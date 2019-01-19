Груничев вводит «фактчекинг»: «Будут проверяться все ваши затраты. Особенно расходы на зарплату»

Новый глава Госкомитета РТ по тарифам предупредил о внедрении тотальной перепроверки крупных расходных статей компаний-заявителей перед утверждением для них тарифов на коммунальные ресурсы

Вчера новый глава Госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев отчитался на итоговой коллегии своего ведомства о тарифной кампании 2018 года. Главный ее итог в том, что тарифы ЖКХ выросли всего на 3 процента — минимальный за последние годы уровень, в который очень хочется верить, однако точный индекс покажет февраль. Между тем, «Сетевая компания» сделала выпад в адрес ТСО РЖД, усомнившись в надежности ее сетей и потребовав провести проверку ее электрического хозяйства. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Естественных монополистов «подвели» под 3 процента

Буквально сразу после окончания тарифной кампании на 2019 год, особенно запомнившейся безжалостным обрезанием «мусорных» и «тепловых» тарифов, татарстанский регулятор собрал отчетную итоговую коллегию с приглашением представителей крупного энергетического бизнеса, общественности и прессы. Кроме того, вместе с первым вице-премьером Рустамом Нигматуллиным на заседание приехали федеральные боссы — заместитель руководителя ФАС Виталий Королев и директор ФБУ ИТЦ ФАС России Федор Цариковский.

Казалось бы, на этот раз атака на естественных монополистов в ходе тарифной кампании прошла без боя — чем не повод торжествовать? Однако хвастаться полученными трофеями в виде многомиллиардного эффекта от урезания запланированных затрат компаний новоиспеченный глава Госкомитета РТ по тарифам не стал. Хотя монополистов — поставщиков коммунальных услуг — интересовала как раз эта интригующая цифра, о которой говорили шепотом. Но Александр Груничев предпочел обойтись более мягкими формулировками, спрятав общую сумму секвестра инвестпрограмм за ширму итогового значения предельно допустимого индекса роста услуг ЖКХ. Он сообщил, что в этом году рост платы за услуги ЖКХ упал до минимума и составит всего 3 процента. Строго говоря, под эту цифру, похоже, и «верстали» нынешние тарифные решения, чтобы они в итоге не поднялись выше заданного потолка. Груничев еще раз напомнил, что ценовая доступность для населения жизненно важных коммунальных услуг остается в приоритете, и этой установке была подчинена вся прошлогодняя тарифная кампания.

Самые высокие тарифы на тепло и водоснабжение по-прежнему в Альметьевске. Фото Олега Тихонова

Регулятор выстроит муниципалитеты в рейтинг по тарифам ЖКХ

Тем не менее под этим «зонтиком» можно увидеть и большую разницу в тарифах на тепло, воду и водоотведение между муниципалитетами республики. Этот факт вчера признал Александр Груничев, заявив, что остается проблемой «большая дифференциация в разрезе районов по коммунальным услугам». Забегая вперед скажем, что самыми высокими тарифы на тепло и водоснабжение по-прежнему остаются в Альметьевске. Если в Казани 1 Гкал стоит 1 766 рублей, в Набережных Челнах — 1 582, то в нефтяной столице — 1 941. Такие цифры приводились в отчете главы исполкома Альметьевска Марата Гирфанова.

Развивая эту тему, Груничев анонсировал подготовку рейтинга среди муниципалитетов по уровню тарифов, который, по сути, можно назвать «коммунальным антирейтингом». По словам главы госкомитета, в этом списке будут ранжированы как муниципалитеты по уровню коммунальных тарифов, так и предприятия, тарифы которых регулируются его ведомством. Первый рейтинг будет представлен, возможно, в конце 2019 года.

Впрочем, нельзя сказать, что главный претендент в антилидеры бездействует. Марат Гирфанов сообщил на заседании коллегии, что власти Альметьевска взялись за оптимизацию тарифов на тепло. С 2016 года они упали на 6 процентов (!), указывала стрелка на слайде. До 1 июля ими вплотную займутся специалисты Госкомитета РТ по тарифам. Позднее, за умение «сбавлять обороты», татарстанский госкомитет похвалил замглавы ФАС Виталий Королев, отметивший, что «мусорные» тарифы в Татарстане оказались ниже, чем по России (79 рублей против 100).

«Фактчекинг» Груничева

После этого Александр Груничев объявил о введении тотального «фактчекинга» всех затрат, которые закладываются компанией-заявителем при подаче тарифной заявки. По его словам, в ходе тарифной кампании обнаружилась проблема достоверности сведений о расходах, поэтому они будут проверяться по внешним независимым источникам. Так, расходы на зарплату, которые закладываются в тариф, будет сверяться с ПФР. «Нами подписано соглашение с ПФР, и все затраты, относимые на зарплату, будут проверяться ПФР», — сообщил он. Другие наиболее крупные затраты — на топливо, ремонт, амортизацию — будут проверяться нанятыми компаниями.

