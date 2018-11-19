Минус шесть процентов ВВП: Bloomberg оценил силу экономических санкций

«Карательные меры» в отношении России работают, утверждают аналитики

Bloomberg заявил, что, начиная с 2014 года, санкции отняли у России 6% ВВП. По мнению аналитиков, ограничения со стороны США и Евросоюза достигают своих целей и ставят под сомнение планы российского правительства по выходу на более высокие темпы роста. Другие эксперты соглашаются: на длинном отрезке санкции лишь увеличат отставание России. Подробнее — в материале «Реального времени».

Что не нефть, то санкции

«Санкции против России работают», — так Bloomberg озаглавил свое исследование о том, сколько российская экономика потеряла из-за ограничений со стороны США и Евросоюза. По оценкам аналитиков, ВВП «крупнейшего в мире экспортера энергии» сейчас на 10% меньше, чем можно было ждать в конце 2013 года, до крымского кризиса, который спровоцировал череду санкций.

Конечно, отчасти это можно списать на обвал нефтяных цен, однако санкции внесли больший вклад в замедление роста. Нереализованный потенциал намного больше, чем можно объяснить одной нефтью, отмечает аналитик Bloomberg Economics в Лондоне Скот Джонсон. Часть разрыва между потенциальным и фактическим ростом, вероятно, отражает влияние санкций, которые были введены или грозили России в последние 5 лет.

Источник: bloomberg.com



Эти данные говорят о том, что «карательные меры» себя оправдывают — они оказывают давление на Россию, но не затрагивают другие рынки. Политика защиты от возможных санкций путем создания резервов сделала российскую экономику более устойчивой; тем не менее санкции все же сдерживают экономический рост. Кремль тем временем по-прежнему утверждает, что давление не повлияло на его внешнюю политику, пишет Bloomberg.

Аналитики признают, что в какой-то степени недополученные 6% связаны с другими факторами, такими как проводимая ЦБ политика таргетирования инфляции и пессимизм на развивающихся рынках. Но тот факт, что разрыв между потенциалом и фактом продолжает расти, свидетельствует, что санкции оказывают долгосрочный эффект, который ставит под сомнение планы правительства России выйти на темпы роста в 3%. По словам Джонсона, сохранение санкций увеличивает вероятность того, что экономика будет сокращаться.

От Крыма до Скрипалей

Санкции против России начали вводиться после присоединения Крыма. Весной 2014 года США заморозили активы ряда российских чиновников и представителей госкомпаний. Также были введены ограничения на поставки в Россию продукции двойного назначения (оптические прицелы к оружию, лазеры, патроны для помповых ружей и т. д.).

В июле 2014-го под удар попали крупные компании, среди которых были «Роснефть», «Внешэкономбанк», «Газпромбанк», «Уралвагонзавод», концерн «Калашников». Позднее список был расширен — в нем оказались Сбербанк, ВТБ, «Россельхозбанк», «Газпром нефть». Всем этим компаниям перекрыли доступ к долгосрочным кредитам со стороны американской финансовой системы.

Позднее к санкциям присоединился Евросоюз, заморозив поставки в Россию вооружений, а также приостановив экспорт технологий для нефтедобычи. В сентябре 2014-го ЕС также распространил санкции на российские оборонные и нефтяные компании и крупные банки.

К санкциям присоединился Евросоюз, заморозив поставки в Россию вооружений, а также приостановив экспорт технологий для нефтедобычи

Россия прибегла к ответным мерам в виде эмбарго на импорт отдельной продукции из стран, которые ввели санкции. Под запретом оказались продовольственные товары — мясо крупного рогатого скота и птицы, свинина, рыба, моллюски, орехи, сыры и т. д.

Со временем список аргументов для введения санкций расширялся: со стороны США стали звучать обвинения во вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, потом к этому добавилось «дело Скрипалей».

Менялось и содержание санкций: в последнее время в качестве основных мер обсуждаются запрет на покупку американскими инвесторами нового российского госдолга, а также ограничения на долларовые операции российских банков.

«Оценка в 6% смотрится реалистично»

До этого о негативном влиянии санкций писали другие эксперты. В апреле специалисты из Высшей школы экономики заявили, что ограничения со стороны США и ЕС приводят к изоляции России, ее технологическому отставанию и ограничивают возможности экономического роста. По оценкам ВШЭ, в 2018 году санкции отнимут у России около 0,2% ВВП в результате оттока частного капитала.

«В краткосрочной перспективе влияние цен на нефть для России гораздо важнее, чем любые санкции, — говорит экономист, доцент РАНХиГС Сергей Хестанов. — С другой стороны, Bloomberg, судя по всему, оценивает потери за счет сокращения объема инвестиций — как иностранных, так и внутренних. По цифрам — это предмет бесконечной дискуссии; в то же время оценка в 6% смотрится достаточно реалистично. Критичным это не является, но неприятность в том, что эффект от санкций накапливается, и со временем это приведет к увеличению отставания России в экономическом росте».