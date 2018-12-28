«Все мы знаем, что ЦБ форекс не любит». Регулятор устроил большую чистку брокеров

С рынка уйдут компании, стоявшие у его истоков в России. Среди них — «Альпари», имеющая казанские корни

Под Новый год Центробанк преподнес сюрприз участникам рынка форекс, отозвав лицензии у большинства российских брокеров. Без лицензий остались компании, стоявшие у истоков этого направления в России, в том числе основанная в Казани «Альпари». После решения ЦБ на рынке форекс остались лишь «дочки» трех российских банков и группа «Финам». Подробнее — в материале «Реального времени».

ЦБ оставил на рынке три банка и «Финам»

Банк России 27 декабря аннулировал лицензии нескольких профессиональных участников рынка форекс. Под санкции попали, в частности, компании «Альпари Форекс», «Форекс Клуб», «Телетрейд Групп», «Фикс Трейд» и «Трастфорекс». Действия их лицензий будут прекращены через месяц — с 27 января 2019 года.

Основанием для аннулирования во всех случаях стали неоднократные нарушения законодательства о ценных бумагах, допущенные компаниями в течение одного года, указывает ЦБ.

Так, в случае с «Альпари Форекс» имели место неисполнение или ненадлежащее исполнение предписаний регулятора, представление недостоверной отчетности, а также нарушения, связанные с управлением рисками. «Телетрейд Групп» также представляла недостоверную отчетность и раскрывала недостоверную информацию на своем сайте; кроме того, компания допускала нарушения в порядке расчета собственного капитала.

«Фикс Трейд» не соблюдала лицензионные требования и порядок раскрытия информации. «Форекс Клуб» и «Трастфорекс» не исполняли предписания регулятора и допускали другие нарушения.

Основанием для аннулирования во всех случаях стали неоднократные нарушения законодательства о ценных бумагах, допущенные компаниями в течение одного года, указывает ЦБ. Фото ru.wikipedia.org / NVO



Вместе с лицензиями самих форекс-брокеров ЦБ аннулировал квалификационные аттестаты специалистов финансового рынка у их генеральных директоров — Гузели Мирзеевой («Альпари Форекс»), Сергея Шамраева («Телетрейд Групп»), Игоря Динеса («Трастфорекс»), Павла Карягина («Форекс Клуб») и Дмитрия Савченко («Фикс Трейд»).

Позицию ЦБ разъяснил глава департамента противодействия недобросовестным практикам Валерий Лях. По его словам, компании, у которых были отозваны лицензии, привлекали клиентов с помощью агрессивной рекламы, оформляли их на иностранных дилеров, а деньги выводили в офшоры. «Самый большой грех на рынке — это неуважение к регулятору», — заявил Лях (цитата по The Bell).



Если все пять профучастников уйдут с российского рынка, в стране останется лишь несколько форекс-брокеров. Это группа «Финам», а также «ПСБ Форекс», «ВТБ Форекс» (принадлежат государственным «Промсвязьбанку» и ВТБ) и «Альфа-Форекс» (принадлежит «Альфа-Банку»).



Сами профучастники восприняли решения ЦБ как гром среди ясного неба. «Это очень странно и совершенно неожиданно. Вчера представители Банка России совместно принимали участие в работе комитета по финансовым рынкам в Государственной думе. Там были все форекс-дилеры и обсуждали перспективы этого рынка», — сообщили ТАСС в «Телетрейд».

«До настоящего момента компания «Альпари Форекс», являющая российским юридическим лицом бренда «Альпари», не получала от российского регулятора официального уведомления об отзыве лицензии и продолжает обслуживать клиентов в полном соответствии с российским законодательством. При получении уведомления российское юридическое лицо будет действовать в полном в соответствии с законодательством РФ и обжалует решение регулятора в установленном законом порядке. А пока материал, опубликованный на сайте Банка России, не дает понимания, почему Банк России намерен отозвать лицензии у всех компаний, не являющихся дочерними банковскими структурами», — ответил «Реальному времени» официальный представитель «Альпари» Андрей Лобода.

