Минэкономики подводит итоги: рост в 1,5% ВРП к прошлому году

Ведомство делает ставку на ТОСЭР, поддержку предпринимательства и кластерную систему бизнеса.

Сегодня в Министерстве экономики РТподвели итоги уходящего года для экономики и малого бизнеса республики, а также наградили победителей журналистского конкурса. Подробнее — в нашем материале.

Экскурс по услугам для бизнеса



Перед тем как вручить награды победителям журналистского конкурса Министерства экономики РТ, руководитель Фонда поддержки предпринимательства РТ Айдар Салихов провел небольшую экскурсию по Дому предпринимателя на Петербургской, чтобы рассказать, что же делается в республике для малого и среднего бизнеса. Организация делит офис со Сбербанком, у которого фонд взял в аренду три этажа.

В Доме предпринимателя создан многофункциональный центр, оказывающий бизнесу услуги по принципу одного окна. Только в МФЦ в этом году оказали 15 тысяч услуг. Там же можно провести бесплатный аудит организации или, например, обратиться в Центр кластерного развития, где курируют 16 кластеров. Из крупных заслуг в этом году сотрудники центра назвали помощь «Барс Технолоджи» в получении федеральных субсидий на 247 млн рублей.

Свои услуги оказывает и Региональная лизинговая компания, созданная Татарстаном и корпорацией МСП, республика вложила в проект 500 млн рублей, федералы — 1,5 млрд. По программе бизнес может купить под 6% годовых отечественное оборудование и под 8% — иностранное. Для сельхозпроизводителей существуют отдельные бонусы — максимальный срок лизинга увеличен с 5 до 7 лет. В этом году Региональной лизинговой компанией был реализован 31 проект на общую сумму 1 млрд 100 млн рублей. Все средства освоены.

Центру поддержки экспорта на следующий год поставили задачу вывести на зарубежный рынок 90 субъектов МСП, а до 2024 года — 420. Правда, пока мало кто обращается за помощью, поэтому Салихов попросил СМИ побольше писать о такой мере поддержки. Там предлагают субсидировать затраты на сертификацию продукции, отправляемой за рубеж, вывозить МСП на выставки и организовывать бизнес-миссии. При этом финансово с трансфером товаров за границу центр не помогает, поскольку, как говорит Рустам Минниханов, «я вам удочку дал, дальше сами ловите».

Но в случае с сельским хозяйством экспорт называют невыгодным, поскольку логистика требует больших затрат. Однако Айдар Салихов уверен в обратном. В пример он приводит Азнакаевский маслозавод, с которым сейчас обсуждают организацию поставок в Китай и в страны Персидского залива.

Зазывают бизнес и в Центр по оказанию факторинговых услуг — финансирования под уступки денежного требования, чтобы не было разрыва между оплатой и поставкой товара. После оплаты товара компания возвращает центру средства, доплачивая за услуги 15% годовых. В основном в организацию обращаются по оптовой продаже химии и нефтехимии компании, поставляющие парфюмерию и косметику. Среди клиентов — поставщики таких крупных сетевых магазинов, как «Леруа Мерлен», розничная сеть АО «Тандер». В планах также привлечь компании, работающие с КАМАЗом.

При этом бизнес просит увеличить лимиты выдачи средств, но пока финансов на это нет. В распоряжении центра 330 млн рублей, при этом потребность обращающихся МСП составляет порядка 1 млрд рублей. Сейчас с «МСП Банком» обсуждается открытие кредитной линии под 8,5% годовых. Если это будет сделано, то объем средств вырастет.

В центре микрофинансирования, где выдают микрозаймы от 100 тысяч до 3 млн рублей под 7,5% годовых, долгое время не могли привлечь предпринимателей — ни с помощью СМИ, ни с помощью брифингов. Выходом стал такой инструмент, как социальные сети. «Мы запустили — и народ пошел», — говорит Салихов.

От бизнеса ждут ответной реакции на поддержку

Перед церемонией награждения с краткими итогами выступил сам министр экономики РТ Фарид Абдулганиев. Так, объем ВРП в этом году составил более 2,4 трлн рублей, или 101,5% к уровню прошлого года. Продукции промышленного сектора было отгружено на 2,8 трлн рублей — это 101,9 к уровню прошлого года. Объемы розничной торговли выросли на 5,6% и составили 909,4 млрд рублей.

