доходы населения, то есть платежеспособность населения уменьшается».

Заведующий Лабораторией структурных исследований ИПЭИ РАНХиГС Алексей Ведев также объясняет продолжение снижения индекса нулевым ростом денежных доходов населения, а также возрастающей инфляцией и девальвацией: «Люди все в меньшей и меньшей степени оценивают свои доходы с точки зрения получения услуг и товаров. Денежные доходы растут очень медленно, инфляция и курс рубля ускоряются, доходы обесцениваются». При этом, по словам Ведева, ситуация лучше в регионах, где экономика имеет сырьевую составляющую: «Например, Самара — скорее нет, чем да, это обрабатывающая промышленность, которая чувствует себя плохо. В Татарстане лучше, там инвестиции, создаются кластеры».