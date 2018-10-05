Анатолий Чубайс: «Если не принять решение по ДПМ-2, возобновляемая энергетика в России зачахнет»

Эксперты о проблемах развития объектов возобновляемых источников энергии

С каждым годом в России растет объем ввода новых объектов возобновляемой энергетики. Развиваются технологии и производство оборудования, компании выходят на внешние рынки. Вместе с тем новый вид отечественной энергетики не лишен ряда проблем. И если их не решать, то едва народившаяся в стране возобновляемая энергетика может зачахнуть. Об этом говорили на панельной дискуссии «Российской энергетической недели» в Москве. Подробнее — в материале «Реального времени».

ВИЭ в России набирают быстрый темп

Благодаря активной совместной работе государства и бизнеса возобновляемая энергетика в России уже состоялась как отрасль. Именно об этом говорили на панельной дискуссии.

— На оптовом рынке электрической энергии и мощности ежегодно удваиваются объемы вводимой генерации, — задал позитивный тон беседе первый замминистра энергетики Алексей Текслер. В прошлом году в России было введено 140 МВт электрической мощности. Ожидания по этому году — 300 МВт за счет возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Из них одна треть будет у ветровой энергии, две трети займет солнечная генерация. По вводу генерации возобновляемая энергетика с конца 2014 года обогнала традиционную — угольную, газовую и прочие генерации.

По словам Текслера, в изолированных энергорайонах электростанции на основе ВИЭ и гибридные электростанции уже начинают заменять традиционные источники энергии. Уже завершена разработка нормативной базы, которая позволит домохозяйствам активно внедрять возобновляемые источники энергии. Главная задача развития «зеленой» энергетики в стране, по мнению Минэнерго, — создание собственной технологической и производственной базы, способной в перспективе расширить присутствие российских производителей на мировой энергетической арене. «Мы ставим перед собой амбициозные задачи и, безусловно, будем стремиться к их выполнению», — заявил Текслер.

По словам Текслера, в изолированных энергорайонах электростанции на основе ВИЭ и гибридные электростанции уже начинают заменять традиционные источники энергии



Замминистра отметил, что основной показатель — удельный CAPEX (капитальные расходы, — прим. ред.) в возобновляемой энергетике снижается. За прошлый год показатель составил 35% по ветру и 30% по солнечной энергии. «Если в 2015 году мы платили 155 млн рублей за 1 МВт по ветру, то сегодня это уже 57 с копейками», — констатировал представитель Минэнерго.

— Еще год с небольшим назад один мой друг говорил: «Чего? Ветроэнергетика? Ветер у нас в карманах только может быть, больше нигде». Сегодня индустрия родилась, — пошутил председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс. Вместе с тем спикер не без опасений оценивает ближайшие перспективы отрасли.

Если не решать проблемы, возобновляемая энергетика в России зачахнет

— Я говорю о сложной баталии, которая сейчас идет — ДПМ-2 (программа модернизации энергетики на основе договоров о предоставлении мощности, — прим. ред.) и тех решениях, которые будут в этой сфере приняты. Мы провели работу, чтобы понять — сколько нам надо ветроэнергетики, возобновляемой энергетики, в стране сообщил Чубайс. С его точки зрения, ограничиваться мощностями, которые будут вводить до 2024 года, категорически нельзя. «Потому что нужен самовоспроизводимый с экспортным потенциалом кластер, включающий в себя генерацию, промышленность, науку и образование. Если хотя бы один компонент выпадает, то в России не будет технологического кластера. Это означает, что за пределами 2024 года, в случае если не будет принято адекватное решение по распространению ДПМ-2, вся родившаяся до этого возобновляемая энергетика в России зачахнет. И роль глобальной энергетической державы Россия за пределами 2024 года просто потеряет», — предупредил Чубайс.

В разговор о проблемах новой отрасли включились и другие спикеры. Генеральный директор ГК «Хевел» Игорь Шахрай рассказал о сложностях привлечения финансов в возобновляемую энергетику.

— Мы конкурируем с компаниями со ставками привлечения 0,5-1%, иногда у них вообще деньги бесплатные. Поддержка в привлечении капитала нам крайне необходима. У нас очень жесткая программа снижения себестоимости, мы следим за каждым рублем, чтобы трансформировать нашу себестоимость, — рассказал Шахрай.

