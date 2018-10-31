«Российские олигархи держат за рубежом один триллион долларов. Я склонен доверять этой цифре»

Две трети своего состояния отечественные миллионеры и миллиардеры держат за рубежом, а не в российских банках

Россияне с финансовыми активами от $1 млн и выше держат две трети своего состояния за рубежом, а не в российских банках. К такому выводу пришла в своем исследовании компания Frank RG, разбив тем самым миф российских властей о возврате капитала в нашу страну. Большинство экономистов согласны с выводами авторов работы, а некоторые полагают, что объемы оттока денег за пределы России даже выше. Подробнее — в материале «Реального времени».

Богатые россияне держат две трети своих активов за рубежом

Компания Frank RG изучила финансовые активы россиян с состоянием от $1 млн и выше. Выяснилось, что две трети своего состояния богатые люди нашей страны держат за рубежом, а не в российских банках, что противоречит официальным данным.

Общий размер активов российских олигархов оценили в $455 млрд, из них в отечественных банках — $140 млрд, то есть только треть. Остальные две трети этой суммы или большая часть состояния ($315 млрд) — за рубежом.

Специалисты компании работали с июня по октябрь 2018 года, проанализировав результаты деятельности 11 банков, ведущих свою деятельность в России. Frank RG проводит аналогичные исследования ежегодно с участием крупнейших игроков рынка. В ходе работы проводят интервью с банкирами и независимыми экспертами, анкетируют клиентов private banking.

Согласно данным компании, в этом году в российских банках держали средства 27 тыс. человек с состоянием от $1 млн.

— Но не все состоятельные россияне держат свои деньги в российских банках. Frank RG оценивает общее число потенциальных клиентов private banking в не менее чем 30 000 человек. К потенциальным клиентам private banking Frank RG относит россиян, имеющих миллион долларов в финансовых активах (наличных деньгах, депозитах и ценных бумагах без учета недвижимости и бизнеса), — отметили исследователи.

По данным компании, 50,2% клиентов private banking обслуживаются только в одном private банке, при этом они могут пользоваться услугами нескольких обычных банков. Услугами только одного банка для всех задач пользуются 19,2%.

«По итогам первого полугодия 2018 года состоятельные клиенты владели капиталом в 7,72 трлн рублей. Около 60% портфеля состоятельных клиентов размещено в валюте.

По итогам 2018 года суммарное состояние вырастает на 22,3% до 8,67 трлн рублей. Валютная переоценка в этом росте составит 7,2% (на основании прогноза курса рубля МЭР). По итогам 2019 года суммарное состояние вырастет до 10,06 млрд рублей или на 16% (включая отрицательную валютную переоценку 0,1%).

Реальный рост в 2018 году составит 15,1%, из которых лишь 5% обеспечил возврат капитала из-за рубежа.

Инвестиционный портфель по итогам первого полугодия 2018 года составил 1,6 трлн рублей, увеличившись по отношению к концу 2017 года на 23,1%», — приводят свои данные в Frank RG.

За рубежом не $315 млрд, а до $1 трлн российских денег

Финансист, директор экономической программы Московского центра Карнеги Андрей Мовчан считает спорным расчет Frank RG относительно объемов финансовых активов состоятельных россиян за рубежом. По его оценке, эти показатели значительно выше:

— Расчет Frank RG спорный, потому что включает в активы не только то, что держат в российских банках, но и ценные бумаги, которые внутри России, а это бизнес сам по себе. Расчет не очень точный, они говорят примерно о $300 млрд, которые россияне держат за рубежом. Но, по разным оценкам, эта цифра варьируется вплоть до $1 трлн, и я скорее склонен доверять цифре про триллион, а значит, речь идет не об одной трети (1/3) капитала в России, а об 1/9. Это, на мой взгляд, больше похоже на правду. Действительно, чем дальше, тем меньше держат деньги в России, — отметил Андрей Мовчан.

