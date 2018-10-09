«Создается иллюзия, что если ездишь на электромобиле, то делаешь безумный вклад в экологию»

Эксперты Российской энергетической недели обсудили переход транспорта на альтернативные виды топлива

Фото: Максим Платонов

За 8 месяцев продажи поддержанных электромобилей в России выросли почти в три раза. Эксперты объясняют это тем, что праворульные электрические машины и стоят недорого, и в обслуживании дешевле. Но не все здесь так просто и «экологично», как может показаться на первый взгляд. О проблемах развития рынка электро- и газовых автомобилей и, в частности, о том, почему инвесторы не хотят вкладывать средства в строительство сети заправок природного газа, говорили на Российской энергетической неделе (РЭН), прошедшей в Москве. Подробности — в репортаже «Реального времени».

К 2025 году вклад автомобилей в валовый выброс загрязняющих веществ достигнет 45%

В России бум автотранспорта. Каждый год количество транспортных средств растет на 5%. Такими темпами к 2025 году на 1 000 человек будет приходиться 450 автомобилей, а «вклад» автотранспорта в валовый выброс загрязняющих веществ достигнет 45%.

— Основной ущерб приносят не предприятия, хотя по объему совокупного выброса они выбрасывают больше, но это в основном распыление вне зон санитарной защиты, высоко. А вредные вещества от автотранспорта скапливаются там, где мы дышим, — рассказал на панельной сессии РЭН под названием «Газовые и электромобили в России: возможные темпы и стратегии развития» первый заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Храмов.

Совокупные выбросы в самых грязных 12 городах России нужно снизить на 20% — это одна из задач национального проекта «Экология». Для достижения этой цели планируется, в том числе перевод транспорта на экологичный вид топлива. Но, чтобы водители переходили на экологичный вид топлива, нужна, понятно, инфраструктура. По данным ГИБДД, в России около 50 млн единиц транспорта и при этом только 380 заправок, на которых можно заправиться метаном. Развивать сеть сложно — срок окупаемости таких заправок превышает 15 лет, поэтому инвесторы вкладываться в это направление не хотят.

Вредные вещества от автотранспорта скапливаются там, где мы дышим, констатирует Денис Храмов



— В среднем их загрузка составляет 25—27%, что, конечно, очень мало. Интересная деталь — если в регионе всего несколько заправок, то загруженность невысокая, а там, где сети заправочных станций развиваются, где есть 10—15 заправок, в Татарстане, например, скоро перевалит за 20, — там уровень загрузки каждой заправки растет. Это говорит о том, что появляется потребитель, который начинает верить в это и переходить на соответствующий вид транспорта, — отметил заместитель министра энергетики России Антон Инюцын.

Субсидирование — ключ к развитию рынка газомоторного топлива

Для развития рынка газомоторного топлива в Татарстане с 2019 по 2021 год будет действовать новая программа. В ее рамках тем, кто будет строить автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС) или приобретет передвижные автомобильные газонаполнительные станции, республика готова передать 30 гектаров с инфраструктурой и «последней милей». Сейчас в Татарстане работают 19 АГНКС, 9 из которых построены за последние 5 лет.

— За эти годы мы приросли: в 2012 году мы потребляли 4,5 млн кубометров компримированного природного газа, а в 2017 году – 30 млн кубометров. При этом загруженность заправок составляла 5%, сейчас около 30%, — такие цифры привел заместитель премьер-министра — руководитель аппарата Кабмина РТ Шамиль Гафаров.

Кроме этого, в республике была принята программа субсидирования по переводу техники на газ. Благодаря ей на экологичное топливо перешли 2 тысячи единиц транспортных средств. Кроме этого, Татарстан закупил еще 2,1 тыс. единиц в рамках федеральной программы субсидирования покупки новой техники.



«Народ тяжело тянется к этому процессу, в последний год подтянулись физические лица», — говорит Шамиль Гафаров



— В этом году строим одну АГНКС, на следующий год — еще две. Народ тяжело тянется к этому процессу, в последний год подтянулись физические лица. В этом году уже 500 физических лиц перевели свой транспорт на компримированный природный газ, — добавил Гафаров.

