Татьяна Навка: «Туктамышевой нужно было полностью раздеться, чтобы все остались довольны?»

Знаменитая экс-фигуристка рассказала, кто сейчас «бомбит» в этом виде спорта

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка в эти дни презентует в Казани свой мюзикл на льду «Руслан и Людмила». Перед первым выступлением в «Татнефть Арене» фигуристка и представители ее команды рассказали, чем им так приглянулась Казань, зачем в столицу Татарстана приехала мама Татьяны, а также обсудили животрепещущие темы мирового и российского фигурного катания. Об этом и многом другом — в материале «Реального времени».

Как «Ак Барс» помог Навке

Татьяна Навка после победы на Олимпиаде в Турине 10 лет (с 2006 по 2016 год) была одним из главных лиц различных ледовых шоу — от «Звезд на льду» до «Ледникового периода». Но после вступления в брак с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым 3 года назад она стала меньше появляться на льду в качестве участницы шоу и больше на телевидении в роли ведущей.

В этом году известная в прошлом спортсменка решила попробовать себя в роли продюсера, став первым человеком в фигурном катании, кто занялся постановкой поэмы Пушкина на льду. Татьяне 43 года, но она выглядит по-прежнему эффектно, поэтому спокойно взяла себе главную роль Людмилы. Правда, на встречу с казанскими СМИ пришла с перебинтованными пальцами.

— Это производственные травмы, без них никак, — сообщила Навка.

— Неужели лед «Татнефть Арены» оказался настолько суров?

— Нет-нет, такое случалось и в Москве, и в Сочи. Казань стала третьим городом, где мы презентуем свое шоу. Технически все на «Татнефть Арене» продумано грамотно, специалисты работали больше месяца, и наше шоу рассчитано специально на эту арену.

Кстати, мне очень нравится ваш город. Я не была тут лет семь, но сейчас снова убеждаюсь, что у вас очень прогрессивная и красивая республика. На самом деле, все получилось неожиданно. И мы ехали сюда с огромной охотой. Организовали все очень быстро — лед был свободен в эти даты («Ак Барс» в эти дни играет в гостях, — прим. ред.), появилось окно, с нами связались, и все договоренности были достигнуты без проблем. Кстати, со мной приехала и моя мама. Она ни разу не была в Казани и сейчас восполняет этот пробел. Завтра поедем на экскурсии, — рассказала Навка.

«Это потрясающее произведение, которое никогда раньше не ставили на льду. И мне захотелось подарить дочери вот такое чудо на льду». Фото navka.show



«В роли Черномора видела только Киркорова»

— Идея начать что-то свое посещала меня давно, — продолжала Татьяна. — Читая сказку «Руслан и Людмила» своей дочке на ночь, я поняла, что это то самое произведение, которое я хочу поставить. Это потрясающее произведение, которое никогда раньше не ставили на льду. И мне захотелось подарить дочери вот такое чудо на льду.

Отметим, между тем, что в ледовом шоу участвуют пятикратный чемпион США и двукратный победитель чемпионата Четырех континентов в танцах на льду Петр Чернышев, олимпийский чемпион 1992 года Виктор Петренко, олимпийские чемпионы Сочи Дмитрий Соловьев и Елена Ильиных. Ведущие музыкальные партии озвучили известные представители российской поп-сцены Филипп Киркоров (Черномор), Ани Лорак (Людмила) и Александр Панайотов (Руслан).

— Мой друг Филипп Киркоров мог быть только Черномором. В другой роли его и не представляла, — сказала с улыбкой Навка. — Кстати, я вошла во вкус и теперь намеренно возрождаю «Аленький цветочек». Наши дети уже и не знают об этом произведении, его заменяют американским аналогом.

— Что можно сказать о будущем ваших дочек в фигурном катании?

— Старшая дочь неожиданно оказалась математиком и ей больше нравится учиться в МГИМО. А вот младшая да, уже занимается. Не только катается на коньках, но и плавает, пробует балет. Ей всего 4 года, но она уже знает три языка. Кем она будет — вопрос открытый. Пока что она говорит, что будет не фигуристкой, а балериной. Я не против, главное, чтобы она была счастлива.