Игорь Шахрай рассказал о сложностях привлечения финансов в возобновляемую энергетику



Представитель некоммерческого партнерства по развитию возобновляемой энергетики «Евросолар Россия» Алексей Каплун пожаловался на отсутствие рынка энергоснабжения изолированных территорий. «До сих пор проекты внедрения систем энергоснабжения на изолированных территориях остаются отдельными, их делают энтузиасты. Поэтому у нас развит оптовый рынок и не развит рынок изолированных территорий. Это проблема. Речь идет не только об экономической эффективности, но и вообще о доступности энергетической инфраструктуры для целого ряда потребителей. У нас не всегда надежность — синоним экономической эффективности. Должны быть другие стимулы, которые будут основываться на объектах ВИЭ. Все страны со сходными задачами уже пошли по этому пути», — отметил Каплун.

Генеральный директор компании «НоваВинд» Александр Корчагин заявил о падении выручки производителей оборудования для сектора ВИЭ. «За 2 года картина в мире изменилась. Стоимость турбин упала, при этом не было никаких технологических рывков, которые существенно снизили бы ее. Выручка крупных производителей ветроэнергетического оборудования при росте объемов заказов снизилась на 30 процентов. Крупными заказчиками ветроэнергетических проектов все еще остаются крупные энергокомпании, но сегодня это смещается в сектор, когда компании заказывают для себя ветропарки и системы энергоснабжения, — пролил свет на ситуацию спикер.

Как решать проблемы новой энергетики?

Поговорив о видимых пробелах, эксперты перешли к возможным путям решения проблем.

Председатель правления НП «Совет рынка» Максим Быстров высказал предположение, что наиболее логичным является развитие ВИЭ-генерации на территориях с отсутствием традиционных энергетических ресурсов. «На удаленных изолированных территориях есть все условия для окупаемости проектов ВИЭ», — отметил Быстров.

Максим Быстров высказал предположение, что наиболее логичным является развитие ВИЭ-генерации на территориях с отсутствием традиционных энергетических ресурсов



В качестве возможных решений спикеры видят продление программы ДПМ ВИЭ (механизм возврата инвестиций в возобновляемую энергетику), сотрудничество с другими странами в этой области, обеспечение экспорта и повышение конкурентоспособности энергии ВИЭ. Кроме того, нужно поддерживать спрос на «зеленую энергию».

— У нас есть потребители, которые готовы платить больше, если у них будут «зеленые» электроны. Мы смотрим на западный опыт и, наверное, создадим механизм, который позволит удовлетворять этот добровольный спрос, — сказал Быстров.

Немаловажен и такой момент, как субсидирование кредитной ставки. «Это тоже правильный и возможный вариант решения проблемы, который удешевит наши проекты. И это не вопрос нормативного регулирования ДПМ ВИЭ, это более широкая задача», — резюмировал Алексей Текслер.

Эдуард Галеев генеральный директор ОАО «ТГК-16» Специфика альтернативной энергетики как раз в ее сильной зависимости от внешних условий. Для каждого региона приоритетным может быть свой вид возобновляемой энергетики. Для регионов с высокой степенью инсоляции — солнечная энергетика, так как солнечные панели можно установить максимально близко к потребителям, что существенно сократит капиталоемкость таких проектов. Если рассматривать Татарстан, то наиболее эффективными здесь могут быть ветроэнергетика и, учитывая развитость сельского хозяйства в регионе, биогаз.

Мировая тенденция складывается так, что стоимость установок ветрогенерации снижается на фоне увеличения стоимости углеводородного топлива. Эти факты благотворно влияют на перспективное развитие ветроэнергетики. В нашей республике уже проведены определенные изыскательские работы, обозначены наиболее перспективные площадки для так называемых ветряков. В настоящий момент ветропарки уже действуют в Башкирии и Ульяновской области — регионах, схожих по климатическим и ветровым условиям с Татарстаном. Основным барьером на сегодняшний день я считаю все же высокую цену строительства объектов альтернативной энергетики, что в том числе связано с низкой локализацией производства энергоустановок на территории России. Для получения максимального эффекта, кроме развития непосредственно самой нетрадиционной энергетики, необходимо развивать производство установок для электростанций ВИЭ. Кроме того, развитие ВИЭ сдерживается неравномерностью выработки электрической энергии и ее потребления. Необходимы мощные накопители энергии, которые пока очень дороги и сравнительно маломощны, поэтому ВИЭ в настоящий момент резервирует традиционная энергетика, что сильно снижает эффективность энергосистемы. Все ждут новых технологий накопления энергии, и тогда будет технологический прорыв.