Республика планирует и дальше субсидировать перевод транспортных средств на газ. При этом, если сохранятся федеральные льготы по покупке новой техники, то объем потребления природного газа в республике в 2021 году может перевалить за 100 млн кубометров.

С тем, что субсидирование — ключ к развитию рынка газомоторного топлива, согласен и заместитель министра энергетики России Антон Инюцын. Поэтому Минэнерго планирует выходить в правительство с инициативой по субсидированию капитальных затрат на строительство АГНКС в размере 25—30%. Такие льготы могут стать хорошим стимулом, поскольку оборудование для таких станций гораздо дороже, чем для традиционных АЗС.

Три мировых тренда: гибриды, электрокары и газ как моторное топливо

На газ как топливо делают ставку и за рубежом. Практически во всех развитых странах приняты требования в сфере технического регулирования, которые ограничивают выброс автомобилем CO2. В Европе с 2020 года начинают действовать ужесточенные требования — не более 95 граммов на километр.

В Европе с 2020 года начинают действовать ужесточенные требования к автомобильным выбросам — не более 95 граммов на километр, напомнил Денис Пак

— Если новый автомобиль при продаже превышает норму на один грамм, необходимо заплатить штраф 95 евро. И так за каждый грамм. Соответственно, за превышение на 100 граммов штраф будет почти 10 тыс евро. Без штрафа это требование могут выполнить только три вида автомобилей: гибриды, электрокары — их сейчас предлагают все концерны, и работающие на газе, — рассказал директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Министерства промышленности и торговли РФ Денис Пак.

— Что такое 95 граммов на километр? По статистике, традиционный автомобиль «Логан», 100 лошадиных сил, выбрасывает 167 граммов на километр. Мерседес «С класса», со 150 лошадиными силами — 126 граммов. А гибридный «Порш Кайен» с 330 лошадиными силами — 79 граммов. Европа, вводя требования, дает сильный технологический толчок, и у нас есть риск получить отсталые технологии, которые Европе будут не нужны, и они попытаются продать их на рынке третьих стран, — объяснил заместитель генерального директора ФГУП НАМИ Алексей Гогенко.

Мировой рынок электрокаров растет в геометрической прогрессии — в августе был продан четырехмиллионный автомобиль. По прогнозам, следующий миллион распродадут всего за полгода. При этом по дорогам России ездит всего 2,5 тыс электромобилей.

— Лидером здесь является Китай, где эксплуатируется 37 процентов электрокаров. Что касается России, то по темпам мы опережаем мир. За 8 месяцев продажи поддержанных электромобилей выросли в 2,8 раза. Самое интересное, что это Москва и Владивосток, потому что самые дешевые машины праворульные, и они могут конкурировать с традиционными авто, но в эксплуатации дешевле. Километр пробега на электромобиле стоит порядка 35 копеек, а на обычной машине — 3 рубля. Плюс, отсутствие выбросов, — рассказала председатель Ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры Ия Гордеева.

Антон Инюцын: «Создается впечатление, что электрический транспорт является экологичным в глобальном смысле. Это абсолютно не так»

— Хотел бы избежать подмены понятий. Создается впечатление, что электрический транспорт является экологичным в глобальном смысле. Это абсолютно не так. Чтобы взять электричество из розетки, его надо произвести, а львиная доля генерации в мире делается на угле. А уголь — это самая грязная генерация. Да, в крупных городах будут переходить на электрический транспорт, но что будет стоять по границам городов? Электростанции, которые тоже будут загрязнять атмосферу. Создается иллюзия, что если ты ездишь на электромобиле, ты делаешь безумный вклад в экологию. Вокруг себя да, но глобально — нет, — объяснил Антон Инюцын.

По прогнозам Bloomberg, к 2025 году 10 процентов всего транспорта в мире будет электрическим. Большую роль в этом сыграет цена: за 6 лет производителям удалось снизить стоимость литиевой батареи, самого дорогого элемента электрокара, на 30 процентов, и в перспективе ценник будет становиться еще скромнее.