Подробнее об итогах уже неоднократно говорили и еще скажут. Сейчас отдельно хотелось бы остановиться на татарстанских ТОСЭР. На набережночелнинском год завершается с 28 резидентами, еще девять находятся в процессе внесения в реестр резидентов. На ТОСЭР «Нижнекамск» сейчас три резидента, еще два в процессе регистрации, а в Чистополе есть два резидента, еще один вносят в реестр. В Зеленодольске на промышленной площадке готовятся стать резидентами четыре компании. Еще шесть инвестиционных проектов рассмотрят завтра, 27 декабря, они хотят зайти на ТОСЭР «Набережные Челны», «Нижнекамск» и «Чистополь».

Возвращаясь к теме поддержки МСП, Абдулганиев отметил: «Я действительно счастлив, что в республике создан такой масштабный инструментарий и такие разнообразные подходы для поддержки предпринимателей». Хотя и посетовал, что бизнес на созданные услуги поддержки реагирует слабо.

— К сожалению, не вся работа, которая делается в республике, своевременно доносится до нашего предпринимательского сообщества. Нам есть что показать, нам есть чем гордиться, и нам необходимо обеспечить обратную связь, — отметил министр.

По его словам, в этом году они представили Агентству стратегических инициатив 34 лучшие практики, тогда как другие регионы либо вообще их не представляют, либо представляют единицы. Но бизнес в республике не знает, что для него делается.

— 2 800 предпринимателей Республики Татарстан получили меры поддержки в этом здании, в Доме предпринимателя. Летом этого года мы провели среди них опрос. 50% предпринимателей сказали, что не знают, где находится Дом предпринимателя, а 70% предпринимателей, которые получили меры поддержки, сказали, что они такие меры поддержки попросту не получали, — привел данные исследования Абдулганиев.

Тот факт, что предложенные услуги МСП воспринимает как данность, он называет нормальным. Но все-таки призывает создавать положительный фон.

«За деньги мы будем отжиматься гораздо более эффективно...»

Рядом с министром на встрече разместилась почетная гостья — заместитель председателя Госсовета РТ Римма Ратникова. Она предложила Министерству экономики подумать над мастер-классами для журналистов — чтобы представители СМИ учились писать на экономические темы.

Награды же, помимо Риммы Ратниковой и Фарида Абдулганиева, вручали руководитель телерадиокомпании «Новый Век» Ильшат Аминов и генеральный директор «Татмедиа» Андрей Кузьмин. Ильшат Аминов внес ложку дегтя в разговор о развитии предпринимательства, констатировав, что пока в России им заниматься все-таки трудно.

— Люди чувствуют свежий ветер, но наличие коррупции, необходимости очень часто давать откаты и прочее… Я с предпринимателями общаюсь очень часто и подробно. Они мне все рассказывают, как хорошо в Китае и как у нас трудно. Есть над чем работать, и роль журналиста здесь огромная, — внес пессимистическую нотку Аминов.

А вот Андрей Кузьмин говорил о другом — о том, что сегодня СМИ вынуждены работать как субъекты МСП — все из-за финансовой нагрузки.

— Мы считаем каждую копейку, потому что акционеры очень жестко нас контролируют. На последнем совете директоров перед нами тоже были поставлены жесткие планы по доходности. Поэтому мы такие же предприниматели, которым вы помогаете, — обратился к министру гендиректор «Татмедиа».

Он предложил Абдулганиеву поддерживать журналистов не только конкурсами, но другими способами финансирования — целевыми заказами.

— Коли уж мы являемся субъектами малого предпринимательства, тогда и вы в ваших проектах продвижения предусматривайте отношение как к бизнесу, — отметил Кузьмин.

По его словам, в случае с грантами в их бюджете можно предусмотреть 10% для освещения бизнеса в СМИ.

— За деньги мы будем отжиматься гораздо более эффективно и с большей охотой. Ваша информация дойдет до целевой аудитории, — сам засмеявшись от придуманной аналогии, сказал гендиректор «Татмедиа».