«Сохранение основных элементов фигурного катания было одной из наших основных задач. Но, выпуская на лед большой коллектив, нужно учитывать множество факторов. Должны сохраняться и динамика, и рисунок танцев, и общее восприятие происходящего». Фото navka.show

«К идее Татьяны относился скептически»



Основную часть хореографическую работу в шоу взял на себя Петр Чернышов, который рассказал на пресс-конференции о том, чего больше в подобных выступлениях — спортивных элементов или «художества».

— Безусловно, какие-то сложные спортивные элементы мы старались сохранить, чтобы наше шоу выгодно отличалось от того же «Цирка дю Солей». Наши спортсмены без проблем делают и аксели, и тулупы. Зритель у нас искушенный, и планка подобных шоу поднята довольно высоко. Сохранение основных элементов фигурного катания было одной из наших основных задач. Но, выпуская на лед большой коллектив, нужно учитывать множество факторов. Должны сохраняться и динамика, и рисунок танцев, и общее восприятие происходящего. Скажу честно, изначально я очень скептически относился к идее Татьяны поставить этот мюзикл на льду. Не понимал, как это будет выглядеть и как все нужно сделать, чтобы зрителю понравилось, — признался Чернышев. — Но в итоге влился в работу и не жалею.

«Нижнее белье Туктамышевой — не проблема»

Журналисты попросили Татьяну высказаться и о происходящем в мировом и российском фигурном катании. На вопрос корреспондента «Реального времени» о ее отношении к недавнему прокату фигуристки Елизаветы Туктамышевой в нижнем белье она заявила следующее:

— Это часть ее номера. И она разделась не прям уж до нижнего белья. Это часть ее костюма. Просто СМИ нужно о чем-то писать, наверное. Ну а если кто-то негодует, то непонятно зачем. Негодуют, что не до конца разделась, или что? Если разбираться по сути, то девушки-фигуристки катаются в трусах. И это не проблема. В 80-е годы все любили фигурное катание, а особенно мужчины, потому что когда переворачивали девочек кверху ногами, то открывался красивый обзор, красивые фигуры. То же можно говорить и о гимнастике. Так что у Елизаветы все было в рамках номера, показательного выступления. Я только за то, чтобы было больше таких выступлений.

«Негодуют, что не до конца разделась, или что? Если разбираться по сути, то девушки-фигуристки катаются в трусах. И это не проблема». Фото youtube.com

— Как бывшая спортсменка, как относитесь к тому, что фигурное катание все больше становится шоу, а не спортом?

— Как видите, мы и сами привезли в Казань шоу. Это же здорово. Это идет только на пользу фигурному катанию, мы привлекаем детей. Многие, кто смотрит постановки, подобные нашей, потом отводят детей в секции. И даже необязательно при этом становиться олимпийским чемпионом. Можно же просто научиться хорошо кататься. И получить работу в нашем шоу, например.

— Сегодня (накануне, — прим. ред.) в Хельсинки начался очередной этап Гран-при. Что думаете о перспективах российских фигуристов?

— Наши российские девочки сейчас «бомбят» в мировом фигурном катании. Надежды возлагаются большие. Пожалуй, никогда такого не было, чтобы в одиночном женском катании чемпионат России был чуть ли не выше уровнем ведущих мировых соревнований. Первая пятерка наших девушек вполне может занять и первые пять мест на любом международном турнире.

Есть призовые места на соревнованиях различного уровня. Приятно, что в нашем шоу принимают участие два олимпийских чемпиона Дмитрий Соловьев и Елена Ильиных. Знаем прекрасно и Женю Тарасову, которая представляет Татарстан. Надо заметить, что очень успешно. Осталось только мужскому катанию проявить себя. Как-то мужики у нас не очень успешно бьются за российский флаг. Болеем за всех. Чем можем — помогаем. А дальше — ждем их всех к нам в шоу, — призвала Навка.