В дополнение к этому Груничев сообщил, что госкомитет смещает сроки приема тарифных заявок с 1 мая на 1 марта, чтобы у экспертов осталось больше времени на экспертизу. В заключение он заявил, что в перспективе его ведомство перейдет на цифровизацию тарифов и получит доступ к базе данных ФАС ЕАИС, где собраны экономические показатели 32 тысяч естественных монополистов. Чтобы, видимо, было с чем сравнивать! Как заметил Виталий Королев, разница между двумя котельными в двух разных регионах при одинаковом полезном отпуске тепла большая и с этим надо как-то бороться.

Как заметил Виталий Королев, разница между двумя котельными в двух разных регионах при одинаковом полезном отпуске тепла большая и с этим надо как-то бороться. Фото fas.gov.ru



Кто отъедает сетевой тариф

От глобальных концептуальных вопросов перешли к частностям. «Сетевая компания», выступающая гарантирующим сетевым оператором, снова поставила вопрос об укрупнении, предложив ужесточить требования к сетевым организациям, рассчитывающим на статус территориальных сетевых организаций (ТСО) в распределительных сетях передачи электроэнергии. Чем больше этих ТСО в котловом тарифе, тем меньше выручка у большой «Сетевой компании», что перестает устраивать основного сетевика.

Эти требования озвучила заместитель гендиректора «Сетевой компании» Наталья Назарова. Суть в том, что наличие множества ССО (смежных сетевых организаций), претендующих на сетевой тариф, приводит к нерациональному распределению ресурсов, связанных с эксплуатацией, поддержанием и развитием электрической сети, и к повышению операционных издержек. Многие ССО — это фирмы, на которые были выведены сети предприятия с тем, чтобы исключить их из собственных расходов и «перебросить» их на сетевой котловой тариф, который оплачивает население. В результате растет сетевой тариф для конечных потребителей. Наталья Назарова сообщила, что треть из 128 ССО работают с перебоями передачи электроэнергии, так что их стоит исключить из общей цепочки. «У трети ТСО показатели надежности значительно ухудшаются», — сообщила она.

«Сетевая компания» против РЖД

После этого она обрушилась с критикой на ТСО РЖД, чьи филиалы — Куйбышевский и Горьковский — работают в Татарстане. Они обслуживают около 3 тысяч потребителей. По формальным показателям ТСО РЖД относится к надежным компаниям, однако Назарова усомнилась в достоверности сведений о ее надежности. «Исходя из этой корректировки видно, что показатели надежности улучшаются, причем более чем на 30 процентов, — указала она. — Между тем, на протяжении 5 лет в адрес «Сетевой компании» и Кабинета министров поступают жалобы на качество электроэнергии от потребителей, присоединенных к сетям РЖД. Жалобы неоднократно направлялись в РЖД, но, к сожалению, никаких действий с их стороны не предпринимается. И буквально позавчера от главы муниципального образования пришло сообщение о том, что качество электроэнергии ухудшается. Складывается мнение, что информация, которую предоставляет РЖД по показателям качества и надежности, просто недостоверная. Костяк потребителей — население (или 91,93 процента). Мы не можем смотреть сквозь пальцы, если население постоянно пишет, что качество постоянно ухудшается», — сообщила Назарова.

Замгендиректора «Сетевой компании» предложила Госкомитету РТ по тарифам провести «проверку достоверности данных этих двух филиалов РЖД по показателям качества и надежности», а в широком плане — пересмотреть критерии отнесения ССО к ТСО.

Наталья Назарова обрушилась с критикой на ТСО РЖД, чьи филиалы — Куйбышевский и Горьковский — работают в Татарстане. Фото Михаила Козловского

«Жучки» в сетях

По словам Натальи Назаровой, в условиях ограничения роста тарифа необходимая валовая выручка (НВВ) для ССО на протяжении 10 лет «несоразмерно к уровню инфляции увеличивается», пожирая изнутри НВВ «Сетевой компании». «НВВ ССО увеличена на 14,3 процента, а НВВ «Сетевой компании» – на 3,99 процента (это по данным на 2018 год). У регулятора отсутствует возможность ограничить НВВ ССО», — пожаловалась она. И предложила формулу, которая позволит «отсекать» ССО. Виталий Королев поддержал эту инициативу.

Кого могут коснуться ограничения? Прежде всего тех, кто «хочет получать доход на содержание сетевой инфраструктуры». По словам Назаровой, таковых много: «При этом такие потребители, выделив свое электрохозяйство в отдельный вид бизнеса, не снизили себестоимость своей продукции, а может, и снизили — просто это никто не считал. На мой взгляд, они переложили часть затрат на потребителя РТ. И получается, что в условиях постоянного ограничения роста тарифов все время двигают НВВ котлодержателя», — отметила она. Назарова сообщила, что сети внутренних пожирателей выручки «Сетевой компании» готовы принять ГУП «Электрические сети», но вот захотят ли они их отдавать?

В своем заключительном слове замглавы ФАС Королев сообщил, что сегодня на федеральном уровне разрабатывается единый законопроект «Об основах государственного регулирования цен (тарифов)», который должен заменить существующие разрозненные нормативные акты и привести к единому знаменателю тарифную практику. Он сообщил журналистам, что обсуждение будет проходить весь 2019 год, а вступление закона в силу возможно в 2020 году. Отметим, что в нем предусмотрены такие новшества, как регуляторный контракт, а также создание советов потребителей.