Ситуация, по его словам, кардинально поменялась в начале 2000-х годов. Но тогда, даже если россияне держали деньги за рубежом, капиталы репатриировали в Россию в виде инвестиций: «Сейчас же, наоборот, все инвестиции из России бегут». Причем собеседник издания убежден, что эта ситуация со временем будет только ухудшаться:

— Дело в рисках внутри России. Богатыми россиянами наша страна воспринимается как зона с крайне высокими рисками, в которой опасно держать капитал. И подтверждений тому очень много. И действия силовиков, и экспроприации, и страх перед санкциями, и обрушение частной банковской системы — все один к одному. Люди просто смотрят на это и говорят: «Мы не хотим держать на этой территории деньги, потому что она токсичная».

Мовчан отметил, что те же проблемы сегодня поднимались и в рамках Саммита финансовых директоров России: «Все финансовые директора российских компаний отметили, во-первых, то, что в этом году у них падает спрос по всем параметрам, то есть люди меньше покупают; во-вторых, что у них у всех очень высокая доля импортной себестоимости, и слабый рубль на них сильно давит. Это касается всех, кроме ресурсных компаний — газовых, нефтяных, по углю и металлу».

— Поэтому ситуация очень депрессивная. Даже сами российские компании сейчас активно инвестируют за рубеж. Многие из них, кто традиционно считал себя локальными защитниками русского рынка, активно пошли за рубеж, потому что наш рынок для них стал неинтересным. И они стараются получать как можно больше из-за пределов страны, потому что в России у них падают продажи.

«У многих состояния нажиты неправедным путем, взять первого заместителя прокурора РБ»

Уфимский эксперт, к.э.н., доцент кафедры экономики и управления УГНТУ (Уфа), глава компании «Р-Инвест» Рустем Шайахметов также не видит позитивных перемен в возврате российского капитала в страну:

— Совершенно согласен — значительную сумму своих финансовых активов состоятельные россияне держат за рубежом. Финансовая система Запада более устойчивая, чем российская. Во-первых, у нас можно застраховать не более определенной суммы, а дальше уже все. Кроме того, наши банки гораздо чаще разоряются, чем в более развитых странах. Во-вторых, наша элита не столько национальная, сколько межнациональная — произошла глобализация. Многие хранят деньги там, где живет их семья. Посмотрите, где живут близкие состоятельных россиян? Все больше уезжают за пределы страны. В-третьих, эти граждане готовят себя к тому, что, когда у них возникнут проблемы с властью, они уедут за рубеж. Потому что у многих состояния нажиты неправедным путем, взять первого заместителя прокурора Башкортостана. Как только запахло жареным, он попытался убежать из России. Но он же наверняка подготовил себе базу, не без денег же собирался там жить, правильно?

По словам Шайахметова, если учесть тот факт, что Запад «начал трясти состоятельных россиян, может арестовать их активы, для некоторых богатых россиян это может стать стимулом вернуть свои деньги обратно. Однако общий тренд — бегство капитала из России — будет продолжаться и впредь до тех пор, пока семьи олигархов не начнут возвращаться на родину, а ситуация в экономике и обществе станет более стабильной.

Солидарен с этой точкой зрения и директор Центра внешнеэкономических исследований Института США и Канады Российской академии наук, д.э.н. Михаил Портной:

— Если в стране недостаточно благоприятные условия для ведения бизнеса, происходит бегство капитала. Это было во многих других странах, это происходит и у нас в течение последних 20 лет. Поэтому я ничего удивительного не вижу в том, что две трети капитала состоятельные россияне держат за границей. Это вполне может быть.

Причем, несмотря на попытки российских властей вернуть капитал, это вряд ли произойдет сейчас, считает собеседник издания: «Какой тут может быть прогноз, если это 20 лет устойчиво происходит?! Пока в России не начнется явный зримый рост экономики, благоприятный для бизнеса, возвращения капитала не будет», — твердо убежден Портной.