Офшоры и игрок из Казани

«Альпари Форекс» — международный брокер с казанскими корнями. Бренд «Альпари» зародился в Татарстане в 1998 году. Основателем «Альпари» был бизнесмен Андрей Дашин, который и сейчас является бенефициаром компании. В структуру «Альпари» входят несколько подразделений — Alpari US (США), Alpari UK (Великобритания) и Alpari FS (Кипр).

В 2017 году имя Андрея Дашина часто всплывало в СМИ в связи с судебной тяжбой с «Яндексом» и Google Inc. — бизнесмен, апеллируя к закону о «праве на забвение», пытался зачистить интернет от информации, которая, по его мнению, порочила его достоинство и деловую репутацию.

«Трастфорекс» зарегистрирована в Москве в апреле 2015 года. До осени этого года собственником компании был Александр Александров, с конца октября 100% в уставном капитале принадлежит кипрской «Фин Вайтлайн Инвестментс Лимитед».

«Фикс Трейд» (оказывает услуги под брендом «Инстафорекс») существует с 2008 года. Основным собственником компании сегодня является Ильдар Шарипов, которому напрямую принадлежит 65% в капитале.

«Телетрейд Групп» — это российское подразделение международной брокерской компании Teletrade. Собственником российской «дочки» выступает Владимир Чернобай. В октябре ему, а также его племяннику Олегу Суворову были заочно предъявлены обвинения в мошенничестве. В офисах форекс-дилера прошли обыски, в ходе которых силовики изъяли бухгалтерские документы и компьютерную технику.

Наконец, «Форекс Клуб», зарегистрированная в 2010 году, принадлежит «Артачо Лимитед» (Кипр). Однако ранее компанию связывали с именем Олега Репса.

«Может быть, это и хорошо»

По словам Яна Арта, эксперта комитета Госдумы по финансовому рынку, решение ЦБ действительно было неожиданным. «Было понятно всегда, что Центральный банк скептически относится к рынку форекс — без особой симпатии, без желания развивать его. Но сам отзыв был неожиданностью. Буквально вчера у нас на площадке Госдумы проходило экспертное совещание по проблемам рынка. И с утра такая новость», — говорит он.

Лидером российского рынка Арт называет «ВТБ Форекс». Однако многие из ушедших компаний формировали рынок на этапе его становления, поэтому уход этих дилеров «печален для индустрии».

В то же время, продолжает Арт, оставшиеся дилеры будут в состоянии обслужить всех клиентов, поскольку российский рынок пока очень мал: общий объем средств клиентов здесь оценивается в 1 млрд рублей. Многие российские клиенты торгуют на форекс через офшорные юрисдикции — этот рынок на два порядка больше.

«Безусловно, такой массовый отзыв лицензий был шоком для рынка», — подтверждает президент группы «Финам» Владислав Кочетков. В то же время действия ЦБ он считает оправданными: «Он аннулировал лицензии у тех, кто использовал свои лицензии, чтобы продавать услуги иностранных компаний. При этом часто страдали интересы российских потребителей финансовых услуг, которые были уверены, что покупают услуги регулируемого российского дилера. Может быть, это и хорошо, потому что рынок нелегального форекс стал вдвое меньше», — говорит он.

Впрочем, Кочетков добавляет, что бороться с нелегальным рынком лучше другими методами — в частности, по линии ФАС: «Все мы знаем, что ЦБ форекс не любит, он делает все, чтобы этот рынок не развивался. Но «Форекс Клубу», «Альпари», «Телетрейду» и прочим до сих пор никто не мешает размещать рекламу иностранных компаний в «Яндексе» и Google. Просто раньше они рисковали лицензией, а теперь вообще ничем не рискуют. Резюмирую: решение неожиданное, решение, на мой взгляд, справедливое. Но это полумера, и нужно работать дальше — системно и глубоко».