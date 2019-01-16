Центробанк возобновляет закупки иностранной валюты по бюджетному правилу

Регулятор выбрал для этого наиболее удачный момент

Фото: Максим Платонов

Длительный перерыв в закупках иностранной валюты Центробанком России по бюджетному правилу сдержал падение курса рубля относительно доллара, говорят эксперты. Как и обещало руководство регулятора, закупки возобновились, и, по мнению специалистов, момент для этого был выбран удачно. Всего на эти цели будет направлено 257 млрд рублей до 6 февраля. Начавшаяся серия закупок станет фактором ослабления рубля — и не единственным. Подробности — в материале «Реального времени».

Очередной инструмент стабилизации от ЦБ

— Новые риски постоянно появляются. В случае шоков, связанных с потоками капитала, для стабилизации ситуации нужны дополнительные инструменты по поддержанию финансовой стабильности, только плавающего курса и бюджетного правила недостаточно, — говорила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина ровно 2 месяца назад. — В России у нас есть целый набор таких инструментов: это и автоматически включающиеся валютные свопы, это и аукционные инструменты предоставления валютного финансирования нашим банкам, это и временные регулятивные послабления для банков. Все это дает время и необходимые ресурсы для адаптации финансовой системы. Кстати, после ведения нового бюджетного правила таким инструментом в России стала и приостановка валютных операций в рамках правила.

О прекращении покупок валют объявили на заседании Банка России 14 сентября прошлого года. Тогда же было объявлено о повышении впервые за 4 года ключевой ставки на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых. Из-за роста цен и ценовых ожиданий ставка выросла еще раз в декабре, снова на 0,25 процента. Традиционно повышение объяснялось инфляцией, курсовой волатильностью, внешними условиями и реакцией на них финансовых рынков.

С точки зрения влияния на курс у ЦБ есть масса инструментов, которыми он может компенсировать закупки валюты на свободном рынке за счет дополнительных нефтегазовых доходов, в том числе повышения ключевой ставки, говорит завлабораторией исследований бюджетной политики ИПЭИ РАНХиГС Илья Соколов. Осенью банк применил один из этих инструментов, когда рубль девальвировался, добавляет он: «Если и проводить по требованиям Минфина реализацию рублей в обмен на валюту на открытом рынке, банк сможет компенсировать это — он показал пример, когда осенью приостановил закупки».

Возобновление покупок валюты ожидалось в ноябре, но тогда продолжалось падение на американских фондовых площадках, соответственно, начались распродажи по всему миру рисковых активов — а к ним относятся и российские ценные бумаги, рассказывает директор аналитического департамента ИК «Велес-Капитал» Иван Манаенко. «Это был дополнительный риск, поэтому ЦБ отсрочил закупки. Плюс конец года, традиционно возникает локальный спрос на валюту. И рынок достаточно тонкий, объем торгов снижается», — отмечает он.

С точки зрения влияния на курс у ЦБ есть масса инструментов, которыми он может компенсировать закупки валюты на свободном рынке за счет дополнительных нефтегазовых доходов, в том числе повышения ключевой ставки, говорит Илья Соколов. Фото iep.ru



«Долгожданные» закупки ослабят рубль

Нынешний же момент — первые 2 месяца года — наиболее благоприятен для рубля, считают эксперты. «Первый квартал наиболее благоприятный по российским традициям, давление на рубль в этот период минимально. К тому же из-за долгого перерыва в закупках образовался отложенный спрос на доллар. На фоне внутреннего обострения в США мы видим, что Америке пока не до новых санкций в отношении России. И если откладывать закупки дальше, отложенный спрос будет только расти», — говорит Манаенко. При этом баланс резервов Центрального банка, по его словам, изменился, произошло значительное сокращение долларов из-за приостановки закупок.

Перерыв в закупках тем не менее оказал рублю поддержку: это было связано с тем, что нерезиденты активно уходили из российских ОФЗ в доллар, продолжает Иван Манаенко: «Было дополнительное давление на рубль, соответственно, ЦБ решил не создавать там дополнительный спрос на валюту и самоустранился».

Перерыв помог сдержать падение курса рубля относительно доллара, соглашается руководитель аналитической службы УК «Доходъ» Владимир Киселев.

«Валютный курс показал динамику лучше, чем если бы эти интервенции все-таки проводились. Это совершенно точно и видно даже по уровню волатильности. Рост доллара был вызван фактором падения цен на нефть, которые с начала октября упали почти на 40 процентов, соответственно, если бы при этом Центробанк проводил бы еще политику интервенций, доллар выше 70 рублей мы увидели бы совершенно точно».

По словам Киселева, начавшаяся серия закупок является фактором ослабления рубля — но не единственным. «Это скорее дополнительный фактор по отношению, например, к оттоку капитала из-за возможных санкций и к изменениям цены на нефть, — продолжает Киселев. — При росте цен на нефть дополнительные покупки Центрального банка сдерживают укрепление рубля — если рубль падает из-за каких-то факторов, они могут послужить фактором ускорения этого падения. То есть покупки ЦБ не определяют тренд, но они могут его усилить или замедлить».

«Для граждан есть негативные моменты, но у бюджетного правила другие задачи»

«В бюджете несколько лет назад было введено правило, что курс рубля должен определяться ценой на нефть в 45 долларов. Таким образом, при росте цены на нефть российская экономика получает эффект от этого не в полной мере, но тем самым снижает свою зависимость от цен на нефть. Вот для чего это необходимо», — отмечает Киселев. С введением в 2018 году нового бюджетного правила, по которому на покупку валюты должны направляться доходы от экспорта нефти свыше 40 долларов, некоторые экономисты заговорили о негативном влиянии на реальные доходы населения. «Было много разговоров о том, что мы финансируем американскую экономику, но здесь такой момент: рынки нефти достаточно волатильны, российская экономика все-таки очень чувствительна к изменениям цен на нефть, поэтому есть смысл оставить эту отсечку на уровне 40 долларов и создавать накопленный резерв. Уровень 45 или 40 долларов по исполнению бюджетного правила — это не столь принципиально, вопрос в эффективном использовании средств», — уверен Иван Манаенко.

Само по себе это правило снижает зависимость курса рубля от нефти. Другой момент, что из-за нового бюджетного правила рубль не смог укрепиться на фоне роста нефти до 80 долларов, добавляет Манаенко.

Но «с точки зрения российского бюджета текущая ситуация даже более благоприятная, — продолжает эксперт. — Да, с позиции граждан и их покупательной способности, наверное, есть негативные моменты, но у бюджетного правила немного другие задачи: сделать экономику более готовой к внешним шокам».

По мнению Ильи Соколова, дискуссии «о 40 долларах» происходили из логики доступности/недоступности средств для проведения структурных реформ: «Хватит ли тех средств, которые определены в бюджете в виде доходов от 40 долларов за баррель для того, чтобы выполнить все требования майского указа?

Пока, из тех оценок, которые заложены в бюджете, этих денег достаточно. С другой стороны, большие деньги, более высокая цена, более мягкое бюджетное правило способствовали бы тому, чтобы не откладывать все эти реформы. Можно было бы более форсированными темпами финансировать структурные преобразования в 2019—2021 годах».